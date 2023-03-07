Пресс-выпуски

Эмиграционные настроения и отношение к уехавшим из России

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Каждый десятый россиянин хотел бы переехать за границу на постоянное местожительство, за два года доля таких людей сократилась вдвое. Чаще всего о желании уехать говорят молодые люди. У каждого пятого респондента есть знакомые или родные, которые за последние два-три года уехали за границу. К уезжающим жить за границу большинство респондентов относятся нейтрально, хотя за 5 лет доля отрицательных ответов выросла. Однако половина респондентов негативно относятся к россиянам, покинувшим страну после начала частичной мобилизации, и к известным соотечественникам, эмигрировавшим после начала “спецоперации”. По вопросу об изъятии собственности россиян, уехавших из страны и критикующих власть, респонденты разделились на две равные части.

В феврале о желании переехать за границу на постоянное местожительство заявили 11% респондентов, не хотели бы переезжать — 88%. Такое распределение практически не изменилось с марта прошлого года. Однако, 2-3 года назад желающих уехать из России было в два раза больше.

Хотели бы Вы переехать за границу на постоянное местожительство?  

Определенно да + скорее даОпределенно нет + скорее нетЗатруднились ответить
окт.90116920
апр.92137710
мар.93157214
окт.94117613
апр.0913806
май.1122735
май.1220738
май.1322699
май.1417777
май.1516795
май.1619756
май.1715797
май.1916832
май.2122771
фев.2219792
мар.2210891
фев.2311881

По возрастным группам желание эмигрировать также практически не изменилось. Чаще всего о желании покинуть Россию в феврале заявляли молодые люди: около четверти (23%) среди респондентов 18-24 лет, 18% среди респондентов 25-39 лет. Среди представителей старших поколений этот показатель почти на уровне погрешности: 8% среди респондентов 40-54 лет, 4% среди респондентов 55 лет и старше.

Доля тех, кто никогда не думал о переезде, за год увеличилась на 7  п.п. и составила 85% – максимальный показатель за тридцать лет наблюдений. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде, сократилась на 6 п.п. — до 8%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда, снизилась до 4%.

В какой мере Вы сейчас готовы к тому, чтобы уехать за границу на постоянное жительство?

апр.92апр.09май.11май.12май.13май.14мар.15май.15май.16май.17сен.19май.21фев.22фев.23
Собираю, оформляю документы на выезд01110111110101
Принял твердое решение уехать01231321121111
Обдумываю возможности выезда33655544776864
Иногда подумываю над этим181921171713101616161620148
Пока не думал об этом7978696873768276737478697885
Затрудняюсь ответить00064323200203

У пятой части опрошенных есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства. За пять лет эта доля практически не изменилась. Чаще всего о таких знакомых или родных говорили респонденты 18-24 лет (25%), меньше всего – опрошенные 55 лет и старше (14%).

В отношении к различным группам уехавших из России нет консенсуса. К людям, которые уезжают жить за границу преобладает нейтральное отношение (60% ответов), 14% опрошенных относятся положительно, а четверть – отрицательно. К россиянам, покинувшим Россию после частичной мобилизации, и известным россиянам, выехавшим из страны после начала военной операции, около половины респондентов относятся с осуждением, а также около половины – либо безразлично, либо с симпатией/пониманием.

По сравнению с концом 2018 года доля респондентов, относящихся положительно к тем, кто уезжает жить за границу, снизилась в два раза – с 28% до 14%. На 11 п.п. возросла доля опрошенных, относящихся к таким людям отрицательно.

Нейтрально-положительное отношение к россиянам, уезжающим жить за границу, преобладает среди респондентов 18-24 лет (20% относятся положительно, 75% – нейтрально, 5% – отрицательно) и среди москвичей (14% относятся положительно, 67% – нейтрально, 19% – отрицательно). Отрицательное отношение преобладает среди респондентов 55 лет и старше (41%), а также среди сельских жителей и жителей городов с населением до 100 тысяч человек (около 30%).

Нейтрально-положительные оценки в отношении россиян, покинувших Россию вследствие частичной мобилизации, чаще высказывают опрошенные 18-24 лет (71%) и жители Москвы (57%). С негативной оценкой чаще выступают самые возрастные респонденты (67%) и жители городов с населением до 100 тысяч человек (59%).

Респонденты, чьи родственники или близкие переехали за границу два-три года назад, относятся скорее положительно или нейтрально к тем, кто уезжает за границу для постоянного местожительства, к тем, кто покинул Россию из-за опасений перед частичной мобилизацией, и к известным людям, выехавшим из страны после начала военным операции и неодобрительно высказывающимся о руководстве РФ.

Для опрошенных, чьи родственники или близкие не переезжали за границу в течение последних двух-трех лет, более характерно негативное отношение к тем, кто выехал из России по указанным причинам.

Предложения некоторых депутатов ГД лишить собственности уехавших россиян, которые публично критикуют руководство страны, разделило общество на две равные части: 49% респондентов говорят о поддержке такой инициативы, 47% – ее не поддерживают. Наиболее высокий уровень поддержки данного предложения наблюдается среди респондентов старшего возраста (55 лет и старше) и наименее обеспеченных (тем, кому едва хватает на еду) – 59% и 53% соответственно. Меньше всего данную инициативу поддерживают опрошенные 18-24 лет (30%) и те, кто может позволить себе товары длительного пользования (47%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

close

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):