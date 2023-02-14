Роль институтов в жизни России

В общественном мнении президент, вооруженные силы и спецслужбы остаются институтами, играющими наибольшую роль в жизни страны. На последнем месте — директора крупных предприятий, некоммерческие организации и профсоюзы. По сравнению с предыдущими замерами роль практически всех институтов возросла. Исключение составляют лишь две группы – “олигархи, банкиры, финансисты” и “директора крупных предприятий”, роль которых в глазах респондентов снижается в течение длительного срока.

Для представления данных в динамике был рассчитан средний балл по пятибалльной шкале от 1 – «практически никакой» до 5 – «очень большую», данные ранжированы по январю 2023 г. в порядке убывания.

Как Вы считаете, какую роль играют сейчас в жизни России..? (янв.2023, данные ранжированы в порядке убывания) 1 практически никакой 2 3 4 5 очень большую Президент 3 2 7 11 77 ВС РФ 3 3 8 17 66 ФСБ и другие спецслужбы 4 3 10 20 57 Правительство 7 6 17 27 37 АП 8 5 18 25 36 Прокуратура 6 6 20 25 33 Церковь и религиозные организации 12 11 21 18 30 Полиция 8 9 24 23 28 СФ 10 7 20 22 28 СМИ 11 9 24 23 28 Судебные органы 8 8 23 23 28 ГД 12 9 22 23 27 Губернаторы 11 12 24 23 25 «Олигархи», банкиры, финансисты 20 11 21 17 18 Политические партии 15 12 27 20 18 Директора крупных предприятий 16 13 24 18 14 Профсоюзы 29 15 17 12 11 НКО 21 15 25 13 9

Как Вы считаете, какую роль играют сейчас в жизни России..? (динамика; приводится средний балл по пятибалльной шкале от 1 – «практически никакой» до 5 – «очень большую»; данные ранжированы по январю 2023 г. в порядке убывания) янв.01 янв.02 янв.04 янв.06 фев.08 янв.10 янв.12 янв.14 янв.16 фев.19 янв.20 янв.23 Президент 3,9 4,12 4,11 3,99 4,51 4,03 3,87 4,21 4,57 4,24 4,32 4,59 Вооруженные силы 3,28 3,25 3,26 3,21 3,62 3,46 3,42 3,39 4,09 4,14 4,14 4,45 ФСБ и другие спецслужбы 3,21 3,21 — 3,5 3,78 3,55 3,61 3,54 4,03 3,84 3,97 4,34 Правительство 3,53 3,48 3,48 3,41 3,84 3,7 3,61 3,47 3,71 3,55 3,58 3,85 Президентская администрация 2,9 2,84 — 3,42 3,96 3,6 3,51 3,58 3,93 3,61 3,6 3,83 Прокуратура 2,9 3,08 — 3,14 3,43 3,35 3,26 3,31 3,52 3,39 3,44 3,82 Судебные органы 2,8 2,73 — 3,06 3,27 3,16 3,17 3,2 3,33 3,28 3,31 3,62 Совет Федерации 2,99 3 3,1 3,11 3,41 3,18 3,1 3,15 3,45 3,23 3,24 3,6 Полиция — — — — — 2,99 3,1 3,11 3,26 3,26 3,26 3,59 Газеты, радио, телевидение 3,52 3,57 3,48 3,49 3,43 3,32 3,36 3,4 3,47 3,48 3,41 3,51 Государственная Дума 2,81 2,9 3,01 2,95 3,29 3,16 3,06 3,05 3,31 3,24 3,24 3,49 Церковь, религиозные организации 2,91 3,08 2,92 2,89 3,04 3,16 3,04 3,13 3,26 3,11 3,1 3,49 Губернаторы 3,42 3,25 3,32 3,23 3,47 3,28 3,18 3,24 3,36 3,27 3,28 3,42 Политические партии 2,69 2,68 2,82 2,75 3,04 2,81 2,81 2,7 2,93 2,91 2,87 3,13 «Олигархи», банкиры, финансисты 3,79 3,78 3,89 3,71 3,58 3,66 3,63 3,66 3,72 3,58 3,4 3,02 Директора крупных промышленных предприятий, объединений 3,35 3,28 3,4 3,11 3,27 3,09 3,1 3,16 3,19 3,12 3,08 3,01 Некоммерческие организации — — — — — — — — — 2,53 2,42 2,71 Профсоюзы 1,95 1,85 1,97 1,91 2,01 1,91 1,91 2,12 2,1 2,04 2,02 2,53

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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