Пресс-выпуски

Роль институтов в жизни России

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В общественном мнении президент, вооруженные силы и спецслужбы остаются институтами, играющими наибольшую роль в жизни страны. На последнем месте — директора крупных предприятий, некоммерческие организации и профсоюзы. По сравнению с предыдущими замерами роль практически всех институтов возросла. Исключение составляют лишь две группы – “олигархи, банкиры, финансисты” и “директора крупных предприятий”, роль которых в глазах респондентов снижается в течение длительного срока.

Для представления данных в динамике был рассчитан средний балл по пятибалльной шкале от 1 – «практически никакой» до 5 – «очень большую», данные ранжированы по январю 2023 г. в порядке убывания.

Как Вы считаете, какую роль играют сейчас в жизни России..? (янв.2023, данные ранжированы в порядке убывания)

1 практически никакой2345 очень большую
Президент3271177
ВС РФ3381766
ФСБ и другие спецслужбы43102057
Правительство76172737
АП85182536
Прокуратура66202533
Церковь и религиозные организации1211211830
Полиция89242328
СФ107202228
СМИ119242328
Судебные органы88232328
ГД129222327
Губернаторы1112242325
«Олигархи», банкиры, финансисты2011211718
Политические партии1512272018
Директора крупных предприятий1613241814
Профсоюзы2915171211
НКО211525139

Как Вы считаете, какую роль играют сейчас в жизни России..? (динамика; приводится средний балл по пятибалльной шкале от 1 – «практически никакой» до 5 – «очень большую»; данные ранжированы по январю 2023 г. в порядке убывания)

янв.01янв.02янв.04янв.06фев.08янв.10янв.12янв.14янв.16фев.19янв.20янв.23
Президент3,94,124,113,994,514,033,874,214,574,244,324,59
Вооруженные силы3,283,253,263,213,623,463,423,394,094,144,144,45
ФСБ и другие спецслужбы3,213,213,53,783,553,613,544,033,843,974,34
Правительство3,533,483,483,413,843,73,613,473,713,553,583,85
Президентская администрация2,92,843,423,963,63,513,583,933,613,63,83
Прокуратура2,93,083,143,433,353,263,313,523,393,443,82
Судебные органы2,82,733,063,273,163,173,23,333,283,313,62
Совет Федерации2,9933,13,113,413,183,13,153,453,233,243,6
Полиция2,993,13,113,263,263,263,59
Газеты, радио, телевидение3,523,573,483,493,433,323,363,43,473,483,413,51
Государственная Дума2,812,93,012,953,293,163,063,053,313,243,243,49
Церковь, религиозные организации2,913,082,922,893,043,163,043,133,263,113,13,49
Губернаторы3,423,253,323,233,473,283,183,243,363,273,283,42
Политические партии2,692,682,822,753,042,812,812,72,932,912,873,13
«Олигархи», банкиры, финансисты3,793,783,893,713,583,663,633,663,723,583,43,02
Директора крупных промышленных предприятий, объединений3,353,283,43,113,273,093,13,163,193,123,083,01
Некоммерческие организации2,532,422,71
Профсоюзы1,951,851,971,912,011,911,912,122,12,042,022,53

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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