Конфликт с Украиной: оценки апреля 2023 года

В апреле отмечается незначительное усиление внимания к ситуации вокруг Украины и поддержки действий ВС РФ, при этом беспокойство украинскими событиями остается высоким – на уровне начала этого года. Увеличилась доля респондентов, выступающих за переход к мирным переговорам. Большинство респондентов выразили обеспокоенность возможным контрнаступлением ВСУ и поставками западных вооружений украинской армии. Кроме того, более половины опрошенных полагают, что основные трудности, связанные со “спецоперацией”, еще впереди.

Уровень внимания к украинским событиями перестал снижаться и практически не изменился с прошлого месяца. 24% следят “очень внимательно” (в марте — 21%) и еще 31% следят “довольно внимательно” (32% – в марте). 45% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 апр.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 21 24 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 31 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 13 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 69%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 52% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 43%, от 18 до 24 – 41%.

События в Украине беспокоят 84% респондентов: половину – очень беспокоят, чуть более трети (34%) – скорее беспокоят. 16% опрошенных украинские события не беспокоят. Такое распределение практически не изменилось с начала этого года.

Беспокоят ли Вас текущие события в Украине? (таблица)

апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 апр.23 Очень беспокоят 46 40 43 44 37 56 58 42 46 45 50 Скорее беспокоят 36 40 37 37 37 32 30 38 38 39 34 Скорее не беспокоят 9 13 11 12 13 7 6 12 9 9 10 Совершенно не беспокоят 7 7 8 7 11 4 5 7 5 5 6 Затрудняюсь ответить 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Больше всего респондентов беспокоит гибель мирных жителей (22%), “сама СВО” (15%) и затягивание конфликта (11%).

Более остальных украинскими событиями обеспокоены респонденты 55 лет и старше (92%), меньше всего – опрошенные 18-24 лет и 25-39 лет (около 75%).

В апреле отмечается незначительный рост поддержки действий российских вооруженных сил в Украине. 43% определенно поддерживают (в марте – 41%), 32% скорее поддерживают (в марте – 31%). Не поддерживают – 16% (в марте – 20%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9

Респонденты, поддерживающие действий российских ВС в Украине, объясняют это тем, что “надо поддерживать своих” (19%), для того, чтобы обеспечить безопасность страны (16%), а также для того, чтобы “уничтожить фашистов” и защитить “граждан/русских/жителей Донбасса” (по 14%).

Опрошенные, не поддерживающие действия ВС РФ в Украине, среди основных причин своей позиции приводят: “против насилия, надо решать переговорами” (19%), “гибнут люди” (19%) и “мы первые начали, это украинская земля” (11%).

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (87%) и кто одобряет деятельность президента (84%), а также для опрошенных 55 лет и старше (84%), мужчин (77%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (29%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (63% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (73%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (64%).

В апреле незначительно увеличилась доля сторонников начала мирных переговоров. В этом месяце их 51% (в марте – 48%) против 38% опрошенных, поддерживающих продолжения военных действий (в марте – 42%).

Как и в предыдущие месяцы, переход к мирным переговорам чаще поддерживают молодежь, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

Возможность контрнаступления ВСУ беспокоит 62% респондентов (28% – очень беспокоит, 34% – скорее беспокоит), не беспокоит – треть.

Более всего таким развитием событием обеспокоены пожилые опрошенные (67%), те, кто одобряет деятельность президента, и респонденты, доверяющие ТВ и Интернет-изданиям как основным источникам новостей (около 65%). Меньшей обеспокоенностью отличаются респонденты 18-24 лет и 25-39 лет (около 55%), те, кто не одобряет работу В. Путина на посту главы государства (56%), и опрошенные, не доверяющие никаким источникам информации (57%).

77% опрошенных беспокоят поставки западных вооружений в Украину, 19% – не беспокоят. Более всего этим обеспокоены самые возрастные респонденты (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), и опрошенные, доверяющие ТВ как источнику информации (82%). Менее всего такие поставки волнуют самых молодых (64%), опрошенных, не одобряющих работу российского президента (69%), и респондентов, доверяющих соцсетям как новостным источникам, а также тех, кто не доверяет никаким источникам информации (74%).

Чуть более половины (52%) респондентов полагают, что основные трудности, связанные со “спецоперацией”, еще впереди, 27% думают, что мы переживаем их сейчас, 10% – что они уже позади. Доля тех, кто считает, что главные сложности ожидаются в будущем, преобладает среди самых возрастных респондентов (58%), тех, кто не одобряет деятельность российского президента (64%), кто думает, что страна движется по неверному пути (63%), и опрошенных, не доверяющих никаким источникам информации (61%). Мнение о том, что основные трудности переживаются сейчас или уже прошли, чаще распространено среди опрошенных 18-24 лет (34% и 11% соответственно), респондентов, одобряющих работу В. Путина в качестве главы государства (39%), полагающих, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), и россиян, доверяющим ТВ, соцсетям и Интернет-изданиям как источникам новостей (около 41%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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