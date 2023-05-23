Свободное время и физическая активность

Среди наиболее популярных видов свободного времяпровождения респонденты отметили занятие домашними делами, телесмотрение, прогулки по городу, а также совместный досуг с семьей и детьми. В своих предпочтениях молодежь заметно отличается от старшего поколения. Около половины россиян в свободное время занимаются физической активностью. Чаще всего респонденты упоминали велоспорт, тренажерный зал, атлетику, йогу или фитнес, а также спортивную или скандинавскую ходьбу.

Среди наиболее популярных видов регулярного времяпровождения в свободное время респонденты отметили домашние дела (53%, в апреле 2018 – 48%), просмотр телевизора (42%, в апреле 2018 – 56%), прогулки по городу (41%, в апреле 2018 – 27%), а также проведение времени с семьей, детьми (40%, в апреле 2018 – 42%).

Из регулярных спортивных активностей опрошенные чаще всего отмечали велоспорт (9%, в апреле 2018 – 5%), тренажерный зал (9%, в апреле 2018 – 6%), атлетику/йогу/фитнес (8%, в апреле 2018 – 4%) и спортивную/скандинавскую ходьбу (7%, в апреле 2018 – 3%). При этом более половины – 55% – утверждали, что не занимаются спортом, в 2018 году таких было 71%.

Больше всего различий в проведении досуга наблюдается между самой молодой и самой старшей возрастными группами. Так, молодые опрошенные чаще всего слушают музыку (58%), гуляют по городу (52%), проводят время со знакомыми (48%) и занимаются домашними делами (46%). В самой старшей возрастной группе респонденты в свободное время обычно смотрят телевизор (56%), занимаются домашними делами (55%), гуляют по городу (40%) и занимаются огородом/ездят на дачу (37%).

Среди молодых также наблюдается наименьшая доля тех, кто не занимается спортом, – 33%, а в активностях преобладают тренажерный зал (26%), велосипед (18%), атлетика/гимнастика/йога/фитнес (14%), а также бег и танцы (по 10%). В группе 55 лет и старше из спортивных занятий выделяются спортивная/скандинавская ходьба (12%), атлетика/гимнастика/йога/фитнес (8%), велоспорт (6%) и плавание (4%), однако большая часть опрошенных (64%) не занимаются спортом.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter