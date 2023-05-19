Потребительские настроения в апреле 2023 остаются практически неизменны. Несмотря на то, что уверенность в экономике страны остается на высоком уровне, сохраняется тенденция к тому, чтобы откладывать крупные покупки.

Потребительские настроения в апреле 2023 года за два месяца практически не изменились. Можно констатировать отсутствие значимых изменений практически по всем вопросам сводного индекса: практически на прежнем уровне остались и оценки текущего материального положений, и ожидания будущего в экономике.

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ

Отсутствие очевидных изменений в масштабах национальной выборки скрывает некоторые возрастные отличия в оценках. Разбивка по возрастным группам позволяет установить рост оценок текущего материального положения в младших когортах, прежде всего, среди 18-24 летних респондентов, но также и в целом среди молодых россиян до 40 лет. Обратим внимание, что молодежь в целом чаще позитивнее оценивает изменения материального положения за последний год и чаще придерживается мнения, что сейчас хорошее время для крупных покупок. Тренд на сокращение разницы между проспективными оценками и текущим материальным статусом следует в логике нормализации потребительских настроений на фоне кризиса прошлого года.

Экономический оптимизм, отражающий надежды на экономику страны и материальное положение семьи, восстановился после осеннего падения, но не демонстрирует тенденцию к продолжению роста.

На этом фоне приостановили свой рост и другие показатели потребительской активности. Индекс покупок в кредит или долг практически не изменился по сравнению с ноябрем прошлого года, оставаясь намного ниже «допандемийных» показателей.

ИНДЕКС ПОКУПОК В КРЕДИТ

Также стагнируют индексы целесообразности покупки автомобиля и жилья. Отсутствие роста этих показателей указывает на то, что респонденты в меньшей степени ожидают роста цен на недвижимость и автомобили, но и не видят улучшений с точки зрения условий покупки. В апреле 2023 года эти показатели остаются все еще ниже уровня, который опросы зафиксировали в 2019 году.

ИНДЕКС ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОМОБИЛЕЙ

Среди потребительских стратегий в 2022 году на первый план вышло выжидание. Россияне не готовы тратить сбережения на крупные приобретения. Данные апрельского опроса указывают, что эта линия поведения, а также отказ от покупок в принципе доминируют в общественном мнении.

ВЫ СЕЙЧАС БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В ТЕ СРОКИ, В КОТОРЫЕ ПЛАНИРОВАЛИ, ПОСТАРАЕТЕСЬ ПОТОРОПИТЬСЯ С ТАКИМИ ПОКУПКАМИ ИЛИ, НАПРОТИВ, ОТЛОЖИТЕ ИХ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ?

Готовность совершать крупные покупки связана с ощущением уверенности в завтрашнем дне. Респонденты, разделяющие это чувство, заметно чаще придерживаются своих прежних потребительских планов. Однако даже в этой группе многие респонденты скорее готовы отложить покупки или отказаться от них совсем.

ЕСЛИ У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ ПЛАНЫ КРУПНЫХ ПОКУПОК, ТО ВЫ СЕЙЧАС БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В ТЕ СРОКИ, В КОТОРЫЕ ПЛАНИРОВАЛИ, ПОСТАРАЕТЕСЬ ПОТОРОПИТЬСЯ С ТАКИМИ ПОКУПКАМИ ИЛИ, НАПРОТИВ, ОТЛОЖИТЕ ИХ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ?

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ? Да Нет будем делать в те сроки, в которые планировали 24 9 постараемся поторопиться с такими покупками/расходами 6 6 отложим эти покупки/расходы на некоторое время 37 45 мы не планировали крупные покупки/расходы 32 38 затрудняюсь ответить 1 2

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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