Пресс-выпуски

Общественное самочувствие и причины беспокойства

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Общественные настроения восстановились и вернулись на уровень лета 2022 года. Большинство опрошенных отмечают у себя нормальное, ровное состояние. Респонденты, которые говорили о напряжении, раздражении, страхе или тоске, связывали это преимущественно со “спецоперацией”, общей обстановкой в стране и мире, а также личными и семейными проблемами. Опрошенные также упоминали экономические проблемы и плохое здоровье.

В апреле общественные настроения окончательно восстановились после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации, и вернулись на уровень июля прошлого года. Количество россиян, которые говорят о “прекрасном настроении”, увеличилось до 15% (7% в сентябре, 10% в октябре, 12% в ноябре), о “нормальном, ровном состоянии” – до 63% (45% в сентябре, 53% в октябре, 57% в ноябре). Кроме того, до 16% снизилась доля тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (в сентябре было 32%, в октябре – 27%, в ноябре – 22%). В целом баланс позитивных и негативных оценок в октябре составил 78% против 20% (в ноябре – 69% против 30%, в октябре – 63% против 36%, в сентябре – 52% против 47%).

Что Вы могли бы сказать о своём настроении в последние дни? (полная таблица)

прекрасное настроениенормальное, ровное состояниеиспытываю напряжение, раздражениеиспытываю страх, тоскузатрудняюсь ответить
мар.9353543116
апр.9364039106
май.9364137107
июн.9363939117
июл.9353841107
авг.9353840116
сен.9354139116
окт.9343942106
ноя.9344140107
дек.9343942106
янв.9444041105
мар.943394297
апр.9433345910
май.94434401110
июн.9433741109
июл.94338371111
авг.9443939810
ноя.94335401110
янв.9523246128
мар.9533243139
май.9533841109
июл.9543840127
сен.9533540139
ноя.9533842810
янв.96231421411
мар.96331451011
май.96340351210
июл.964413889
сен.9643839711
ноя.9633542119
янв.97335401210
мар.9733345128
май.9743742117
июл.9744138107
сен.975393998
ноя.9734039108
янв.9843542118
мар.9843741108
май.9843643126
июл.984394197
сен.9832448205
ноя.9833343139
янв.9933344137
мар.9933442148
май.99436391110
июл.9953445116
сен.9943740127
ноя.994403998
янв.0054533107
мар.005463587
май.005503078
июл.006453487
сен.005403998
ноя.005433697
янв.017493285
мар.015493287
май.017483266
июл.017473367
сен.017503175
ноя.016503275
янв.0275030104
мар.026513086
май.028522974
июл.027532875
сен.026503275
ноя.028532875
янв.036562863
мар.0310482986
май.037512886
июл.039503084
сен.037542865
ноя.036562667
янв.048532956
мар.046572764
май.048542955
июл.049512874
сен.046493294
ноя.046513274
янв.058532776
мар.057513265
май.057512787
июл.059562473
сен.059542864
ноя.057552864
янв.069572664
мар.068542964
май.0610562554
июл.069572563
сен.068552863
ноя.068582564
янв.0713512764
мар.0711522854
май.0710582464
июл.0711532475
сен.0710532566
ноя.0710542754
янв.0812562364
мар.0812592263
июн.0810572464
июн.097592572
авг.098582752
окт.099592552
дек.097632361
фев.1010612342
апр.108592661
июн.1011612252
авг.1010582642
окт.1011602253
дек.109612352
фев.1110592452
апр.117622551
июн.119632332
авг.1111622241
окт.1111632231
дек.118642251
фев.128691932
июн.1212661831
окт.1211651932
дек.1212592334
фев.1311582453
апр.1314552452
июн.1313582333
авг.1312592053
окт.1313582342
дек.1312592244
фев.1413621942
апр.1414641913
июн.1413641833
авг.1414621733
окт.1411641943
дек.1410562464
фев.1510572563
апр.1513602233
июн.1513631933
авг.1514612041
окт.1513612043
дек.1510592164
фев.1611592352
апр.169592444
июн.1614602042
авг.1613592233
окт.1612612143
дек.1610592443
фев.1710642042
июн.1713632023
авг.1714631724
окт.1713641733
дек.1712641923
фев.1813651633
апр.1813641832
июн.1812572542
авг.1811622141
окт.1811612251
дек.1811592451
фев.1911612161
апр.1912632051
июл.1911651941
авг.1913631941
окт.1914631751
дек.1912632051
фев.2012661741
авг.2012622151
окт.2012582361
янв.2112622150
мар.2113612151
май.2114631841
авг.2113582341
окт.2113612051
янв.2111582371
мар.2113612151
май.2114631841
июл.2113582341
сен.2113612051
ноя.2111582371
янв.2211612161
мар.2211572571
май.2213611971
июл.2215651741
сен.2274532151
окт.2210532791
ноя.2212572281
апр.2315631641

Преимущественно респонденты испытывают напряжение, раздражение, страх или тоску в связи со “спецоперацией” (34%), обстановкой в стране и мире, нестабильностью, политической ситуацией (22%), а также личными и семейными проблемами (20%). Еще 16% говорили об экономических проблемах. Примерно каждый десятый связывал плохое настроение с состоянием здоровья.

Наиболее подвержены негативным эмоциям от “военной операции” женщины (38%), респонденты 55 лет и старше (43%), опрошенные среднего и высокого достатка (по 39%), а также москвичи (48%). Обстановка в стране и мире больше всего волнует опрошенных 40-54 лет (29%), тех, кому средств хватает на одежду (25%) и москвичей (35%). Личные проблемы чаще остальных отмечали женщины (21%), опрошенные 18-24 лет (31%), опрошенные среднего и высокого достатка (21%) и жители городов с населением до 100 тысяч человек (26%). Про беспокойство ростом цен больше остальных упоминали мужчины (26%), опрошенные 40-54 лет (28%), те, кому заработанных средств едва хватает на еду (22%), и жители городов с населением до 100 тысяч человек (23%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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