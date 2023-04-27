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Конфликт с Украиной: оценки апреля 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В апреле отмечается незначительное усиление внимания к ситуации вокруг Украины и поддержки действий ВС РФ, при этом беспокойство украинскими событиями остается высоким – на уровне начала этого года. Увеличилась доля респондентов, выступающих за переход к мирным переговорам. Большинство респондентов выразили обеспокоенность возможным контрнаступлением ВСУ и поставками западных вооружений украинской армии. Кроме того, более половины опрошенных полагают, что основные трудности, связанные со “спецоперацией”, еще впереди.

Уровень внимания к украинским событиями перестал снижаться и практически не изменился с прошлого месяца. 24% следят “очень внимательно” (в марте — 21%) и еще 31% следят “довольно внимательно” (32% – в марте). 45% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (таблица)

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23мар.23апр.23
Очень внимательно292622242521322327222124
Довольно внимательно353334313130343532353231
Без особого внимания272933323234252930323232
Вообще не слежу8101013111481111111513
Ничего не слышал(а) о ней221111111111

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 69%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 52% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 43%, от 18 до 24 – 41%.

События в Украине беспокоят 84% респондентов: половину – очень беспокоят, чуть более трети (34%) – скорее беспокоят. 16% опрошенных украинские события не беспокоят. Такое распределение практически не изменилось с начала этого года.

Беспокоят ли Вас текущие события в Украине? (таблица)

апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23апр.23
Очень беспокоят4640434437565842464550
Скорее беспокоят3640373737323038383934
Скорее не беспокоят91311121376129910
Совершенно не беспокоят778711457556
Затрудняюсь ответить31111111221

Больше всего респондентов беспокоит гибель мирных жителей (22%), “сама СВО” (15%) и затягивание конфликта (11%).

Более остальных украинскими событиями обеспокоены респонденты 55 лет и старше (92%), меньше всего – опрошенные 18-24 лет и 25-39 лет (около 75%).

В апреле отмечается незначительный рост поддержки действий российских вооруженных сил в Украине. 43% определенно поддерживают (в марте – 41%), 32% скорее поддерживают (в марте – 31%). Не поддерживают – 16% (в марте – 20%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (таблица)

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23
Определенно да485345474748464444424145484143
Скорее да202829302828302829323030293132
Скорее нет888811108111111101010117
Определенно нет1561199891099119799
Затрудняюсь ответить967657788786689

Респонденты, поддерживающие действий российских ВС в Украине, объясняют это тем, что “надо поддерживать своих” (19%), для того, чтобы обеспечить безопасность страны (16%), а также для того, чтобы “уничтожить фашистов” и защитить “граждан/русских/жителей Донбасса” (по 14%).

Опрошенные, не поддерживающие действия ВС РФ в Украине, среди основных причин своей позиции приводят: “против насилия, надо решать переговорами” (19%), “гибнут люди” (19%) и “мы первые начали, это украинская земля” (11%).

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (87%) и кто одобряет деятельность президента (84%), а также для опрошенных 55 лет и старше (84%), мужчин (77%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (29%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (63% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (73%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (64%).

В апреле незначительно увеличилась доля сторонников начала мирных переговоров. В этом месяце их 51% (в марте – 48%) против 38% опрошенных, поддерживающих продолжения военных действий (в марте – 42%).

Как и в предыдущие месяцы, переход к мирным переговорам чаще поддерживают молодежь, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

Возможность контрнаступления ВСУ беспокоит 62% респондентов (28% – очень беспокоит, 34% – скорее беспокоит), не беспокоит – треть.

Более всего таким развитием событием обеспокоены пожилые опрошенные (67%), те, кто одобряет деятельность президента, и респонденты, доверяющие ТВ и Интернет-изданиям как основным источникам новостей (около 65%). Меньшей обеспокоенностью отличаются респонденты 18-24 лет и 25-39 лет (около 55%), те, кто не одобряет работу В. Путина на посту главы государства (56%), и опрошенные, не доверяющие никаким источникам информации (57%).

77% опрошенных беспокоят поставки западных вооружений в Украину, 19% – не беспокоят. Более всего этим обеспокоены самые возрастные респонденты (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), и опрошенные, доверяющие ТВ как источнику информации (82%). Менее всего такие поставки волнуют самых молодых (64%), опрошенных, не одобряющих работу российского президента (69%), и респондентов, доверяющих соцсетям как новостным источникам, а также тех, кто не доверяет никаким источникам информации (74%).

Чуть более половины (52%) респондентов полагают, что основные трудности, связанные со “спецоперацией”, еще впереди, 27% думают, что мы переживаем их сейчас, 10% – что они уже позади. Доля тех, кто считает, что главные сложности ожидаются в будущем, преобладает среди самых возрастных респондентов (58%), тех, кто не одобряет деятельность российского президента (64%), кто думает, что страна движется по неверному пути (63%), и опрошенных, не доверяющих никаким источникам информации (61%). Мнение о том, что основные трудности переживаются сейчас или уже прошли, чаще распространено среди опрошенных 18-24 лет (34% и 11% соответственно), респондентов, одобряющих работу В. Путина в качестве главы государства (39%), полагающих, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), и россиян, доверяющим ТВ, соцсетям и Интернет-изданиям как источникам новостей (около 41%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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