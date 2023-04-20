Основные источники информации и популярные журналисты

Основными источниками информации для россиян остаются ТВ, Интернет-издания, соцсети и Telegram-каналы. После изменений весны прошлого года, когда наблюдался всплеск доверия телевидению, снижение доверия интернет-источникам и резкий рост аудитории Telegram-каналов, аудитории основных источников информации стабилизировалась. Однако, несмотря на то, что телевизионные новости по-прежнему представляются респондентам более значимыми и более надежными, аудитории регулярных потребителей телевизионных и интернет-новостей уже сравнялись в размерах: около половины респондентов регулярно смотрят новости по ТВ или читают их в Интернете, каждый пятый регулярно смотрит видеоблоги. Самые популярными журналистами, ведущими общественно-политических программ оказались В. Соловьев, О. Скабеева, Е. Попов и М. Симонян. По всем вопросам наблюдаются заметные различия по возрасту респондентов.

Использование основных источников информации практически не изменилось по сравнению с осенью прошлого года. В апреле телевидение как основной ресурс получения новостей отметили 64% респондентов (как и в октябре 2022 года). Из интернет-изданий, соцсетей и Telegram-каналов чаще всего узнают информацию о событиях в стране и мире 41%, 33% и 19% опрошенных соответственно.

Откуда Вы чаще всего узнаете о новостях в стране и мире? (таблица)

авг.13 мар.14 дек.15 окт.16 апр.18 сен.18 мар.19 янв.20 мар.20 авг.20 окт.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 авг.22 сен.22 окт.22 мар.23 Телевидение 88 91 85 87 85 74 73 73 74 69 66 62 64 64 61 63 61 60 61 63 62 61 62 64 69 66 64 62 62 65 64 64 Социальные сети Интернета 14 15 13 23 21 29 34 39 39 39 36 43 41 42 38 42 38 42 41 37 40 40 42 44 38 39 39 40 40 38 39 41 Интернет-издания 21 24 21 33 27 37 32 39 38 38 36 39 37 41 33 35 37 31 32 31 33 31 34 32 30 32 33 33 35 33 32 33 Telegram-каналы 0 1 4 4 6 5 7 6 8 6 7 6 6 7 6 7 7 6 9 15 17 16 17 17 18 18 19

Наименьшей популярностью ТВ как основной источник информации пользуется среди самых молодых респондентов, где его использует около трети опрошенных (37%). Для респондентов 18-24 лет более характерно узнавать новости из социальных сетей (64%), Telegram-каналов (41%), а также Интернет-изданий (40%). Чем старше респонденты, тем более популярно ТВ как основной ресурс получения новостей и соответственно менее популярны альтернативные ресурсы.

Наибольшей популярностью ТВ пользуется среди жителей городов с населением до 100 тыс. человек (70%), наименьшей популярностью – среди жителей городов населением от 100 до 500 тыс. человек. Среди жителей Москвы как источники информации выделяются радио (20%, в других типах населённых пунктов около 10%), “друзья, родные, соседи” (22%, в других — около 15%), Интернет-издания (46%, в других — около 33%) и Telegram-каналы (27%, в других — около 20%).

Уровень доверия ТВ и Интернет-изданиям не изменился с осени прошлого года. Телевидению доверяет порядка половины респондентов, соцсетям и Интернет-изданиям – 17-19%. Доверие Telegram-каналам – порядка 12%.

Каким источникам информации Вы более всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире? (таблица)

окт.16 апр.18 сен.18 мар.19 янв.20 мар.20 авг.20 окт.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 дек.211 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 авг.22 сен.22 окт.22 мар.23 Телевидение 61 51 50 54 52 50 46 46 43 43 45 45 48 46 45 44 48 44 44 47 49 53 51 49 49 47 50 49 50 Социальные сети Интернета 11 15 15 20 21 20 24 24 25 22 21 21 24 23 23 24 22 22 23 23 23 15 17 19 19 20 17 16 19 Интернет-издания 20 19 24 22 24 22 24 25 25 22 23 22 23 21 20 21 21 20 19 22 19 17 17 17 18 19 16 17 17 Telegram-каналы 1 2 4 3 6 5 7 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 5 7 11 12 12 14 14 12 14 12

Доверие ТВ в освещении новостей зависит от возраста респондентов. Если в группе 18-24 года телевидению доверяют 31% респондентов, то в группе 55 лет и старше — уже 66%. Кроме того, молодые респонденты – из возрастных групп 18-24 года и 25-39 лет – больше доверяют альтернативным источникам информации: так, уровень доверия новостям из соцсетей в этих группах составляет 26% и 31% соответственно.

Среди жителей различных типов населённых пунктов меньше всего доверяют ТВ москвичи (45%), более всего — сельские жители (55%). Москвичи и жители городов с населением от 100 до 500 тыс. человек больше остальных доверяют Интернет-изданиям (около 21%), Telegram-каналам (около 16%). Тем не менее жители Москвы меньше остальных доверяют новостям из соцсетей (12%).

Примерно равные доли респондентов – около трети – ежедневно смотрят новости по ТВ или читают новости в Интернете. При этом только 11% опрошенных каждый день смотрят видеоблоги. Можно сказать, что телевизионные новости по-прежнему представляются респондентам более значимыми и более надежными, но аудитории регулярных потребителей телевизионных и интернет-новостей уже сравнялись в размерах.

Доля опрошенных, которые смотрят новости по телевидению ежедневно или практически каждый день, почти не меняется с 2021 года – таких 52% (в марте 2021 года – 54%). Раз в неделю, реже или практически никогда ТВ смотрят 47% опрошенных.

Больше всего ежедневной или практически ежедневной аудитории новостей по ТВ представлено среди опрошенных 55 лет и москвичей – 74% и 65% соответственно, меньше всего – среди самых молодых и жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек – 13% и 45% соответственно.

Ежедневно или почти ежедневно новости в Интернете читают чуть более половины респондентов (53%), значительных изменений за два года не наблюдается.

Больше всего опрошенных, читающих новости в Интернете, представлено среди 25-39-летних и москвичей – 64% и 73% соответственно, меньше всего – среди самых возрастных и сельских жителей (40% и 44%).

Регулярная аудитория (те, кто смотрят ежедневно или почти ежедневно) видеоблогеров составляет порядка 19%. Ещё 17% смотрят хотя бы раз в неделю, тех, кто смотрит реже или не смотрит практически никогда, – 65%.

Респондентов, которые смотрят видеоблоги каждый день или практически ежедневно, больше всего среди самых молодых (39%), а также среди москвичей, жителей городов с населением более 500 тыс. и от 100 до 500 тыс. человек (около 21%). Реже остальных видеоблоги смотрят пожилые респонденты (7%) и сельские жители (15%).

В марте среди российских журналистов, ведущих или блогеров, освещающих общественно-политические темы, за выступлениями которых следят опрошенные, чаще всего называли Владимира Соловьева (17%), Ольгу Скабееву (11%), Евгения Попова (4%), Маргариту Симонян (3%). Кроме того, по 1% респондентов упоминали Екатерину Андрееву, Юрия Дудя**, Никиту Михалкова, Максима Каца**, Вячеслава Никонова, Ксению Собчак и некоторых других. Кроме того, Владимир Познер, который 5 лет назад входил в число наиболее упоминаемых авторитетных журналистов, на этот раз респондентами практически не упоминался. 14% респондентов ответили, что таких журналистов нет, 20% – что они такое не смотрят либо не интересуются.

Назовите, пожалуйста, несколько российских журналистов или журналисток, теле- и радио ведущих, видеоблогеров, которые освещают общественно-политические темы, за программами или выступлениями которых Вы стараетесь следить? (таблица) Всего СОЛОВЬЕВ В.Р. 17 СКАБЕЕВА О.В. 11 ПОПОВ Е.Г. 4 СИМОНЬЯН М.С. 3 НОРКИН А.В. 3 КИСЕЛЕВ Д.К. 3 ЗЕЙНАЛОВА И.А. 2 ШЕЙНИН А.Г. 2 ПОДОЛЯКА Ю.И. 1 СЛАДКОВ А.В. 1 МАЛАХОВ А.Н. 1 АНДРЕЕВА Е.С. 1 ВАРЛАМОВ И.А. 1 ДУДЬ Ю.А. 1 КАЦ М.Е. 1 другое 2 другие телеведущие 2 другие политические и российские деятели 3 другие журналисты 3 другие блогеры 3 нет таких 14 не помню 4 не смотрю, не интересуюсь 20 затрудняюсь ответить 22

**признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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