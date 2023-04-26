Восприятие потребителями бутылки вина с этикеткой «Сокровища Крыма» и с этикеткой «Исторический Крым»

В апреле 2022 года Левада-Центр провел опрос потребителей вина (покупка с частотой раз в 2-3 месяца и чаще) с целью выяснить, каким образом воспринимаются потребителями бутылки вина с этикеткой («Сокровища Крыма»), с одной стороны, и с этикеткой («Исторический Крым»), с другой стороны, в том числе в ретроспективном контексте (на январь 2020 года).

Данные исследования показывают, что значительная доля потребителей (39%) знакомы с вином в бутылках с этикеткой («Сокровища Крыма»), из них 60% впервые встретились с вином с такой этикеткой в период до 2020 года, еще 29% впервые увидели вино с такой этикеткой позже.

По мнению большинства потребителей, (78%), на момент опроса и на январь 2020 года (85%) этикетки на бутылках вина («Сокровища Крыма») и («Исторический Крым») являются сходными в целом (сходны в целом или скорее сходными в целом).

Большинство потребителей (67%) на момент опроса и на январь 2020 года (65%) могли бы перепутать вино при покупке и, вместо вина в бутылке с этикеткой («Сокровища Крыма»), купить в магазине вино в бутылке с этикеткой («Исторический Крым»). Таким образом, существует высокий риск смешения продукции в бутылках с этикеткой («Сокровища Крыма») и («Исторический Крым»), так же подобный риск зафиксирован и на январь 2020 года.

Большинство потребителей вина на момент опроса (57%) и на январь 2020 года (60%) указали, что вина в бутылках с этикетками («Сокровища Крыма») и («Исторический Крым») производятся одной компанией, большинство потребителей на момент опроса (64%) и на январь 2020 года (65%) считают, что вина в бутылках с этикетками («Сокровища Крыма») и («Исторический Крым») принадлежат (принадлежат или скорее принадлежат) одной линейке товаров одного производителя. Таким образом, высока вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя продукции в бутылке с («Исторический Крым»), так же высокая вероятность введения в заблуждение потребителей зафиксирована и на январь 2020 года.

Большинство (77%) потребителей воспринимают оформление этикетки бутылки вина («Исторический Крым») как подражание, имитацию оформления этикетки бутылки вина («Сокровища Крыма»), на январь 2020 года такой ответ дали бы 79% потребителей. Основаниями восприятия оформления бутылок вина («Исторический Крым») как подражания, имитации бутылок вина («Сокровища Крыма») являются оформление этикетки в целом (44% на момент опроса и 49% в 2020), стиль изображения замка Ласточкино гнездо (47% и 46%), общий стиль исполнения названия вина (44% и 46%), цвет этикетки (40% и 41%), форма – волнистые края этикетки (по 28% соответственно). В числе «другого» (20% и 13%) респонденты чаще всего давали такие ответы как: «стиль, рисунок, дизайн» (4% и 4%), «название» (2% и 1%), «шрифты (без уточнения)» 2% и 2%, «форма бутылки» 4% и 3%.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в отчете, представленном ниже.

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