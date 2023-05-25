Общественное самочувствие и причины беспокойства

Общественные настроения восстановились и вернулись на уровень лета 2022 года. Большинство опрошенных отмечают у себя нормальное, ровное состояние. Респонденты, которые говорили о напряжении, раздражении, страхе или тоске, связывали это преимущественно со “спецоперацией”, общей обстановкой в стране и мире, а также личными и семейными проблемами. Опрошенные также упоминали экономические проблемы и плохое здоровье.
В апреле общественные настроения окончательно восстановились после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации, и вернулись на уровень июля прошлого года. Количество россиян, которые говорят о “прекрасном настроении”, увеличилось до 15% (7% в сентябре, 10% в октябре, 12% в ноябре), о “нормальном, ровном состоянии” – до 63% (45% в сентябре, 53% в октябре, 57% в ноябре). Кроме того, до 16% снизилась доля тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (в сентябре было 32%, в октябре – 27%, в ноябре – 22%). В целом баланс позитивных и негативных оценок в октябре составил 78% против 20% (в ноябре – 69% против 30%, в октябре – 63% против 36%, в сентябре – 52% против 47%).
Что Вы могли бы сказать о своём настроении в последние дни? (полная таблица)
|прекрасное настроение
|нормальное, ровное состояние
|испытываю напряжение, раздражение
|испытываю страх, тоску
|затрудняюсь ответить
|мар.93
|5
|35
|43
|11
|6
|апр.93
|6
|40
|39
|10
|6
|май.93
|6
|41
|37
|10
|7
|июн.93
|6
|39
|39
|11
|7
|июл.93
|5
|38
|41
|10
|7
|авг.93
|5
|38
|40
|11
|6
|сен.93
|5
|41
|39
|11
|6
|окт.93
|4
|39
|42
|10
|6
|ноя.93
|4
|41
|40
|10
|7
|дек.93
|4
|39
|42
|10
|6
|янв.94
|4
|40
|41
|10
|5
|мар.94
|3
|39
|42
|9
|7
|апр.94
|3
|33
|45
|9
|10
|май.94
|4
|34
|40
|11
|10
|июн.94
|3
|37
|41
|10
|9
|июл.94
|3
|38
|37
|11
|11
|авг.94
|4
|39
|39
|8
|10
|ноя.94
|3
|35
|40
|11
|10
|янв.95
|2
|32
|46
|12
|8
|мар.95
|3
|32
|43
|13
|9
|май.95
|3
|38
|41
|10
|9
|июл.95
|4
|38
|40
|12
|7
|сен.95
|3
|35
|40
|13
|9
|ноя.95
|3
|38
|42
|8
|10
|янв.96
|2
|31
|42
|14
|11
|мар.96
|3
|31
|45
|10
|11
|май.96
|3
|40
|35
|12
|10
|июл.96
|4
|41
|38
|8
|9
|сен.96
|4
|38
|39
|7
|11
|ноя.96
|3
|35
|42
|11
|9
|янв.97
|3
|35
|40
|12
|10
|мар.97
|3
|33
|45
|12
|8
|май.97
|4
|37
|42
|11
|7
|июл.97
|4
|41
|38
|10
|7
|сен.97
|5
|39
|39
|9
|8
|ноя.97
|3
|40
|39
|10
|8
|янв.98
|4
|35
|42
|11
|8
|мар.98
|4
|37
|41
|10
|8
|май.98
|4
|36
|43
|12
|6
|июл.98
|4
|39
|41
|9
|7
|сен.98
|3
|24
|48
|20
|5
|ноя.98
|3
|33
|43
|13
|9
|янв.99
|3
|33
|44
|13
|7
|мар.99
|3
|34
|42
|14
|8
|май.99
|4
|36
|39
|11
|10
|июл.99
|5
|34
|45
|11
|6
|сен.99
|4
|37
|40
|12
|7
|ноя.99
|4
|40
|39
|9
|8
|янв.00
|5
|45
|33
|10
|7
|мар.00
|5
|46
|35
|8
|7
|май.00
|5
|50
|30
|7
|8
|июл.00
|6
|45
|34
|8
|7
|сен.00
|5
|40
|39
|9
|8
|ноя.00
|5
|43
|36
|9
|7
|янв.01
|7
|49
|32
|8
|5
|мар.01
|5
|49
|32
|8
|7
|май.01
|7
|48
|32
|6
|6
|июл.01
|7
|47
|33
|6
|7
|сен.01
|7
|50
|31
|7
|5
|ноя.01
|6
|50
|32
|7
|5
|янв.02
|7
|50
|30
|10
|4
|мар.02
|6
|51
|30
|8
|6
|май.02
|8
|52
|29
|7
|4
|июл.02
|7
|53
|28
|7
|5
|сен.02
|6
|50
|32
|7
|5
|ноя.02
|8
|53
|28
|7
|5
|янв.03
|6
|56
|28
|6
|3
|мар.03
|10
|48
|29
|8
|6
|май.03
|7
|51
|28
|8
|6
|июл.03
|9
|50
|30
|8
|4
|сен.03
|7
|54
|28
|6
|5
|ноя.03
|6
|56
|26
|6
|7
|янв.04
|8
|53
|29
|5
|6
|мар.04
|6
|57
|27
|6
|4
|май.04
|8
|54
|29
|5
|5
|июл.04
|9
|51
|28
|7
|4
|сен.04
|6
|49
|32
|9
|4
|ноя.04
|6
|51
|32
|7
|4
|янв.05
|8
|53
|27
|7
|6
|мар.05
|7
|51
|32
|6
|5
|май.05
|7
|51
|27
|8
|7
|июл.05
|9
|56
|24
|7
|3
|сен.05
|9
|54
|28
|6
|4
|ноя.05
|7
|55
|28
|6
|4
|янв.06
|9
|57
|26
|6
|4
|мар.06
|8
|54
|29
|6
|4
|май.06
|10
|56
|25
|5
|4
|июл.06
|9
|57
|25
|6
|3
|сен.06
|8
|55
|28
|6
|3
|ноя.06
|8
|58
|25
|6
|4
|янв.07
|13
|51
|27
|6
|4
|мар.07
|11
|52
|28
|5
|4
|май.07
|10
|58
|24
|6
|4
|июл.07
|11
|53
|24
|7
|5
|сен.07
|10
|53
|25
|6
|6
|ноя.07
|10
|54
|27
|5
|4
|янв.08
|12
|56
|23
|6
|4
|мар.08
|12
|59
|22
|6
|3
|июн.08
|10
|57
|24
|6
|4
|июн.09
|7
|59
|25
|7
|2
|авг.09
|8
|58
|27
|5
|2
|окт.09
|9
|59
|25
|5
|2
|дек.09
|7
|63
|23
|6
|1
|фев.10
|10
|61
|23
|4
|2
|апр.10
|8
|59
|26
|6
|1
|июн.10
|11
|61
|22
|5
|2
|авг.10
|10
|58
|26
|4
|2
|окт.10
|11
|60
|22
|5
|3
|дек.10
|9
|61
|23
|5
|2
|фев.11
|10
|59
|24
|5
|2
|апр.11
|7
|62
|25
|5
|1
|июн.11
|9
|63
|23
|3
|2
|авг.11
|11
|62
|22
|4
|1
|окт.11
|11
|63
|22
|3
|1
|дек.11
|8
|64
|22
|5
|1
|фев.12
|8
|69
|19
|3
|2
|июн.12
|12
|66
|18
|3
|1
|окт.12
|11
|65
|19
|3
|2
|дек.12
|12
|59
|23
|3
|4
|фев.13
|11
|58
|24
|5
|3
|апр.13
|14
|55
|24
|5
|2
|июн.13
|13
|58
|23
|3
|3
|авг.13
|12
|59
|20
|5
|3
|окт.13
|13
|58
|23
|4
|2
|дек.13
|12
|59
|22
|4
|4
|фев.14
|13
|62
|19
|4
|2
|апр.14
|14
|64
|19
|1
|3
|июн.14
|13
|64
|18
|3
|3
|авг.14
|14
|62
|17
|3
|3
|окт.14
|11
|64
|19
|4
|3
|дек.14
|10
|56
|24
|6
|4
|фев.15
|10
|57
|25
|6
|3
|апр.15
|13
|60
|22
|3
|3
|июн.15
|13
|63
|19
|3
|3
|авг.15
|14
|61
|20
|4
|1
|окт.15
|13
|61
|20
|4
|3
|дек.15
|10
|59
|21
|6
|4
|фев.16
|11
|59
|23
|5
|2
|апр.16
|9
|59
|24
|4
|4
|июн.16
|14
|60
|20
|4
|2
|авг.16
|13
|59
|22
|3
|3
|окт.16
|12
|61
|21
|4
|3
|дек.16
|10
|59
|24
|4
|3
|фев.17
|10
|64
|20
|4
|2
|июн.17
|13
|63
|20
|2
|3
|авг.17
|14
|63
|17
|2
|4
|окт.17
|13
|64
|17
|3
|3
|дек.17
|12
|64
|19
|2
|3
|фев.18
|13
|65
|16
|3
|3
|апр.18
|13
|64
|18
|3
|2
|июн.18
|12
|57
|25
|4
|2
|авг.18
|11
|62
|21
|4
|1
|окт.18
|11
|61
|22
|5
|1
|дек.18
|11
|59
|24
|5
|1
|фев.19
|11
|61
|21
|6
|1
|апр.19
|12
|63
|20
|5
|1
|июл.19
|11
|65
|19
|4
|1
|авг.19
|13
|63
|19
|4
|1
|окт.19
|14
|63
|17
|5
|1
|дек.19
|12
|63
|20
|5
|1
|фев.20
|12
|66
|17
|4
|1
|авг.20
|12
|62
|21
|5
|1
|окт.20
|12
|58
|23
|6
|1
|янв.21
|12
|62
|21
|5
|0
|мар.21
|13
|61
|21
|5
|1
|май.21
|14
|63
|18
|4
|1
|авг.21
|13
|58
|23
|4
|1
|окт.21
|13
|61
|20
|5
|1
|янв.21
|11
|58
|23
|7
|1
|мар.21
|13
|61
|21
|5
|1
|май.21
|14
|63
|18
|4
|1
|июл.21
|13
|58
|23
|4
|1
|сен.21
|13
|61
|20
|5
|1
|ноя.21
|11
|58
|23
|7
|1
|янв.22
|11
|61
|21
|6
|1
|мар.22
|11
|57
|25
|7
|1
|май.22
|13
|61
|19
|7
|1
|июл.22
|15
|65
|17
|4
|1
|сен.22
|7
|45
|32
|15
|1
|окт.22
|10
|53
|27
|9
|1
|ноя.22
|12
|57
|22
|8
|1
|апр.23
|15
|63
|16
|4
|1
Преимущественно респонденты испытывают напряжение, раздражение, страх или тоску в связи со “спецоперацией” (34%), обстановкой в стране и мире, нестабильностью, политической ситуацией (22%), а также личными и семейными проблемами (20%). Еще 16% говорили об экономических проблемах. Примерно каждый десятый связывал плохое настроение с состоянием здоровья.
Наиболее подвержены негативным эмоциям от “военной операции” женщины (38%), респонденты 55 лет и старше (43%), опрошенные среднего и высокого достатка (по 39%), а также москвичи (48%). Обстановка в стране и мире больше всего волнует опрошенных 40-54 лет (29%), тех, кому средств хватает на одежду (25%) и москвичей (35%). Личные проблемы чаще остальных отмечали женщины (21%), опрошенные 18-24 лет (31%), опрошенные среднего и высокого достатка (21%) и жители городов с населением до 100 тысяч человек (26%). Про беспокойство ростом цен больше остальных упоминали мужчины (26%), опрошенные 40-54 лет (28%), те, кому заработанных средств едва хватает на еду (22%), и жители городов с населением до 100 тысяч человек (23%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.