Пресс-выпуски

Протестные настроения: март 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В марте протестный потенциал практически не изменился по сравнению с осенью прошлого года и остается на низком уровне. Наибольшую готовность участвовать в протестах с экономическими и политическими требованиями высказывают малообеспеченные граждане и те, кто не одобряет деятельность президента или считает, что страна движется по неверному пути.

Доля россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями, практически не изменилась с осени прошлого года: в ноябре такие протесты считали возможными 17% опрошенных, в марте – 18%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах, составила 16% (в ноябре — 15%).

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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Более всего протестные настроения свойственны малообеспеченным группам респондентов, а также тем, кто не одобряет деятельность президента и кто считает, что страна движется в неверном направлении. Из числа тех, кому едва хватает на еду, 29% опрошенных ответили, что приняли бы участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — так же 29%. Среди россиян, не одобряющих деятельность президента, — 30%.

Кроме того, практически на неизменном уровне осталась оценка потенциала протестов с политическими требованиями: их считают возможными 16% опрошенных (в ноябре – 17%). Готовность участвовать в такого рода протестах составила 12% – как и осенью 2022 года.

Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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К участию в политических протестах в марте были более всего готовы группы респондентов с низким уровнем дохода (среди тех, кому едва хватает на еду, — 23%), а также те, кто считает, что страна движется по неверному пути (26%), и те, кто не одобряет деятельность президента (29%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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