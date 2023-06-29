Падение авторитета Евгения Пригожина и отношение к использованию наёмников и заключённых в военных действиях

Опрос проводился с 22 по 28 июня и в самых общих чертах зафиксировал колебания общественного мнения, вызванные событиями 24 июня. Разбивка ответов по датам – до и после мятежа – показывает, что произошедшее ударило по отношению опрошенных к С.Шойгу и по крайней мере в два раз обрушило авторитет Е.Пригожина в глазах россиян. Если до субботних событий Пригожин казался россиянам “борцом за правду”, “настоящим лидером”, “патриотом” и победоносным генералом, то к началу рабочей недели в его образе стали преобладать негативные оценки: “устроил смуту”, “пошел против России”, “рвется к власти” (цитаты взяты из ответов на открытый вопрос). Более половины респондентов считают допустимым использование наёмников и осуждённых в военных действиях. При этом на фоне событий 24 июня поддержка привлечения наемников несколько снизилась по сравнению с замером прошлого года.

Респондентам было предложено оценить свое отношение к 4 политикам: Сергею Лаврову, Сергею Шойгу, Рамзану Кадырову и Евгению Пригожину. По результатам опроса оказалось, что три четверти (76%) респондентов одобряют деятельность Сергея Лаврова, 71% – Рамзана Кадырова, чуть более половины (51%) – Сергея Шойгу, к деятельности Евгения Пригожина положительно относятся около трети опрошенных (34%). При этом отношение к С.Шойгу и Е.Пригожину менялось в ходе опроса, отношение к двум другим политикам оставалось неизменным.

Каждый омнибусный опрос проходит в течение нескольких дней. То, что попытка мятежа была предпринята в субботу, позволяется нам очень приблизительно посмотреть, как менялись ответы на один и тот же вопрос до и после 24 июня (при этом и после субботы значительное число опрошенных могли не знать о произошедшем, а значит, общественное мнение в ходе этого опроса находилось в процессе формирования).

Анализ ответов по дням проведения опроса показывает, что в начале опроса деятельность С.Шойгу одобряли 60% опрошенных, а в следующие дни около половины. Отношение к Е.Пригожину в ходе опроса снизилось вдвое: с 58% в четверг-пятницу до 30% к началу рабочей недели. В будущем можно ожидать дальнейшего падения авторитета Е.Пригожина.

Среди характеристик Пригожина, которые чаще всего выделяют респонденты, 27% опрошенных называли его прямолинейность, открытость и честность, 23% отмечали его лидерские качества (“хороший руководитель”, “может сплотить народ”, “создал сильную армию”), 18% отмечали его энергичность. Реже его называли “патриотом”, “хорошим военным”, ставили в заслугу взятие Бахмута (Артемовска).

Опрошенные, которые не одобряют деятельность Евгения Пригожина (а к концу опроса это мнение начало преобладать), говорили о том, что он “устроил мятеж/смуту, пошёл против власти/ Путина/ России/ народа” (34%), а также отмечали, что у него “непомерные амбиции”, “он лезет в президенты” и он “агрессивный, высокомерный, много говорит” (по 8%), 7% называли “бандитом” и т.д.

До попытки военного переворота 19% респондентов были готовы поддержать Евгения Пригожина, если бы он принял участие в президентских выборах 2024 года. После 24 июня доля таких опрошенных снизилась в два раза – до 10%, что повторяет двукратное снижение его авторитета по другим вопросам.

Использование наёмников/ЧВК на стороне России и участие осуждённых в “спецоперации” считают допустим по 57% респондентов, примерно по 30% придерживаются обратной точки зрения.

С сентября прошлого года несколько снизилась – на 6 п.п. – доля опрошенных, считающих допустимым использованием наёмников или частных военных компаний на стороне России. Скорее недопустимым или абсолютно недопустимым участие таких формирований на стороне РФ видят 29% респондентов.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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