Отношение к ордеру МУС на арест Владимира Путина

Больше половины россиян слышало о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест В. Путина. Наибольшую осведомленность демонстрируют москвичи, пользователи Telegram-каналов, а также более возрастные респонденты. Преобладающими реакциями на эту новость являются недоумение и отсутствие интереса.

О том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, слышали более половины (56%) респондентов: 16% внимательно следят за развитием событий, 40% – что-то об этом слышали. В возрастных группах от 25 лет до 55 лет и старше об этом слышали примерно по 56%, среди самых молодых – 45%. Более всего о решение МУС осведомлены москвичи (70%) и те, кто доверяет Telegram-каналам как основному источнику информации (78%).

Среди всех опрошенных данное сообщение вызвало преимущественно “недоумение” (34%) и “возмущение, гнев” (22%). При этом 31% респондентов не испытали никаких особых чувств.

Среди возрастных групп преобладает “недоумение”, за исключением опрошенных 55 лет и старше, среди которых чуть более трети (35%) высказали “возмущение, гнев”. Эмоции, связанные с возмущением, также более характерны для опрошенных, одобряющих деятельность президента (26%) и доверяющих ТВ как основному источнику информации (30%). При этом даже для этих групп преобладающей эмоцией остается “недоумение”.

Среди тех, кто внимательно следит за данной ситуацией, решение МУС вызывает возмущение (35%) и недоумение (34%). У респондентов, которые что-то об этом слышали, новость вызвала возмущение (38%) или же не вызвала никакиз особых чувств (32%). Те, кто до этого не слышал о выданном МУС ордере, преимущественно не испытывают никаких особых чувств – таких 36%, треть испытывают недоумение и только 15% – возмущение/гнев.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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