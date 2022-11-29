Сочетание работы и ухода за ребенком

Абсолютное большинство россиян поддерживают идею оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, при этом нет единого мнения о том, какой период должен оплачиваться. Больше половины опрошенных считает, что весь отпуск по уходу за ребенком должна брать женщина. Однако около трети россиян высказывается за разделение отпуска между мужчиной и женщиной. Оптимальной стратегией сочетания работы и ухода за ребенком считается работа матери неполный рабочий день. Материал подготовлен на основе результатов очередной волны международного исследования ISSP.

Отпуск по уходу за ребенком. В соответствии со ст. 256 Трудового кодекса РФ отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им возраста 3 лет. Но выплаты пособия во время отпуска по уходу за ребенком предоставляются только до достижения ребенком 1,5 лет (ст. 14, Федеральный закон № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Почти все опрошенные считают, что отпуск по уходу за ребенком должен быть оплачиваемым. Чуть меньше половины россиян (46%) указали в качестве предпочтительной длительность оплачиваемого отпуска 3 года. Среди женщин такую длительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком поддерживают 51%, а среди мужчин только 39%. Среди респондентов, указавших иную желаемую длительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, ответы примерно равномерно распределились между вариантами «менее года», «1 год», «1,5 года» и «2 года». Интересно, что фактически существующий период оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, считает предпочтительным только каждый 10-й респондент. Такие результаты могут свидетельствовать как о поляризации мнений относительно необходимой длительности оплачиваемого отпуска, так и о плохой осведомленности о действующем законодательстве.

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 256) отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям не только матерью ребенка, но также отцом, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Большинство россиян (60%) считают, что мать должна полностью взять весь отпуск по уходу за ребенком. Примерно равные доли россиян (18% и 17%) считают, что мать и отец должны разделить отпуск по уходу за ребенком пополам или мать должна взять большую часть отпуска, а отец меньшую. Мнение о том, что отец должен взять отпуск по уходу за ребенком полностью или большую его часть не находит поддержки среди большинства россиян. Взгляды мужчин и женщин на распределение времени отпуска по уходу за ребенком практически не различаются. Однако, поддержка использования отпуска по уходу за ребенком целиком только матерью ниже среди молодых россиян 18-24 лет (50%), жителей г. Москвы (52%) и россиян с высшим образованием (54%).

Сочетание работы и ухода за ребенком. В качестве наилучшего варианта сочетания работы и ухода за ребенком дошкольного возраста респонденты чаще всего выбирали вариант «Мать сидит дома, а отец работает полный рабочий день». Этот вариант поддерживает ровно половина мужчин и 43% женщин. На втором месте по привлекательности вариант, при котором мать работает неполный день, а отец — полный рабочий день. Однако, он нравится только трети опрошенных мужчин и каждой четвертой опрошенной женщине. Каждый десятый респондент считает, что оба родителя должны работать полный рабочий день. График неполного рабочего дня для обоих родителей нашел поддержку у менее 5% опрошенных.

Наименее желательным способом сочетания работы и ухода за ребенком 38% опрошенных считают ситуацию, когда отец ребенка сидит дома, а мать работает полный рабочий день. Четверть респондентов не приемлет работу обоих родителей на полный рабочий день. Вариант, когда мать не работает, а отец работает полный рабочий день, назвали наименее желательным 13% опрошенных. Значимых различий в ответах мужчин и женщин относительно наименее желательного способа сочетания работы и ухода за ребенком-дошкольником нет.

По-разному относятся россияне к необходимости работы женщины с ребенком-дошкольником и ребенком-школьником. Четверть респондентов считают, что женщине, у которой есть ребенок дошкольного возраста, не следуют работать вообще. Этой позиции придерживаются треть мужчин (32%) и только пятая часть женщин (20%). Большинство россиян (59%) поддерживают работу женщины с ребенком-дошкольником на неполный рабочий день. Такой график считают правильным 52% мужчин и почти 2/3 женщин (64%). Считают, что женщине следует работать на полный рабочий день только 12% опрошенных.

Большинство россиян считают, что женщине, у которой дети пошли в школу, следует работать. Против выступает менее десятой части респондентов. Работу на неполный рабочий день для женщины с ребенком-школьником считают привлекательной 52% респондентов. Этот вариант поддерживают чуть больше женщины (55%), чем мужчины (49%). Треть опрошенных, как среди всего населения, так среди мужчин и женщин, считают, что женщина с ребенком школьного возраста должна работать полный рабочий день.

Основные выводы. Почти все россияне поддерживают предоставление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Очевидно, что за более, чем 40-летний период существования этой меры поддержки материнства (отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет стал частично оплачиваться с 1981 года), россияне привыкли к материальной поддержке со стороны государства в течение довольно длительного периода после рождения ребенка. Однако, мнения россиян о длительности такого отпуска разделились. Чуть меньше половины считают, что весь отпуск по уходу за ребенком до 3 лет должен оплачиваться, остальные же считают, что оплачиваемой должна быть только часть отпуска. Однако, такой разброс мнений мог возникнуть в том числе из-за того, что длительность оплачиваемого периода отпуска не соответствует общей возможной длительности отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, с 2020 года семьи с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи могут претендовать на выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет из федерального бюджета или из материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Вероятно, такое нововведение могло создать у части населения иллюзию существования полностью оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, что не могло не вызвать поддержку населения.

Хотя 60% считают, что весь отпуск по уходу за ребенком должна брать женщина, треть населения все же высказывается за разделение отпуска между мужчиной и женщиной. Мнение о том, что женщина должна работать полный рабочий день, если в семье есть ребенок-дошкольник, не находит поддержки среди россиян. Предпочтительными являются работа женщины на неполный рабочий день, либо выбор роли домохозяйки. Среди женщин потребность в работе на неполный рабочий день выражена довольно сильно, что является довольно рациональной стратегией. С одной стороны, женщина не теряет профессиональные навыки, квалификацию и повышает материальную обеспеченность семьи, с другой стороны, гибкая и неполная занятость дают возможность уделять достаточное время маленьким детям и быту.

Иное отношение к занятости женщины с ребенком-школьником. Большинство опрошенных считают, что женщина должна работать, а не оставаться домохозяйкой. При этом спрос на сокращенный рабочий день остается высоким, в том числе среди самих женщин. Это свидетельствует о том, что наиболее предпочтительной в российском обществе является стратегия «работающей мамы», позволяющая находить баланс между работой и семьей.

Елена ЧУРИЛОВА

Научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья, НИУ ВШЭ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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