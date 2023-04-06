Общественное восприятие санкций Запада: март 2023 года

Обеспокоенность западными санкциями продолжает снижаться. Как и прежде, санкции больше беспокоят людей невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения. Возросла доля опрошенных, полагающих, что санкции затрагивают только тех, кто непосредственно ответственен за политику РФ в отношении Украины. Большинство опрошенных отмечают, что санкции не создали проблем для них и их семей, а также полагают, что эти санкции являются стимулом для развития страны.

В марте обеспокоенность санкциями несколько снизилась по сравнению с ноябрем прошлого года: санкции совершенно не беспокоят 34% респондентов (в ноябре — 30%); не слишком — 30% (как и в ноябре); довольно беспокоят — 18% (в ноябре — 20%); очень беспокоят — 15% (в ноябре — 19%).

Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)

мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 мар.22 май.22 авг.22 ноя.22 мар.23 Очень беспокоят 11 8 8 10 7 16 10 7 7 7 20 12 13 19 17 22 19 15 Довольно беспокоят 42 34 29 26 25 35 31 32 21 23 23 19 19 27 21 19 20 18 Не слишком беспокоят 31 40 39 43 39 33 37 38 40 42 33 36 31 30 32 26 30 30 Совершенно не беспокоят 9 16 21 18 27 13 19 21 28 26 23 31 35 23 29 31 30 34 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 1 1 2 1 3

мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 мар.22 май.22 авг.22 ноя.22 мар.23 Очень беспокоят + довольно беспокоят 53 42 37 36 32 51 41 39 28 30 43 31 32 46 38 41 39 33 Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят 40 56 60 61 66 46 56 59 68 68 56 67 66 53 61 57 60 64 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 1 1 2 1 3

Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста (среди респондентов от 55 лет и старше таких 40%), а также опрошенные с низким достатком (среди них таких тоже 40%). Кроме того, санкции более всего беспокоят жителей крупных городов – с населением более 500 тыс. человек (36%), а также москвичей (33%).

По сравнению с мартом 2023 года на 15 п.п. — до 52% — снизилась доля россиян, считающих, что санкции напрямую влияют на широкие слои населения. На 10 п.п. — до 36% — возросло число опрошенных, полагающих, что санкции Запада реально затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины.

Как Вы считаете, кого реально затрагивают нынешние санкции стран Запада? (таблица)

май.14 июн.14 июл.14 авг.14 дек.14 июн.16 дек.21 мар.22 мар.23 Только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины 63 52 57 53 29 20 41 26 36 Широкие слои населения России 24 34 34 38 62 69 46 67 52 затрудняюсь ответить 13 14 9 9 9 11 13 7 11

Мнение о том, что санкции Запада затрагивают только узкий круг лиц, принимающих решения по российской политике в отношении Украины, чаще встречается среди наиболее обеспеченных респондентов (41%) и тех, кто одобряет деятельности В. Путина (40%).

Большинство респондентов (80%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. По сравнению с ноябрем практически не изменилась доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 6% (в ноябре – 5%), довольно серьезные — для 12% (в ноябре — 13%), не создали серьезных проблем — для 37% (в ноябре — 27%), не создали никаких проблем — для 44% (в ноябре — 53%).

Создали ли санкции западных стран проблемы для Вас и для Вашей семьи? (таблица)

сен.14 дек.14 янв.15 фев.15 июн.15 авг.15 апр.17 апр.18 фев.20 мар.22 май.22 ноя.22 мар.23 Да, очень серьезные 2 8 7 5 8 5 3 3 3 7 5 5 6 Да, довольно серьезные 14 23 27 28 25 22 16 15 7 22 11 13 12 Нет, не создали серьезных проблем 44 47 45 52 49 53 43 45 30 39 33 27 37 Нет, не создали никаких проблем 35 13 12 8 13 14 32 33 57 30 50 53 44 Затруднились ответить 5 10 9 8 5 6 7 5 3 2 1 2 2

сен.14 дек.14 янв.15 фев.15 июн.15 авг.15 апр.17 апр.18 фев.20 мар.22 май.22 ноя.22 мар.23 Да, очень серьезные + Да, довольно серьезные 16 31 34 33 33 27 19 18 10 29 16 18 17 Нет, не создали серьезных проблем + Нет, не создали никаких проблем 79 60 57 60 62 67 75 78 87 69 83 81 80 Затруднились ответить 5 10 9 8 5 6 7 5 3 2 1 2 2

78% респондентов считают, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России. При этом 57% респондентов считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для ее развития, 21% — что санкции никак не повлияют на развитие. 14% полагают, что санкции нанесут существенный урон России. По сравнению с августом прошлого года значительных изменений в оценках не наблюдается.

Позитивные оценки относительно влияния санкций на Россию более свойственны для респондентов 55 лет и старше (64%), жителей городов с населением до 100 тыс. человек (64%) и для тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%). Тех, кто полагает, что санкции нанесут России существенный урон, больше всего среди опрошенных 18-24 лет (18%), москвичей (22%) и тех, кто утверждает, что страна движется по неверному пути (36%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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