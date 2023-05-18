Гражданская активность

Характер и масштабы гражданской активности довольно устойчивы. Среди наиболее популярных видов деятельности можно выделить участие в субботниках, сортировке мусора и занятия в спортивных секциях.

Наиболее распространенными видами гражданской активности среди россиян являются участие в коллективной уборке территорий (41%), сортировка бытовых отходов (26%), а также участие в спортивных секциях (11%).

Респонденты стали уделять чуть меньше внимания участию в работе родительских комитетах: 14% — в 2018 году, 11% — в 2021 году, 9% – в этом году. Также опрошенные стали реже обращаться в госорганы с запросами и жалобами (17% — в 2021 году, 11% — в 2022 году, 8% – в этом году). При этом возросло участие опрошенных в жизни церковных приходов (6% – в 2021 году, 9% – в этом году), а также увеличилась доля тех, кто безвозмездно сдавал кровь (3% – в сентябре 2021 года, 7% – в этом году).

Сортировка отходов, занятия в спортивных секциях и участие в субботниках более свойственны респондентам 18-24 лет (последнее также более распространено среди опрошенных 55 лет и старше). Среди опрошенных среднего возраста более распространена работа в родительских комитетах.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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