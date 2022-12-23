Конфликт с Украиной: оценки декабря 2022 года

Оценки специальной военной операции довольно устойчивы, изменения за месяц минимальны. Обеспокоенность происходящим и поддержка действий ВС РФ остаются высокими. В обществе по-прежнему несколько больше сторонников перехода к мирным переговорам, но их доля снижается на протяжении двух месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.

Во второй половине декабре, по сравнению с ноябрем, не изменилась доля респондентов, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины. 27% следят “очень внимательно” (в ноябре — 23%) и еще 32% следят “довольно внимательно” (35% – в ноябре). 41% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Таблица мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 31,7 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 29,7 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 10,9 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 0,7

Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 73%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 62% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 43%, от 18 до 24 – 42%.

За несколько недель обеспокоенность украинскими событиями несколько возросла: 46% — очень обеспокоены (42% — в ноябре), 38% — скорее обеспокоены (как и в ноябре).

Таблица апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 Очень беспокоят 46 40 43 44 37 56 58 42 46,2 Скорее беспокоят 36 40 37 37 37 32 30 38 38,2 Скорее не беспокоят 9 13 11 12 13 7 6 12 9 Совершенно не беспокоят 7 7 8 7 11 4 5 7 5,2 Затрудняюсь ответить 3 1 1 1 1 1 1 1 1,5

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 63%, скорее беспокоит – 29%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые опрошенные: 29% очень обеспокоены и 45% скорее обеспокоены.

Поддержка российских ВС в Украине остается высокой, однако произошло небольшое снижение: 41% определенно поддерживают (в ноябре – 42%), 30% скорее поддерживают (в ноябре – 32%). Не поддерживают – 21%.

Таблица фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41,2 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30,2 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 9,8 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 7,9

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (82%), а также для опрошенных 55 лет и старше и составляет около 79%.

Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (24%). Также свою поддержку реже демонстрирует молодежь (59% среди респондентов 18–24 лет), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей или доверяет Telegram-каналам (около 60%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения военных действий (50% против 40% в декабре 2022 года). Однако доля сторонников переговоров плавно снижается на протяжении двух последних месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.

В декабрьском опросе также был задан открытый вопрос с просьбой к респондентам объяснить свою позицию. Так сторонники мирных переговоров объясняли свое мнение желанием остановить гибель людей: “люди погибают”, “погибают молодые пацаны”, “слишком много жертв уже”, “убивать друг друга нельзя”, “лучше плохой мир чем хорошая война”. Сторонники продолжения военных действий говорили преимущественно о том, что “начатое нужно довести до конца”, “до победы”, “столько уже сделали, что нельзя идти назад”, что нужно “давить фашистов”, а также о том, что украинцы “не хотят мира сами”.

В августе похожий вопрос задавался в несколько иной формулировке:

При этом за переход к мирным переговорам чаще выступают молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане (в последней группе желание мирных переговоров доминирует). За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти. Но даже в этих группах нет единого мнения по данному вопросу.

Чуть более трети (34%) респондентов полагают, что такие, как они, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. 59% придерживаются обратной позиции. Это соотношение не изменилось с августа.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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