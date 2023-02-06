Ретроспективный взгляд на события 1992, 2002 и 2012 годов

В декабре респондентов попросили оценить какие события 1992, 2002 и 2012 кажутся самыми важными из сегодняшней перспективы. Среди важнейших событий 1992 года респонденты отметили образование СНГ, введение “ваучеров” и конфликты на Северном Кавказе. При этом в 1992 году чаще говорили о введении свободных цен и уходе Е. Гайдара с поста премьер-министра. Вспоминая 2002 год, опрошенные чаще всего говорили о захвате заложников в театре на Дубровке, а также о гибели группы С. Бодрова и смерти генерала А. Лебедя. Из событий 2012 года половина респондентов выделили возвращение В. Путина на пост президента, 22% – наводнение в Крымске и Геленджике, 17% – отставку А. Сердюкова. Десять лет избрание В. Путина не так сильно выделялось на фоне наводнений и роста цен.

Уже более 30 лет в декабрьском опросе мы предлагаем респондентам оценить наиболее важные события уходящего года. В декабре 2022 мы также предложили вспомнить события 1992, 2002 и 2012 годов и определить, какие из них кажутся важными сегодня. Сравнения ответов, полученных тогда и сегодня, позволяют говорить, что в отношении некоторых событий произошла переоценка.

Так, в декабре 1992 года наиболее важными событиями уходящего года казались введение свободных цен на большинство товаров (46%), уход Егора Гайдара с поста председателя правительства (28%) и начало распространения ваучеров (21%).

Из 2022 года наиболее важные события 1992 выглядели иначе. В топ-3 осталось введение приватизационных чеков (17%), а на первом и третьем местах – оформление распада СССР и образование СНГ (18%) и вооруженные конфликты на Северном Кавказе.

Полные таблицы Укажите среди событий 1992 года три события, которые Вы считаете важнейшими. (1992 год) введение свободных цен на большинство товаров (январь) 46 уход Е.Гайдара с поста главы правительства 28 начало распространения приватизационных чеков (ваучеров) 21 Указы Ельцина об индексации заработной платы рабочим и служащим государственных предприятий 17 вооруженные конфликты на Северном Кавказе 14 демонстрация телесериала «Богатые тоже плачут» 13 война между Арменией и Азербайджаном 13 разрешение уличной торговли 12 VII съезд народных депутатов России (декабрь) 9 вооруженный конфликт в Приднестровье 9 XXV летние Олимпийские Игры в Барселоне 8 слушания в Конституционном суде по делу КПСС 8 подписания соглашений между государствами- членами СНГ в Алма-Ате и Бишкеке 7 избрание Б.Клинтона Президентом США 7 вооруженный конфликт в Таджикистане 6 600-летие Сергия Радонежского 5 отставка Бурбулиса, Полторанина, Яковлева 4 VI съезд народных депутатов России (апрель) 3 коммунистические митинги и пикеты в Останкино (июнь) 3 розыгрыш лотереи «Лотто-миллион» 2 Другие 2 затрудняюсь ответить 15 Какие из событий 1992 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год) Подписания соглашений между государствами-членами СНГ (оформление распада СССР и образования СНГ) 18 Введение приватизационных чеков/ «ваучеров» 17 Вооруженные конфликты на Северном Кавказе, осетино-ингушский конфликт 15 Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах 14 Суд над серийной убийцей Андреем Чикатило 12 Разрешение уличной торговли в России 11 Грузино-абхазский конфликт, начало войны в Абхазии 11 Летние Олимпийские Игры в Барселоне 10 Военные конфликты на территории бывшей Югославии 9 Индексация заработной платы рабочим и служащим государственных предприятий 9 Ведение свободных цен, «либерализация цен» в России (январь) 8 Вооруженный конфликт в Приднестровье 8 Вступление России в МВФ 8 Уход Е.Гайдара с поста главы правительства России (декабрь) 7 Демонстрация мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут» 6 Конфликты между правительством и Съездом народных депутатов, «конституционный кризис» 6 Гражданская война в Таджикистане 5 Избрание Билла Клинтона Президентом США 4 Первый розыгрыш лотереи «Лотто-миллион» 3 Слушания в Конституционном суде по делу КПСС, «суд над КПСС» 3 600-летие Сергия Радонежского 2 Подписание Маастрихтских соглашений, образование Европейского Союза 2 Другие 2 затрудняюсь ответить 20

В 2002 году среди важнейших событий респонденты называли захват и освобождение заложников в театре на Дубровке (52%), а также гибель группы Сергея Бодрова и всероссийскую перепись населения (по 26%). В 2022 году опрошенные также преимущественно отмечали захват заложников в театре на Дубровке (но их количество заметно сократилось – до 30%), сход ледника в Кармадонском ущелье, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова (21%, в 1992 – 26%) и смерть генерала Александра Лебедя (21%, в 1992 – 22%).

Полные таблицы Какие из событий 2002-го года Вы считаете важнейшими? (2002 год) захват и освобождение заложников в театральном центре в Москве 52 сход ледника в Кардамонском ущелье, гибель съемочной группы С.Бодрова 26 Всероссийская перепись населения 9-16 октября 26 падения и катастрофы российских самолетов 25 смерчи и наводнения на черноморском побережье Кавказа 25 гибель самолета с башкирскими детьми в Швейцарии 24 гибель губернатора Красноярского края А.Лебедя 22 зимние олимпийские игры с Солт-Лейк-Сити 20 ураганы и наводнения в Центральной Европе 18 чемпионат мира по футболу в Корее и Японии 14 пожары в Подмосковье и центральной России 14 конфликт между Россией и Грузией по проблеме Панкисского ущелья 13 скандал вокруг ввоза в Россию «куриных окорочков» из США 12 принятие закона об альтернативной гражданской службе 12 встречи «большой восьмерки», международные контакты Путина 10 принятие закона о землях сельскохозяйственного назначения 9 погром после демонстрации футбольного матча в центре Москвы 8 установление высоких пошлин на импортные автомобили 7 принятие в НАТО стран Восточной Европы и Балтии 7 закрытие телеканала ТВ-6 и создание канала ТВС 7 убийство губернатора Магаданской области 6 убийства мирных жителей снайпером в США 6 исключение Г.Селезнева из КПРФ 6 появление антисемитских плакатов на дорогах России 5 принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Ираку, угроза военного вторжения США в Ирак 5 50-летие Президента России В.Путина 4 обострение конфликта между Израилем и палестинскими территориями 4 демонстрации отечественных телевизионных сериалов 4 рекорд Ф.Конюхова (на веслах через Атлантический океан) 3 выборы в региональные\местные органы власти (губернатора, мэра, областного\краевого\городского\районного законодательного собра 3 политический кризис на Украине, митинги и демонстрации с целью отправить в отставку президента Кучму 3 предложение восстановить памятник Дзержинскому в Москве 2 успех российской группы «Тату» в Европе и Северной Америке 2 новое руководство Китайской Народной Республики 1 суд над писателем В.Сорокиным 1 Гран-при Венецианского кинофестиваля за фильм А.Кончаловского «Дом дураков» 1 другое 1 затрудняюсь ответить 3 Какие из событий 2002 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год) Захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве 30 Сход ледника в Кармадонском ущелье, гибель съемочной группы Сергея Бодрова 21 Гибель губернатора Красноярского края, генерала Александра Лебедя 21 Конфликт между Россией и Грузией по проблеме Панкисского ущелья 17 Гибель самолета с детьми из Башкирии в Германии 16 Всероссийская перепись населения 9-16 октября 13 Введение единой европейской валюты евро 12 Принятие в НАТО стран Восточной Европы и Балтии 12 Зимние олимпийские игры с Солт-Лейк-Сити 11 Пожары в Подмосковье и центральной России 10 Принятие закона о землях сельскохозяйственного назначения 9 Чемпионат мира по футболу в Корее и Японии 8 Встречи «большой восьмерки», клуба развитых стран с участием России 7 Принятие закона об альтернативной гражданской службе 7 Погром после футбольного матча в центре Москвы 5 Закрытие телеканала ТВ-6 (команды Евгения Киселева и журналистов бывшего НТВ) 4 Другие 2 затрудняюсь ответить 16

Десять лет назад примерно равные доли респондентов среди важных событий уходящего года называли наводнение в Крымске и Геленджике (30%) , а также выборы президента РФ и повышение цен на ЖКХ, лекарства (по 29%).

В конце же прошлого года явно стали выделятся выборы президента и возвращение Владимира Путина на этот пост (52%), 22% отметили упомянутые наводнения, ещё 17% – коррупционный скандал в министерстве обороны, в результате которого в отставку отправлен А. Сердюков.

Полные таблицы Какие из событий 2012 года Вы считаете важнейшими? (2012 год) Наводнение в Крымске, Геленджике 30 Выборы Президента Российской Федерации 4 марта 29 Повышение цен на услуги ЖКХ, лекарства, 29 ХХХ Летние Олимпийские Игры в Лондоне 26 отставка А.Сердюкова с поста министра обороны России 23 Коррупционные скандалы вокруг Министерства обороны и Министерства сельского хозяйства 18 ураган «Сэнди» в США 14 «Панк-молебен» Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в Москве 13 победа Б.Обамы на президентских выборах в США 13 14-й чемпионат Европы по футболу в Польше и Украине 11 официальное вступление России в ВТО 11 Принятие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», введение возрастной маркировки медиа-информации 10 Параолимпийские Игры в Лондоне 10 Оппозиционные акции «За честные выборы» накануне президентских выборов 8 празднования 200-летней годовщины Бородинского сражения 8 Кровопролитные столкновения между правительственными войсками и силами оппозиции в Сирии 8 Скандалы, связанные с Патриархом Кириллом 7 Саммит АТЭС 2012 г. во Владивостоке 7 ежегодное послание В.Путина Федеральному Собранию 7 Увеличение штрафов за нарушения во время проведения митингов и шествий, принятие законов «Об иностранных агентах», о создании списков запрещенных Интернет-сайтов, возвращение в уголовный кодекс статьи «За клевету» 7 Суд над Расулом Мирзаевым и его освобождение из-под стражи 7 Судебный процесс и приговор по делу группы Pussy Riot 7 «Марш миллионов» 6 мая и оппозиционные «гуляния» в Москве 6 празднование 60-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II 6 Поражение партии Саакашвили/победа оппозиции на парламентских выборах в Грузии 5 Гибель круизного лайнера «Costa Concordia» в Италии 5 принятие в США «Закона Магнитского» 5 лишение депутатского мандата одного из лидеров «Справедливой России» Геннадия Гудкова 5 Следствие и судебные процессы по делу о беспорядках на Болотной площади во время проведения «Марша миллионов» 6 мая 5 Возвращение выборов губернаторов, упрощение регистрации политических партий 5 Вооруженный конфликт между Израилем и «Хамас» в секторе Газа 4 Принятие региональных законов «О противодействии пропаганде гомосексуализма» 4 «Стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени» 4 Полет В.Путина во главе стаи журавлей-стерхов 4 Празднования 60-летия Владимира Путина 3 Интервью Д.Медведева руководителям телевизионных каналов 3 Президентские выборы в Украине 3 «Марш свободы»/ запрещение «Марша свободы» 15 декабря 2 другое 2 затрудняюсь ответить 11 Какие из событий 2012 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год) Выборы президента, возвращение В.Путина на пост президента 52 Сильное наводнение в Крымске, Геленджике 22 Коррупционный скандал в Министерстве обороны, отставка министра А.Сердюкова 17 Вступление России в ВТО (Всемирную торговую организацию) 16 Победа Барака Обамы на президентских выборах в США 14 Летние Олимпийские Игры в Лондоне 13 Отставка А.Сердюкова с поста министра обороны России 13 Массовые протесты оппозиции в Москве и других городах, «белоленточное движение» 9 Празднования 200-летней годовщины Бородинского сражения 8 Паралимпийские Игры в Лондоне 8 Суд по делу о беспорядках на Болотной площади во время проведения «Марша миллионов» 6 мая 8 Ураган «Сэнди» в США 7 Возвращение выборов губернаторов, упрощение регистрации политических партий 7 Принятие в США «Закона Магнитского» 4 «Панк-молебен» Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в Москве, суд над участницами группы 4 Другие 1 затрудняюсь ответить 13

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter