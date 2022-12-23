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Конфликт с Украиной: оценки декабря 2022 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Оценки специальной военной операции довольно устойчивы, изменения за месяц минимальны. Обеспокоенность происходящим и поддержка действий ВС РФ остаются высокими. В обществе по-прежнему несколько больше сторонников перехода к мирным переговорам, но их доля снижается на протяжении двух месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.

Во второй половине декабре, по сравнению с ноябрем, не изменилась доля респондентов, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины. 27% следят “очень внимательно” (в ноябре — 23%) и еще 32% следят “довольно внимательно” (35% – в ноябре). 41% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Таблица

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22
Очень внимательно292622242521322327
Довольно внимательно353334313130343531,7
Без особого внимания272933323234252929,7
Вообще не слежу8101013111481110,9
Ничего не слышал(а) о ней221111110,7

Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 73%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 62% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 43%, от 18 до 24 – 42%.

За несколько недель обеспокоенность украинскими событиями несколько возросла: 46% — очень обеспокоены (42% — в ноябре), 38% — скорее обеспокоены (как и в ноябре).

Таблица

апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22
Очень беспокоят464043443756584246,2
Скорее беспокоят364037373732303838,2
Скорее не беспокоят91311121376129
Совершенно не беспокоят7787114575,2
Затрудняюсь ответить311111111,5

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 63%, скорее беспокоит – 29%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые опрошенные: 29% очень обеспокоены и 45% скорее обеспокоены.

Поддержка российских ВС в Украине остается высокой, однако произошло небольшое снижение: 41% определенно поддерживают (в ноябре – 42%), 30% скорее поддерживают (в ноябре – 32%). Не поддерживают – 21%.

Таблица

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22
Определенно да4853454747484644444241,2
Скорее да2028293028283028293230,2
Скорее нет8888111081111119,8
Определенно нет156119989109911
Затрудняюсь ответить96765778877,9

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине  характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (82%), а также для опрошенных 55 лет и старше и составляет около 79%.

Наименьший уровень поддержки наблюдается  среди тех, кто не одобряет работу президента (24%). Также свою поддержку реже демонстрирует молодежь (59% среди респондентов 18–24 лет), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей или доверяет Telegram-каналам (около 60%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения военных действий (50% против 40% в декабре 2022 года). Однако доля сторонников переговоров плавно снижается на протяжении двух последних месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.

В декабрьском опросе также был задан открытый вопрос с просьбой к респондентам объяснить свою позицию. Так сторонники мирных переговоров объясняли свое мнение желанием остановить гибель людей: “люди погибают”, “погибают молодые пацаны”,  “слишком много жертв уже”, “убивать друг друга нельзя”, “лучше плохой мир чем хорошая война”. Сторонники продолжения военных действий говорили преимущественно о том, что “начатое нужно довести до конца”, “до победы”, “столько уже сделали, что нельзя идти назад”, что нужно “давить фашистов”, а также о том, что украинцы “не хотят мира сами”.

В августе похожий вопрос задавался в несколько иной формулировке:

При этом за переход к мирным переговорам чаще выступают молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане (в последней группе желание мирных переговоров доминирует). За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти. Но даже в этих группах нет единого мнения по данному вопросу.

Чуть более трети (34%) респондентов полагают, что такие, как они, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. 59% придерживаются обратной позиции. Это соотношение не изменилось с августа.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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