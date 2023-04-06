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Общественное восприятие санкций Запада: март 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Обеспокоенность западными санкциями продолжает снижаться. Как и прежде, санкции больше беспокоят людей невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения. Возросла доля опрошенных, полагающих, что санкции затрагивают только тех, кто непосредственно ответственен за политику РФ в отношении Украины.  Большинство опрошенных отмечают, что санкции не создали проблем для них и их семей, а также полагают, что эти санкции являются стимулом для развития страны.

В марте обеспокоенность санкциями несколько снизилась по сравнению с ноябрем прошлого года: санкции совершенно не беспокоят 34% респондентов (в ноябре  — 30%); не слишком — 30% (как и в ноябре); довольно беспокоят — 18% (в ноябре — 20%); очень беспокоят — 15% (в ноябре — 19%).

Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)

мар.14апр.14май.14июл.14авг.14дек.14июл.15авг.16дек.17апр.18ноя.18фев.20дек.21мар.22май.22авг.22ноя.22мар.23
Очень  беспокоят118810716107772012131917221915
Довольно беспокоят423429262535313221232319192721192018
Не слишком беспокоят314039433933373840423336313032263030
Совершенно не беспокоят91621182713192128262331352329313034
Затруднились ответить733433425232211213
мар.14апр.14май.14июл.14авг.14дек.14июл.15авг.16дек.17апр.18ноя.18фев.20дек.21мар.22май.22авг.22ноя.22мар.23
Очень беспокоят + довольно беспокоят534237363251413928304331324638413933
Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят405660616646565968685667665361576064
Затруднились ответить733433425232211213

Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста  (среди респондентов от 55 лет и старше таких 40%), а также опрошенные с низким достатком (среди них таких тоже 40%). Кроме того, санкции более всего беспокоят жителей крупных городов – с населением более 500 тыс. человек (36%), а также москвичей (33%).

По сравнению с мартом 2023 года на 15 п.п. — до 52% — снизилась доля россиян, считающих, что санкции напрямую влияют на широкие слои населения. На 10 п.п. — до 36% — возросло число опрошенных, полагающих, что санкции Запада реально затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины.

Как Вы считаете, кого реально затрагивают нынешние санкции стран Запада? (таблица)

май.14июн.14июл.14авг.14дек.14июн.16дек.21мар.22мар.23
Только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины635257532920412636
Широкие слои населения России243434386269466752
затрудняюсь ответить13149991113711

Мнение о том, что санкции Запада затрагивают только узкий круг лиц, принимающих решения по российской политике в отношении Украины, чаще встречается среди наиболее обеспеченных респондентов (41%) и тех, кто одобряет деятельности В. Путина (40%).

Большинство респондентов (80%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. По сравнению с ноябрем практически не изменилась доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 6% (в ноябре – 5%), довольно серьезные — для 12% (в ноябре — 13%), не создали серьезных проблем — для 37% (в ноябре — 27%), не создали никаких проблем — для 44% (в ноябре — 53%).

Создали ли санкции западных стран проблемы для Вас и для Вашей семьи? (таблица)

сен.14дек.14янв.15фев.15июн.15авг.15апр.17апр.18фев.20мар.22май.22ноя.22мар.23
Да, очень серьезные2875853337556
Да, довольно серьезные1423272825221615722111312
Нет, не создали серьезных проблем44474552495343453039332737
Нет, не создали никаких проблем3513128131432335730505344
Затруднились ответить51098567532122
сен.14дек.14янв.15фев.15июн.15авг.15апр.17апр.18фев.20мар.22май.22ноя.22мар.23
Да, очень серьезные + Да, довольно серьезные16313433332719181029161817
Нет, не создали серьезных проблем + Нет, не создали никаких проблем79605760626775788769838180
Затруднились ответить51098567532122

78% респондентов считают, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России. При этом 57% респондентов считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для ее развития, 21% — что санкции никак не повлияют на развитие. 14% полагают, что санкции нанесут существенный урон России. По сравнению с августом прошлого года значительных изменений в оценках не наблюдается.

Позитивные оценки относительно влияния санкций на Россию более свойственны для респондентов 55 лет и старше (64%), жителей городов с населением до 100 тыс. человек (64%) и для тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%). Тех, кто полагает, что санкции нанесут России существенный урон, больше всего среди опрошенных 18-24 лет (18%), москвичей (22%) и тех, кто утверждает, что страна движется по неверному пути (36%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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