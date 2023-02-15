Коронавирус, грипп и вакцинация

Доля респондентов, которые не опасаются заразиться коронавирусом, достигла 70%. Также заметно возросло число респондентов, которые не собираются проходить вакцинацию от COVID-19: их более половины. Около половины опрошенных переболели коронавирусом. Почти каждый пятый россиянин сделал в прошлом году прививку от гриппа.
В январе этого года 70% россиян не опасались заразиться коронавирусом, 28% — опасались. Обеспокоенность заражением COVID-19 продолжает снижаться с октября 2021 года.
Опасаетесь ли Вы заразиться коронавирусом? (таблица)
|Да
|Нет
|Затрудняюсь ответить
|фев.20
|30
|68
|1
|мар.20
|44
|54
|2
|апр.20
|57
|41
|2
|июл.20
|49
|49
|3
|окт.20
|64
|34
|2
|дек.20
|57
|41
|3
|фев.21
|43
|56
|2
|апр.21
|42
|56
|2
|май.21
|42
|55
|2
|июн.21
|41
|57
|2
|июл.21
|46
|53
|2
|авг.21
|43
|55
|2
|окт.21
|48
|50
|2
|ноя.21
|45
|53
|2
|фев.22
|32
|66
|2
|янв.23
|28
|70
|2
Среди возрастных групп более всего опасаются заразиться коронавирусом респонденты 55 лет и старше (42%), наименьшие опасения характерны для опрошенных 18-24 лет (16%).
В конце прошлого месяца 28% респондентов утверждали, что переболели коронавирусом в легкой форме (в октябре 2021 – 28%), 8% — в тяжелой (в октябре 2021 – 6%). 35% лично знали людей, которые тяжело переболели коронавирусом (в октябре 2021 – 39%), 24% — людей, умерших от коронавируса (в октябре 2021 – 27%).
Количество россиян, сделавших прививку, снизилось с 50% в феврале 2022 года до 31% в январе этого года. Доля тех, кто не готов вакцинироваться, возросла с 35% до 54%.
Сейчас проводится бесплатная и добровольная вакцинация от коронавируса отечественными вакцинами. Готовы ли Вы лично сделать прививку? (Таблица)
|Да
|Нет
|уже сделал(а)
|авг.20
|38
|54
|0
|окт.20
|36
|59
|0
|дек.20
|38
|58
|0
|фев.21
|30
|62
|4
|апр.21
|26
|62
|10
|июн.21
|25
|54
|19
|июл.21
|19
|55
|24
|авг.21
|15
|52
|32
|окт.21
|19
|45
|33
|ноя.21
|16
|36
|46
|фев.22
|14
|35
|50
|янв.23
|14
|54
|31
Из тех, кто сделал прививку от COVID-19, 39% делали её в течение последних 6 месяцев, ещё 36% – 6-12 месяцев назад, около четверти (24%) – более года назад.
Доля тех, кто сделал себе прививку от гриппа осенью или зимой, составила 17%, в октябре 2021 года таких было 23%.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.