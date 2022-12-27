Массовые ожидания от 2023 года

Более половины опрошенных надеются, что наступающий год будет лучше, чем предыдущий. Большинство опасается, что наступающий год будет более напряженным как для экономики, так и для политической сферы России. Эти опасения возросли по сравнению с ожиданиями прошлого года. С точки зрения личной и семейной жизни преобладает мнение, что следующий год может быть более спокойным.



Более половины респондентов (56%) надеются, что грядущий год будет лучше, чем предыдущий (в 2021 – 48%). 12% (как и в 2021 году) уверены, что 2023 год будет лучше. 5% считают, что новый год будет хуже, чем уходящий.

Таблица 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Безусловно лучше 12 12 7 12 8 6 7 5 6 5 6 6 9 9 Очень надеюсь на то, что будет лучше 56 48 60 51 50 49 46 41 40 48 50 50 49 48 Думаю, что будет не хуже 12 14 7 14 17 22 20 22 22 22 21 21 20 19 Вряд ли что-нибудь изменится 12 13 16 16 17 14 18 19 17 16 16 17 12 13 Пожалуй, новый год будет хуже, чем уходящий 5 6 9 4 5 3 4 8 10 3 2 3 4 4 Затруднились ответить 3 7 2 3 4 6 5 5 4 6 5 4 6 7

Порядка 67% россиян смотрят в наступающий год с надеждой, пятая часть (22%) — с тревогой: изменения по сравнению с ожиданиями от 2022 года незначительны. До 9% (на 4 п.п. меньше, чем в 2021 году) уменьшилась доля респондентов, которые смотрят в грядущий год с неуверенностью.

Таблица янв.03 янв.13 янв.14 янв.15 янв.16 янв.17 янв.18 дек.18 дек.19 дек.20 дек.21 дек.22 С надеждой 50 51 51 47 43 57 62 64 71 64 63 67 С неуверенностью 21 24 25 24 26 23 18 14 11 8 13 9 С тревогой 25 20 19 25 28 17 16 20 17 25 22 22 Затруднились ответить 4 5 5 4 4 3 4 2 2 3 2 2

Незначительно снизилась (с 58% до 55%) доля респондентов, ожидающих, что наступающий год будет для них и их семей спокойным, также немного возросла доля тех, кто полагает, что 2023-й будет для них напряженным.

Таблица 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Спокойным 60 59 64 55 65 64 48 37 58 60 65 48 58 55 Напряженным 27 19 19 31 17 18 40 52 33 34 28 47 36 40 Не знаю 14 22 18 14 19 18 12 11 9 7 6 6 6 5

По сравнению с ожиданиями от 2022 года, на 8 п.п. – до 70% – возросла доля опрошенных, считающих, что 2023 год будет напряженным до экономики России. 21% респондентов полагают, что наступающий год будет спокойным для отечественной экономики (в 2021 году так считали 26%).

Таблица 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Спокойным 43 46 46 26 46 48 20 11 31 25 31 17 26 21 Напряжённым 41 29 30 55 32 30 71 81 59 65 57 73 62 70 Не знаю 17 26 25 18 22 22 9 8 10 10 12 10 11 9

До 70% – на 10 п.п. – возросла доля опрошенных, полагающих, что следующий год будет напряженным для политической жизни в России.

Таблица 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 спокойным 39 42 43 22 45 47 22 17 30 26 31 28 26 19 напряженным 39 30 32 61 32 29 66 71 58 63 55 62 60 70 Не знаю 22 28 25 17 24 25 12 13 12 12 14 10 14 11

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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