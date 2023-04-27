Конфликт с Украиной: оценки апреля 2023 года

В апреле отмечается незначительное усиление внимания к ситуации вокруг Украины и поддержки действий ВС РФ, при этом беспокойство украинскими событиями остается высоким – на уровне начала этого года. Увеличилась доля респондентов, выступающих за переход к мирным переговорам. Большинство респондентов выразили обеспокоенность возможным контрнаступлением ВСУ и поставками западных вооружений украинской армии. Кроме того, более половины опрошенных полагают, что основные трудности, связанные со “спецоперацией”, еще впереди.
Уровень внимания к украинским событиями перестал снижаться и практически не изменился с прошлого месяца. 24% следят “очень внимательно” (в марте — 21%) и еще 31% следят “довольно внимательно” (32% – в марте). 45% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.
Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (таблица)
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|мар.23
|апр.23
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|22
|21
|24
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|32
|31
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|32
|32
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|15
|13
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 69%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 52% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 43%, от 18 до 24 – 41%.
События в Украине беспокоят 84% респондентов: половину – очень беспокоят, чуть более трети (34%) – скорее беспокоят. 16% опрошенных украинские события не беспокоят. Такое распределение практически не изменилось с начала этого года.
Беспокоят ли Вас текущие события в Украине? (таблица)
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|апр.23
|Очень беспокоят
|46
|40
|43
|44
|37
|56
|58
|42
|46
|45
|50
|Скорее беспокоят
|36
|40
|37
|37
|37
|32
|30
|38
|38
|39
|34
|Скорее не беспокоят
|9
|13
|11
|12
|13
|7
|6
|12
|9
|9
|10
|Совершенно не беспокоят
|7
|7
|8
|7
|11
|4
|5
|7
|5
|5
|6
|Затрудняюсь ответить
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
Больше всего респондентов беспокоит гибель мирных жителей (22%), “сама СВО” (15%) и затягивание конфликта (11%).
Более остальных украинскими событиями обеспокоены респонденты 55 лет и старше (92%), меньше всего – опрошенные 18-24 лет и 25-39 лет (около 75%).
В апреле отмечается незначительный рост поддержки действий российских вооруженных сил в Украине. 43% определенно поддерживают (в марте – 41%), 32% скорее поддерживают (в марте – 31%). Не поддерживают – 16% (в марте – 20%).
Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (таблица)
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|41
|43
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|31
|32
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|11
|7
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|9
|9
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
|8
|9
Респонденты, поддерживающие действий российских ВС в Украине, объясняют это тем, что “надо поддерживать своих” (19%), для того, чтобы обеспечить безопасность страны (16%), а также для того, чтобы “уничтожить фашистов” и защитить “граждан/русских/жителей Донбасса” (по 14%).
Опрошенные, не поддерживающие действия ВС РФ в Украине, среди основных причин своей позиции приводят: “против насилия, надо решать переговорами” (19%), “гибнут люди” (19%) и “мы первые начали, это украинская земля” (11%).
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (87%) и кто одобряет деятельность президента (84%), а также для опрошенных 55 лет и старше (84%), мужчин (77%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (29%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (63% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (73%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (64%).
В апреле незначительно увеличилась доля сторонников начала мирных переговоров. В этом месяце их 51% (в марте – 48%) против 38% опрошенных, поддерживающих продолжения военных действий (в марте – 42%).
Как и в предыдущие месяцы, переход к мирным переговорам чаще поддерживают молодежь, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.
Возможность контрнаступления ВСУ беспокоит 62% респондентов (28% – очень беспокоит, 34% – скорее беспокоит), не беспокоит – треть.
Более всего таким развитием событием обеспокоены пожилые опрошенные (67%), те, кто одобряет деятельность президента, и респонденты, доверяющие ТВ и Интернет-изданиям как основным источникам новостей (около 65%). Меньшей обеспокоенностью отличаются респонденты 18-24 лет и 25-39 лет (около 55%), те, кто не одобряет работу В. Путина на посту главы государства (56%), и опрошенные, не доверяющие никаким источникам информации (57%).
77% опрошенных беспокоят поставки западных вооружений в Украину, 19% – не беспокоят. Более всего этим обеспокоены самые возрастные респонденты (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), и опрошенные, доверяющие ТВ как источнику информации (82%). Менее всего такие поставки волнуют самых молодых (64%), опрошенных, не одобряющих работу российского президента (69%), и респондентов, доверяющих соцсетям как новостным источникам, а также тех, кто не доверяет никаким источникам информации (74%).
Чуть более половины (52%) респондентов полагают, что основные трудности, связанные со “спецоперацией”, еще впереди, 27% думают, что мы переживаем их сейчас, 10% – что они уже позади. Доля тех, кто считает, что главные сложности ожидаются в будущем, преобладает среди самых возрастных респондентов (58%), тех, кто не одобряет деятельность российского президента (64%), кто думает, что страна движется по неверному пути (63%), и опрошенных, не доверяющих никаким источникам информации (61%). Мнение о том, что основные трудности переживаются сейчас или уже прошли, чаще распространено среди опрошенных 18-24 лет (34% и 11% соответственно), респондентов, одобряющих работу В. Путина в качестве главы государства (39%), полагающих, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), и россиян, доверяющим ТВ, соцсетям и Интернет-изданиям как источникам новостей (около 41%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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