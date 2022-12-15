Общественное восприятие санкций Запада: ноябрь 2022 года

В ноябре незначительно ослабла обеспокоенность западными санкциями. Как и прежде, санкции чаще беспокоят респондентов невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения, а также москвичей, более других встроенных в глобальную экономику. Большинство опрошенных отмечают, что эти санкции не создали проблем для них и их семей, и считают, что Россия должна проводить свою политику несмотря на санкции.

В ноябре обеспокоенность санкциями несколько практически не изменилась по сравнению с августом: санкции совершенно не беспокоят 30% респондентов (в августе — 31%); не слишком — 30% (в августе — 26%); довольно беспокоят — 20% (в августе — 19%); очень беспокоят — 19% (в августе — 22%).

Таблица мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 мар.22 май.22 авг.22 ноя.22 Очень беспокоят 11 8 8 10 7 16 10 7 7 7 20 12 13 19 17 22 19 Довольно беспокоят 42 34 29 26 25 35 31 32 21 23 23 19 19 27 21 19 20 Не слишком беспокоят 31 40 39 43 39 33 37 38 40 42 33 36 31 30 32 26 30 Совершенно не беспокоят 9 16 21 18 27 13 19 21 28 26 23 31 35 23 29 31 30 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 1 1 2 1

Таблица мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 мар.22 май.22 авг.22 ноя.22 Очень беспокоят + довольно беспокоят 53 42 37 36 32 51 41 39 28 30 43 31 32 46 38 41 39 Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят 40 56 60 61 66 46 56 59 68 68 56 67 66 53 61 57 60 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 1 1 2 1

Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста (среди респондентов от 55 лет и старше таких 47%), а также людей невысокого достатка, которые чувствуют свою экономическую уязвимость и на ком в первую очередь должен был сказаться рост цен, вызванный западными санкциями.

С другой стороны, санкции также беспокоят москвичей (43%), которые были больше других вписаны в глобальную экономику и поэтому должны были почувствовать на себе уход иностранных брендов, нехватку некоторых импортных товаров.

Большинство россиян (81%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. Пик дискомфорта приходился на начало весны, когда первые санкции только были введены. Но уже к маю обеспокоенность спала. По сравнению с маем практически не изменилась доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 5% (как и в мае), довольно серьезные — для 13% (в мае — 11%), не создали серьезных проблем — для 27% (в мае — 33%), не создали никаких проблем — для 53% (в мае — 50%).

Таблица сен.14 дек.14 янв.15 фев.15 июн.15 авг.15 апр.17 апр.18 фев.20 мар.22 май.22 ноя.22 Да, очень серьезные 2 8 7 5 8 5 3 3 3 7 5 5 Да, довольно серьезные 14 23 27 28 25 22 16 15 7 22 11 13 Нет, не создали серьезных проблем 44 47 45 52 49 53 43 45 30 39 33 27 Нет, не создали никаких проблем 35 13 12 8 13 14 32 33 57 30 50 53 Затруднились ответить 5 10 9 8 5 6 7 5 3 2 1 2

Таблица сен.14 дек.14 янв.15 фев.15 июн.15 авг.15 апр.17 апр.18 фев.20 мар.22 май.22 ноя.22 Да, очень серьезные + Да, довольно

серьезные 16 31 34 33 33 27 19 18 10 29 16 18 Нет, не создали серьезных проблем + Нет,

не создали никаких проблем 79 60 57 60 62 67 75 78 87 69 83 81 Затруднились ответить 5 10 9 8 5 6 7 5 3 2 1 2

Респонденты, для кого санкции создали какие-либо проблемы, говорят прежде всего о росте цен (32%), исчезновении некоторых товаров, уходе брендов, проблемах с одеждой, запчастями, лекарствами (26%), запрете на поездки за границу, закрытии неба, отсутствии прямых рейсов в Европу (11%). В возрастных группах распределение идентичное. При рассмотрении ответов по размеру населенного пункта заметно отличие жителей Москвы от остальных категорий: москвичей больше волнует исчезновение некоторых товаров и брендов (47%) и ограничение поездок за границу (25%). Респондентов, которым “едва хватает на еду”, более остальных групп волнует рост цен (38%), среди опрошенных, которым “хватает на одежду” и которые “могут позволить себе товары длительного пользования”, эту проблему отметили 29% и 32% соответственно.

При всем этом большинство россиян (70%) считает, что Россия должна “продолжать свою политику, невзирая на санкции”. По сравнению с весенними замерами число респондентов, придерживающихся этого мнения, незначительно снизилось (в мае таких было 75%).

Таблица сен.14 дек.14 янв.15 мар.15 июн.15 авг.15 ноя.15 май.16 май.17 май.22 ноя.22 Продолжать свою политику, невзирая на

санкции 68 66 69 72 70 68 65 75 70 75 70 Искать компромисс, идти на уступки, чтобы

уйти из-под санкций 22 24 21 21 20 20 26 17 19 19 22 Затруднились ответить 10 11 11 6 10 12 9 8 10 6 9

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30 ноября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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