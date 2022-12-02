Конфликт с Украиной: ноябрь 2022 года

В ноябре снизились внимание и беспокойство респондентов в отношении украинских событий. Поддержка ВС РФ остается высокой. При этом около половины опрошенных хотели бы начала мирных переговоров. Относительное большинство полагает, что “спецоперация” продвигается успешно. Продолжает нарастать уверенность, что военные действия продлятся от полугода и дольше.

В конце ноября, по сравнению с сентябрем, доля людей, внимательно следящих событиями в Украине, снизилась: 23% следят “очень внимательно” (в сентябре — 32%) и еще 35% следят “довольно внимательно” (34% в сентябре). Оставшиеся – следят без особого внимания или вообще не следят.

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1

Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 72%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 59% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – около половины, от 18 до 24 – 28%.

Обеспокоенность украинскими событиями остается высокой, однако наблюдается снижение по сравнению с двумя прошлыми месяцами: 42% — очень обеспокоены (58% — в октябре), 38% — скорее обеспокоены (30% — в октябре). Шок от частичной мобилизации проходит.

апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 Очень беспокоят 46 40 43 44 37 56 58 42 Скорее беспокоят 36 40 37 37 37 32 30 38 Скорее не беспокоят 9 13 11 12 13 7 6 12 Совершенно не беспокоят 7 7 8 7 11 4 5 7 Затрудняюсь ответить 3 1 1 1 1 1 1 1

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 59%, скорее беспокоит – 31%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые опрошенные: 20% очень обеспокоены и 46% скорее обеспокоены.

Поддержка российских ВС в Украине остается высокой: 42% определенно поддерживают, треть скорее поддерживают. Не поддерживают – 20%.

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине представлен среди старших возрастных групп (40-54 года и 55 лет и старше) и составляет около 75%; наименьший – характерен для молодых респондентов (18–24): среди них выражают поддержку 62% опрошенных.

В ноябре незначительно выросло число сторонников продолжения военных действий в Украине: если в октябре за это высказывались 36% респондентов, то в ноябре — 41%. Тем не менее, относительное большинство опрошенных (53%) поддерживает переход к мирным переговорам (в октябре — 57%).

В августе вопрос задавался в несколько иной формулировке:

Больше всего за продолжение военных действий выступают представители старших поколений — 55 лет и старше: среди них поддержка военных действий достигает 47%, при этом столько же поддерживает начало мирных переговоров. Меньше всего (22%) поддерживают продолжение боевых действий опрошенные 18-24 лет, среди них в пользу переговоров высказываются 68%.

Преобладающими чувствами по поводу военных действий РФ в Украине остаются “гордость за Россию” (42%), “тревога, страх, ужас” (34%), “гнев, возмущение” и “шок” (по 11%).

Оценка успешности проведения “спецоперации” держится на сентябрьском уровне: 54% считают, что она продвигается успешно, 32% — что неуспешно.

Среди основных причин, почему “спецоперация” в Украине продвигается неуспешно, респонденты называют следующие: “проигрываем”, “сдали Херсон”, “отступили от Харькова” (в сумме 23%), “затянулось”, “долго воюем”, “почти год” (20%), “много потерь” (19%). Если в сентябре среди символов “неуспеха” порядка 23% называли мобилизацию (раз мобилизуют граждан – значит не справляются профессиональные военные), то в ноябре таких было уже только 6%. Тема мобилизации уходит из повестки.

Сообщения об оставлении российскими войсками Херсона вызвали у респондентов “тревогу, страх, ужас” (24%), “шок” (17%) и “подавленность, оцепенение” (12%). Однако около трети (30%) не испытали никаких особых чувств в связи с этими новостями.

Среди основных причин, почему значительное число стран осудили действия РФ в отношении Украины, респонденты называли следующие: “их подчинили своей воле США и НАТО” (36%), “мир всегда был против России” (31%), “их дезинформировали западные СМИ” и “они боятся, что Россия поступит с ними так же, как с Украиной” (по 19%).

Продолжает нарастать уверенность, что военные действия в Украине затянутся: сегодня только 17% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в августе таких было 24%). 64% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в августе — 57%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30 ноября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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