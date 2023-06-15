О возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте

Подавляющее большинство респондентов считает, что применять ядерное оружие в конфликте с Украиной нельзя ни при каких условиях, – такая точка зрения преобладает во всех рассматриваемых группах.

В мае респондентам был задан вопрос в следующей формулировке: “Одни считают, что для того чтобы одержать победу на Украине Россия должна применить ядерное оружие, другие считают, что применять ядерное оружие нельзя ни при каких условиях. А какой из этих точек зрения скорее придерживаетесь вы сами?”

Поставленные перед дилеммой, подавляющее большинство опрошенных – 86% – полагают, что ядерное оружие нельзя применять ни при каких условиях. На его применение согласны только 10% респондентов. Сторонников применения ядерного оружия в текущем конфликте чуть больше среди людей среднего возраста и тех, кто выступает за продолжение военных действий в Украине. Но в целом различия незначительны.

В апреле этого года года респондентам также задавались вопросы о готовности руководства РФ применить ядерное оружие в Украине и оправданности таких действий.

Предыдущий выпуск про возможность применения ядерных вооружений в Украине:

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 мая 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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