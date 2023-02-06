Ретроспективный взгляд на события 1992, 2002 и 2012 годов

В декабре респондентов попросили оценить какие события 1992, 2002 и 2012 кажутся самыми важными из сегодняшней перспективы. Среди важнейших событий 1992 года респонденты отметили образование СНГ, введение “ваучеров” и конфликты на Северном Кавказе. При этом в 1992 году чаще говорили о введении свободных цен и уходе Е. Гайдара с поста премьер-министра. Вспоминая 2002 год, опрошенные чаще всего говорили о захвате заложников в театре на Дубровке, а также о гибели группы С. Бодрова и смерти генерала А. Лебедя. Из событий 2012 года половина респондентов выделили возвращение В. Путина на пост президента, 22% – наводнение в Крымске и Геленджике, 17% – отставку А. Сердюкова. Десять лет избрание В. Путина не так сильно выделялось на фоне наводнений и роста цен.
Уже более 30 лет в декабрьском опросе мы предлагаем респондентам оценить наиболее важные события уходящего года. В декабре 2022 мы также предложили вспомнить события 1992, 2002 и 2012 годов и определить, какие из них кажутся важными сегодня. Сравнения ответов, полученных тогда и сегодня, позволяют говорить, что в отношении некоторых событий произошла переоценка.
Так, в декабре 1992 года наиболее важными событиями уходящего года казались введение свободных цен на большинство товаров (46%), уход Егора Гайдара с поста председателя правительства (28%) и начало распространения ваучеров (21%).
Из 2022 года наиболее важные события 1992 выглядели иначе. В топ-3 осталось введение приватизационных чеков (17%), а на первом и третьем местах – оформление распада СССР и образование СНГ (18%) и вооруженные конфликты на Северном Кавказе.
Полные таблицы
Укажите среди событий 1992 года три события, которые Вы считаете важнейшими. (1992 год)
|введение свободных цен на большинство товаров (январь)
|46
|уход Е.Гайдара с поста главы правительства
|28
|начало распространения приватизационных чеков (ваучеров)
|21
|Указы Ельцина об индексации заработной платы рабочим и служащим государственных предприятий
|17
|вооруженные конфликты на Северном Кавказе
|14
|демонстрация телесериала «Богатые тоже плачут»
|13
|война между Арменией и Азербайджаном
|13
|разрешение уличной торговли
|12
|VII съезд народных депутатов России (декабрь)
|9
|вооруженный конфликт в Приднестровье
|9
|XXV летние Олимпийские Игры в Барселоне
|8
|слушания в Конституционном суде по делу КПСС
|8
|подписания соглашений между государствами- членами СНГ в Алма-Ате и Бишкеке
|7
|избрание Б.Клинтона Президентом США
|7
|вооруженный конфликт в Таджикистане
|6
|600-летие Сергия Радонежского
|5
|отставка Бурбулиса, Полторанина, Яковлева
|4
|VI съезд народных депутатов России (апрель)
|3
|коммунистические митинги и пикеты в Останкино (июнь)
|3
|розыгрыш лотереи «Лотто-миллион»
|2
|Другие
|2
|затрудняюсь ответить
|15
Какие из событий 1992 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год)
|Подписания соглашений между государствами-членами СНГ (оформление распада СССР и образования СНГ)
|18
|Введение приватизационных чеков/ «ваучеров»
|17
|Вооруженные конфликты на Северном Кавказе, осетино-ингушский конфликт
|15
|Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах
|14
|Суд над серийной убийцей Андреем Чикатило
|12
|Разрешение уличной торговли в России
|11
|Грузино-абхазский конфликт, начало войны в Абхазии
|11
|Летние Олимпийские Игры в Барселоне
|10
|Военные конфликты на территории бывшей Югославии
|9
|Индексация заработной платы рабочим и служащим государственных предприятий
|9
|Ведение свободных цен, «либерализация цен» в России (январь)
|8
|Вооруженный конфликт в Приднестровье
|8
|Вступление России в МВФ
|8
|Уход Е.Гайдара с поста главы правительства России (декабрь)
|7
|Демонстрация мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут»
|6
|Конфликты между правительством и Съездом народных депутатов, «конституционный кризис»
|6
|Гражданская война в Таджикистане
|5
|Избрание Билла Клинтона Президентом США
|4
|Первый розыгрыш лотереи «Лотто-миллион»
|3
|Слушания в Конституционном суде по делу КПСС, «суд над КПСС»
|3
|600-летие Сергия Радонежского
|2
|Подписание Маастрихтских соглашений, образование Европейского Союза
|2
|Другие
|2
|затрудняюсь ответить
|20
В 2002 году среди важнейших событий респонденты называли захват и освобождение заложников в театре на Дубровке (52%), а также гибель группы Сергея Бодрова и всероссийскую перепись населения (по 26%). В 2022 году опрошенные также преимущественно отмечали захват заложников в театре на Дубровке (но их количество заметно сократилось – до 30%), сход ледника в Кармадонском ущелье, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова (21%, в 1992 – 26%) и смерть генерала Александра Лебедя (21%, в 1992 – 22%).
Полные таблицы
Какие из событий 2002-го года Вы считаете важнейшими? (2002 год)
|захват и освобождение заложников в театральном центре в Москве
|52
|сход ледника в Кардамонском ущелье, гибель съемочной группы С.Бодрова
|26
|Всероссийская перепись населения 9-16 октября
|26
|падения и катастрофы российских самолетов
|25
|смерчи и наводнения на черноморском побережье Кавказа
|25
|гибель самолета с башкирскими детьми в Швейцарии
|24
|гибель губернатора Красноярского края А.Лебедя
|22
|зимние олимпийские игры с Солт-Лейк-Сити
|20
|ураганы и наводнения в Центральной Европе
|18
|чемпионат мира по футболу в Корее и Японии
|14
|пожары в Подмосковье и центральной России
|14
|конфликт между Россией и Грузией по проблеме Панкисского ущелья
|13
|скандал вокруг ввоза в Россию «куриных окорочков» из США
|12
|принятие закона об альтернативной гражданской службе
|12
|встречи «большой восьмерки», международные контакты Путина
|10
|принятие закона о землях сельскохозяйственного назначения
|9
|погром после демонстрации футбольного матча в центре Москвы
|8
|установление высоких пошлин на импортные автомобили
|7
|принятие в НАТО стран Восточной Европы и Балтии
|7
|закрытие телеканала ТВ-6 и создание канала ТВС
|7
|убийство губернатора Магаданской области
|6
|убийства мирных жителей снайпером в США
|6
|исключение Г.Селезнева из КПРФ
|6
|появление антисемитских плакатов на дорогах России
|5
|принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Ираку, угроза военного вторжения США в Ирак
|5
|50-летие Президента России В.Путина
|4
|обострение конфликта между Израилем и палестинскими территориями
|4
|демонстрации отечественных телевизионных сериалов
|4
|рекорд Ф.Конюхова (на веслах через Атлантический океан)
|3
|выборы в региональные\местные органы власти (губернатора, мэра, областного\краевого\городского\районного законодательного собра
|3
|политический кризис на Украине, митинги и демонстрации с целью отправить в отставку президента Кучму
|3
|предложение восстановить памятник Дзержинскому в Москве
|2
|успех российской группы «Тату» в Европе и Северной Америке
|2
|новое руководство Китайской Народной Республики
|1
|суд над писателем В.Сорокиным
|1
|Гран-при Венецианского кинофестиваля за фильм А.Кончаловского «Дом дураков»
|1
|другое
|1
|затрудняюсь ответить
|3
Какие из событий 2002 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год)
|Захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве
|30
|Сход ледника в Кармадонском ущелье, гибель съемочной группы Сергея Бодрова
|21
|Гибель губернатора Красноярского края, генерала Александра Лебедя
|21
|Конфликт между Россией и Грузией по проблеме Панкисского ущелья
|17
|Гибель самолета с детьми из Башкирии в Германии
|16
|Всероссийская перепись населения 9-16 октября
|13
|Введение единой европейской валюты евро
|12
|Принятие в НАТО стран Восточной Европы и Балтии
|12
|Зимние олимпийские игры с Солт-Лейк-Сити
|11
|Пожары в Подмосковье и центральной России
|10
|Принятие закона о землях сельскохозяйственного назначения
|9
|Чемпионат мира по футболу в Корее и Японии
|8
|Встречи «большой восьмерки», клуба развитых стран с участием России
|7
|Принятие закона об альтернативной гражданской службе
|7
|Погром после футбольного матча в центре Москвы
|5
|Закрытие телеканала ТВ-6 (команды Евгения Киселева и журналистов бывшего НТВ)
|4
|Другие
|2
|затрудняюсь ответить
|16
Десять лет назад примерно равные доли респондентов среди важных событий уходящего года называли наводнение в Крымске и Геленджике (30%) , а также выборы президента РФ и повышение цен на ЖКХ, лекарства (по 29%).
В конце же прошлого года явно стали выделятся выборы президента и возвращение Владимира Путина на этот пост (52%), 22% отметили упомянутые наводнения, ещё 17% – коррупционный скандал в министерстве обороны, в результате которого в отставку отправлен А. Сердюков.
Полные таблицы
Какие из событий 2012 года Вы считаете важнейшими? (2012 год)
|Наводнение в Крымске, Геленджике
|30
|Выборы Президента Российской Федерации 4 марта
|29
|Повышение цен на услуги ЖКХ, лекарства,
|29
|ХХХ Летние Олимпийские Игры в Лондоне
|26
|отставка А.Сердюкова с поста министра обороны России
|23
|Коррупционные скандалы вокруг Министерства обороны и Министерства сельского хозяйства
|18
|ураган «Сэнди» в США
|14
|«Панк-молебен» Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в Москве
|13
|победа Б.Обамы на президентских выборах в США
|13
|14-й чемпионат Европы по футболу в Польше и Украине
|11
|официальное вступление России в ВТО
|11
|Принятие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», введение возрастной маркировки медиа-информации
|10
|Параолимпийские Игры в Лондоне
|10
|Оппозиционные акции «За честные выборы» накануне президентских выборов
|8
|празднования 200-летней годовщины Бородинского сражения
|8
|Кровопролитные столкновения между правительственными войсками и силами оппозиции в Сирии
|8
|Скандалы, связанные с Патриархом Кириллом
|7
|Саммит АТЭС 2012 г. во Владивостоке
|7
|ежегодное послание В.Путина Федеральному Собранию
|7
|Увеличение штрафов за нарушения во время проведения митингов и шествий, принятие законов «Об иностранных агентах», о создании списков запрещенных Интернет-сайтов, возвращение в уголовный кодекс статьи «За клевету»
|7
|Суд над Расулом Мирзаевым и его освобождение из-под стражи
|7
|Судебный процесс и приговор по делу группы Pussy Riot
|7
|«Марш миллионов» 6 мая и оппозиционные «гуляния» в Москве
|6
|празднование 60-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II
|6
|Поражение партии Саакашвили/победа оппозиции на парламентских выборах в Грузии
|5
|Гибель круизного лайнера «Costa Concordia» в Италии
|5
|принятие в США «Закона Магнитского»
|5
|лишение депутатского мандата одного из лидеров «Справедливой России» Геннадия Гудкова
|5
|Следствие и судебные процессы по делу о беспорядках на Болотной площади во время проведения «Марша миллионов» 6 мая
|5
|Возвращение выборов губернаторов, упрощение регистрации политических партий
|5
|Вооруженный конфликт между Израилем и «Хамас» в секторе Газа
|4
|Принятие региональных законов «О противодействии пропаганде гомосексуализма»
|4
|«Стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени»
|4
|Полет В.Путина во главе стаи журавлей-стерхов
|4
|Празднования 60-летия Владимира Путина
|3
|Интервью Д.Медведева руководителям телевизионных каналов
|3
|Президентские выборы в Украине
|3
|«Марш свободы»/ запрещение «Марша свободы» 15 декабря
|2
|другое
|2
|затрудняюсь ответить
|11
Какие из событий 2012 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год)
|Выборы президента, возвращение В.Путина на пост президента
|52
|Сильное наводнение в Крымске, Геленджике
|22
|Коррупционный скандал в Министерстве обороны, отставка министра А.Сердюкова
|17
|Вступление России в ВТО (Всемирную торговую организацию)
|16
|Победа Барака Обамы на президентских выборах в США
|14
|Летние Олимпийские Игры в Лондоне
|13
|Отставка А.Сердюкова с поста министра обороны России
|13
|Массовые протесты оппозиции в Москве и других городах, «белоленточное движение»
|9
|Празднования 200-летней годовщины Бородинского сражения
|8
|Паралимпийские Игры в Лондоне
|8
|Суд по делу о беспорядках на Болотной площади во время проведения «Марша миллионов» 6 мая
|8
|Ураган «Сэнди» в США
|7
|Возвращение выборов губернаторов, упрощение регистрации политических партий
|7
|Принятие в США «Закона Магнитского»
|4
|«Панк-молебен» Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в Москве, суд над участницами группы
|4
|Другие
|1
|затрудняюсь ответить
|13
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.