Пресс-выпуски

Массовые ожидания от 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Более половины опрошенных надеются, что наступающий год будет лучше, чем предыдущий. Большинство опасается, что наступающий год будет более напряженным как для экономики, так и для политической сферы России. Эти опасения возросли по сравнению с ожиданиями прошлого года. С точки зрения личной и семейной жизни преобладает мнение, что следующий год может быть более спокойным.


Более половины респондентов (56%) надеются, что грядущий год будет лучше, чем предыдущий (в 2021 – 48%). 12% (как и в 2021 году) уверены, что 2023 год будет лучше. 5% считают, что новый год будет хуже, чем уходящий.

Таблица

20222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Безусловно лучше12127128675656699
Очень надеюсь на то, что будет лучше5648605150494641404850504948
Думаю, что будет не хуже121471417222022222221212019
Вряд ли что-нибудь изменится1213161617141819171616171213
Пожалуй,  новый год будет хуже, чем уходящий569453481032344
Затруднились ответить37234655465467

Порядка 67% россиян смотрят в наступающий год с надеждой, пятая часть (22%) — с тревогой: изменения по сравнению с ожиданиями от 2022 года незначительны. До 9% (на 4 п.п. меньше, чем в 2021 году) уменьшилась доля респондентов, которые смотрят в грядущий год с неуверенностью.

Таблица

янв.03янв.13янв.14янв.15янв.16янв.17янв.18дек.18дек.19дек.20дек.21дек.22
С надеждой505151474357626471646367
С неуверенностью2124252426231814118139
С тревогой252019252817162017252222
Затруднились ответить455443422322

Незначительно снизилась (с 58% до 55%) доля респондентов, ожидающих, что наступающий год будет для них и их семей спокойным, также немного возросла доля тех, кто полагает, что 2023-й будет для них напряженным.

Таблица

20052006201020112012201320142015201720182019202020212022
Спокойным6059645565644837586065485855
Напряженным2719193117184052333428473640
Не знаю1422181419181211976665

По сравнению с ожиданиями от 2022 года, на 8 п.п. – до 70% – возросла доля опрошенных, считающих, что 2023 год будет напряженным до экономики России. 21% респондентов полагают, что наступающий год будет спокойным для отечественной экономики (в 2021 году так считали 26%).

Таблица

20052006201020112012201320142015201720182019202020212022
Спокойным4346462646482011312531172621
Напряжённым4129305532307181596557736270
Не знаю1726251822229810101210119

До 70% – на 10 п.п. – возросла доля опрошенных, полагающих, что следующий год будет напряженным для политической жизни в России.

Таблица

20052006201020112012201320142015201720182019202020212022
спокойным3942432245472217302631282619
напряженным3930326132296671586355626070
Не знаю2228251724251213121214101411

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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