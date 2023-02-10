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Оценки социального самочувствия в январе 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Оценки личного самочувствия респондентов остаются позитивными. Чаще всего опрошенные говорят о том, что в последнее время у них окрепли надежда, чувство гордости за свой народ и уверенность в завтрашнем дне. При этом в оценках настроения окружающих наметились первые признаки нарастания негативных тенденций – об этом говорит анализ долгосрочных трендов.

В январе преобладающими персональными чувствами респондентов стали “надежда” (35%), “гордость за свой народ” (34%) и “уверенность в завтрашнем дне” (18%). В оценке чувств окружающих людей доминируют “гордость за свой народ” (35%) и “надежда” (30%). При этом анализ долгосрочных трендов показывает некоторые особенности.

Какие чувства, на Ваш взгляд, окрепли в последнее время..?

у Вас личносреди окружающих Вас людей
надежда3530
гордость за свой народ3435
уверенность в завтрашнем дне1813
чувство ответственности за происходящее1619
чувство собственного достоинства1412
растерянность1218
Обида за свой народ1216
усталость, безразличие1215
чувство свободы108
страх813
отчаяние810
чувство стыда за происходящее77
обида54
озлобленность, агрессивность411
чувство одиночества, заброшенности33
зависть13
другое22
затрудняюсь ответить75

Для удобства отображения и анализа данных в динамике результаты опроса были разбиты на три укрупненные категории: 1) агрессия, ресентимент (ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ), 2) удовлетворенность, самоутверждение (надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность), 3) депрессия, астения (усталость, растерянность, одиночество, стыд). Данные пересчитаны для каждого замера.

На всем протяжении 2022 года преобладали позитивные оценки личного самочувствия, в январе эта ситуация сохранялась: об удовлетворенности и самоутверждении говорили 71% опрошенных. Уровень депрессии и агрессии незначительно снизились по сравнению с маем – до 27% и 28% соответственно.

При этом в оценках чувств окружающих заметны первые признаки нарастания негативных тенденций: доля опрошенных, которые говорят об укреплении позитивных чувств у окружающих, незначительно снизилась по сравнению с маем прошлого года. Одновременно несколько выросла доля тех, кто говорит о росте агрессии и депрессии у окружающих.

Какие чувства, на Ваш взгляд, окрепли в последнее время у Вас лично? 

ноя.14июл.15июл.16июл.17сен.19сен.20янв.21апр.22май.22янв.23
надежда31322831343531303835
гордость за свой народ1315911151317363634
уверенность в завтрашнем дне8101013171514151818
чувство ответственности за происходящее797612911141416
чувство собственного достоинства14131011131410121314
растерянность1312129121416141412
Обида за свой народ16171817251923131612
усталость, безразличие20172321232219121312
чувство свободы87661211991210
страх77867981188
отчаяние67868913878
чувство стыда за происходящее7676131215777
обида8786799755
озлобленность, агрессивность3543446434
чувство одиночества, заброшенности6687676443
зависть1111121111
другое1212222422
затрудняюсь ответить13111112755657

Какие чувства, на Ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих Вас людей?

ноя.14июл.15июл.16июл.17окт.18сен.19сен.20янв.21апр.22май.22янв.23
Гордость за свой народ111191419131017373635
Надежда2529223434263025283530
Ответственность за происходящее в стране776689810151419
Растерянность1613151720121918181818
Обида за свой народ1616
Усталость, безразличие2526313234363625151515
Страх1210101116131915191413
Уверенность в завтрашнем дне7671015111013121813
Чувство собственного достоинства12108131210128121312
Ожесточение, агрессивность1214151415161218111011
Отчаяние981212161312159910
Чувство свободы665111081189118
Чувство стыда за происходящее67
Обида79171315121412654
Зависть959991075533
Одиночество646789106433
Другое11122211222
Затруднились ответить141515106755755

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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