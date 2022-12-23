Конфликт с Украиной: оценки декабря 2022 года

Оценки специальной военной операции довольно устойчивы, изменения за месяц минимальны. Обеспокоенность происходящим и поддержка действий ВС РФ остаются высокими. В обществе по-прежнему несколько больше сторонников перехода к мирным переговорам, но их доля снижается на протяжении двух месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.
Во второй половине декабре, по сравнению с ноябрем, не изменилась доля респондентов, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины. 27% следят “очень внимательно” (в ноябре — 23%) и еще 32% следят “довольно внимательно” (35% – в ноябре). 41% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.
Таблица
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|31,7
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|29,7
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|10,9
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0,7
Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 73%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 62% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 43%, от 18 до 24 – 42%.
За несколько недель обеспокоенность украинскими событиями несколько возросла: 46% — очень обеспокоены (42% — в ноябре), 38% — скорее обеспокоены (как и в ноябре).
Таблица
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|Очень беспокоят
|46
|40
|43
|44
|37
|56
|58
|42
|46,2
|Скорее беспокоят
|36
|40
|37
|37
|37
|32
|30
|38
|38,2
|Скорее не беспокоят
|9
|13
|11
|12
|13
|7
|6
|12
|9
|Совершенно не беспокоят
|7
|7
|8
|7
|11
|4
|5
|7
|5,2
|Затрудняюсь ответить
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1,5
Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 63%, скорее беспокоит – 29%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые опрошенные: 29% очень обеспокоены и 45% скорее обеспокоены.
Поддержка российских ВС в Украине остается высокой, однако произошло небольшое снижение: 41% определенно поддерживают (в ноябре – 42%), 30% скорее поддерживают (в ноябре – 32%). Не поддерживают – 21%.
Таблица
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41,2
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30,2
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|9,8
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|7,9
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (82%), а также для опрошенных 55 лет и старше и составляет около 79%.
Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (24%). Также свою поддержку реже демонстрирует молодежь (59% среди респондентов 18–24 лет), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей или доверяет Telegram-каналам (около 60%).
Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения военных действий (50% против 40% в декабре 2022 года). Однако доля сторонников переговоров плавно снижается на протяжении двух последних месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.
В декабрьском опросе также был задан открытый вопрос с просьбой к респондентам объяснить свою позицию. Так сторонники мирных переговоров объясняли свое мнение желанием остановить гибель людей: “люди погибают”, “погибают молодые пацаны”, “слишком много жертв уже”, “убивать друг друга нельзя”, “лучше плохой мир чем хорошая война”. Сторонники продолжения военных действий говорили преимущественно о том, что “начатое нужно довести до конца”, “до победы”, “столько уже сделали, что нельзя идти назад”, что нужно “давить фашистов”, а также о том, что украинцы “не хотят мира сами”.
В августе похожий вопрос задавался в несколько иной формулировке:
При этом за переход к мирным переговорам чаще выступают молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане (в последней группе желание мирных переговоров доминирует). За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти. Но даже в этих группах нет единого мнения по данному вопросу.
Чуть более трети (34%) респондентов полагают, что такие, как они, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. 59% придерживаются обратной позиции. Это соотношение не изменилось с августа.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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