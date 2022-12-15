Общественное восприятие санкций Запада: ноябрь 2022 года

В ноябре незначительно ослабла обеспокоенность западными санкциями. Как и прежде, санкции чаще беспокоят респондентов невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения, а также москвичей, более других встроенных в глобальную экономику. Большинство опрошенных отмечают, что эти санкции не создали проблем для них и их семей, и считают, что Россия должна проводить свою политику несмотря на санкции.
В ноябре обеспокоенность санкциями несколько практически не изменилась по сравнению с августом: санкции совершенно не беспокоят 30% респондентов (в августе — 31%); не слишком — 30% (в августе — 26%); довольно беспокоят — 20% (в августе — 19%); очень беспокоят — 19% (в августе — 22%).
Таблица
|мар.14
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|мар.22
|май.22
|авг.22
|ноя.22
|Очень беспокоят
|11
|8
|8
|10
|7
|16
|10
|7
|7
|7
|20
|12
|13
|19
|17
|22
|19
|Довольно беспокоят
|42
|34
|29
|26
|25
|35
|31
|32
|21
|23
|23
|19
|19
|27
|21
|19
|20
|Не слишком беспокоят
|31
|40
|39
|43
|39
|33
|37
|38
|40
|42
|33
|36
|31
|30
|32
|26
|30
|Совершенно не беспокоят
|9
|16
|21
|18
|27
|13
|19
|21
|28
|26
|23
|31
|35
|23
|29
|31
|30
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|2
|1
Таблица
|мар.14
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|мар.22
|май.22
|авг.22
|ноя.22
|Очень беспокоят + довольно беспокоят
|53
|42
|37
|36
|32
|51
|41
|39
|28
|30
|43
|31
|32
|46
|38
|41
|39
|Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят
|40
|56
|60
|61
|66
|46
|56
|59
|68
|68
|56
|67
|66
|53
|61
|57
|60
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|2
|1
Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста (среди респондентов от 55 лет и старше таких 47%), а также людей невысокого достатка, которые чувствуют свою экономическую уязвимость и на ком в первую очередь должен был сказаться рост цен, вызванный западными санкциями.
С другой стороны, санкции также беспокоят москвичей (43%), которые были больше других вписаны в глобальную экономику и поэтому должны были почувствовать на себе уход иностранных брендов, нехватку некоторых импортных товаров.
Большинство россиян (81%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. Пик дискомфорта приходился на начало весны, когда первые санкции только были введены. Но уже к маю обеспокоенность спала. По сравнению с маем практически не изменилась доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 5% (как и в мае), довольно серьезные — для 13% (в мае — 11%), не создали серьезных проблем — для 27% (в мае — 33%), не создали никаких проблем — для 53% (в мае — 50%).
Таблица
|сен.14
|дек.14
|янв.15
|фев.15
|июн.15
|авг.15
|апр.17
|апр.18
|фев.20
|мар.22
|май.22
|ноя.22
|Да, очень серьезные
|2
|8
|7
|5
|8
|5
|3
|3
|3
|7
|5
|5
|Да, довольно серьезные
|14
|23
|27
|28
|25
|22
|16
|15
|7
|22
|11
|13
|Нет, не создали серьезных проблем
|44
|47
|45
|52
|49
|53
|43
|45
|30
|39
|33
|27
|Нет, не создали никаких проблем
|35
|13
|12
|8
|13
|14
|32
|33
|57
|30
|50
|53
|Затруднились ответить
|5
|10
|9
|8
|5
|6
|7
|5
|3
|2
|1
|2
Таблица
|сен.14
|дек.14
|янв.15
|фев.15
|июн.15
|авг.15
|апр.17
|апр.18
|фев.20
|мар.22
|май.22
|ноя.22
|Да, очень серьезные + Да, довольно
серьезные
|16
|31
|34
|33
|33
|27
|19
|18
|10
|29
|16
|18
|Нет, не создали серьезных проблем + Нет,
не создали никаких проблем
|79
|60
|57
|60
|62
|67
|75
|78
|87
|69
|83
|81
|Затруднились ответить
|5
|10
|9
|8
|5
|6
|7
|5
|3
|2
|1
|2
Респонденты, для кого санкции создали какие-либо проблемы, говорят прежде всего о росте цен (32%), исчезновении некоторых товаров, уходе брендов, проблемах с одеждой, запчастями, лекарствами (26%), запрете на поездки за границу, закрытии неба, отсутствии прямых рейсов в Европу (11%). В возрастных группах распределение идентичное. При рассмотрении ответов по размеру населенного пункта заметно отличие жителей Москвы от остальных категорий: москвичей больше волнует исчезновение некоторых товаров и брендов (47%) и ограничение поездок за границу (25%). Респондентов, которым “едва хватает на еду”, более остальных групп волнует рост цен (38%), среди опрошенных, которым “хватает на одежду” и которые “могут позволить себе товары длительного пользования”, эту проблему отметили 29% и 32% соответственно.
При всем этом большинство россиян (70%) считает, что Россия должна “продолжать свою политику, невзирая на санкции”. По сравнению с весенними замерами число респондентов, придерживающихся этого мнения, незначительно снизилось (в мае таких было 75%).
Таблица
|сен.14
|дек.14
|янв.15
|мар.15
|июн.15
|авг.15
|ноя.15
|май.16
|май.17
|май.22
|ноя.22
|Продолжать свою политику, невзирая на
санкции
|68
|66
|69
|72
|70
|68
|65
|75
|70
|75
|70
|Искать компромисс, идти на уступки, чтобы
уйти из-под санкций
|22
|24
|21
|21
|20
|20
|26
|17
|19
|19
|22
|Затруднились ответить
|10
|11
|11
|6
|10
|12
|9
|8
|10
|6
|9
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30 ноября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.