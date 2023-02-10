Оценки социального самочувствия в январе 2023 года

Оценки личного самочувствия респондентов остаются позитивными. Чаще всего опрошенные говорят о том, что в последнее время у них окрепли надежда, чувство гордости за свой народ и уверенность в завтрашнем дне. При этом в оценках настроения окружающих наметились первые признаки нарастания негативных тенденций – об этом говорит анализ долгосрочных трендов.

В январе преобладающими персональными чувствами респондентов стали “надежда” (35%), “гордость за свой народ” (34%) и “уверенность в завтрашнем дне” (18%). В оценке чувств окружающих людей доминируют “гордость за свой народ” (35%) и “надежда” (30%). При этом анализ долгосрочных трендов показывает некоторые особенности.

Какие чувства, на Ваш взгляд, окрепли в последнее время..? у Вас лично среди окружающих Вас людей надежда 35 30 гордость за свой народ 34 35 уверенность в завтрашнем дне 18 13 чувство ответственности за происходящее 16 19 чувство собственного достоинства 14 12 растерянность 12 18 Обида за свой народ 12 16 усталость, безразличие 12 15 чувство свободы 10 8 страх 8 13 отчаяние 8 10 чувство стыда за происходящее 7 7 обида 5 4 озлобленность, агрессивность 4 11 чувство одиночества, заброшенности 3 3 зависть 1 3 другое 2 2 затрудняюсь ответить 7 5

Для удобства отображения и анализа данных в динамике результаты опроса были разбиты на три укрупненные категории: 1) агрессия, ресентимент (ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ), 2) удовлетворенность, самоутверждение (надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность), 3) депрессия, астения (усталость, растерянность, одиночество, стыд). Данные пересчитаны для каждого замера.

На всем протяжении 2022 года преобладали позитивные оценки личного самочувствия, в январе эта ситуация сохранялась: об удовлетворенности и самоутверждении говорили 71% опрошенных. Уровень депрессии и агрессии незначительно снизились по сравнению с маем – до 27% и 28% соответственно.

При этом в оценках чувств окружающих заметны первые признаки нарастания негативных тенденций: доля опрошенных, которые говорят об укреплении позитивных чувств у окружающих, незначительно снизилась по сравнению с маем прошлого года. Одновременно несколько выросла доля тех, кто говорит о росте агрессии и депрессии у окружающих.

Какие чувства, на Ваш взгляд, окрепли в последнее время у Вас лично? ноя.14 июл.15 июл.16 июл.17 сен.19 сен.20 янв.21 апр.22 май.22 янв.23 надежда 31 32 28 31 34 35 31 30 38 35 гордость за свой народ 13 15 9 11 15 13 17 36 36 34 уверенность в завтрашнем дне 8 10 10 13 17 15 14 15 18 18 чувство ответственности за происходящее 7 9 7 6 12 9 11 14 14 16 чувство собственного достоинства 14 13 10 11 13 14 10 12 13 14 растерянность 13 12 12 9 12 14 16 14 14 12 Обида за свой народ 16 17 18 17 25 19 23 13 16 12 усталость, безразличие 20 17 23 21 23 22 19 12 13 12 чувство свободы 8 7 6 6 12 11 9 9 12 10 страх 7 7 8 6 7 9 8 11 8 8 отчаяние 6 7 8 6 8 9 13 8 7 8 чувство стыда за происходящее 7 6 7 6 13 12 15 7 7 7 обида 8 7 8 6 7 9 9 7 5 5 озлобленность, агрессивность 3 5 4 3 4 4 6 4 3 4 чувство одиночества, заброшенности 6 6 8 7 6 7 6 4 4 3 зависть 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 другое 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 затрудняюсь ответить 13 11 11 12 7 5 5 6 5 7

Какие чувства, на Ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих Вас людей? ноя.14 июл.15 июл.16 июл.17 окт.18 сен.19 сен.20 янв.21 апр.22 май.22 янв.23 Гордость за свой народ 11 11 9 14 19 13 10 17 37 36 35 Надежда 25 29 22 34 34 26 30 25 28 35 30 Ответственность за происходящее в стране 7 7 6 6 8 9 8 10 15 14 19 Растерянность 16 13 15 17 20 12 19 18 18 18 18 Обида за свой народ 16 16 Усталость, безразличие 25 26 31 32 34 36 36 25 15 15 15 Страх 12 10 10 11 16 13 19 15 19 14 13 Уверенность в завтрашнем дне 7 6 7 10 15 11 10 13 12 18 13 Чувство собственного достоинства 12 10 8 13 12 10 12 8 12 13 12 Ожесточение, агрессивность 12 14 15 14 15 16 12 18 11 10 11 Отчаяние 9 8 12 12 16 13 12 15 9 9 10 Чувство свободы 6 6 5 11 10 8 11 8 9 11 8 Чувство стыда за происходящее 6 7 Обида 7 9 17 13 15 12 14 12 6 5 4 Зависть 9 5 9 9 9 10 7 5 5 3 3 Одиночество 6 4 6 7 8 9 10 6 4 3 3 Другое 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 Затруднились ответить 14 15 15 10 6 7 5 5 7 5 5

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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