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Общественное самочувствие и протестные настроения: ноябрь 2022 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В ноябре продолжилось восстановление общественных настроений после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. О хорошем настроении чаще говорят мужчины, сторонники власти, а также самые молодые и обеспеченные респонденты. Протестные настроения остаются на низком уровне, они характерны для малообеспеченных респондентов и тех, кто не одобряет деятельность президента и считает, что страна движется по неверному пути.

В ноябре общественные настроения продолжили восстановление после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации. Количество россиян, которые говорят о “прекрасном настроении”, увеличилось до 12% (7% в сентябре, 10% в октябре), о “нормальном, ровном состоянии” – до 57% (45% в сентябре, 53% в октябре). Кроме того, до 22% снизилась доля тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (в сентябре было 32%, в октябре – 27%). В целом баланс позитивных и негативных оценок в октябре составил 69% против 30% (в прошлом месяце – 63% против 36%, в сентябре – 52% против 47%).

Таблица

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О прекрасном или нормальном состоянии чаще всего говорили респонденты 18-24 лет (78% по группе), те, кто может позволит себе товары длительного пользования (80%) и сельские жители (72%). Кроме того, позитивные оценки своего настроения свойственны мужчинам (78%).

Более негативные оценки собственного настроения свойственны респондентам 55 лет и старше (35%), тем, кому едва хватает на еду (48%). Также о негативном настроении чаще говорят женщины (37%).

Количество россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями, незначительно уменьшилось за три месяца: в августе 20% опрошенных считали эти протесты возможными, в ноябре — 17%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах, составила 15% (в августе — 16%).

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
05.199406.199407.199408.199409.199411.199401.199503.199505.199507.199509.199511.199501.199603.199605.199607.199609.199611.199601.199703.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200211.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200812.200802.200903.200906.200908.200910.200912.200902.201004.201005.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202005.202007.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202205.202208.202211.2022
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Более всего протестные настроения свойственны малообеспеченным группам респондентов, а также тем, кто считает, что страна движется в неверном направлении, или не одобряет деятельность президента. Из числа тех, кому едва хватает на еду, 24% опрошенных ответили, что приняли бы участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 29%. Среди россиян, не одобряющих деятельность президента, — 29%.

С конца лета не изменилась оценка потенциала протестов с политическими требованиями: как и в августе, их считают возможными 17% опрошенных. Готовность участвовать в такого рода протестах составила 12% (в августе – 11%).

Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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К участию в политических протестах в ноябре были более всего готовы группы респондентов с низким уровнем дохода (в группе тех, кому едва хватает на еду, — 19%), а также те, кто считает, что страна движется по неверному пути (26%), и те, кто не одобряет деятельность президента (27%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30 ноября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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