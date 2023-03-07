Эмиграционные настроения и отношение к уехавшим из России

Каждый десятый россиянин хотел бы переехать за границу на постоянное местожительство, за два года доля таких людей сократилась вдвое. Чаще всего о желании уехать говорят молодые люди. У каждого пятого респондента есть знакомые или родные, которые за последние два-три года уехали за границу. К уезжающим жить за границу большинство респондентов относятся нейтрально, хотя за 5 лет доля отрицательных ответов выросла. Однако половина респондентов негативно относятся к россиянам, покинувшим страну после начала частичной мобилизации, и к известным соотечественникам, эмигрировавшим после начала “спецоперации”. По вопросу об изъятии собственности россиян, уехавших из страны и критикующих власть, респонденты разделились на две равные части.
В феврале о желании переехать за границу на постоянное местожительство заявили 11% респондентов, не хотели бы переезжать — 88%. Такое распределение практически не изменилось с марта прошлого года. Однако, 2-3 года назад желающих уехать из России было в два раза больше.
Хотели бы Вы переехать за границу на постоянное местожительство?
|Определенно да + скорее да
|Определенно нет + скорее нет
|Затруднились ответить
|окт.90
|11
|69
|20
|апр.92
|13
|77
|10
|мар.93
|15
|72
|14
|окт.94
|11
|76
|13
|апр.09
|13
|80
|6
|май.11
|22
|73
|5
|май.12
|20
|73
|8
|май.13
|22
|69
|9
|май.14
|17
|77
|7
|май.15
|16
|79
|5
|май.16
|19
|75
|6
|май.17
|15
|79
|7
|май.19
|16
|83
|2
|май.21
|22
|77
|1
|фев.22
|19
|79
|2
|мар.22
|10
|89
|1
|фев.23
|11
|88
|1
По возрастным группам желание эмигрировать также практически не изменилось. Чаще всего о желании покинуть Россию в феврале заявляли молодые люди: около четверти (23%) среди респондентов 18-24 лет, 18% среди респондентов 25-39 лет. Среди представителей старших поколений этот показатель почти на уровне погрешности: 8% среди респондентов 40-54 лет, 4% среди респондентов 55 лет и старше.
Доля тех, кто никогда не думал о переезде, за год увеличилась на 7 п.п. и составила 85% – максимальный показатель за тридцать лет наблюдений. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде, сократилась на 6 п.п. — до 8%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда, снизилась до 4%.
В какой мере Вы сейчас готовы к тому, чтобы уехать за границу на постоянное жительство?
|апр.92
|апр.09
|май.11
|май.12
|май.13
|май.14
|мар.15
|май.15
|май.16
|май.17
|сен.19
|май.21
|фев.22
|фев.23
|Собираю, оформляю документы на выезд
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|Принял твердое решение уехать
|0
|1
|2
|3
|1
|3
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|Обдумываю возможности выезда
|3
|3
|6
|5
|5
|5
|4
|4
|7
|7
|6
|8
|6
|4
|Иногда подумываю над этим
|18
|19
|21
|17
|17
|13
|10
|16
|16
|16
|16
|20
|14
|8
|Пока не думал об этом
|79
|78
|69
|68
|73
|76
|82
|76
|73
|74
|78
|69
|78
|85
|Затрудняюсь ответить
|0
|0
|0
|6
|4
|3
|2
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|3
У пятой части опрошенных есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства. За пять лет эта доля практически не изменилась. Чаще всего о таких знакомых или родных говорили респонденты 18-24 лет (25%), меньше всего – опрошенные 55 лет и старше (14%).
В отношении к различным группам уехавших из России нет консенсуса. К людям, которые уезжают жить за границу преобладает нейтральное отношение (60% ответов), 14% опрошенных относятся положительно, а четверть – отрицательно. К россиянам, покинувшим Россию после частичной мобилизации, и известным россиянам, выехавшим из страны после начала военной операции, около половины респондентов относятся с осуждением, а также около половины – либо безразлично, либо с симпатией/пониманием.
По сравнению с концом 2018 года доля респондентов, относящихся положительно к тем, кто уезжает жить за границу, снизилась в два раза – с 28% до 14%. На 11 п.п. возросла доля опрошенных, относящихся к таким людям отрицательно.
Нейтрально-положительное отношение к россиянам, уезжающим жить за границу, преобладает среди респондентов 18-24 лет (20% относятся положительно, 75% – нейтрально, 5% – отрицательно) и среди москвичей (14% относятся положительно, 67% – нейтрально, 19% – отрицательно). Отрицательное отношение преобладает среди респондентов 55 лет и старше (41%), а также среди сельских жителей и жителей городов с населением до 100 тысяч человек (около 30%).
Нейтрально-положительные оценки в отношении россиян, покинувших Россию вследствие частичной мобилизации, чаще высказывают опрошенные 18-24 лет (71%) и жители Москвы (57%). С негативной оценкой чаще выступают самые возрастные респонденты (67%) и жители городов с населением до 100 тысяч человек (59%).
Респонденты, чьи родственники или близкие переехали за границу два-три года назад, относятся скорее положительно или нейтрально к тем, кто уезжает за границу для постоянного местожительства, к тем, кто покинул Россию из-за опасений перед частичной мобилизацией, и к известным людям, выехавшим из страны после начала военным операции и неодобрительно высказывающимся о руководстве РФ.
Для опрошенных, чьи родственники или близкие не переезжали за границу в течение последних двух-трех лет, более характерно негативное отношение к тем, кто выехал из России по указанным причинам.
Предложения некоторых депутатов ГД лишить собственности уехавших россиян, которые публично критикуют руководство страны, разделило общество на две равные части: 49% респондентов говорят о поддержке такой инициативы, 47% – ее не поддерживают. Наиболее высокий уровень поддержки данного предложения наблюдается среди респондентов старшего возраста (55 лет и старше) и наименее обеспеченных (тем, кому едва хватает на еду) – 59% и 53% соответственно. Меньше всего данную инициативу поддерживают опрошенные 18-24 лет (30%) и те, кто может позволить себе товары длительного пользования (47%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.