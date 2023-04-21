Проблемы с доступом к Интернет-ресурсам и пользование VPN

Каждый пятый опрошенный за последний месяц сталкивался с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам. За год доля таких ответов снизилась. Четверть всех опрошенных используют VPN-сервисы, прежде всего это молодежь, а также те, кто регулярно сталкивается с ограничениями в интернете.

За год в 1,5 раза снизилась доля респондентов, которые за последний месяц имели проблемы с доступом к привычным цифровым сервисам. В марте этого года 5% регулярно сталкивались с такими проблемами, 11% – несколько раз, 6% – 1-2 раза за месяц, 76% не сталкивались с такими проблемами.

Наибольшая доля тех, кто встречался с такими проблемами, представлена в возрастной группе 18-24 года (46%), а также среди жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек (26%). Реже всего с такими проблемами сталкивались респонденты 55 лет и старше (13%), а также сельские жители и жители городов с населением до 100 тыс. человек (около 20%).

Четверть респондентов используют VPN для доступа к интернет-ресурсам: 12% — регулярно, 13% — иногда. Еще 30% знают о таких сервисах, но не используют их. 43% в первый раз слышат о VPN. По сравнению с мартом прошлого года эти соотношения практически не изменились.

Больше всего сервисы VPN используют респонденты 18-24 лет (57%), москвичи (31%) и оппозиционно настроенные граждане, которые не одобряют деятельность президента (35%). Реже всего – опрошенные 55 лет и старше (9%), опрошенные, одобряющие работу главы государства (23%), а также сельские жители и жители городов с населением до 100 тыс. человек (по 22%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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