Коронавирус, грипп и вакцинация

Доля респондентов, которые не опасаются заразиться коронавирусом, достигла 70%. Также заметно возросло число респондентов, которые не собираются проходить вакцинацию от COVID-19: их более половины. Около половины опрошенных переболели коронавирусом. Почти каждый пятый россиянин сделал в прошлом году прививку от гриппа.

В январе этого года 70% россиян не опасались заразиться коронавирусом, 28% — опасались. Обеспокоенность заражением COVID-19 продолжает снижаться с октября 2021 года.

Опасаетесь ли Вы заразиться коронавирусом? (таблица) Да Нет Затрудняюсь ответить фев.20 30 68 1 мар.20 44 54 2 апр.20 57 41 2 июл.20 49 49 3 окт.20 64 34 2 дек.20 57 41 3 фев.21 43 56 2 апр.21 42 56 2 май.21 42 55 2 июн.21 41 57 2 июл.21 46 53 2 авг.21 43 55 2 окт.21 48 50 2 ноя.21 45 53 2 фев.22 32 66 2 янв.23 28 70 2

Среди возрастных групп более всего опасаются заразиться коронавирусом респонденты 55 лет и старше (42%), наименьшие опасения характерны для опрошенных 18-24 лет (16%).

В конце прошлого месяца 28% респондентов утверждали, что переболели коронавирусом в легкой форме (в октябре 2021 – 28%), 8% — в тяжелой (в октябре 2021 – 6%). 35% лично знали людей, которые тяжело переболели коронавирусом (в октябре 2021 – 39%), 24% — людей, умерших от коронавируса (в октябре 2021 – 27%).

Количество россиян, сделавших прививку, снизилось с 50% в феврале 2022 года до 31% в январе этого года. Доля тех, кто не готов вакцинироваться, возросла с 35% до 54%.

Сейчас проводится бесплатная и добровольная вакцинация от коронавируса отечественными вакцинами. Готовы ли Вы лично сделать прививку? (Таблица) Да Нет уже сделал(а) авг.20 38 54 0 окт.20 36 59 0 дек.20 38 58 0 фев.21 30 62 4 апр.21 26 62 10 июн.21 25 54 19 июл.21 19 55 24 авг.21 15 52 32 окт.21 19 45 33 ноя.21 16 36 46 фев.22 14 35 50 янв.23 14 54 31

Из тех, кто сделал прививку от COVID-19, 39% делали её в течение последних 6 месяцев, ещё 36% – 6-12 месяцев назад, около четверти (24%) – более года назад.

Доля тех, кто сделал себе прививку от гриппа осенью или зимой, составила 17%, в октябре 2021 года таких было 23%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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