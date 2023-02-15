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Коронавирус, грипп и вакцинация

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Доля респондентов, которые не опасаются заразиться коронавирусом, достигла 70%. Также заметно возросло число респондентов, которые не собираются проходить вакцинацию от COVID-19: их более половины. Около половины опрошенных переболели коронавирусом. Почти каждый пятый россиянин сделал в прошлом году прививку от гриппа.

В январе этого года 70% россиян не опасались заразиться коронавирусом, 28% — опасались. Обеспокоенность заражением COVID-19 продолжает снижаться с октября 2021 года.

Опасаетесь ли Вы заразиться коронавирусом? (таблица)

ДаНетЗатрудняюсь ответить
фев.2030681
мар.2044542
апр.2057412
июл.2049493
окт.2064342
дек.2057413
фев.2143562
апр.2142562
май.2142552
июн.2141572
июл.2146532
авг.2143552
окт.2148502
ноя.2145532
фев.2232662
янв.2328702

Среди возрастных групп более всего опасаются заразиться коронавирусом респонденты 55 лет и старше (42%), наименьшие опасения характерны для опрошенных 18-24 лет (16%).

В конце прошлого месяца 28% респондентов утверждали, что переболели коронавирусом в легкой форме (в октябре 2021 – 28%), 8% — в тяжелой (в октябре 2021 – 6%). 35% лично знали людей, которые тяжело переболели коронавирусом (в октябре 2021 – 39%), 24% — людей, умерших от коронавируса (в октябре 2021 – 27%).

Количество россиян, сделавших прививку, снизилось с 50% в феврале 2022 года до 31% в январе этого года. Доля тех, кто не готов вакцинироваться, возросла с 35% до 54%.

Сейчас проводится бесплатная и добровольная вакцинация от коронавируса отечественными вакцинами. Готовы ли Вы лично сделать прививку? (Таблица)

ДаНетуже сделал(а)
авг.2038540
окт.2036590
дек.2038580
фев.2130624
апр.21266210
июн.21255419
июл.21195524
авг.21155232
окт.21194533
ноя.21163646
фев.22143550
янв.23145431

Из тех, кто сделал прививку от COVID-19, 39% делали её в течение последних 6 месяцев, ещё 36% – 6-12 месяцев назад, около четверти (24%) – более года назад.

Доля тех, кто сделал себе прививку от гриппа осенью или зимой, составила 17%, в октябре 2021 года таких было 23%.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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