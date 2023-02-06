Пресс-выпуски

Ретроспективный взгляд на события 1992, 2002 и 2012 годов

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В декабре респондентов попросили оценить какие события 1992, 2002 и 2012 кажутся самыми важными из сегодняшней перспективы. Среди важнейших событий 1992 года респонденты отметили образование СНГ, введение “ваучеров” и конфликты на Северном Кавказе. При этом в 1992 году чаще говорили о введении свободных цен и уходе Е. Гайдара с поста премьер-министра. Вспоминая 2002 год, опрошенные чаще всего говорили о захвате заложников в театре на Дубровке, а также о гибели группы С. Бодрова и смерти генерала А. Лебедя. Из событий 2012 года половина респондентов выделили возвращение В. Путина на пост президента, 22% – наводнение в Крымске и Геленджике, 17% – отставку А. Сердюкова. Десять лет избрание В. Путина не так сильно выделялось на фоне наводнений и роста цен.

Уже более 30 лет в декабрьском опросе мы предлагаем респондентам оценить наиболее важные события уходящего года. В декабре 2022 мы также предложили вспомнить события 1992, 2002 и 2012 годов и определить, какие из них кажутся важными сегодня. Сравнения ответов, полученных тогда и сегодня, позволяют говорить, что в отношении некоторых событий произошла переоценка.

Так, в декабре 1992 года наиболее важными событиями уходящего года казались введение свободных цен на большинство товаров (46%), уход Егора Гайдара с поста председателя правительства (28%) и начало распространения ваучеров (21%).

Из 2022 года наиболее важные события 1992 выглядели иначе. В топ-3 осталось введение приватизационных чеков (17%), а на первом и третьем местах – оформление распада СССР и образование СНГ (18%) и вооруженные конфликты на Северном Кавказе.

Полные таблицы

Укажите среди событий 1992 года три события, которые Вы считаете важнейшими. (1992 год)

введение свободных цен на большинство товаров (январь)46
уход Е.Гайдара с поста главы правительства28
начало распространения приватизационных чеков (ваучеров)21
Указы Ельцина об индексации заработной платы рабочим и служащим государственных предприятий17
вооруженные конфликты на Северном Кавказе14
демонстрация телесериала «Богатые тоже плачут»13
война между Арменией и Азербайджаном13
разрешение уличной торговли12
VII съезд народных депутатов России (декабрь)9
вооруженный конфликт в Приднестровье9
XXV летние Олимпийские Игры в Барселоне8
слушания в Конституционном суде по делу КПСС8
подписания соглашений между государствами- членами СНГ в Алма-Ате и Бишкеке7
избрание Б.Клинтона Президентом США7
вооруженный конфликт в Таджикистане6
600-летие Сергия Радонежского5
отставка Бурбулиса, Полторанина, Яковлева4
VI съезд народных депутатов России (апрель)3
коммунистические митинги и пикеты в Останкино (июнь)3
розыгрыш лотереи «Лотто-миллион»2
Другие2
затрудняюсь ответить15

Какие из событий 1992 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год)

Подписания соглашений между государствами-членами СНГ (оформление распада СССР и образования СНГ)18
Введение приватизационных чеков/ «ваучеров»17
Вооруженные конфликты на Северном Кавказе, осетино-ингушский конфликт15
Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах14
Суд над серийной убийцей Андреем Чикатило12
Разрешение уличной торговли в России11
Грузино-абхазский конфликт, начало войны в Абхазии11
Летние Олимпийские Игры в Барселоне10
Военные конфликты на территории бывшей Югославии9
Индексация заработной платы рабочим и служащим государственных предприятий9
Ведение свободных цен, «либерализация цен» в России (январь)8
Вооруженный конфликт в Приднестровье8
Вступление России в МВФ8
Уход Е.Гайдара с поста главы правительства России (декабрь)7
Демонстрация мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут»6
Конфликты между правительством и Съездом народных депутатов, «конституционный кризис»6
Гражданская война в Таджикистане5
Избрание Билла Клинтона Президентом США4
Первый розыгрыш лотереи «Лотто-миллион»3
Слушания в Конституционном суде по делу КПСС, «суд над КПСС»3
600-летие Сергия Радонежского2
Подписание Маастрихтских соглашений, образование Европейского Союза2
Другие2
затрудняюсь ответить20

В 2002 году среди важнейших событий респонденты называли захват и освобождение заложников в театре на Дубровке (52%), а также гибель группы Сергея Бодрова и всероссийскую перепись населения (по 26%). В 2022 году опрошенные также преимущественно отмечали захват заложников в театре на Дубровке (но их количество заметно сократилось – до 30%), сход ледника в Кармадонском ущелье, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова (21%, в 1992 – 26%) и смерть генерала Александра Лебедя (21%, в 1992 – 22%).

Полные таблицы

Какие из событий 2002-го года Вы считаете важнейшими? (2002 год)

захват и освобождение заложников в театральном центре в Москве52
сход ледника в Кардамонском ущелье, гибель съемочной группы С.Бодрова26
Всероссийская перепись населения 9-16 октября26
падения и катастрофы российских самолетов25
смерчи и наводнения на черноморском побережье Кавказа25
гибель самолета с башкирскими детьми в Швейцарии24
гибель губернатора Красноярского края А.Лебедя22
зимние олимпийские игры с Солт-Лейк-Сити20
ураганы и наводнения в Центральной Европе18
чемпионат мира по футболу в Корее и Японии14
пожары в Подмосковье и центральной России14
конфликт между Россией и Грузией по проблеме Панкисского ущелья13
скандал вокруг ввоза в Россию «куриных окорочков» из США12
принятие закона об альтернативной гражданской службе12
встречи «большой восьмерки», международные контакты Путина10
принятие закона о землях сельскохозяйственного назначения9
погром после демонстрации футбольного матча в центре Москвы8
установление высоких пошлин на импортные автомобили7
принятие в НАТО стран Восточной Европы и Балтии7
закрытие телеканала ТВ-6 и создание канала ТВС7
убийство губернатора Магаданской области6
убийства мирных жителей снайпером в США6
исключение Г.Селезнева из КПРФ6
появление антисемитских плакатов на дорогах России5
принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Ираку, угроза военного вторжения США в Ирак5
50-летие Президента России В.Путина4
обострение конфликта между Израилем и палестинскими территориями4
демонстрации отечественных телевизионных сериалов4
рекорд Ф.Конюхова (на веслах через Атлантический океан)3
выборы в региональные\местные органы власти (губернатора, мэра, областного\краевого\городского\районного законодательного собра3
политический кризис на Украине, митинги и демонстрации с целью отправить в отставку президента Кучму3
предложение восстановить памятник Дзержинскому в Москве2
успех российской группы «Тату» в Европе и Северной Америке2
новое руководство Китайской Народной Республики1
суд над писателем В.Сорокиным1
Гран-при Венецианского кинофестиваля за фильм А.Кончаловского «Дом дураков»1
другое1
затрудняюсь ответить3

Какие из событий 2002 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год)

Захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве30
Сход ледника в Кармадонском ущелье, гибель съемочной группы Сергея Бодрова21
Гибель губернатора Красноярского края, генерала Александра Лебедя21
Конфликт между Россией и Грузией по проблеме Панкисского ущелья17
Гибель самолета с детьми из Башкирии в Германии16
Всероссийская перепись населения 9-16 октября13
Введение единой европейской валюты евро12
Принятие в НАТО стран Восточной Европы и Балтии12
Зимние олимпийские игры с Солт-Лейк-Сити11
Пожары в Подмосковье и центральной России10
Принятие закона о землях сельскохозяйственного назначения9
Чемпионат мира по футболу в Корее и Японии8
Встречи «большой восьмерки», клуба развитых стран с участием России7
Принятие закона об альтернативной гражданской службе7
Погром после футбольного матча в центре Москвы5
Закрытие телеканала ТВ-6 (команды Евгения Киселева и журналистов бывшего НТВ)4
Другие2
затрудняюсь ответить16

Десять лет назад примерно равные доли респондентов среди важных событий уходящего года называли наводнение в Крымске и Геленджике (30%) , а также выборы президента РФ и повышение цен на ЖКХ, лекарства (по 29%).

В конце же прошлого года явно стали выделятся выборы президента и возвращение Владимира Путина на этот пост (52%), 22% отметили упомянутые наводнения, ещё 17% – коррупционный скандал в министерстве обороны, в результате которого в отставку отправлен А. Сердюков.

Полные таблицы

Какие из событий 2012 года Вы считаете важнейшими? (2012 год)

Наводнение в Крымске, Геленджике30
Выборы Президента Российской Федерации 4 марта29
Повышение цен на услуги ЖКХ, лекарства,29
ХХХ Летние Олимпийские Игры в Лондоне26
отставка А.Сердюкова с поста министра обороны России23
Коррупционные скандалы вокруг Министерства обороны и Министерства сельского хозяйства18
ураган «Сэнди» в США14
«Панк-молебен» Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в Москве13
победа Б.Обамы на президентских выборах в США13
14-й чемпионат Европы по футболу в Польше и Украине11
официальное вступление России в ВТО11
Принятие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», введение возрастной маркировки медиа-информации10
Параолимпийские Игры в Лондоне10
Оппозиционные акции «За честные выборы» накануне президентских выборов8
празднования 200-летней годовщины Бородинского сражения8
Кровопролитные столкновения между правительственными войсками и силами оппозиции в Сирии8
Скандалы, связанные с Патриархом Кириллом7
Саммит АТЭС 2012 г. во Владивостоке7
ежегодное послание В.Путина Федеральному Собранию7
Увеличение штрафов за нарушения во время проведения митингов и шествий, принятие законов «Об иностранных агентах», о создании списков запрещенных Интернет-сайтов, возвращение в уголовный кодекс статьи «За клевету»7
Суд над Расулом Мирзаевым и его освобождение из-под стражи7
Судебный процесс и приговор по делу группы Pussy Riot7
«Марш миллионов» 6 мая и оппозиционные «гуляния» в Москве6
празднование 60-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II6
Поражение партии Саакашвили/победа оппозиции на парламентских выборах в Грузии5
Гибель круизного лайнера «Costa Concordia» в Италии5
принятие в США «Закона Магнитского»5
лишение депутатского мандата одного из лидеров «Справедливой России» Геннадия Гудкова5
Следствие и судебные процессы по делу о беспорядках на Болотной площади во время проведения «Марша миллионов» 6 мая5
Возвращение выборов губернаторов, упрощение регистрации политических партий5
Вооруженный конфликт между Израилем и «Хамас» в секторе Газа4
Принятие региональных законов «О противодействии пропаганде гомосексуализма»4
«Стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени»4
Полет В.Путина во главе стаи журавлей-стерхов4
Празднования 60-летия Владимира Путина3
Интервью Д.Медведева руководителям телевизионных каналов3
Президентские выборы в Украине3
«Марш свободы»/ запрещение «Марша свободы» 15 декабря2
другое2
затрудняюсь ответить11

Какие из событий 2012 года кажутся Вам самыми важными? (2022 год)

Выборы президента, возвращение В.Путина на пост президента52
Сильное наводнение в Крымске, Геленджике22
Коррупционный скандал в Министерстве обороны, отставка министра А.Сердюкова17
Вступление России в ВТО (Всемирную торговую организацию)16
Победа Барака Обамы на президентских выборах в США14
Летние Олимпийские Игры в Лондоне13
Отставка А.Сердюкова с поста министра обороны России13
Массовые протесты оппозиции в Москве и других городах, «белоленточное движение»9
Празднования 200-летней годовщины Бородинского сражения8
Паралимпийские Игры в Лондоне8
Суд по делу о беспорядках на Болотной площади во время проведения «Марша миллионов» 6 мая8
Ураган «Сэнди» в США7
Возвращение выборов губернаторов, упрощение регистрации политических партий7
Принятие в США «Закона Магнитского»4
«Панк-молебен» Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в Москве, суд над участницами группы4
Другие1
затрудняюсь ответить13

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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