Пресс-выпуски

Международные отношения: оценки мая 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В отношении США, ЕС и Украины среди респондентов преобладают негативные оценки, доля которых незначительно возросла за последние месяцы. Молодежь по-прежнему относится к этим странам заметно лучше. При этом больше половины опрошенных считают, что России все-таки нужно налаживать отношения со странами Запада. Положительные оценки преобладают в отношении Китая и Ирана. Близкими друзьями России респонденты считают Беларусь, Китай и Индию, которая потеснила Казахстан и Армению, наиболее враждебно настроенными — США, Великобританию и ФРГ, восприятие последней как недружественной значительно возросло за последний год.

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина, Китай, Иран. В отношении стран Запада и Украины до сих пор преобладает негативное отношение. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю и Ирану, при этом, говоря об отношении к последнему, среди респондентов много неопределившихся – 22%.

Отношение россиян к США остается преимущественно негативным и незначительно ухудшилось с февраля этого года. Доля положительных оценок составила в мае 12% (в феврале — 14%) опрошенных, отрицательных — 77% (в феврале – 73%). Как и прежде, лучше всего к США относятся молодые группы населения: 25% респондентов в возрасте 18-24 года и 19% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся старшие группы: 11% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 79% — отрицательно; 7% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 85% — отрицательно.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Европейскому Союзу также продолжает оставаться негативным. 16% (в феврале — 18%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо — 72% (в феврале — 69%). Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (30% положительно, 56% отрицательно), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (9% положительно, 81% отрицательно).

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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В мае также усилилось негативное отношение к Украине: 15% опрошенных относятся к этой стране хорошо (в феврале – 17%), 74% — плохо (в феврале – 69%). В отношении Украины более положительное отношение преобладает в возрастной группе 18-24 года и 25-39 лет: примерно 20% относятся хорошо. Негативные оценки преобладают среди опрошенных 55 лет и старше: таких в этой группе 79%.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Китаю остается позитивным: 87% относятся хорошо, 6% — плохо. Серьезных изменений по сравнению с предыдущим замером не зафиксировано.

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Значительно улучшилось отношение опрошенных к Ирану по сравнению с июлем 2015 года, когда происходил последний замер отношения к этой стране: если 8 лет назад к этой стране хорошо относились 43%, плохо – 25%, то в этом году – 69% и 9% соответственно. Чаще остальных положительные оценки высказывали респонденты из возрастных групп 40-54 года и 55 лет и старше (по 72%), реже – 18-24 года и 25-39 лет (по 63%).

За год не изменилось соотношение мнений по вопросу о том, нужно ли РФ налаживать отношение с Западом: в поддержку этого высказываются 57% опрошенных, против – 37%. Выше всего поддержка такого курса представлена среди респондентов 25-39 лет – 61%.

Россияне продолжают считать Беларусь наиболее дружественной страной: этого мнения придерживаются 77% (в 2022 году – 72%). Второе место устойчиво занимает КНР: её считают дружественной 58% (в 2022 году – 50%). На третье месте — вышла Индия, показав значительный рост – с 21% до 31% и обогнав Казахстан: его дружественным видят 26% респондентов (в 2022 году – 28%).

ТАБЛИЦА
Назовите пять стран, которые Вы могли бы назвать наиболее близкими друзьями, союзниками России?
(респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2023 г.)

20062007200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Беларусь4738504935344651555046496258587277
Китай2419181618162040433439404240385058
Индия15141214169713181814191413132131
Казахстан3339383233283137413934323835342826
Армения1415151511111215181312112217162016
Иран432212122245443615
Азербайджан751089989117981613111012
Турция334574548169974812
Сербия435544358656666129
Куба811101389101410111199899
Сирия1111122421015211412989
Венесуэла2810656596341111697
Кыргызстан779465561078899967
Грузия31112121324386577
Бразилия52333347
Северная Корея32124113333464355
Венгрия21212222111122255
Узбекистан669575568991199675
Вьетнам445107645
Таджикистан37945458769765664
Египет12225222432453433
Болгария1099897108444786533
Афганистан33
Израиль33345434233344443
Монголия3545233633423332
Южная Корея21112123112233222
Япония65555444254763322
Германия2224172420171442225910832
Греция43353532
Молдавия44554467228433221
Туркмения28513223424322211
Италия78586753133334321
Австрия11142201
Испания2211
Польша43253342111122211
США210
Франция899119941122422210
Украина10113202113161122134210
Нет таких13101311111715131114121046744
Затруднились ответить151814121518141614111410771174

Главной недружественной страной для России респонденты продолжают считать США: такого мнения придерживаются 72% (в 2022 году — 73%). За США следует Великобритания, которую стали воспринимать недружественной 51% респондентов (в 2022 — 49%), ФРГ — 48% (в 2022 — 37%), Польша — 42% (в 2022 — 41%). Кроме того, значительно возросло восприятие Франции как недружественной – с 13% до 19%, и снизилось соответствующее в отношении Украины – с 31% до 26%.

ТАБЛИЦА
Назовите пять стран, которые вы могли бы назвать наиболее близкими друзьями, союзниками России?
(респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2023 г.)

20062007200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
США3735452633353869737269786760667372
Великобритания538687918211815383829284951
Германия223143318191924171815163748
Польша7201014208812222421242226214142
Украина2723411320151130374850494035403126
Литва4232353534251724252324232626202022
Латвия4636353635262123252324262726212121
Франция1110112574888341319
Канада1010111786389761211
Эстония2860302830231621191616151211978
Италия00000000000000057
Грузия444662575041331911109811161556
Япония43339675656344365
Финляндия00000000000000055
Израиль43323332221543324
Австрия 00000000000000033
Венгрия10011101001112232
Чехия12101101210112922
Болгария11002000110122332
Афганистан1211714158105423347521
Ирак98599873223456511
Армения32134110110112311
Турция111111211298323621
Азербайджан44235242121112211
Сирия00001231134444411
Иран77377752222234311
Китай3344451012133211
Пакистан00000000001122201
Беларусь25238320111112210
Нет таких423414773353237312
Затруднились ответить1917151712124171410111077963

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 мая 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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