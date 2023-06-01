Конфликт с Украиной: оценки мая 2023 года

Уровень внимания к украинским событиям и поддержка действий ВС РФ практически не изменились за минувший месяц. За последний месяц, вероятно на фоне взятия Бахмута (Артемовска) российскими войсками, увеличилась доля опрошенных, выступающих за продолжение военных действий, – их число впервые с августа прошлого года незначительно превысило число сторонников мирных переговоров. Больше половины опрошенных считает, что “спецоперация” продвигается успешно. Преобладает мнение, что военные действия затянутся еще на полгода и дольше, уверенность в этом планомерно нарастала на протяжении всего последнего года.
Уровень внимания к украинским событиями остается на уровне прошлого месяца. 21% следят “очень внимательно” (в апреле — 24%) и еще 33% следят “довольно внимательно” (31% – в апреле). 45% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.
Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|22
|21
|24
|21
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|32
|31
|33
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|32
|32
|33
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|15
|13
|12
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 59%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 53% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 40%, от 18 до 24 – 39%.
В мае поддержка действий российских вооруженных сил в Украине практически не изменилась. 43% определенно поддерживают (как и в апреле), 33% скорее поддерживают (в апреле – 32%). Не поддерживают – 18% (в апреле – 16%).
Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|41
|43
|43
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|31
|32
|33
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|11
|7
|10
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|9
|9
|8
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
|8
|9
|6
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (87%) и кто одобряет деятельность президента (85%), а также для опрошенных 55 лет и старше (83%), мужчин (80%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (35%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (62% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (74%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (66%).
За последний месяц, вероятно на фоне взятия Бахмута (Артемовска) российскими войсками, возросла доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в мае их 48% (в апреле – 38%), сторонников перехода к мирным переговорам – 45% (в апреле – 51%).
Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.
C февраля этого года практически не изменилась доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно: зимой так считали 63%, в мае – 61%. При этом несколько увеличилось число опрошенных, полагающих, что “военная операция” продвигается неуспешно – таких 28% (в феврале – 24%).
Среди опрошенных усиливается уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в мае только 11% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в январе – 12%). 71% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в январе — 68%).
Как Вы думаете, сколько ещё будут длиться военные действия в Украине? (полная таблица)
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|ноя.22
|янв.23
|май.23
|Не больше месяца
|2
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|От месяца до двух
|9
|7
|5
|4
|3
|1
|2
|От двух месяцев до полугода
|26
|23
|21
|18
|13
|11
|8
|От полугода до года
|23
|22
|24
|24
|23
|25
|26
|Больше года
|21
|27
|28
|31
|41
|43
|45
|Затрудняюсь ответить
|19
|18
|21
|22
|19
|20
|18
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 мая 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.