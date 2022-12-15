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Общественное восприятие санкций Запада: ноябрь 2022 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В ноябре незначительно ослабла обеспокоенность западными санкциями. Как и прежде, санкции чаще беспокоят респондентов невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения, а также москвичей, более других встроенных в глобальную экономику. Большинство опрошенных отмечают, что эти санкции не создали проблем для них и их семей, и считают, что Россия должна проводить свою политику несмотря на санкции.

В ноябре обеспокоенность санкциями несколько практически не изменилась по сравнению с августом: санкции совершенно не беспокоят 30% респондентов (в августе — 31%); не слишком — 30% (в августе — 26%); довольно беспокоят — 20% (в августе — 19%); очень беспокоят — 19% (в августе — 22%).

Таблица

мар.14апр.14май.14июл.14авг.14дек.14июл.15авг.16дек.17апр.18ноя.18фев.20дек.21мар.22май.22авг.22ноя.22
Очень  беспокоят1188107161077720121319172219
Довольно беспокоят4234292625353132212323191927211920
Не слишком беспокоят3140394339333738404233363130322630
Совершенно не беспокоят916211827131921282623313523293130
Затруднились ответить73343342523221121

Таблица

мар.14апр.14май.14июл.14авг.14дек.14июл.15авг.16дек.17апр.18ноя.18фев.20дек.21мар.22май.22авг.22ноя.22
Очень беспокоят + довольно беспокоят5342373632514139283043313246384139
Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят4056606166465659686856676653615760
Затруднились ответить73343342523221121

Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста  (среди респондентов от 55 лет и старше таких 47%), а также людей невысокого достатка, которые чувствуют свою экономическую уязвимость и на ком в первую очередь должен был сказаться рост цен, вызванный западными санкциями.

С другой стороны, санкции также беспокоят москвичей (43%), которые были больше других вписаны в глобальную экономику и поэтому должны были почувствовать на себе уход иностранных брендов, нехватку некоторых импортных товаров.

Большинство россиян (81%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. Пик дискомфорта приходился на начало весны, когда первые санкции только были введены. Но уже к маю обеспокоенность спала. По сравнению с маем практически не изменилась доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 5% (как и в мае), довольно серьезные — для 13% (в мае — 11%), не создали серьезных проблем — для 27% (в мае — 33%), не создали никаких проблем — для 53% (в мае — 50%).

Таблица

 сен.14дек.14янв.15фев.15июн.15авг.15апр.17апр.18фев.20мар.22май.22ноя.22
Да, очень серьезные287585333755
Да, довольно серьезные14232728252216157221113
Нет, не создали серьезных проблем444745524953434530393327
Нет, не создали никаких проблем35131281314323357305053
Затруднились ответить5109856753212

Таблица

 сен.14дек.14янв.15фев.15июн.15авг.15апр.17апр.18фев.20мар.22май.22ноя.22
Да, очень серьезные + Да, довольно
серьезные		163134333327191810291618
Нет, не создали серьезных проблем + Нет,
не создали никаких проблем		796057606267757887698381
Затруднились ответить5109856753212

Респонденты, для кого санкции создали какие-либо проблемы, говорят прежде всего о росте цен (32%), исчезновении некоторых товаров, уходе брендов, проблемах с одеждой, запчастями, лекарствами (26%), запрете на поездки за границу, закрытии неба, отсутствии прямых рейсов в Европу (11%). В возрастных группах распределение идентичное. При рассмотрении ответов по размеру населенного пункта заметно отличие жителей Москвы от остальных категорий: москвичей больше волнует исчезновение некоторых товаров и брендов (47%) и ограничение поездок за границу (25%). Респондентов, которым “едва хватает на еду”, более остальных групп волнует рост цен (38%), среди опрошенных, которым “хватает на одежду” и которые “могут позволить себе товары длительного пользования”, эту проблему отметили 29% и 32% соответственно.

При всем этом большинство россиян (70%) считает, что Россия должна “продолжать свою политику, невзирая на санкции”. По сравнению с весенними замерами число респондентов, придерживающихся этого мнения, незначительно снизилось (в мае таких было 75%).

Таблица

 сен.14дек.14янв.15мар.15июн.15авг.15ноя.15май.16май.17май.22ноя.22
Продолжать свою политику, невзирая на
санкции		6866697270686575707570
Искать компромисс, идти на уступки, чтобы
уйти из-под санкций		2224212120202617191922
Затруднились ответить10111161012981069

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30 ноября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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