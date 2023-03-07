Эмиграционные настроения и отношение к уехавшим из России

Каждый десятый россиянин хотел бы переехать за границу на постоянное местожительство, за два года доля таких людей сократилась вдвое. Чаще всего о желании уехать говорят молодые люди. У каждого пятого респондента есть знакомые или родные, которые за последние два-три года уехали за границу. К уезжающим жить за границу большинство респондентов относятся нейтрально, хотя за 5 лет доля отрицательных ответов выросла. Однако половина респондентов негативно относятся к россиянам, покинувшим страну после начала частичной мобилизации, и к известным соотечественникам, эмигрировавшим после начала “спецоперации”. По вопросу об изъятии собственности россиян, уехавших из страны и критикующих власть, респонденты разделились на две равные части.

В феврале о желании переехать за границу на постоянное местожительство заявили 11% респондентов, не хотели бы переезжать — 88%. Такое распределение практически не изменилось с марта прошлого года. Однако, 2-3 года назад желающих уехать из России было в два раза больше.

Хотели бы Вы переехать за границу на постоянное местожительство?

Определенно да + скорее да Определенно нет + скорее нет Затруднились ответить окт.90 11 69 20 апр.92 13 77 10 мар.93 15 72 14 окт.94 11 76 13 апр.09 13 80 6 май.11 22 73 5 май.12 20 73 8 май.13 22 69 9 май.14 17 77 7 май.15 16 79 5 май.16 19 75 6 май.17 15 79 7 май.19 16 83 2 май.21 22 77 1 фев.22 19 79 2 мар.22 10 89 1 фев.23 11 88 1

По возрастным группам желание эмигрировать также практически не изменилось. Чаще всего о желании покинуть Россию в феврале заявляли молодые люди: около четверти (23%) среди респондентов 18-24 лет, 18% среди респондентов 25-39 лет. Среди представителей старших поколений этот показатель почти на уровне погрешности: 8% среди респондентов 40-54 лет, 4% среди респондентов 55 лет и старше.

Доля тех, кто никогда не думал о переезде, за год увеличилась на 7 п.п. и составила 85% – максимальный показатель за тридцать лет наблюдений. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде, сократилась на 6 п.п. — до 8%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда, снизилась до 4%.

В какой мере Вы сейчас готовы к тому, чтобы уехать за границу на постоянное жительство?

апр.92 апр.09 май.11 май.12 май.13 май.14 мар.15 май.15 май.16 май.17 сен.19 май.21 фев.22 фев.23 Собираю, оформляю документы на выезд 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Принял твердое решение уехать 0 1 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 Обдумываю возможности выезда 3 3 6 5 5 5 4 4 7 7 6 8 6 4 Иногда подумываю над этим 18 19 21 17 17 13 10 16 16 16 16 20 14 8 Пока не думал об этом 79 78 69 68 73 76 82 76 73 74 78 69 78 85 Затрудняюсь ответить 0 0 0 6 4 3 2 3 2 0 0 2 0 3

У пятой части опрошенных есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства. За пять лет эта доля практически не изменилась. Чаще всего о таких знакомых или родных говорили респонденты 18-24 лет (25%), меньше всего – опрошенные 55 лет и старше (14%).

В отношении к различным группам уехавших из России нет консенсуса. К людям, которые уезжают жить за границу преобладает нейтральное отношение (60% ответов), 14% опрошенных относятся положительно, а четверть – отрицательно. К россиянам, покинувшим Россию после частичной мобилизации, и известным россиянам, выехавшим из страны после начала военной операции, около половины респондентов относятся с осуждением, а также около половины – либо безразлично, либо с симпатией/пониманием.

По сравнению с концом 2018 года доля респондентов, относящихся положительно к тем, кто уезжает жить за границу, снизилась в два раза – с 28% до 14%. На 11 п.п. возросла доля опрошенных, относящихся к таким людям отрицательно.

Нейтрально-положительное отношение к россиянам, уезжающим жить за границу, преобладает среди респондентов 18-24 лет (20% относятся положительно, 75% – нейтрально, 5% – отрицательно) и среди москвичей (14% относятся положительно, 67% – нейтрально, 19% – отрицательно). Отрицательное отношение преобладает среди респондентов 55 лет и старше (41%), а также среди сельских жителей и жителей городов с населением до 100 тысяч человек (около 30%).

Нейтрально-положительные оценки в отношении россиян, покинувших Россию вследствие частичной мобилизации, чаще высказывают опрошенные 18-24 лет (71%) и жители Москвы (57%). С негативной оценкой чаще выступают самые возрастные респонденты (67%) и жители городов с населением до 100 тысяч человек (59%).

Респонденты, чьи родственники или близкие переехали за границу два-три года назад, относятся скорее положительно или нейтрально к тем, кто уезжает за границу для постоянного местожительства, к тем, кто покинул Россию из-за опасений перед частичной мобилизацией, и к известным людям, выехавшим из страны после начала военным операции и неодобрительно высказывающимся о руководстве РФ.

Для опрошенных, чьи родственники или близкие не переезжали за границу в течение последних двух-трех лет, более характерно негативное отношение к тем, кто выехал из России по указанным причинам.

Предложения некоторых депутатов ГД лишить собственности уехавших россиян, которые публично критикуют руководство страны, разделило общество на две равные части: 49% респондентов говорят о поддержке такой инициативы, 47% – ее не поддерживают. Наиболее высокий уровень поддержки данного предложения наблюдается среди респондентов старшего возраста (55 лет и старше) и наименее обеспеченных (тем, кому едва хватает на еду) – 59% и 53% соответственно. Меньше всего данную инициативу поддерживают опрошенные 18-24 лет (30%) и те, кто может позволить себе товары длительного пользования (47%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter