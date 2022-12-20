Общественное самочувствие и протестные настроения: ноябрь 2022 года

В ноябре продолжилось восстановление общественных настроений после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. О хорошем настроении чаще говорят мужчины, сторонники власти, а также самые молодые и обеспеченные респонденты. Протестные настроения остаются на низком уровне, они характерны для малообеспеченных респондентов и тех, кто не одобряет деятельность президента и считает, что страна движется по неверному пути.
В ноябре общественные настроения продолжили восстановление после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. Количество россиян, которые говорят о “прекрасном настроении”, увеличилось до 12% (7% в сентябре, 10% в октябре), о “нормальном, ровном состоянии” – до 57% (45% в сентябре, 53% в октябре). Кроме того, до 22% снизилась доля тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (в сентябре было 32%, в октябре – 27%). В целом баланс позитивных и негативных оценок в октябре составил 69% против 30% (в прошлом месяце – 63% против 36%, в сентябре – 52% против 47%).
Таблица
|мар.93
|апр.93
|май.93
|июн.93
|июл.93
|авг.93
|сен.93
|окт.93
|ноя.93
|дек.93
|янв.94
|мар.94
|апр.94
|май.94
|июн.94
|июл.94
|авг.94
|ноя.94
|янв.95
|мар.95
|май.95
|июл.95
|сен.95
|ноя.95
|янв.96
|мар.96
|май.96
|июл.96
|сен.96
|ноя.96
|янв.97
|мар.97
|май.97
|июл.97
|сен.97
|ноя.97
|янв.98
|мар.98
|май.98
|июл.98
|сен.98
|ноя.98
|янв.99
|мар.99
|май.99
|июл.99
|сен.99
|ноя.99
|янв.00
|мар.00
|май.00
|июл.00
|сен.00
|ноя.00
|янв.01
|мар.01
|май.01
|июл.01
|сен.01
|ноя.01
|янв.02
|мар.02
|май.02
|июл.02
|сен.02
|ноя.02
|янв.03
|мар.03
|май.03
|июл.03
|сен.03
|ноя.03
|янв.04
|мар.04
|май.04
|июл.04
|сен.04
|ноя.04
|янв.05
|мар.05
|май.05
|июл.05
|сен.05
|ноя.05
|янв.06
|мар.06
|май.06
|июл.06
|сен.06
|ноя.06
|янв.07
|мар.07
|май.07
|июл.07
|сен.07
|ноя.07
|янв.08
|мар.08
|июн.08
|июн.09
|авг.09
|окт.09
|дек.09
|фев.10
|апр.10
|июн.10
|авг.10
|окт.10
|дек.10
|фев.11
|апр.11
|июн.11
|авг.11
|окт.11
|дек.11
|фев.12
|июн.12
|окт.12
|дек.12
|фев.13
|апр.13
|июн.13
|авг.13
|окт.13
|дек.13
|фев.14
|апр.14
|июн.14
|авг.14
|окт.14
|дек.14
|фев.15
|апр.15
|июн.15
|авг.15
|окт.15
|дек.15
|фев.16
|апр.16
|июн.16
|авг.16
|окт.16
|дек.16
|фев.17
|июн.17
|авг.17
|окт.17
|дек.17
|фев.18
|апр.18
|июн.18
|авг.18
|окт.18
|дек.18
|фев.19
|апр.19
|июл.19
|авг.19
|окт.19
|дек.19
|фев.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|мар.21
|май.21
|авг.21
|окт.21
|янв.21
|мар.21
|май.21
|июл.21
|сен.21
|ноя.21
|янв.22
|мар.22
|май.22
|июл.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|прекрасное настроение
|5
|6
|6
|6
|5
|5
|5
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|4
|4
|5
|3
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|4
|4
|5
|5
|5
|6
|5
|5
|7
|5
|7
|7
|7
|6
|7
|6
|8
|7
|6
|8
|6
|10
|7
|9
|7
|6
|8
|6
|8
|9
|6
|6
|8
|7
|7
|9
|9
|7
|9
|8
|10
|9
|8
|8
|13
|11
|10
|11
|10
|10
|12
|12
|10
|7
|8
|9
|7
|10
|8
|11
|10
|11
|9
|10
|7
|9
|11
|11
|8
|8
|12
|11
|12
|11
|14
|13
|12
|13
|12
|13
|14
|13
|14
|11
|10
|10
|13
|13
|14
|13
|10
|11
|9
|14
|13
|12
|10
|10
|13
|14
|13
|12
|13
|13
|12
|11
|11
|11
|11
|12
|11
|13
|14
|12
|12
|12
|12
|12
|13
|14
|13
|13
|11
|13
|14
|13
|13
|11
|11
|11
|13
|15
|7
|10
|12
|нормальное, ровное состояние
|35
|40
|41
|39
|38
|38
|41
|39
|41
|39
|40
|39
|33
|34
|37
|38
|39
|35
|32
|32
|38
|38
|35
|38
|31
|31
|40
|41
|38
|35
|35
|33
|37
|41
|39
|40
|35
|37
|36
|39
|24
|33
|33
|34
|36
|34
|37
|40
|45
|46
|50
|45
|40
|43
|49
|49
|48
|47
|50
|50
|50
|51
|52
|53
|50
|53
|56
|48
|51
|50
|54
|56
|53
|57
|54
|51
|49
|51
|53
|51
|51
|56
|54
|55
|57
|54
|56
|57
|55
|58
|51
|52
|58
|53
|53
|54
|56
|59
|57
|59
|58
|59
|63
|61
|59
|61
|58
|60
|61
|59
|62
|63
|62
|63
|64
|69
|66
|65
|59
|58
|55
|58
|59
|58
|59
|62
|64
|64
|62
|64
|56
|57
|60
|63
|61
|61
|59
|59
|59
|60
|59
|61
|59
|64
|63
|63
|64
|64
|65
|64
|57
|62
|61
|59
|61
|63
|65
|63
|63
|63
|66
|62
|58
|62
|61
|63
|58
|61
|58
|61
|63
|58
|61
|58
|61
|57
|61
|65
|45
|53
|57
|испытываю напряжение, раздражение
|43
|39
|37
|39
|41
|40
|39
|42
|40
|42
|41
|42
|45
|40
|41
|37
|39
|40
|46
|43
|41
|40
|40
|42
|42
|45
|35
|38
|39
|42
|40
|45
|42
|38
|39
|39
|42
|41
|43
|41
|48
|43
|44
|42
|39
|45
|40
|39
|33
|35
|30
|34
|39
|36
|32
|32
|32
|33
|31
|32
|30
|30
|29
|28
|32
|28
|28
|29
|28
|30
|28
|26
|29
|27
|29
|28
|32
|32
|27
|32
|27
|24
|28
|28
|26
|29
|25
|25
|28
|25
|27
|28
|24
|24
|25
|27
|23
|22
|24
|25
|27
|25
|23
|23
|26
|22
|26
|22
|23
|24
|25
|23
|22
|22
|22
|19
|18
|19
|23
|24
|24
|23
|20
|23
|22
|19
|19
|18
|17
|19
|24
|25
|22
|19
|20
|20
|21
|23
|24
|20
|22
|21
|24
|20
|20
|17
|17
|19
|16
|18
|25
|21
|22
|24
|21
|20
|19
|19
|17
|20
|17
|21
|23
|21
|21
|18
|23
|20
|23
|21
|18
|23
|20
|23
|21
|25
|19
|17
|32
|27
|22
|испытываю страх, тоску
|11
|10
|10
|11
|10
|11
|11
|10
|10
|10
|10
|9
|9
|11
|10
|11
|8
|11
|12
|13
|10
|12
|13
|8
|14
|10
|12
|8
|7
|11
|12
|12
|11
|10
|9
|10
|11
|10
|12
|9
|20
|13
|13
|14
|11
|11
|12
|9
|10
|8
|7
|8
|9
|9
|8
|8
|6
|6
|7
|7
|10
|8
|7
|7
|7
|7
|6
|8
|8
|8
|6
|6
|5
|6
|5
|7
|9
|7
|7
|6
|8
|7
|6
|6
|6
|6
|5
|6
|6
|6
|6
|5
|6
|7
|6
|5
|6
|6
|6
|7
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|4
|5
|5
|5
|5
|3
|4
|3
|5
|3
|3
|3
|3
|5
|5
|3
|5
|4
|4
|4
|1
|3
|3
|4
|6
|6
|3
|3
|4
|4
|6
|5
|4
|4
|3
|4
|4
|4
|2
|2
|3
|2
|3
|3
|4
|4
|5
|5
|6
|5
|4
|4
|5
|5
|4
|5
|6
|5
|5
|4
|4
|5
|7
|5
|4
|4
|5
|7
|6
|7
|7
|4
|15
|9
|8
|затрудняюсь ответить
|6
|6
|7
|7
|7
|6
|6
|6
|7
|6
|5
|7
|10
|10
|9
|11
|10
|10
|8
|9
|9
|7
|9
|10
|11
|11
|10
|9
|11
|9
|10
|8
|7
|7
|8
|8
|8
|8
|6
|7
|5
|9
|7
|8
|10
|6
|7
|8
|7
|7
|8
|7
|8
|7
|5
|7
|6
|7
|5
|5
|4
|6
|4
|5
|5
|5
|3
|6
|6
|4
|5
|7
|6
|4
|5
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|4
|5
|6
|4
|4
|3
|4
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|4
|3
|2
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|1
|3
|4
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|4
|3
|3
|3
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
О прекрасном или нормальном состоянии чаще всего говорили респонденты 18-24 лет (78% по группе), те, кто может позволит себе товары длительного пользования (80%) и сельские жители (72%). Кроме того, позитивные оценки своего настроения свойственны мужчинам (78%).
Более негативные оценки собственного настроения свойственны респондентам 55 лет и старше (35%), тем, кому едва хватает на еду (48%). Также о негативном настроении чаще говорят женщины (37%).
Количество россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями, незначительно уменьшилось за три месяца: в августе 20% опрошенных считали эти протесты возможными, в ноябре — 17%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах, составила 15% (в августе — 16%).
Потенциал протеста с экономическими требованиями
|Вполне возможны*
|Приняли бы участие**
|05.1994
|06.1994
|07.1994
|08.1994
|09.1994
|11.1994
|01.1995
|03.1995
|05.1995
|07.1995
|09.1995
|11.1995
|01.1996
|03.1996
|05.1996
|07.1996
|09.1996
|11.1996
|01.1997
|03.1997
|05.1997
|07.1997
|09.1997
|11.1997
|01.1998
|03.1998
|05.1998
|07.1998
|09.1998
|11.1998
|01.1999
|03.1999
|05.1999
|07.1999
|09.1999
|11.1999
|01.2000
|03.2000
|05.2000
|07.2000
|09.2000
|11.2000
|01.2001
|03.2001
|05.2001
|07.2001
|09.2001
|11.2001
|01.2002
|03.2002
|05.2002
|07.2002
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|09.2008
|12.2008
|02.2009
|03.2009
|06.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|05.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|09.2017
|12.2017
|03.2018
|07.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|02.2020
|05.2020
|07.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|33
|31
|25
|27
|26
|27
|27
|30
|27
|27
|27
|26
|23
|25
|24
|21
|28
|40
|30
|45
|40
|35
|29
|29
|31
|34
|43
|40
|48
|43
|36
|37
|31
|32
|28
|23
|18
|21
|16
|19
|19
|20
|17
|23
|21
|17
|15
|20
|16
|20
|19
|17
|17
|24
|21
|26
|21
|20
|20
|18
|19
|19
|19
|22
|24
|24
|25
|36
|32
|26
|23
|32
|25
|37
|34
|31
|28
|22
|20
|30
|30
|23
|21
|22
|18
|21
|18
|23
|39
|31
|25
|22
|21
|25
|27
|30
|26
|25
|25
|26
|28
|28
|26
|25
|29
|29
|35
|29
|31
|27
|30
|28
|28
|25
|25
|22
|28
|21
|19
|17
|17
|24
|23
|20
|18
|17
|18
|21
|24
|19
|18
|18
|15
|19
|27
|28
|26
|23
|17
|41
|37
|34
|26
|34
|30
|26
|27
|30
|25
|43
|30
|26
|30
|29
|17
|20
|17
|26
|25
|22
|22
|21
|21
|26
|25
|24
|25
|23
|23
|24
|23
|19
|19
|22
|26
|27
|31
|25
|22
|23
|21
|25
|26
|27
|27
|33
|24
|29
|28
|27
|28
|24
|24
|20
|15
|17
|19
|18
|18
|19
|24
|22
|20
|17
|18
|17
|20
|21
|18
|20
|20
|24
|26
|22
|22
|19
|17
|22
|19
|21
|22
|22
|23
|27
|27
|24
|22
|22
|16
|23
|26
|23
|25
|25
|19
|22
|25
|23
|20
|22
|17
|18
|22
|18
|20
|23
|26
|18
|18
|16
|17
|20
|20
|17
|18
|20
|21
|19
|23
|23
|21
|19
|19
|17
|16
|17
|17
|13
|14
|17
|17
|16
|16
|14
|14
|15
|8
|12
|14
|12
|15
|10
|13
|11
|13
|16
|11
|12
|12
|12
|12
|16
|15
|14
|13
|8
|28
|30
|26
|27
|27
|25
|24
|28
|29
|23
|17
|21
|24
|21
|23
|14
|16
|15
Более всего протестные настроения свойственны малообеспеченным группам респондентов, а также тем, кто считает, что страна движется в неверном направлении, или не одобряет деятельность президента. Из числа тех, кому едва хватает на еду, 24% опрошенных ответили, что приняли бы участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 29%. Среди россиян, не одобряющих деятельность президента, — 29%.
С конца лета не изменилась оценка потенциала протестов с политическими требованиями: как и в августе, их считают возможными 17% опрошенных. Готовность участвовать в такого рода протестах составила 12% (в августе – 11%).
Потенциал протеста с политическими требованиями
До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался
|Вполне возможны*
|Приняли бы участие**
|03.1997
|05.1997
|07.1997
|09.1997
|11.1997
|01.1998
|03.1998
|05.1998
|07.1998
|09.1998
|11.1998
|01.1999
|03.1999
|05.1999
|07.1999
|09.1999
|11.1999
|01.2000
|03.2000
|05.2000
|07.2000
|09.2000
|11.2000
|01.2001
|03.2001
|05.2001
|07.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|01.2002
|03.2002
|05.2002
|07.2002
|09.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|09.2008
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|09.2017
|12.2017
|03.2018
|07.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|02.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|41
|37
|36
|28
|32
|31
|32
|37
|40
|49
|50
|38
|39
|37
|37
|32
|25
|16
|15
|12
|14
|15
|13
|13
|24
|20
|19
|17
|20
|20
|17
|19
|18
|18
|16
|20
|22
|21
|21
|20
|18
|18
|17
|18
|20
|21
|21
|21
|27
|28
|22
|19
|24
|24
|24
|23
|22
|22
|20
|16
|28
|20
|18
|18
|18
|16
|16
|13
|17
|15
|18
|20
|22
|22
|20
|19
|20
|23
|21
|19
|20
|23
|26
|33
|26
|24
|23
|24
|22
|21
|22
|21
|19
|26
|18
|23
|17
|14
|12
|12
|16
|16
|15
|14
|15
|14
|17
|18
|15
|15
|14
|12
|14
|23
|23
|21
|19
|12
|34
|30
|28
|24
|30
|29
|24
|23
|45
|28
|27
|27
|29
|16
|17
|17
|13
|9
|11
|13
|14
|13
|12
|13
|13
|13
|19
|11
|15
|15
|17
|14
|12
|11
|11
|11
|11
|12
|12
|11
|10
|14
|9
|10
|10
|9
|7
|8
|9
|10
|11
|8
|10
|8
|10
|12
|8
|10
|10
|9
|8
|13
|12
|11
|8
|6
|23
|22
|20
|22
|20
|19
|19
|19
|15
|16
|19
|17
|18
|9
|11
|12
К участию в политических протестах в ноябре были более всего готовы группы респондентов с низким уровнем дохода (в группе тех, кому едва хватает на еду, — 19%), а также те, кто считает, что страна движется по неверному пути (26%), и те, кто не одобряет деятельность президента (27%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30 ноября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.