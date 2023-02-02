Пресс-выпуски

Конфликт с Украиной: оценки января 2023 года

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Оценки “спецоперации” довольно устойчивы, по сравнению с декабрем прошлого года существенных изменений не произошло. Обеспокоенность происходящим и поддержка действий ВС РФ остаются высокими, при этом внимание к конфликту постепенно снижается. Продолжает нарастать уверенность, что военные действия затянутся на длительный срок.

В конце января, по сравнению с декабрем, практически не изменилась доля респондентов, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины. 22% следят “очень внимательно” (в декабре — 27%) и еще 35% следят “довольно внимательно” (32% – в декабре). 43% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23
Очень внимательно29262224252132232722
Довольно внимательно35333431313034353235
Без особого внимания27293332323425293032
Вообще не слежу810101311148111111
Ничего не слышал(а) о ней2211111111

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 71%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 61% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 42%, от 18 до 24 – 34%.

Уровень обеспокоенности украинскими событиями остается таким же высоким, как и в декабре: 45% — очень обеспокоены (46% — в декабре), 39% — скорее обеспокоены (38% – в декабре).

апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23
Очень беспокоят46404344375658424645
Скорее беспокоят36403737373230383839
Скорее не беспокоят913111213761299
Совершенно не беспокоят77871145755
Затрудняюсь ответить3111111122

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: среди них происходящее очень беспокоит 61%, скорее беспокоит – 30%. Наименее обеспокоены происходящим самые молодые опрошенные: 26% очень обеспокоены и 49% скорее обеспокоены.

В январе наблюдается незначительное увеличение поддержки действий ВС РФ в Украине: 45% определенно поддерживают (в декабре – 41%), 30% скорее поддерживают (как и в декабре). Не поддерживают – 19% (в декабре – 21%).

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23
Определенно да485345474748464444424145
Скорее да202829302828302829323030
Скорее нет8888111081111111010
Определенно нет1561199891099119
Затрудняюсь ответить967657788786

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине  характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (в совокупности 86%) и кто одобряет деятельность президента (85%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (80%) и респондентов, проживающих в селах и за пределами крупнейших городов (около 78%).

Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (в совокупности 28%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (62% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (70%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей или доверяет Telegram-каналам (63% и 68% соответственно), и опрошенные, проживающие в Москве (67%).

Продолжает нарастать уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в январе только 12% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в ноябре таких было 17%). 68% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в ноябре — 64%).

май.22июн.22июл.22авг.22ноя.22янв.23
Не больше месяца231211
От месяца до двух975431
От двух месяцев до полугода262321181311
От полугода до года232224242325
Больше года212728314143
Затрудняюсь ответить191821221920

Оценка респондентами потенциальных результатов военных действий в Украине практически не изменилась с мая прошлого года: 71% полагают, что они закончатся победой России (в мае – 75%), 17% – что никакая из сторон не одержит верх (в мае – 15%), только 1% считают, что они закончатся победой Украины.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

close

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):