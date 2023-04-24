А. Левинсон: Что завещал Левада?

На логотипе Левада-центра начертан его лозунг: «От мнений к пониманию». Лозунг предложил сам Юрий Александрович Левада, возглавивший это агентство в 2003 году. Как и всякий серьезный лозунг, этот имеет несколько слоев смысла.

Один из смыслов – так сказать, автобиографический, описывающий движение самого автора. Юрий Левада родился 24 апреля 1930 года. Окончил школу в Виннице и философский факультет в МГУ. Если судить по его дневникам (с содержанием которых любезно познакомил его сын В. Русинов), в ранней молодости Юрий Левада был носителем весьма заурядных мнений. Исследователи общественного мнения, да и просто бывалые люди знают, что мнения наши и бывают в основном заурядны. Они рождаются из процесса нашей социализации – встраивания каждого из нас в непосредственное окружение и в большой социум. В своих мнениях мы конечно отличаемся или отличаем себя от одних, но совпадаем или стараемся совпасть с другими.

Мнения появляются сами. А вот понимание требует специальных усилий. Молодой Левада их не жалел. «Я работал по восемнадцать часов в сутки» как-то сказал он о своей молодости. Он ставил себе задачи крупного масштаба. Понять, какой социальный строй складывается в гигантской стране Китай. Для этого учил китайский и ездил в Китай. Это была его кандидатская диссертация. В докторской он замахнулся на понимание социальной природы религии — одного из главных институтов нашей цивилизации. Принял эстафету ни мало ни много от Маркса и Дюркгейма и предложил новое для тех 1960-х годов понимание религии как системы социальной регуляции.

В 1989 году Левада с рядом коллег пришел во Всесоюзный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), созданный усилиями проф. Б.А.Грушина и ак.Т.И.Заславской. Центр в соответствии со своим названием был – как и все подобные агентства – был предназначен для поллинга, сбора мнений. Левада не имел полевого опыта социсследований, не занимался поллингом, исследованием общественного мнения. Он, вместе с коллегами стал осваивать профессию поллстера – собирателя и исследователя мнений, имеющих хождение в обществе. Но в собранных мнениях Левада увидел материал для социологического изучения общества.

(Здесь надо отметить, что в России и публика, и часть профессионалов-поллстеров, считают, что любое проведение опросов – это социология. Это не так. Социология – это не метод, а наука об обществе. Сведения о нем она добывает разными способами. Анкетирование, опрос – лишь два из них, привлекшие наибольший общественный интерес.)

В работу центра по изучению общественного мнения Левада внес еще одну задачу. Ее он и отразил в лозунге «От мнений к пониманию». Это задача не только знать, какие в обществе есть мнения, но и задача понимания тех процессов, которые в этом обществе происходят.

В своем качестве ученого и руководителя исследовательского коллектива Левада решал именно эту задачу. Что ему и его коллегам удалось понять? Что в обществе, пережившем громадные трансформации в советский период, сложились определенные социальные структуры, обладающие известной прочностью, готовые воспроизводиться, но не имеющие внутренних импульсов к трансформации, адаптации, развитию. Наряду с ними возникали как ответ на внешние вызовы системы, готовые меняться и приспосабливаться к новой среде. Из взаимодействия этих начал – где конфликтного, где солидарного возникли противоречивые общественные прорывы и потрясения, начавшиеся в 1980—х- и протянувшиеся на два десятилетия. Усилия понимания позволили Леваде и некоторым из его коллег увидеть во многих новациях их непрочность и предсказать «всплывание» скрывшихся за пеной новостей старых, не склонных к переменам структур. Их торжество, предсказанное Левадой, состоялось уже после его кончины. Многие формы этого процесса ошеломляют, часть затрагивают напрямую и самих исследователей. Задачи их понимания становятся от этого лишь более насущными.

Алексей ЛЕВИНСОН

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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