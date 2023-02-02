Конфликт с Украиной: оценки января 2023 года

Оценки “спецоперации” довольно устойчивы, по сравнению с декабрем прошлого года существенных изменений не произошло. Обеспокоенность происходящим и поддержка действий ВС РФ остаются высокими, при этом внимание к конфликту постепенно снижается. Продолжает нарастать уверенность, что военные действия затянутся на длительный срок.
В конце января, по сравнению с декабрем, практически не изменилась доля респондентов, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины. 22% следят “очень внимательно” (в декабре — 27%) и еще 35% следят “довольно внимательно” (32% – в декабре). 43% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|22
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 71%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 61% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 42%, от 18 до 24 – 34%.
Уровень обеспокоенности украинскими событиями остается таким же высоким, как и в декабре: 45% — очень обеспокоены (46% — в декабре), 39% — скорее обеспокоены (38% – в декабре).
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|Очень беспокоят
|46
|40
|43
|44
|37
|56
|58
|42
|46
|45
|Скорее беспокоят
|36
|40
|37
|37
|37
|32
|30
|38
|38
|39
|Скорее не беспокоят
|9
|13
|11
|12
|13
|7
|6
|12
|9
|9
|Совершенно не беспокоят
|7
|7
|8
|7
|11
|4
|5
|7
|5
|5
|Затрудняюсь ответить
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 61%, скорее беспокоит – 30%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые опрошенные: 26% очень обеспокоены и 49% скорее обеспокоены.
В январе наблюдается незначительное увеличение поддержки действий ВС РФ в Украине: 45% определенно поддерживают (в декабре – 41%), 30% скорее поддерживают (как и в декабре). Не поддерживают – 19% (в декабре – 21%).
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (в совокупности 86%) и кто одобряет деятельность президента (85%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (80%) и респондентов, проживающих в селах и за пределами крупнейших городов (около 78%).
Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (в совокупности 28%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (62% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (70%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей или доверяет Telegram-каналам (63% и 68% соответственно), и опрошенные, проживающие в Москве (67%).
Продолжает нарастать уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в январе только 12% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в ноябре таких было 17%). 68% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в ноябре — 64%).
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|ноя.22
|янв.23
|Не больше месяца
|2
|3
|1
|2
|1
|1
|От месяца до двух
|9
|7
|5
|4
|3
|1
|От двух месяцев до полугода
|26
|23
|21
|18
|13
|11
|От полугода до года
|23
|22
|24
|24
|23
|25
|Больше года
|21
|27
|28
|31
|41
|43
|Затрудняюсь ответить
|19
|18
|21
|22
|19
|20
Оценка респондентами потенциальных результатов военных действий в Украине практически не изменилась с мая прошлого года: 71% полагают, что они закончатся победой России (в мае – 75%), 17% – что никакая из сторон не одержит верх (в мае – 15%), только 1% считают, что они закончатся победой Украины.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.