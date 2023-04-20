Основные источники информации и популярные журналисты

Основными источниками информации для россиян остаются ТВ, Интернет-издания, соцсети и Telegram-каналы. После изменений весны прошлого года, когда наблюдался всплеск доверия телевидению, снижение доверия интернет-источникам и резкий рост аудитории Telegram-каналов, аудитории основных источников информации стабилизировалась. Однако, несмотря на то, что телевизионные новости по-прежнему представляются респондентам более значимыми и более надежными, аудитории регулярных потребителей телевизионных и интернет-новостей уже сравнялись в размерах: около половины респондентов регулярно смотрят новости по ТВ или читают их в Интернете, каждый пятый регулярно смотрит видеоблоги. Самые популярными журналистами, ведущими общественно-политических программ оказались В. Соловьев, О. Скабеева, Е. Попов и М. Симонян. По всем вопросам наблюдаются заметные различия по возрасту респондентов.
Использование основных источников информации практически не изменилось по сравнению с осенью прошлого года. В апреле телевидение как основной ресурс получения новостей отметили 64% респондентов (как и в октябре 2022 года). Из интернет-изданий, соцсетей и Telegram-каналов чаще всего узнают информацию о событиях в стране и мире 41%, 33% и 19% опрошенных соответственно.
Откуда Вы чаще всего узнаете о новостях в стране и мире? (таблица)
|авг.13
|мар.14
|дек.15
|окт.16
|апр.18
|сен.18
|мар.19
|янв.20
|мар.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|фев.21
|мар.21
|апр.21
|июл.21
|авг.21
|сен.21
|окт.21
|ноя.21
|дек.21
|дек.21
|янв.22
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|мар.23
|Телевидение
|88
|91
|85
|87
|85
|74
|73
|73
|74
|69
|66
|62
|64
|64
|61
|63
|61
|60
|61
|63
|62
|61
|62
|64
|69
|66
|64
|62
|62
|65
|64
|64
|Социальные сети Интернета
|14
|15
|13
|23
|21
|29
|34
|39
|39
|39
|36
|43
|41
|42
|38
|42
|38
|42
|41
|37
|40
|40
|42
|44
|38
|39
|39
|40
|40
|38
|39
|41
|Интернет-издания
|21
|24
|21
|33
|27
|37
|32
|39
|38
|38
|36
|39
|37
|41
|33
|35
|37
|31
|32
|31
|33
|31
|34
|32
|30
|32
|33
|33
|35
|33
|32
|33
|Telegram-каналы
|0
|1
|4
|4
|6
|5
|7
|6
|8
|6
|7
|6
|6
|7
|6
|7
|7
|6
|9
|15
|17
|16
|17
|17
|18
|18
|19
Наименьшей популярностью ТВ как основной источник информации пользуется среди самых молодых респондентов, где его использует около трети опрошенных (37%). Для респондентов 18-24 лет более характерно узнавать новости из социальных сетей (64%), Telegram-каналов (41%), а также Интернет-изданий (40%). Чем старше респонденты, тем более популярно ТВ как основной ресурс получения новостей и соответственно менее популярны альтернативные ресурсы.
Наибольшей популярностью ТВ пользуется среди жителей городов с населением до 100 тыс. человек (70%), наименьшей популярностью – среди жителей городов населением от 100 до 500 тыс. человек. Среди жителей Москвы как источники информации выделяются радио (20%, в других типах населённых пунктов около 10%), “друзья, родные, соседи” (22%, в других — около 15%), Интернет-издания (46%, в других — около 33%) и Telegram-каналы (27%, в других — около 20%).
Уровень доверия ТВ и Интернет-изданиям не изменился с осени прошлого года. Телевидению доверяет порядка половины респондентов, соцсетям и Интернет-изданиям – 17-19%. Доверие Telegram-каналам – порядка 12%.
Каким источникам информации Вы более всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире? (таблица)
|окт.16
|апр.18
|сен.18
|мар.19
|янв.20
|мар.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|фев.21
|мар.21
|апр.21
|июл.21
|авг.21
|сен.21
|окт.21
|ноя.21
|дек.21
|дек.211
|янв.22
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|мар.23
|Телевидение
|61
|51
|50
|54
|52
|50
|46
|46
|43
|43
|45
|45
|48
|46
|45
|44
|48
|44
|44
|47
|49
|53
|51
|49
|49
|47
|50
|49
|50
|Социальные сети Интернета
|11
|15
|15
|20
|21
|20
|24
|24
|25
|22
|21
|21
|24
|23
|23
|24
|22
|22
|23
|23
|23
|15
|17
|19
|19
|20
|17
|16
|19
|Интернет-издания
|20
|19
|24
|22
|24
|22
|24
|25
|25
|22
|23
|22
|23
|21
|20
|21
|21
|20
|19
|22
|19
|17
|17
|17
|18
|19
|16
|17
|17
|Telegram-каналы
|1
|2
|4
|3
|6
|5
|7
|5
|6
|5
|5
|5
|5
|6
|6
|6
|6
|5
|7
|11
|12
|12
|14
|14
|12
|14
|12
Доверие ТВ в освещении новостей зависит от возраста респондентов. Если в группе 18-24 года телевидению доверяют 31% респондентов, то в группе 55 лет и старше — уже 66%. Кроме того, молодые респонденты – из возрастных групп 18-24 года и 25-39 лет – больше доверяют альтернативным источникам информации: так, уровень доверия новостям из соцсетей в этих группах составляет 26% и 31% соответственно.
Среди жителей различных типов населённых пунктов меньше всего доверяют ТВ москвичи (45%), более всего — сельские жители (55%). Москвичи и жители городов с населением от 100 до 500 тыс. человек больше остальных доверяют Интернет-изданиям (около 21%), Telegram-каналам (около 16%). Тем не менее жители Москвы меньше остальных доверяют новостям из соцсетей (12%).
Примерно равные доли респондентов – около трети – ежедневно смотрят новости по ТВ или читают новости в Интернете. При этом только 11% опрошенных каждый день смотрят видеоблоги. Можно сказать, что телевизионные новости по-прежнему представляются респондентам более значимыми и более надежными, но аудитории регулярных потребителей телевизионных и интернет-новостей уже сравнялись в размерах.
Доля опрошенных, которые смотрят новости по телевидению ежедневно или практически каждый день, почти не меняется с 2021 года – таких 52% (в марте 2021 года – 54%). Раз в неделю, реже или практически никогда ТВ смотрят 47% опрошенных.
Больше всего ежедневной или практически ежедневной аудитории новостей по ТВ представлено среди опрошенных 55 лет и москвичей – 74% и 65% соответственно, меньше всего – среди самых молодых и жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек – 13% и 45% соответственно.
Ежедневно или почти ежедневно новости в Интернете читают чуть более половины респондентов (53%), значительных изменений за два года не наблюдается.
Больше всего опрошенных, читающих новости в Интернете, представлено среди 25-39-летних и москвичей – 64% и 73% соответственно, меньше всего – среди самых возрастных и сельских жителей (40% и 44%).
Регулярная аудитория (те, кто смотрят ежедневно или почти ежедневно) видеоблогеров составляет порядка 19%. Ещё 17% смотрят хотя бы раз в неделю, тех, кто смотрит реже или не смотрит практически никогда, – 65%.
Респондентов, которые смотрят видеоблоги каждый день или практически ежедневно, больше всего среди самых молодых (39%), а также среди москвичей, жителей городов с населением более 500 тыс. и от 100 до 500 тыс. человек (около 21%). Реже остальных видеоблоги смотрят пожилые респонденты (7%) и сельские жители (15%).
В марте среди российских журналистов, ведущих или блогеров, освещающих общественно-политические темы, за выступлениями которых следят опрошенные, чаще всего называли Владимира Соловьева (17%), Ольгу Скабееву (11%), Евгения Попова (4%), Маргариту Симонян (3%). Кроме того, по 1% респондентов упоминали Екатерину Андрееву, Юрия Дудя**, Никиту Михалкова, Максима Каца**, Вячеслава Никонова, Ксению Собчак и некоторых других. Кроме того, Владимир Познер, который 5 лет назад входил в число наиболее упоминаемых авторитетных журналистов, на этот раз респондентами практически не упоминался. 14% респондентов ответили, что таких журналистов нет, 20% – что они такое не смотрят либо не интересуются.
Назовите, пожалуйста, несколько российских журналистов или журналисток, теле- и радио ведущих, видеоблогеров, которые освещают общественно-политические темы, за программами или выступлениями которых Вы стараетесь следить? (таблица)
|Всего
|СОЛОВЬЕВ В.Р.
|17
|СКАБЕЕВА О.В.
|11
|ПОПОВ Е.Г.
|4
|СИМОНЬЯН М.С.
|3
|НОРКИН А.В.
|3
|КИСЕЛЕВ Д.К.
|3
|ЗЕЙНАЛОВА И.А.
|2
|ШЕЙНИН А.Г.
|2
|ПОДОЛЯКА Ю.И.
|1
|СЛАДКОВ А.В.
|1
|МАЛАХОВ А.Н.
|1
|АНДРЕЕВА Е.С.
|1
|ВАРЛАМОВ И.А.
|1
|ДУДЬ Ю.А.
|1
|КАЦ М.Е.
|1
|другое
|2
|другие телеведущие
|2
|другие политические и российские деятели
|3
|другие журналисты
|3
|другие блогеры
|3
|нет таких
|14
|не помню
|4
|не смотрю, не интересуюсь
|20
|затрудняюсь ответить
|22
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.