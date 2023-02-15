Седов Леонид Александрович (04.12.1934 — 15.02.2018)

Леонид Александрович Седов родился в 1934 году. Он был профессиональным переводчиком, затем серьезным востоковедом. Но он подписывал письма протеста и опубликовал памфлет, осуждающий ввод советских войск в Чехословакию. Ввиду этого он потерял работу в Институте Востоковедения. А нашел ее в Институте конкретных социальных исследований, в секторе Ю.А. Левады. Их дружба с тех пор не прерывалась и когда Левада пришел в 1988 г. в новосозданный ВЦИОМ, Л. Седов пришел вместе с ним.

Л. Седов освоил профессию социолога, в ИКСИ занимался переводами американских классиков, во ВЦИОМе и далее в Левада-центре занимался анализом собираемых в поле данных. Его часто публиковали и приглашали выступать в различных СМИ. На всех площадках он защищал честь Левада-центра, и всегда – честь той российской интеллигенции, которой дороги ценности свободы и демократии.

В 2008 ему пришлось покинуть Левада-центр, в 2018 году его не стало. Светлая память!

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter