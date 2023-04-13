Восприятие роста цен и экономия на покупках

В конце 2022 года россияне стали чаще прогнозировать замедление роста цен, однако это не повлияло на готовность совершать крупные покупки для дома. За год несколько выросло число респондентов, которые были вынуждены отказываться от покупок одежды и дорогостоящих товаров по финансовым причинам.

В марте снизилось число респондентов, которые ожидают ускорения роста цен. С начала 2022 года в массовой «покупательский оптимизм» заметно вырос. Если в ноябре 2021 года 44% опрошенных респондентов ожидали ускорения роста цен, то в марте их доля снизилась до 21%. Это меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого (2022.03 – 26%) и позапрошлого года (2021.02 – 34%).

КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДУТ МЕНЯТЬСЯ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В БЛИЖАЙШИЕ ОДИН-ДВА МЕСЯЦА? (в %)

Ожидание быстрого роста цен обычно связано с изменением привычного потребительского поведения: обычно респонденты откладывают совершение крупных покупок на будущее. В 2022 году снижение опасений быстрого роста цен, тем не менее, не привело к росту покупок. Несмотря на то, что число респондентов, которые ожидают роста уровня цен, снизилось по сравнению с 2020-2021 годами, показатели реальных продаж лишь частично восстановились к концу прошлого года, по данным Росстата.

% РОССИЯН, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ:

Оптимизм в отношении экономических перспектив, заметный в Индексах социальных настроений, также влияет на ретроспективное восприятие инфляции. Рост надежд в отношении экономических перспектив поднимает деформирует восприятие и прошлого: больше россиян ощутили замедление роста цен за прошедшие 12 месяцев. В конце прошлого – начале этого года выросла доля респондентов, которые оценивают рост цен за последние 12 месяцев в пределах 30%.

НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ, В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ? (в %)

В то же время по сравнению с апрелем несколько выросла число респондентов, которым пришлось отказаться от покупок необходимой одежды и обуви (39%; 04.2022 – 35%).

ПРИХОДИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ… (в %)

08.2021 04.2022 03.2023 НЕОБХОДИМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 39 28 29 НЕОБХОДИМОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 52 35 39 НЕОБХОДИМЫХ КРУПНЫХ ПОКУПОК ДЛЯ ДОМА 71 53 56

Среди малообеспеченных респондентов (с ежемесячным среднедушевым семейным доходом до 30 тыс. руб. включительно) примерно половина респондентов вынуждена отказываться от приобретения необходимых продуктов питания (47%) и две трети – не могут позволить себе необходимые крупные покупки для дома. Но даже среди достаточно обеспеченных респондентов (среднедушевой доход свыше 60 тыс. руб. – таковых 30% среди россиян) лишь половина может не отказывать себе в покупке необходимых дорогостоящих вещей. Среди респондентов старшего возраста особенно велика доля респондентов, вынужденных отказываться от покупки необходимых продуктов питания и вещей. Так, среди респондентов старше 55 лет 34% опрошенных отказывали себе в покупке продуктов питания, а 52% — в покупке дорогостоящий товаров для дома.

ПРИХОДИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ… (в %)

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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