Роль институтов в жизни России

В общественном мнении президент, вооруженные силы и спецслужбы остаются институтами, играющими наибольшую роль в жизни страны. На последнем месте — директора крупных предприятий, некоммерческие организации и профсоюзы. По сравнению с предыдущими замерами роль практически всех институтов возросла. Исключение составляют лишь две группы – “олигархи, банкиры, финансисты” и “директора крупных предприятий”, роль которых в глазах респондентов снижается в течение длительного срока.
Для представления данных в динамике был рассчитан средний балл по пятибалльной шкале от 1 – «практически никакой» до 5 – «очень большую», данные ранжированы по январю 2023 г. в порядке убывания.
Как Вы считаете, какую роль играют сейчас в жизни России..? (янв.2023, данные ранжированы в порядке убывания)
|1 практически никакой
|2
|3
|4
|5 очень большую
|Президент
|3
|2
|7
|11
|77
|ВС РФ
|3
|3
|8
|17
|66
|ФСБ и другие спецслужбы
|4
|3
|10
|20
|57
|Правительство
|7
|6
|17
|27
|37
|АП
|8
|5
|18
|25
|36
|Прокуратура
|6
|6
|20
|25
|33
|Церковь и религиозные организации
|12
|11
|21
|18
|30
|Полиция
|8
|9
|24
|23
|28
|СФ
|10
|7
|20
|22
|28
|СМИ
|11
|9
|24
|23
|28
|Судебные органы
|8
|8
|23
|23
|28
|ГД
|12
|9
|22
|23
|27
|Губернаторы
|11
|12
|24
|23
|25
|«Олигархи», банкиры, финансисты
|20
|11
|21
|17
|18
|Политические партии
|15
|12
|27
|20
|18
|Директора крупных предприятий
|16
|13
|24
|18
|14
|Профсоюзы
|29
|15
|17
|12
|11
|НКО
|21
|15
|25
|13
|9
Как Вы считаете, какую роль играют сейчас в жизни России..? (динамика; приводится средний балл по пятибалльной шкале от 1 – «практически никакой» до 5 – «очень большую»; данные ранжированы по январю 2023 г. в порядке убывания)
|янв.01
|янв.02
|янв.04
|янв.06
|фев.08
|янв.10
|янв.12
|янв.14
|янв.16
|фев.19
|янв.20
|янв.23
|Президент
|3,9
|4,12
|4,11
|3,99
|4,51
|4,03
|3,87
|4,21
|4,57
|4,24
|4,32
|4,59
|Вооруженные силы
|3,28
|3,25
|3,26
|3,21
|3,62
|3,46
|3,42
|3,39
|4,09
|4,14
|4,14
|4,45
|ФСБ и другие спецслужбы
|3,21
|3,21
|—
|3,5
|3,78
|3,55
|3,61
|3,54
|4,03
|3,84
|3,97
|4,34
|Правительство
|3,53
|3,48
|3,48
|3,41
|3,84
|3,7
|3,61
|3,47
|3,71
|3,55
|3,58
|3,85
|Президентская администрация
|2,9
|2,84
|—
|3,42
|3,96
|3,6
|3,51
|3,58
|3,93
|3,61
|3,6
|3,83
|Прокуратура
|2,9
|3,08
|—
|3,14
|3,43
|3,35
|3,26
|3,31
|3,52
|3,39
|3,44
|3,82
|Судебные органы
|2,8
|2,73
|—
|3,06
|3,27
|3,16
|3,17
|3,2
|3,33
|3,28
|3,31
|3,62
|Совет Федерации
|2,99
|3
|3,1
|3,11
|3,41
|3,18
|3,1
|3,15
|3,45
|3,23
|3,24
|3,6
|Полиция
|—
|—
|—
|—
|—
|2,99
|3,1
|3,11
|3,26
|3,26
|3,26
|3,59
|Газеты, радио, телевидение
|3,52
|3,57
|3,48
|3,49
|3,43
|3,32
|3,36
|3,4
|3,47
|3,48
|3,41
|3,51
|Государственная Дума
|2,81
|2,9
|3,01
|2,95
|3,29
|3,16
|3,06
|3,05
|3,31
|3,24
|3,24
|3,49
|Церковь, религиозные организации
|2,91
|3,08
|2,92
|2,89
|3,04
|3,16
|3,04
|3,13
|3,26
|3,11
|3,1
|3,49
|Губернаторы
|3,42
|3,25
|3,32
|3,23
|3,47
|3,28
|3,18
|3,24
|3,36
|3,27
|3,28
|3,42
|Политические партии
|2,69
|2,68
|2,82
|2,75
|3,04
|2,81
|2,81
|2,7
|2,93
|2,91
|2,87
|3,13
|«Олигархи», банкиры, финансисты
|3,79
|3,78
|3,89
|3,71
|3,58
|3,66
|3,63
|3,66
|3,72
|3,58
|3,4
|3,02
|Директора крупных промышленных предприятий, объединений
|3,35
|3,28
|3,4
|3,11
|3,27
|3,09
|3,1
|3,16
|3,19
|3,12
|3,08
|3,01
|Некоммерческие организации
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2,53
|2,42
|2,71
|Профсоюзы
|1,95
|1,85
|1,97
|1,91
|2,01
|1,91
|1,91
|2,12
|2,1
|2,04
|2,02
|2,53
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.