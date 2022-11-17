Нормативные взгляды на брак, детей и семейные роли

Россияне придерживаются скорее консервативных взглядов на брак, семью и семейные роли. Однако, наблюдается поколенческий разрыв, связанный с размыванием поддержки официального брака и предпочтением равного вклада супругов в обеспечение семьи среди россиян 18-39 лет. Материал подготовлен на основе результатов очередной волны международного исследования ISSP.

Представления о браке. Половина опрошенных считают нормальным совместное проживание без заключения брака. Среди мужчин 56% одобряют супружеские отношения без брака, а 31% — выступают против. Среди женщин меньше доля поддерживающих сожительства (46%), и выше доля их противниц (39%). Наибольшее согласие с нормальностью незарегистрированных союзов выражают молодые респонденты 18-24 лет. Однако, больше половины респондентов из возрастных групп 25-39 лет и 40-54 года также считают незарегистрированные союзы нормой. Респонденты старше 55 лет выражают более консервативные взгляды: 61% из них не приемлет незарегистрированные союзы. Однако, взгляды россиян становятся более консервативными в случае, если речь идет о рождении ребенка: 55% респондентов считают обязательным вступление в брак, если пара намерена родить ребенка. При этом мужчины поддерживают подобное решение чуть чаще (57%), чем женщины (53%). Однако, молодежь 18-24 лет и 25-39 лет всё же более либерально относится к необходимости вступления в брак до рождения ребенка: среди них согласны с обязательностью брака в случае беременности партнерши 40 и 45% соответственно. Подобное двоякое отношение к необходимости брака четко согласуется с наблюдаемой связью брачного и репродуктивного поведения россиян. Несмотря на широкое распространение незарегистрированных браков среди молодежи, в России остается устойчиво высокой доля пар, заключающих брак во время беременности партнерши.

Представления о рождении детей. В целом, среди респондентов преобладают традиционные взгляды на необходимость иметь детей. Почти 60% опрошенных согласны с тем, что семьи с детьми вызывают большее уважение окружающих, чем семьи без детей. Однако, и тут присутствует поколенческий разрыв, так как подобной позиции придерживаются только 30% респондентов в возрасте 18-24 лет и 43% респондентов в возрасте 25-39 лет. Отметим, что 39% опрошенных при этом считают, что дети довольно сильно ограничивают свободу родителей. Уровень согласия с этим утверждением не зависит от пола, возраста, наличия детей, уровня образования и семейного положения респондентов.

По-прежнему устойчив среди россиян идеал двухдетной семьи. Среди опрошенных считают, что в идеальной семье должен быть один ребенок 5% респондентов, двое детей — 53%, трое – 34%, четверо и более детей – 8%. Социальная норма двухдетной семьи наблюдается независимо от пола, возраста, образования и прочих характеристик респондентов.

Но идеальное число детей в семье в среднем на одного ребенка превышает реальное число рожденных детей. Наблюдаемое среднее число рожденных детей в возрастной группе 40-54 года (поколения 1968-1982 г.р.) составляет 1,62 ребенка, бездетными остаются 18%, родили одного ребенка 30%, двоих детей – 38%, троих 9%. Среди опрошенных 55 лет и старше (поколения 1961 г.р. и раньше) среднее число рожденных детей составляет 1,78 ребенка. Окончательно бездетными среди них остались 9%, родили одного ребенка 28%, двоих детей – 49%, троих – 10%. Таким образом, наиболее распространены в России семьи с одним и двумя детьми.

Воспитание детей. Среди опрошенных совокупно 59% выразили согласие с тем, что одинокая мать может воспитать ребенка не хуже, чем супружеская пара. Среди женщин с этим утверждением согласны 68%, а среди мужчин меньше – 48%. Согласны с тем, что отец-одиночка сможет воспитать ребенка 48% респондентов: 51% женщин и 44% мужчин. Такая высокая степень уверенности респондентов относительного успешности воспитания одиноких родителей не удивительна. Также, как и большая уверенность женщин в воспитательном потенциале одинокой матери. Каждый год порядка 10-15% новорожденных регистрируются по заявлению одинокой матери, а такой показатель разводимости как число разводов на 1000 браков с учетом их продолжительности в последние два десятилетия позволяет предположить, что каждый второй брак может закончиться разводом. Согласно Переписи населения-2010 семьи одиноких родителей составляют около 30% среди всех семей с детьми, то есть сама ситуация воспитания ребенка одной мамой (реже одним папой) привычна для россиян, а многие российские женщины сами в определенный период жизни были одинокими матерями.

Распределение ролей в семье. Две трети опрошенных считают, что мужчины и женщины должны в равной мере нести ответственность за дом и семью. Еще четверть считают, что мужчины должны быть в большей степени ответственны за дом и семью, чем женщины. Только 7% опрошенных считают, что в большей мере ответственность за семью должна лежать на женщине.

Совокупно 52% опрошенных согласны с тем, что матери лучше справляются с уходом за своими детьми, чем отцы. Считают, что в равной мере справляют с уходом за детьми и отцы и матери, 42%. Половина респондентов выражают согласие с приоритетом традиционной семейной роли женщины (вести домашнее хозяйство и заниматься семьей), в совокупности треть – не согласны. Но сами женщины склонны в меньшей степени поддерживать норму «женщины-хранительницы семейного очага». Среди них совокупная доля согласных составляет 44%, тогда как среди мужчин – 58%. Половина всех опрошенных считают, что работа по дому может приносить такое же удовлетворение, как и работа вне дома на производстве. Но считают так в большей степени мужчины (57%), а не женщины (46%) Интересно, что согласны с тем, что большинство женщин хотели бы заниматься только домом и детьми при этом только 40% среди всех опрошенных, ещё 40% так не считают. Среди мужчин половина говорят о желании большинства женщин быть домохозяйкой. Среди женщин только 33% согласны с этим, а совокупно 47% не согласны.

Меньше всего традиционную семейную роль женщины поддерживают респонденты 18-24 лет (42%) и 25-39 лет (40%), с высшим образованием (38%) и проживающие в Москве (40%). Согласны с тем, что работа женщины плохо сказывает на ребенке и в целом на всей семейной жизни менее половины: 40 и 46% опрошенных соответственно. Но более двух третей респондентов придерживаются мнения, что работающая мать может наладить столь же теплые и прочные отношения со своими детьми, как и неработающая.

В целом, россияне считают, что распределение обязанностей по уходу за ребенком дошкольного возраста должно быть довольно традиционным: отец – кормилец, мать заботится о ребенке. Среди опрошенных 72% согласились с тем, что обеспечивать семью финансово должен преимущественно или главным образом отец. Равный вклад матери и отца в семейный бюджет поддержали только 23%.

Более половины (56%) считают, что ежедневно заботить о ребенке должна мать. Почти столько же (53%) придерживаются мнения о необходимости равномерной заботы о детях со стороны матери и отца. В целом, почти все опрошенные высказались за равное участие обоих родителей в процессе воспитания и образования ребенка будь то участие в досуге ребенка или обучение ребенка правилам поведения.

Основные выводы. В целом, россияне придерживаются скорее традиционных взглядов на семью, брак и гендерные роли. Однако, четко виден поколенческий разрыв, связанный с размыванием поддержки социального института официального брака среди россиян 18-39 лет. Чаще за совместное проживание без регистрации брака выступают мужчины, женщины больше предпочитают официальный брак. Россияне по-прежнему видят в качестве идеальной семью с двумя детьми. При этом все больше россиян остаются бездетными, а если и обзаводятся детьми, то только одним или двумя.

Половина россиян поддерживает традиционную семейную роль женщины считая, что работа женщины плохо сказывается на семейной жизни и ребенке. Но треть опрошенных не придерживаются подобных взглядов. Высокая поддержка традиционного распределения ролей в семье среди мужчин и низкая среди женщин указывает как на завышенные ожидания мужчин, что жены будут выполнять большую часть домашней работы, так и, вероятно, на неравенство в распределении домашних обязанностей между супругами, что может в итоге находить отражение во внутрисемейных конфликтах и наблюдаемой высокой разводимости. Однако, когда речь идет о распределении обязанностей в конкретной семье с дошкольником, более двух третей (в том числе среди женщин) видят отца главным кормильцем, что может быть связано со сложностью сочетания работы и семьи для россиянок.

Абсолютное большинство считает, что бремя ежедневной заботы о маленьком ребенке должны одинаково нести и мать, и отец ребенка. Около 90% полагают, что оба родителя должны в равной мере принимать участие в организации ежедневного досуга и воспитания ребенка. Таким образом, основными приверженцами традиционных взглядов на брак и распределение ролей в семье являются россияне от 40 лет и старше, которые сами при этом чаще всего уже не состоят в браке, а разведены или овдовели, а их дети выросли.

Молодежь и россияне зрелого возраста до 40 лет в равной мере приемлют как официальный брак, так и совместное проживание без регистрации брака, так и рождение ребенка вне брака. Аналогичным образом, одинаково приемлемо для них как равное участие обоих родителей в ежедневном уходе за ребенком, так и большая вовлеченность женщины в заботу о ребенке. То есть очевидно сосуществование среди 18-39-летних двух групп: одной с более традиционным представлением о браке и семейных ролях, а другой с более модернистской, современной, тяготеющей к равноправию партнеров позицией.

Елена ЧУРИЛОВА

Научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья, НИУ ВШЭ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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