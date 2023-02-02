Конфликт с Украиной: оценки января 2023 года

Оценки “спецоперации” довольно устойчивы, по сравнению с декабрем прошлого года существенных изменений не произошло. Обеспокоенность происходящим и поддержка действий ВС РФ остаются высокими, при этом внимание к конфликту постепенно снижается. Продолжает нарастать уверенность, что военные действия затянутся на длительный срок.

В конце января, по сравнению с декабрем, практически не изменилась доля респондентов, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины. 22% следят “очень внимательно” (в декабре — 27%) и еще 35% следят “довольно внимательно” (32% – в декабре). 43% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 71%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 61% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 42%, от 18 до 24 – 34%.

Уровень обеспокоенности украинскими событиями остается таким же высоким, как и в декабре: 45% — очень обеспокоены (46% — в декабре), 39% — скорее обеспокоены (38% – в декабре).

апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 Очень беспокоят 46 40 43 44 37 56 58 42 46 45 Скорее беспокоят 36 40 37 37 37 32 30 38 38 39 Скорее не беспокоят 9 13 11 12 13 7 6 12 9 9 Совершенно не беспокоят 7 7 8 7 11 4 5 7 5 5 Затрудняюсь ответить 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 61%, скорее беспокоит – 30%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые опрошенные: 26% очень обеспокоены и 49% скорее обеспокоены.

В январе наблюдается незначительное увеличение поддержки действий ВС РФ в Украине: 45% определенно поддерживают (в декабре – 41%), 30% скорее поддерживают (как и в декабре). Не поддерживают – 19% (в декабре – 21%).

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (в совокупности 86%) и кто одобряет деятельность президента (85%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (80%) и респондентов, проживающих в селах и за пределами крупнейших городов (около 78%).

Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (в совокупности 28%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (62% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (70%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей или доверяет Telegram-каналам (63% и 68% соответственно), и опрошенные, проживающие в Москве (67%).

Продолжает нарастать уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в январе только 12% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в ноябре таких было 17%). 68% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в ноябре — 64%).

май.22 июн.22 июл.22 авг.22 ноя.22 янв.23 Не больше месяца 2 3 1 2 1 1 От месяца до двух 9 7 5 4 3 1 От двух месяцев до полугода 26 23 21 18 13 11 От полугода до года 23 22 24 24 23 25 Больше года 21 27 28 31 41 43 Затрудняюсь ответить 19 18 21 22 19 20

Оценка респондентами потенциальных результатов военных действий в Украине практически не изменилась с мая прошлого года: 71% полагают, что они закончатся победой России (в мае – 75%), 17% – что никакая из сторон не одержит верх (в мае – 15%), только 1% считают, что они закончатся победой Украины.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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