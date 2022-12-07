Семейный бюджет и распределение домашних обязанностей

Общий (совместный) бюджет остается наиболее популярным способом ведения семейного бюджета среди россиян. Женщины тратят на домашние дела больше времени, чем мужчины, но за последние 10 лет выросла доля семейных пар, в которых муж и жена в равной мере занимаются делами по хозяйству. Значительная часть женщин считает, что домашние обязанности в их семьях распределены несправедливо.

Материал подготовлен на основе результатов очередной волны международного исследования ISSP.

Совместный бюджет, когда все деньги, которые получают супруги, объединяются для оплаты расходов, остается наиболее популярным способом ведения семейного бюджета. Такой стратегии придерживаются 42% респондентов, живущих вместе с супругом/супругой. Наименее распространён вариант раздельного ведения бюджета, когда супруги тратят свои доходы независимо друг от друга (7%).

В четверти супружеских пар один из супругов занимается всеми денежными делами в семье, выделяя другому часть денег на повседневные нужды – причем чаще финансовые дела ведут женщины (30%), чем мужчины (17%). Однако вариант, когда женщины единолично ведут семейный бюджет, более характерен для семей с низким уровнем дохода, тем, кому денег хватает только на еду.

Как и 10 лет назад, домашними делами в семье чаще занимаются женщины и тратят на это больше времени – по их оценкам, на домашние дела уходит в среднем, около 25 часов в неделю, тогда как у мужчин – около 17 часов.

Самыми «женскими» обязанностями остаются стирка (61% женщин ответили, стиркой занимаются только они), уборка квартиры (42%) и приготовление еды (41%). 30% женщин ответили, что они всегда сами ухаживают за больными членами семьи, столько же – организуют семейный досуг, 22% женщин – в одиночку покупают продукты. При этом высока доля семей, в которой организацией семейных мероприятий и покупками занимаются оба супруга в равной мере (46% и 53% соответственно).

Отметим, что за прошедшие 10 лет вариант равного распределения тех или иных домашних дел стал более распространенным – эта тенденция касается и отмеченных выше «женских» обязанностей и особенно заметна среди молодых семейных пар. Например, в два раза выросла доля семей, где приготовлением еды и стиркой занимаются оба супруга в равной мере. Отмеченная динамика не затронула ухода за больными членами семьи – около 30%, как и 10 лет назад, ответили, что эта обязанность лежит в равной степени на обоих супругах.

Больше половины респондентов, живущих вместе с супругами, считают, что домашние обязанности в их семье распределены справедливо (55%). Среди тех, кто оценивает сложившуюся ситуацию как несправедливую по отношению к ним, выше доля женщин: 46% женщин уверены, что на их плечи легло больше домашних дел, чем следовало бы. В свою очередь, треть мужчин признают, что они заняты домашними делами меньше, чем того требует справедливость.

Таким образом, как и раньше, женщины больше мужчин занимаются домашними делами, при этом значительная доля женщин считает, что текущая ситуация несправедлива. В то же время наблюдается тенденция в сторону равного распределения домашних обязанностей.

Ксения АГАПЕЕВА

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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