За 10 лет незначительно выросла доля респондентов, испытывающих усталость от работы и домашних дел. При этом увеличилось число тех, кто ни разу не сталкивался с такой проблемой.

В октябре респонденты чаще всего отмечали, что за последние три месяца с ними случалось, когда они приходили с работы настолько уставшими, что не могли заниматься домашними делами, тратили на свою работу столько времени, что его не хватало на выполнение семейных обязанностей. Гораздо реже опрошенные утверждали, что, наоборот, их домашние задачи препятствовали их нормальной работе.

С 2012 года незначительно увеличилась доля респондентов, с которыми за последние три месяца случалось, что они приходили с работы домой настолько уставшими, что не могли заниматься домашними делами. 10 лет назад доля таких опрошенных составляла 48% (18% — несколько раз в неделю, 21% — несколько раз в месяц, 9% — один или два раза в месяц), в октябре этого года — 53% (24%, 17% и 12% соответственно). При этом также возросла на 6 п.п. — до 15% — доля тех, кто ни разу не сталкивался с этой проблемой за последний квартал.

Чаще всего с таким видом усталости сталкиваются респонденты 25-39 лет и 40-54 лет (около 65%) и жители городов с населением более 500 тыс. человек (55%).

Доля респондентов, за последние 3 месяца столкнувшихся с тем, что они тратят на работу столько времени, что его не хватает для выполнения семейных обязательств, не изменилась с июня 2012 года (42%). При этом на 6 п.п. — до 18% — увеличилось число тех, кто сталкивается с этой проблемой несколько раз в неделю. Однако на 11 п.п. — до 25% — возросла доля опрошенных, не встречавшихся с такой проблемой.

Чаще всего про такое говорили респонденты 40-54 лет (60%) и москвичи (48%).

23%, так же как и 10 лет назад, респондентов за последние три месяца приходили на работу настолько усталыми от домашних дел, что не могли работать. 45% (в 2012 году — 34%) опрошенных не отмечают такой проблемы. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются опрошенные 25-39 лет (29%).

4% опрошенных отметили, что за последние 3 месяца несколько раз в неделю сталкивались с проблемой концентрации на рабочем процессе из-за домашних обязанностей, 7% — несколько раз в месяц, 10% — один или два раза в месяц. Это соотношение не изменилось с июня 2012 года, но до 47% — на 11 п.п. — возросла доля тех, кто не сталкивался с этим. В октябре чаще всего об этом заявляли респонденты 25-39 и 40-54 лет (27%), а также жители городов с населением более 500 тыс. человек.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter