Международные отношения: оценки мая 2023 года

В отношении США, ЕС и Украины среди респондентов преобладают негативные оценки, доля которых незначительно возросла за последние месяцы. Молодежь по-прежнему относится к этим странам заметно лучше. При этом больше половины опрошенных считают, что России все-таки нужно налаживать отношения со странами Запада. Положительные оценки преобладают в отношении Китая и Ирана. Близкими друзьями России респонденты считают Беларусь, Китай и Индию, которая потеснила Казахстан и Армению, наиболее враждебно настроенными — США, Великобританию и ФРГ, восприятие последней как недружественной значительно возросло за последний год.
Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина, Китай, Иран. В отношении стран Запада и Украины до сих пор преобладает негативное отношение. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю и Ирану, при этом, говоря об отношении к последнему, среди респондентов много неопределившихся – 22%.
Отношение россиян к США остается преимущественно негативным и незначительно ухудшилось с февраля этого года. Доля положительных оценок составила в мае 12% (в феврале — 14%) опрошенных, отрицательных — 77% (в феврале – 73%). Как и прежде, лучше всего к США относятся молодые группы населения: 25% респондентов в возрасте 18-24 года и 19% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся старшие группы: 11% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 79% — отрицательно; 7% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 85% — отрицательно.
Отношение к США
Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|04.1990
|11.1991
|08.1992
|04.1993
|03.1997
|12.1998
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|08.1999
|09.1999
|11.1999
|12.1999
|02.2000
|05.2000
|07.2000
|02.2001
|05.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|05.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|03.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|08.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|01.2020
|08.2020
|11.2020
|01.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|75
|80
|74
|72
|72
|67
|38
|33
|32
|49
|60
|54
|60
|67
|68
|69
|59
|69
|70
|60
|68
|65
|68
|48
|59
|61
|65
|69
|67
|60
|69
|61
|53
|48
|38
|27
|45
|46
|46
|56
|59
|47
|64
|59
|59
|54
|65
|56
|53
|53
|56
|57
|67
|62
|62
|66
|58
|61
|60
|60
|63
|60
|63
|66
|63
|59
|61
|63
|57
|57
|52
|50
|53
|45
|51
|54
|55
|58
|50
|56
|50
|55
|45
|44
|43
|45
|48
|52
|47
|48
|54
|47
|51
|49
|48
|51
|43
|23
|33
|38
|46
|36
|47
|53
|54
|53
|60
|60
|56
|62
|60
|54
|59
|60
|64
|45
|51
|54
|56
|46
|53
|55
|48
|51
|53
|41
|48
|43
|18
|17
|17
|18
|12
|19
|16
|19
|21
|21
|23
|25
|19
|25
|23
|28
|37
|37
|24
|35
|31
|24
|26
|25
|20
|42
|33
|31
|34
|31
|42
|47
|42
|42
|35
|40
|40
|31
|39
|45
|31
|17
|14
|19
|18
|14
|12
|7
|6
|8
|7
|18
|23
|49
|53
|54
|33
|25
|31
|28
|22
|21
|23
|27
|22
|20
|27
|22
|24
|20
|41
|34
|28
|26
|19
|22
|29
|24
|29
|38
|40
|55
|66
|43
|44
|42
|38
|30
|43
|28
|33
|30
|36
|29
|36
|36
|37
|35
|35
|26
|31
|31
|29
|34
|32
|31
|32
|29
|31
|29
|26
|26
|30
|30
|30
|32
|32
|37
|39
|39
|44
|39
|36
|34
|33
|39
|32
|36
|35
|45
|47
|48
|43
|41
|38
|39
|41
|35
|42
|39
|37
|40
|37
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|50
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|65
|64
|70
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|56
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|51
|59
|60
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|56
|69
|40
|55
|57
|56
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|44
|40
|46
|46
|51
|43
|42
|54
|47
|42
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|72
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|71
|73
|73
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|19
|14
|20
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|11
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|13
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|14
|14
|14
|15
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|13
|16
|12
|13
|13
|12
|13
|13
|15
|15
|14
|12
|15
|13
|17
|13
|11
|11
|11
|15
|13
|11
|9
|10
|9
|7
|8
|12
|11
|12
|10
|13
|10
|11
|9
|13
|16
|14
|12
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|14
|11
|16
|22
|19
|11
|18
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|12
|11
|16
|14
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|13
|11
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|10
|9
|13
|11
Отношение к Европейскому Союзу также продолжает оставаться негативным. 16% (в феврале — 18%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо — 72% (в феврале — 69%). Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (30% положительно, 56% отрицательно), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (9% положительно, 81% отрицательно).
Отношение к ЕС
Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|08.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|03.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|08.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|01.2020
|08.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|72
|67
|76
|77
|74
|69
|77
|73
|71
|73
|73
|69
|66
|70
|73
|68
|66
|61
|66
|67
|62
|70
|68
|69
|69
|69
|71
|67
|73
|64
|65
|64
|61
|66
|66
|60
|61
|67
|64
|70
|60
|60
|45
|53
|55
|62
|57
|61
|63
|64
|62
|68
|66
|67
|72
|69
|62
|63
|66
|67
|71
|56
|60
|64
|65
|64
|60
|64
|59
|61
|64
|56
|54
|51
|45
|33
|25
|27
|19
|25
|20
|25
|26
|26
|25
|29
|27
|28
|25
|29
|27
|30
|40
|35
|27
|38
|34
|28
|32
|26
|27
|42
|39
|36
|42
|38
|49
|52
|49
|48
|47
|45
|38
|46
|48
|37
|21
|16
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|21
|18
|16
|11
|17
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|14
|18
|14
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|13
|15
|13
|16
|15
|13
|17
|15
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|14
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|12
|15
|15
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|20
|19
|20
|19
|20
|21
|22
|16
|21
|17
|20
|25
|39
|27
|27
|20
|23
|22
|19
|19
|21
|16
|17
|16
|14
|16
|22
|21
|19
|18
|14
|25
|20
|18
|20
|18
|23
|21
|25
|23
|24
|29
|28
|34
|41
|53
|60
|60
|68
|63
|71
|64
|59
|62
|60
|60
|58
|60
|62
|61
|58
|53
|47
|53
|55
|47
|54
|54
|46
|53
|55
|38
|45
|49
|45
|44
|34
|33
|36
|39
|37
|37
|45
|39
|38
|48
|67
|69
|65
|68
|69
|72
|17
|16
|11
|11
|12
|13
|10
|12
|15
|14
|12
|17
|17
|15
|14
|15
|20
|20
|17
|15
|18
|15
|16
|17
|14
|15
|17
|18
|13
|18
|15
|17
|20
|15
|14
|18
|17
|17
|15
|13
|20
|15
|16
|20
|18
|17
|20
|17
|19
|18
|17
|17
|17
|17
|14
|15
|17
|16
|16
|16
|15
|19
|20
|17
|15
|19
|17
|15
|17
|17
|14
|15
|18
|15
|14
|15
|15
|14
|13
|12
|9
|11
|16
|13
|14
|11
|14
|12
|14
|10
|15
|16
|14
|12
|18
|15
|13
|18
|22
|21
|18
|20
|15
|15
|13
|19
|17
|15
|15
|13
|17
|17
|17
|15
|14
|15
|12
|15
|12
|11
|13
|12
В мае также усилилось негативное отношение к Украине: 15% опрошенных относятся к этой стране хорошо (в феврале – 17%), 74% — плохо (в феврале – 69%). В отношении Украины более положительное отношение преобладает в возрастной группе 18-24 года и 25-39 лет: примерно 20% относятся хорошо. Негативные оценки преобладают среди опрошенных 55 лет и старше: таких в этой группе 79%.
Отношение к Украине
Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2001
|10.2001
|12.2001
|10.2002
|07.2003
|10.2003
|02.2004
|08.2004
|11.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|04.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|09.2019
|01.2020
|08.2020
|02.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|79
|78
|71
|71
|54
|71
|64
|78
|71
|67
|76
|79
|74
|72
|71
|68
|72
|69
|67
|71
|63
|65
|68
|60
|54
|50
|53
|56
|55
|56
|60
|68
|61
|66
|64
|67
|61
|58
|62
|48
|55
|62
|58
|59
|65
|57
|59
|50
|55
|52
|37
|34
|29
|41
|34
|44
|46
|52
|60
|66
|70
|67
|73
|72
|70
|65
|65
|68
|66
|64
|65
|66
|71
|74
|69
|73
|69
|72
|77
|69
|65
|65
|63
|52
|35
|33
|32
|29
|24
|31
|26
|29
|33
|27
|28
|25
|26
|39
|31
|27
|34
|34
|33
|26
|32
|28
|35
|33
|36
|33
|28
|34
|37
|56
|41
|48
|55
|50
|33
|39
|45
|35
|30
|23
|23
|20
|17
|15
|14
|15
|23
|23
|35
|23
|27
|17
|21
|25
|20
|16
|18
|22
|22
|23
|20
|24
|26
|21
|28
|25
|24
|29
|34
|40
|37
|35
|35
|33
|30
|24
|31
|24
|27
|24
|29
|32
|29
|42
|33
|28
|30
|30
|25
|31
|30
|36
|33
|37
|53
|53
|62
|49
|56
|47
|44
|37
|28
|23
|21
|21
|19
|19
|20
|27
|26
|23
|21
|24
|24
|24
|22
|16
|22
|18
|22
|18
|18
|23
|24
|26
|25
|37
|49
|54
|55
|60
|63
|56
|60
|60
|56
|63
|59
|64
|63
|47
|58
|56
|51
|54
|56
|59
|53
|56
|47
|45
|49
|56
|61
|56
|49
|31
|47
|43
|31
|35
|55
|49
|43
|52
|57
|66
|66
|70
|69
|74
|7
|8
|6
|6
|11
|7
|9
|5
|8
|7
|5
|5
|8
|7
|8
|10
|8
|7
|7
|8
|9
|10
|9
|11
|12
|10
|10
|10
|10
|11
|10
|8
|9
|9
|9
|8
|11
|11
|9
|10
|13
|10
|12
|11
|9
|11
|11
|14
|13
|11
|10
|13
|10
|9
|11
|10
|10
|11
|13
|11
|9
|12
|8
|9
|11
|8
|9
|9
|13
|12
|11
|10
|7
|10
|9
|9
|9
|9
|6
|8
|12
|9
|12
|11
|17
|13
|13
|12
|13
|13
|14
|11
|11
|10
|14
|11
|12
|13
|11
|17
|16
|13
|11
|15
|15
|17
|18
|12
|15
|12
|11
|10
|14
|13
|11
|8
|13
|15
|13
|12
|12
|13
|13
|11
|11
|10
|14
|11
Отношение к Китаю остается позитивным: 87% относятся хорошо, 6% — плохо. Серьезных изменений по сравнению с предыдущим замером не зафиксировано.
Отношение к Китаю
Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|03.1995
|03.1997
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2003
|08.2005
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|10.2006
|04.2007
|05.2007
|11.2007
|10.2009
|02.2011
|03.2013
|06.2013
|11.2013
|05.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|01.2016
|03.2016
|09.2016
|03.2017
|08.2017
|01.2018
|09.2018
|11.2019
|01.2020
|01.2021
|08.2021
|03.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|48
|57
|67
|72
|76
|76
|65
|62
|63
|65
|62
|60
|65
|67
|76
|68
|63
|57
|55
|77
|75
|81
|75
|80
|75
|72
|72
|78
|67
|76
|71
|69
|75
|72
|65
|75
|70
|83
|88
|87
|85
|87
|21
|27
|19
|12
|15
|16
|22
|23
|25
|21
|26
|27
|22
|22
|15
|21
|24
|32
|31
|8
|13
|8
|12
|7
|13
|14
|13
|11
|16
|13
|14
|13
|13
|17
|24
|14
|18
|8
|5
|6
|6
|6
|30
|17
|14
|16
|10
|8
|12
|15
|13
|14
|13
|13
|12
|12
|9
|12
|13
|11
|14
|15
|13
|11
|13
|13
|12
|15
|16
|12
|17
|11
|15
|18
|12
|11
|11
|12
|12
|9
|7
|7
|9
|7
Значительно улучшилось отношение опрошенных к Ирану по сравнению с июлем 2015 года, когда происходил последний замер отношения к этой стране: если 8 лет назад к этой стране хорошо относились 43%, плохо – 25%, то в этом году – 69% и 9% соответственно. Чаще остальных положительные оценки высказывали респонденты из возрастных групп 40-54 года и 55 лет и старше (по 72%), реже – 18-24 года и 25-39 лет (по 63%).
За год не изменилось соотношение мнений по вопросу о том, нужно ли РФ налаживать отношение с Западом: в поддержку этого высказываются 57% опрошенных, против – 37%. Выше всего поддержка такого курса представлена среди респондентов 25-39 лет – 61%.
Россияне продолжают считать Беларусь наиболее дружественной страной: этого мнения придерживаются 77% (в 2022 году – 72%). Второе место устойчиво занимает КНР: её считают дружественной 58% (в 2022 году – 50%). На третье месте — вышла Индия, показав значительный рост – с 21% до 31% и обогнав Казахстан: его дружественным видят 26% респондентов (в 2022 году – 28%).
ТАБЛИЦА
Назовите пять стран, которые Вы могли бы назвать наиболее близкими друзьями, союзниками России?
(респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2023 г.)
|2006
|2007
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|Беларусь
|47
|38
|50
|49
|35
|34
|46
|51
|55
|50
|46
|49
|62
|58
|58
|72
|77
|Китай
|24
|19
|18
|16
|18
|16
|20
|40
|43
|34
|39
|40
|42
|40
|38
|50
|58
|Индия
|15
|14
|12
|14
|16
|9
|7
|13
|18
|18
|14
|19
|14
|13
|13
|21
|31
|Казахстан
|33
|39
|38
|32
|33
|28
|31
|37
|41
|39
|34
|32
|38
|35
|34
|28
|26
|Армения
|14
|15
|15
|15
|11
|11
|12
|15
|18
|13
|12
|11
|22
|17
|16
|20
|16
|Иран
|4
|3
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|4
|5
|4
|4
|3
|6
|15
|Азербайджан
|7
|5
|10
|8
|9
|9
|8
|9
|11
|7
|9
|8
|16
|13
|11
|10
|12
|Турция
|3
|3
|4
|5
|7
|4
|5
|4
|8
|1
|6
|9
|9
|7
|4
|8
|12
|Сербия
|4
|3
|5
|5
|4
|4
|3
|5
|8
|6
|5
|6
|6
|6
|6
|12
|9
|Куба
|–
|8
|11
|10
|13
|8
|9
|10
|14
|10
|11
|11
|9
|9
|8
|9
|9
|Сирия
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|2
|10
|15
|21
|14
|12
|9
|8
|9
|Венесуэла
|–
|2
|8
|10
|6
|5
|6
|5
|9
|6
|3
|4
|11
|11
|6
|9
|7
|Кыргызстан
|7
|7
|9
|4
|6
|5
|5
|6
|10
|7
|8
|8
|9
|9
|9
|6
|7
|Грузия
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|3
|2
|4
|3
|8
|6
|5
|7
|7
|Бразилия
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5
|2
|3
|3
|3
|3
|4
|7
|Северная Корея
|3
|2
|1
|2
|4
|1
|1
|3
|3
|3
|3
|4
|6
|4
|3
|5
|5
|Венгрия
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|5
|5
|Узбекистан
|6
|6
|9
|5
|7
|5
|5
|6
|8
|9
|9
|11
|9
|9
|6
|7
|5
|Вьетнам
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|4
|5
|10
|7
|6
|4
|5
|Таджикистан
|3
|7
|9
|4
|5
|4
|5
|8
|7
|6
|9
|7
|6
|5
|6
|6
|4
|Египет
|1
|2
|2
|2
|5
|2
|2
|2
|4
|3
|2
|4
|5
|3
|4
|3
|3
|Болгария
|10
|9
|9
|8
|9
|7
|10
|8
|4
|4
|4
|7
|8
|6
|5
|3
|3
|Афганистан
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3
|3
|Израиль
|3
|3
|3
|4
|5
|4
|3
|4
|2
|3
|3
|3
|4
|4
|4
|4
|3
|Монголия
|–
|3
|5
|4
|5
|2
|3
|3
|6
|3
|3
|4
|2
|3
|3
|3
|2
|Южная Корея
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|2
|3
|3
|2
|2
|2
|Япония
|6
|5
|5
|5
|5
|4
|4
|4
|2
|5
|4
|7
|6
|3
|3
|2
|2
|Германия
|22
|24
|17
|24
|20
|17
|14
|4
|2
|2
|2
|5
|9
|10
|8
|3
|2
|Греция
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|3
|3
|5
|3
|5
|3
|2
|Молдавия
|4
|4
|5
|5
|4
|4
|6
|7
|2
|2
|8
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|Туркмения
|2
|8
|5
|1
|3
|2
|2
|3
|4
|2
|4
|3
|2
|2
|2
|1
|1
|Италия
|7
|8
|5
|8
|6
|7
|5
|3
|1
|3
|3
|3
|3
|4
|3
|2
|1
|Австрия
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|4
|2
|2
|0
|1
|Испания
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2
|—
|—
|—
|—
|2
|1
|1
|Польша
|4
|3
|2
|5
|3
|3
|4
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|США
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2
|1
|0
|Франция
|8
|9
|9
|11
|9
|9
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|2
|2
|2
|1
|0
|Украина
|10
|11
|3
|20
|21
|13
|16
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|4
|2
|1
|0
|Нет таких
|13
|10
|13
|11
|11
|17
|15
|13
|11
|14
|12
|10
|4
|6
|7
|4
|4
|Затруднились ответить
|15
|18
|14
|12
|15
|18
|14
|16
|14
|11
|14
|10
|7
|7
|11
|7
|4
Главной недружественной страной для России респонденты продолжают считать США: такого мнения придерживаются 72% (в 2022 году — 73%). За США следует Великобритания, которую стали воспринимать недружественной 51% респондентов (в 2022 — 49%), ФРГ — 48% (в 2022 — 37%), Польша — 42% (в 2022 — 41%). Кроме того, значительно возросло восприятие Франции как недружественной – с 13% до 19%, и снизилось соответствующее в отношении Украины – с 31% до 26%.
ТАБЛИЦА
Назовите пять стран, которые вы могли бы назвать наиболее близкими друзьями, союзниками России?
(респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2023 г.)
|2006
|2007
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|США
|37
|35
|45
|26
|33
|35
|38
|69
|73
|72
|69
|78
|67
|60
|66
|73
|72
|Великобритания
|5
|3
|8
|6
|8
|7
|9
|18
|21
|18
|15
|38
|38
|29
|28
|49
|51
|Германия
|2
|2
|3
|1
|4
|3
|3
|18
|19
|19
|24
|17
|18
|15
|16
|37
|48
|Польша
|7
|20
|10
|14
|20
|8
|8
|12
|22
|24
|21
|24
|22
|26
|21
|41
|42
|Украина
|27
|23
|41
|13
|20
|15
|11
|30
|37
|48
|50
|49
|40
|35
|40
|31
|26
|Литва
|42
|32
|35
|35
|34
|25
|17
|24
|25
|23
|24
|23
|26
|26
|20
|20
|22
|Латвия
|46
|36
|35
|36
|35
|26
|21
|23
|25
|23
|24
|26
|27
|26
|21
|21
|21
|Франция
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|8
|8
|8
|3
|4
|13
|19
|Канада
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|7
|8
|6
|3
|8
|9
|7
|6
|12
|11
|Эстония
|28
|60
|30
|28
|30
|23
|16
|21
|19
|16
|16
|15
|12
|11
|9
|7
|8
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|7
|Грузия
|44
|46
|62
|57
|50
|41
|33
|19
|11
|10
|9
|8
|11
|16
|15
|5
|6
|Япония
|4
|3
|3
|3
|9
|6
|7
|5
|6
|5
|6
|3
|4
|4
|3
|6
|5
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|Израиль
|4
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|2
|4
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|2
|2
|3
|2
|Чехия
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|9
|2
|2
|Болгария
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|3
|2
|Афганистан
|12
|11
|7
|14
|15
|8
|10
|5
|4
|2
|3
|3
|4
|7
|5
|2
|1
|Ирак
|9
|8
|5
|9
|9
|8
|7
|3
|2
|2
|3
|4
|5
|6
|5
|1
|1
|Армения
|3
|2
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|Турция
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|29
|8
|3
|2
|3
|6
|2
|1
|Азербайджан
|4
|4
|2
|3
|5
|2
|4
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|Сирия
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|1
|1
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|1
|1
|Иран
|7
|7
|3
|7
|7
|7
|5
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|4
|3
|1
|1
|Китай
|–
|3
|3
|4
|4
|4
|5
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|3
|2
|1
|1
|Пакистан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|1
|Беларусь
|2
|5
|2
|3
|8
|3
|2
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|Нет таких
|4
|2
|3
|4
|14
|7
|7
|3
|3
|5
|3
|2
|3
|7
|3
|1
|2
|Затруднились ответить
|19
|17
|15
|17
|1
|21
|24
|17
|14
|10
|11
|10
|7
|7
|9
|6
|3
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 мая 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.