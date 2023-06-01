Конфликт с Украиной: оценки мая 2023 года

Уровень внимания к украинским событиям и поддержка действий ВС РФ практически не изменились за минувший месяц. За последний месяц, вероятно на фоне взятия Бахмута (Артемовска) российскими войсками, увеличилась доля опрошенных, выступающих за продолжение военных действий, – их число впервые с августа прошлого года незначительно превысило число сторонников мирных переговоров. Больше половины опрошенных считает, что “спецоперация” продвигается успешно. Преобладает мнение, что военные действия затянутся еще на полгода и дольше, уверенность в этом планомерно нарастала на протяжении всего последнего года.

Уровень внимания к украинским событиями остается на уровне прошлого месяца. 21% следят “очень внимательно” (в апреле — 24%) и еще 33% следят “довольно внимательно” (31% – в апреле). 45% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 апр.23 май.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 21 24 21 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 31 33 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 33 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 13 12 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 59%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 53% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 40%, от 18 до 24 – 39%.

В мае поддержка действий российских вооруженных сил в Украине практически не изменилась. 43% определенно поддерживают (как и в апреле), 33% скорее поддерживают (в апреле – 32%). Не поддерживают – 18% (в апреле – 16%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (87%) и кто одобряет деятельность президента (85%), а также для опрошенных 55 лет и старше (83%), мужчин (80%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (35%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (62% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (74%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (66%).

За последний месяц, вероятно на фоне взятия Бахмута (Артемовска) российскими войсками, возросла доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в мае их 48% (в апреле – 38%), сторонников перехода к мирным переговорам – 45% (в апреле – 51%).

Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

C февраля этого года практически не изменилась доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно: зимой так считали 63%, в мае – 61%. При этом несколько увеличилось число опрошенных, полагающих, что “военная операция” продвигается неуспешно – таких 28% (в феврале – 24%).

Среди опрошенных усиливается уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в мае только 11% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в январе – 12%). 71% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в январе — 68%).

Как Вы думаете, сколько ещё будут длиться военные действия в Украине? (полная таблица)

май.22 июн.22 июл.22 авг.22 ноя.22 янв.23 май.23 Не больше месяца 2 3 1 2 1 1 1 От месяца до двух 9 7 5 4 3 1 2 От двух месяцев до полугода 26 23 21 18 13 11 8 От полугода до года 23 22 24 24 23 25 26 Больше года 21 27 28 31 41 43 45 Затрудняюсь ответить 19 18 21 22 19 20 18

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 мая 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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