Общественное восприятие санкций Запада: март 2023 года

Обеспокоенность западными санкциями продолжает снижаться. Как и прежде, санкции больше беспокоят людей невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения. Возросла доля опрошенных, полагающих, что санкции затрагивают только тех, кто непосредственно ответственен за политику РФ в отношении Украины. Большинство опрошенных отмечают, что санкции не создали проблем для них и их семей, а также полагают, что эти санкции являются стимулом для развития страны.
В марте обеспокоенность санкциями несколько снизилась по сравнению с ноябрем прошлого года: санкции совершенно не беспокоят 34% респондентов (в ноябре — 30%); не слишком — 30% (как и в ноябре); довольно беспокоят — 18% (в ноябре — 20%); очень беспокоят — 15% (в ноябре — 19%).
Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)
|мар.14
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|мар.22
|май.22
|авг.22
|ноя.22
|мар.23
|Очень беспокоят
|11
|8
|8
|10
|7
|16
|10
|7
|7
|7
|20
|12
|13
|19
|17
|22
|19
|15
|Довольно беспокоят
|42
|34
|29
|26
|25
|35
|31
|32
|21
|23
|23
|19
|19
|27
|21
|19
|20
|18
|Не слишком беспокоят
|31
|40
|39
|43
|39
|33
|37
|38
|40
|42
|33
|36
|31
|30
|32
|26
|30
|30
|Совершенно не беспокоят
|9
|16
|21
|18
|27
|13
|19
|21
|28
|26
|23
|31
|35
|23
|29
|31
|30
|34
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|3
|мар.14
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|мар.22
|май.22
|авг.22
|ноя.22
|мар.23
|Очень беспокоят + довольно беспокоят
|53
|42
|37
|36
|32
|51
|41
|39
|28
|30
|43
|31
|32
|46
|38
|41
|39
|33
|Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят
|40
|56
|60
|61
|66
|46
|56
|59
|68
|68
|56
|67
|66
|53
|61
|57
|60
|64
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|3
Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста (среди респондентов от 55 лет и старше таких 40%), а также опрошенные с низким достатком (среди них таких тоже 40%). Кроме того, санкции более всего беспокоят жителей крупных городов – с населением более 500 тыс. человек (36%), а также москвичей (33%).
По сравнению с мартом 2023 года на 15 п.п. — до 52% — снизилась доля россиян, считающих, что санкции напрямую влияют на широкие слои населения. На 10 п.п. — до 36% — возросло число опрошенных, полагающих, что санкции Запада реально затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины.
Как Вы считаете, кого реально затрагивают нынешние санкции стран Запада? (таблица)
|май.14
|июн.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июн.16
|дек.21
|мар.22
|мар.23
|Только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины
|63
|52
|57
|53
|29
|20
|41
|26
|36
|Широкие слои населения России
|24
|34
|34
|38
|62
|69
|46
|67
|52
|затрудняюсь ответить
|13
|14
|9
|9
|9
|11
|13
|7
|11
Мнение о том, что санкции Запада затрагивают только узкий круг лиц, принимающих решения по российской политике в отношении Украины, чаще встречается среди наиболее обеспеченных респондентов (41%) и тех, кто одобряет деятельности В. Путина (40%).
Большинство респондентов (80%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. По сравнению с ноябрем практически не изменилась доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 6% (в ноябре – 5%), довольно серьезные — для 12% (в ноябре — 13%), не создали серьезных проблем — для 37% (в ноябре — 27%), не создали никаких проблем — для 44% (в ноябре — 53%).
Создали ли санкции западных стран проблемы для Вас и для Вашей семьи? (таблица)
|сен.14
|дек.14
|янв.15
|фев.15
|июн.15
|авг.15
|апр.17
|апр.18
|фев.20
|мар.22
|май.22
|ноя.22
|мар.23
|Да, очень серьезные
|2
|8
|7
|5
|8
|5
|3
|3
|3
|7
|5
|5
|6
|Да, довольно серьезные
|14
|23
|27
|28
|25
|22
|16
|15
|7
|22
|11
|13
|12
|Нет, не создали серьезных проблем
|44
|47
|45
|52
|49
|53
|43
|45
|30
|39
|33
|27
|37
|Нет, не создали никаких проблем
|35
|13
|12
|8
|13
|14
|32
|33
|57
|30
|50
|53
|44
|Затруднились ответить
|5
|10
|9
|8
|5
|6
|7
|5
|3
|2
|1
|2
|2
|сен.14
|дек.14
|янв.15
|фев.15
|июн.15
|авг.15
|апр.17
|апр.18
|фев.20
|мар.22
|май.22
|ноя.22
|мар.23
|Да, очень серьезные + Да, довольно серьезные
|16
|31
|34
|33
|33
|27
|19
|18
|10
|29
|16
|18
|17
|Нет, не создали серьезных проблем + Нет, не создали никаких проблем
|79
|60
|57
|60
|62
|67
|75
|78
|87
|69
|83
|81
|80
|Затруднились ответить
|5
|10
|9
|8
|5
|6
|7
|5
|3
|2
|1
|2
|2
78% респондентов считают, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России. При этом 57% респондентов считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для ее развития, 21% — что санкции никак не повлияют на развитие. 14% полагают, что санкции нанесут существенный урон России. По сравнению с августом прошлого года значительных изменений в оценках не наблюдается.
Позитивные оценки относительно влияния санкций на Россию более свойственны для респондентов 55 лет и старше (64%), жителей городов с населением до 100 тыс. человек (64%) и для тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%). Тех, кто полагает, что санкции нанесут России существенный урон, больше всего среди опрошенных 18-24 лет (18%), москвичей (22%) и тех, кто утверждает, что страна движется по неверному пути (36%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.