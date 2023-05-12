О возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте

Большинство опрошенных полагают, что российское руководство не готово применять ядерное оружие в украинском конфликте. Так же большая часть респондентов считает такой шаг неоправданным.

Менее трети (29%) опрошенных считают, что российское руководство готово применить ядерное оружие в Украине в случае необходимости, обратного мнения придерживаются 60%. Больше всего респондентов, видящих такую готовность руководства России, представлено среди россиян 25-39 лет (34%) и тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, наименьшая доля – среди самых возрастных опрошенных (34%) и тех, кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении (29%).

Менее трети (29%) опрошенных считают оправданным возможное использование Россией ядерного оружия в украинском конфликте. Однако большинство – более половины (56%) – полагают, что применение такого вида вооружений не может быть оправдано.

В каждой из социально-демографических групп преобладают те, кто считает, что использование ядерного оружия не может быть оправдано. Наименьшая поддержка “оправдательной” позиции представлена среди респондентов 18-24 лет (23%), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (23%), опрошенных, не одобряющих деятельность российского президента (16%), а также среди россиян, не доверяющих никаким источникам информации (18%).

Больше всего опрошенных, оправдывающих потенциальное использование ядерных вооружений в Украине, сосредоточено среди россиян 25-39 и 40-54 лет (по 32%), тех, кто одобряет работу В. Путина на посту главы государства (32%) и кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (33%), а также среди респондентов, доверяющих ТВ, Интернет-изданиям и Telegram-каналам как основным источникам информации (около трети).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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