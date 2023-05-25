Общественное самочувствие и причины беспокойства

Общественные настроения восстановились и вернулись на уровень лета 2022 года. Большинство опрошенных отмечают у себя нормальное, ровное состояние. Респонденты, которые говорили о напряжении, раздражении, страхе или тоске, связывали это преимущественно со “спецоперацией”, общей обстановкой в стране и мире, а также личными и семейными проблемами. Опрошенные также упоминали экономические проблемы и плохое здоровье.

В апреле общественные настроения окончательно восстановились после стресса, вызванного объявлением частичной мобилизации, и вернулись на уровень июля прошлого года. Количество россиян, которые говорят о “прекрасном настроении”, увеличилось до 15% (7% в сентябре, 10% в октябре, 12% в ноябре), о “нормальном, ровном состоянии” – до 63% (45% в сентябре, 53% в октябре, 57% в ноябре). Кроме того, до 16% снизилась доля тех, кто говорит о “напряжении и раздражении” (в сентябре было 32%, в октябре – 27%, в ноябре – 22%). В целом баланс позитивных и негативных оценок в октябре составил 78% против 20% (в ноябре – 69% против 30%, в октябре – 63% против 36%, в сентябре – 52% против 47%).

Что Вы могли бы сказать о своём настроении в последние дни? (полная таблица) прекрасное настроение нормальное, ровное состояние испытываю напряжение, раздражение испытываю страх, тоску затрудняюсь ответить мар.93 5 35 43 11 6 апр.93 6 40 39 10 6 май.93 6 41 37 10 7 июн.93 6 39 39 11 7 июл.93 5 38 41 10 7 авг.93 5 38 40 11 6 сен.93 5 41 39 11 6 окт.93 4 39 42 10 6 ноя.93 4 41 40 10 7 дек.93 4 39 42 10 6 янв.94 4 40 41 10 5 мар.94 3 39 42 9 7 апр.94 3 33 45 9 10 май.94 4 34 40 11 10 июн.94 3 37 41 10 9 июл.94 3 38 37 11 11 авг.94 4 39 39 8 10 ноя.94 3 35 40 11 10 янв.95 2 32 46 12 8 мар.95 3 32 43 13 9 май.95 3 38 41 10 9 июл.95 4 38 40 12 7 сен.95 3 35 40 13 9 ноя.95 3 38 42 8 10 янв.96 2 31 42 14 11 мар.96 3 31 45 10 11 май.96 3 40 35 12 10 июл.96 4 41 38 8 9 сен.96 4 38 39 7 11 ноя.96 3 35 42 11 9 янв.97 3 35 40 12 10 мар.97 3 33 45 12 8 май.97 4 37 42 11 7 июл.97 4 41 38 10 7 сен.97 5 39 39 9 8 ноя.97 3 40 39 10 8 янв.98 4 35 42 11 8 мар.98 4 37 41 10 8 май.98 4 36 43 12 6 июл.98 4 39 41 9 7 сен.98 3 24 48 20 5 ноя.98 3 33 43 13 9 янв.99 3 33 44 13 7 мар.99 3 34 42 14 8 май.99 4 36 39 11 10 июл.99 5 34 45 11 6 сен.99 4 37 40 12 7 ноя.99 4 40 39 9 8 янв.00 5 45 33 10 7 мар.00 5 46 35 8 7 май.00 5 50 30 7 8 июл.00 6 45 34 8 7 сен.00 5 40 39 9 8 ноя.00 5 43 36 9 7 янв.01 7 49 32 8 5 мар.01 5 49 32 8 7 май.01 7 48 32 6 6 июл.01 7 47 33 6 7 сен.01 7 50 31 7 5 ноя.01 6 50 32 7 5 янв.02 7 50 30 10 4 мар.02 6 51 30 8 6 май.02 8 52 29 7 4 июл.02 7 53 28 7 5 сен.02 6 50 32 7 5 ноя.02 8 53 28 7 5 янв.03 6 56 28 6 3 мар.03 10 48 29 8 6 май.03 7 51 28 8 6 июл.03 9 50 30 8 4 сен.03 7 54 28 6 5 ноя.03 6 56 26 6 7 янв.04 8 53 29 5 6 мар.04 6 57 27 6 4 май.04 8 54 29 5 5 июл.04 9 51 28 7 4 сен.04 6 49 32 9 4 ноя.04 6 51 32 7 4 янв.05 8 53 27 7 6 мар.05 7 51 32 6 5 май.05 7 51 27 8 7 июл.05 9 56 24 7 3 сен.05 9 54 28 6 4 ноя.05 7 55 28 6 4 янв.06 9 57 26 6 4 мар.06 8 54 29 6 4 май.06 10 56 25 5 4 июл.06 9 57 25 6 3 сен.06 8 55 28 6 3 ноя.06 8 58 25 6 4 янв.07 13 51 27 6 4 мар.07 11 52 28 5 4 май.07 10 58 24 6 4 июл.07 11 53 24 7 5 сен.07 10 53 25 6 6 ноя.07 10 54 27 5 4 янв.08 12 56 23 6 4 мар.08 12 59 22 6 3 июн.08 10 57 24 6 4 июн.09 7 59 25 7 2 авг.09 8 58 27 5 2 окт.09 9 59 25 5 2 дек.09 7 63 23 6 1 фев.10 10 61 23 4 2 апр.10 8 59 26 6 1 июн.10 11 61 22 5 2 авг.10 10 58 26 4 2 окт.10 11 60 22 5 3 дек.10 9 61 23 5 2 фев.11 10 59 24 5 2 апр.11 7 62 25 5 1 июн.11 9 63 23 3 2 авг.11 11 62 22 4 1 окт.11 11 63 22 3 1 дек.11 8 64 22 5 1 фев.12 8 69 19 3 2 июн.12 12 66 18 3 1 окт.12 11 65 19 3 2 дек.12 12 59 23 3 4 фев.13 11 58 24 5 3 апр.13 14 55 24 5 2 июн.13 13 58 23 3 3 авг.13 12 59 20 5 3 окт.13 13 58 23 4 2 дек.13 12 59 22 4 4 фев.14 13 62 19 4 2 апр.14 14 64 19 1 3 июн.14 13 64 18 3 3 авг.14 14 62 17 3 3 окт.14 11 64 19 4 3 дек.14 10 56 24 6 4 фев.15 10 57 25 6 3 апр.15 13 60 22 3 3 июн.15 13 63 19 3 3 авг.15 14 61 20 4 1 окт.15 13 61 20 4 3 дек.15 10 59 21 6 4 фев.16 11 59 23 5 2 апр.16 9 59 24 4 4 июн.16 14 60 20 4 2 авг.16 13 59 22 3 3 окт.16 12 61 21 4 3 дек.16 10 59 24 4 3 фев.17 10 64 20 4 2 июн.17 13 63 20 2 3 авг.17 14 63 17 2 4 окт.17 13 64 17 3 3 дек.17 12 64 19 2 3 фев.18 13 65 16 3 3 апр.18 13 64 18 3 2 июн.18 12 57 25 4 2 авг.18 11 62 21 4 1 окт.18 11 61 22 5 1 дек.18 11 59 24 5 1 фев.19 11 61 21 6 1 апр.19 12 63 20 5 1 июл.19 11 65 19 4 1 авг.19 13 63 19 4 1 окт.19 14 63 17 5 1 дек.19 12 63 20 5 1 фев.20 12 66 17 4 1 авг.20 12 62 21 5 1 окт.20 12 58 23 6 1 янв.21 12 62 21 5 0 мар.21 13 61 21 5 1 май.21 14 63 18 4 1 авг.21 13 58 23 4 1 окт.21 13 61 20 5 1 янв.21 11 58 23 7 1 мар.21 13 61 21 5 1 май.21 14 63 18 4 1 июл.21 13 58 23 4 1 сен.21 13 61 20 5 1 ноя.21 11 58 23 7 1 янв.22 11 61 21 6 1 мар.22 11 57 25 7 1 май.22 13 61 19 7 1 июл.22 15 65 17 4 1 сен.22 7 45 32 15 1 окт.22 10 53 27 9 1 ноя.22 12 57 22 8 1 апр.23 15 63 16 4 1

Преимущественно респонденты испытывают напряжение, раздражение, страх или тоску в связи со “спецоперацией” (34%), обстановкой в стране и мире, нестабильностью, политической ситуацией (22%), а также личными и семейными проблемами (20%). Еще 16% говорили об экономических проблемах. Примерно каждый десятый связывал плохое настроение с состоянием здоровья.

Наиболее подвержены негативным эмоциям от “военной операции” женщины (38%), респонденты 55 лет и старше (43%), опрошенные среднего и высокого достатка (по 39%), а также москвичи (48%). Обстановка в стране и мире больше всего волнует опрошенных 40-54 лет (29%), тех, кому средств хватает на одежду (25%) и москвичей (35%). Личные проблемы чаще остальных отмечали женщины (21%), опрошенные 18-24 лет (31%), опрошенные среднего и высокого достатка (21%) и жители городов с населением до 100 тысяч человек (26%). Про беспокойство ростом цен больше остальных упоминали мужчины (26%), опрошенные 40-54 лет (28%), те, кому заработанных средств едва хватает на еду (22%), и жители городов с населением до 100 тысяч человек (23%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter