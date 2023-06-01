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Конфликт с Украиной: оценки мая 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Уровень внимания к украинским событиям и поддержка действий ВС РФ практически не изменились за минувший месяц. За последний месяц, вероятно на фоне взятия Бахмута (Артемовска) российскими войсками, увеличилась доля опрошенных, выступающих за продолжение военных действий, – их число впервые с августа прошлого года незначительно превысило число сторонников мирных переговоров. Больше половины опрошенных считает, что “спецоперация” продвигается успешно. Преобладает мнение, что военные действия затянутся еще на полгода и дольше, уверенность в этом планомерно нарастала на протяжении всего последнего года.

Уровень внимания к украинским событиями остается на уровне прошлого месяца. 21% следят “очень внимательно” (в апреле — 24%) и еще 33% следят “довольно внимательно” (31% – в апреле). 45% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23мар.23апр.23май.23
Очень внимательно29262224252132232722212421
Довольно внимательно35333431313034353235323133
Без особого внимания27293332323425293032323233
Вообще не слежу810101311148111111151312
Ничего не слышал(а) о ней2211111111111

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 59%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 53% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 40%, от 18 до 24 – 39%.

В мае поддержка действий российских вооруженных сил в Украине практически не изменилась. 43% определенно поддерживают (как и в апреле), 33% скорее поддерживают (в апреле – 32%). Не поддерживают – 18% (в апреле – 16%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23
Определенно да48534547474846444442414548414343
Скорее да20282930282830282932303029313233
Скорее нет88881110811111110101011710
Определенно нет15611998910991197998
Затрудняюсь ответить9676577887866896

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (87%) и кто одобряет деятельность президента (85%), а также для опрошенных 55 лет и старше (83%), мужчин (80%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (35%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (62% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (74%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (66%).

За последний месяц, вероятно на фоне взятия Бахмута (Артемовска) российскими войсками, возросла доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в мае их 48% (в апреле – 38%), сторонников перехода к мирным переговорам – 45% (в апреле – 51%).

Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

C февраля этого года практически не изменилась доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно: зимой так считали 63%, в мае – 61%. При этом несколько увеличилось число опрошенных, полагающих, что “военная операция” продвигается неуспешно – таких 28% (в феврале – 24%).

Среди опрошенных усиливается уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в мае только 11% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в январе – 12%). 71% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в январе — 68%).

Как Вы думаете, сколько ещё будут длиться военные действия в Украине? (полная таблица)

май.22июн.22июл.22авг.22ноя.22янв.23май.23
Не больше месяца2312111
От месяца до двух9754312
От двух месяцев до полугода2623211813118
От полугода до года23222424232526
Больше года21272831414345
Затрудняюсь ответить19182122192018

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 мая 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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