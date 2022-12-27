Массовые ожидания от 2023 года

Более половины опрошенных надеются, что наступающий год будет лучше, чем предыдущий. Большинство опасается, что наступающий год будет более напряженным как для экономики, так и для политической сферы России. Эти опасения возросли по сравнению с ожиданиями прошлого года. С точки зрения личной и семейной жизни преобладает мнение, что следующий год может быть более спокойным.
Более половины респондентов (56%) надеются, что грядущий год будет лучше, чем предыдущий (в 2021 – 48%). 12% (как и в 2021 году) уверены, что 2023 год будет лучше. 5% считают, что новый год будет хуже, чем уходящий.
Таблица
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|2010
|2009
|Безусловно лучше
|12
|12
|7
|12
|8
|6
|7
|5
|6
|5
|6
|6
|9
|9
|Очень надеюсь на то, что будет лучше
|56
|48
|60
|51
|50
|49
|46
|41
|40
|48
|50
|50
|49
|48
|Думаю, что будет не хуже
|12
|14
|7
|14
|17
|22
|20
|22
|22
|22
|21
|21
|20
|19
|Вряд ли что-нибудь изменится
|12
|13
|16
|16
|17
|14
|18
|19
|17
|16
|16
|17
|12
|13
|Пожалуй, новый год будет хуже, чем уходящий
|5
|6
|9
|4
|5
|3
|4
|8
|10
|3
|2
|3
|4
|4
|Затруднились ответить
|3
|7
|2
|3
|4
|6
|5
|5
|4
|6
|5
|4
|6
|7
Порядка 67% россиян смотрят в наступающий год с надеждой, пятая часть (22%) — с тревогой: изменения по сравнению с ожиданиями от 2022 года незначительны. До 9% (на 4 п.п. меньше, чем в 2021 году) уменьшилась доля респондентов, которые смотрят в грядущий год с неуверенностью.
Таблица
|янв.03
|янв.13
|янв.14
|янв.15
|янв.16
|янв.17
|янв.18
|дек.18
|дек.19
|дек.20
|дек.21
|дек.22
|С надеждой
|50
|51
|51
|47
|43
|57
|62
|64
|71
|64
|63
|67
|С неуверенностью
|21
|24
|25
|24
|26
|23
|18
|14
|11
|8
|13
|9
|С тревогой
|25
|20
|19
|25
|28
|17
|16
|20
|17
|25
|22
|22
|Затруднились ответить
|4
|5
|5
|4
|4
|3
|4
|2
|2
|3
|2
|2
Незначительно снизилась (с 58% до 55%) доля респондентов, ожидающих, что наступающий год будет для них и их семей спокойным, также немного возросла доля тех, кто полагает, что 2023-й будет для них напряженным.
Таблица
|2005
|2006
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Спокойным
|60
|59
|64
|55
|65
|64
|48
|37
|58
|60
|65
|48
|58
|55
|Напряженным
|27
|19
|19
|31
|17
|18
|40
|52
|33
|34
|28
|47
|36
|40
|Не знаю
|14
|22
|18
|14
|19
|18
|12
|11
|9
|7
|6
|6
|6
|5
По сравнению с ожиданиями от 2022 года, на 8 п.п. – до 70% – возросла доля опрошенных, считающих, что 2023 год будет напряженным до экономики России. 21% респондентов полагают, что наступающий год будет спокойным для отечественной экономики (в 2021 году так считали 26%).
Таблица
|2005
|2006
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Спокойным
|43
|46
|46
|26
|46
|48
|20
|11
|31
|25
|31
|17
|26
|21
|Напряжённым
|41
|29
|30
|55
|32
|30
|71
|81
|59
|65
|57
|73
|62
|70
|Не знаю
|17
|26
|25
|18
|22
|22
|9
|8
|10
|10
|12
|10
|11
|9
До 70% – на 10 п.п. – возросла доля опрошенных, полагающих, что следующий год будет напряженным для политической жизни в России.
Таблица
|2005
|2006
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|спокойным
|39
|42
|43
|22
|45
|47
|22
|17
|30
|26
|31
|28
|26
|19
|напряженным
|39
|30
|32
|61
|32
|29
|66
|71
|58
|63
|55
|62
|60
|70
|Не знаю
|22
|28
|25
|17
|24
|25
|12
|13
|12
|12
|14
|10
|14
|11
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.