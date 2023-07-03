Мятеж 23-24 июня в восприятии россиян

Новое исследование подтвердило наши ранее озвученные выводы о том, что мятеж 23-24 июня не сказался на рейтингах президента, однако привел к снижению общественной поддержки Сергея Шойгу. Отношение к Евгению Пригожину резко ухудшилось, сегодня его поддерживает только каждый пятый опрошенный. Симпатии к Пригожину сохраняются прежде всего среди мужчин молодого и среднего возраста, использующих интернет как основное средство информации. Наибольшее осуждение демонстрируют представители старшего поколения и телезрители. Нет однозначного мнения о причинах случившегося. При этом чуть меньше половины опрошенных считает критику Пригожина в отношении военных хотя бы отчасти обоснованной. В отношении ЧВК “Вагнер” продолжают преобладать позитивные оценки: две трети позитивно оценивают их участие в украинском конфликте. При этом около трети опрошенных ожидают, что в результате событий 23-24 июня произойдет консолидация вокруг власти, столько же заявили об улучшении отношения к российским вооруженным силам; однако около половины ожидает, что “все останется как прежде”. Телефонный опрос проводился с 28 июня по 1 июля.

Уровень осведомлённости о мятеже Евгения Пригожина довольно высокий: 52% внимательно за этим следили, ничего не знают о случившемся лишь 8% опрошенных.

Большая часть опрошенных узнала о мятеже утром 24 июня (42%), около четверти (23%) – в ночь с пятницы на субботу, 17% – в течение дня 24 июня, ещё 14% – на следующий день после отвода соединений ЧВК “Вагнер” или позже.

Больше всего тех, кто узнал о мятеже либо в ночь с 23 на 24 июня, либо утром 24 июня, представлено среди респондентов 18-24 лет и 25-39 лет (в ночь – около 30%, утром в субботу – около 43%), а также среди тех, что получал информацию об этих событиях через Telegram-каналы (в ночь – 42%, утром в субботу – 44%).

Информацию о мятеже респонденты чаще всего получали из ТВ (44%), от друзей/родных/соседей (29%), а также из соцсетей и Telegram-каналов (по 23%). Однако среди опрошенных 18-24 лет обратная ситуация: половина из них чаще получали новости об этих событиях из Telegram-каналов, 43% – из соцсетей, респонденты 25-39 лет чаще узнавали о произошедшем из Telegram-каналов и от друзей/родных/соседей (примерно по трети опрошенных из этих групп).

Говоря о личных чувствах, вызванных этими событиями, опрошенные чаще всего отмечали “тревогу, подавленность” (28%), “страх, ужас, шок” (21%), “гнев, возмущение” (21%), при этом пятая часть (22%) говорили о том, что не испытывали никаких особых чувств. Тот же спектр чувств респонденты приписывают окружающим их людям.

Отвечая на вопрос о причинах действий Е. Пригожина и ЧВК “Вагнер”, опрошенные отмечали, что это произошло из-за “личных амбиций Пригожина” (21%), “обоснованных претензий Пригожина” (20%), а также из-за “конфликта, недопонимания между ЧВК и Минобороны” (17%).

В результате событий 23-24 июня отношение к российским ВС улучшилось (по их собственным оценкам) у 30% респондентов, ухудшилось – у 6%, отношение к В. Путину улучшилось у 19%, ухудшилось – у 10%. Респонденты чаще говорили об ухудшении своего отношения, чем об улучшении, к ЧВК “Вагнер” (17% к 10%), С. Шойгу (28% к 7%) и Е. Пригожина (36% к 5%). При этом большинство опрошенных не изменили своё отношении к указанным акторам.

Отвечая на открытый вопрос о доверии политикам и общественным деятелям (в анкете этот вопрос находился до любых других вопросов об отношении к политикам), респонденты чаще всего отмечали В. Путина (46%), М. Мишустина и С. Лаврова (по 11%), а также С. Шойгу (9%). Кроме того, респонденты говорили о доверии А. Лукашенко и Е. Пригожину (по 2%).

Вопросы о доверии конкретным политикам показывают, что в конце июня – начале июля, после мятежа ЧВК “Вагнер”, опрошенные более всего доверяли В. Путину (76%), А. Лукашенко (70%) и С. Лаврову (68%). С. Шойгу доверяли 43%, но 45% не доверяли. В отношении Е. Пригожина преобладали негативные оценки: ему доверяли 22%, но 50% не доверяли.

Чуть более четверти (26%) опрошенных полагают, что многие в России поддерживают Е. Пригожина после случившегося, обратного мнения придерживаются 43%.

Больше всего сторонников позиции, что Е. Пригожин сохраняет большую поддержку россиян наблюдается среди респондентов 18-24 лет (39%) и среди тех, кто получал новости о мятеже на YouTube-каналах (39%), меньше всего – среди опрошенных 55 лет и старше (15%) и зрителей ТВ (17%).

46% опрошенных полагают, что критика Е. Пригожина в адрес МО РФ была обоснованной, около трети (30%) придерживаются обратного.

Больше всего сторонников позиции, согласно которой заявления Е. Пригожина были справедливыми, представлено среди респондентов 18-24 лет (58%) и тех, кто наблюдал за мятежом на YouTube-каналах (66%). Меньше всего такого позицию поддерживают опрошенные 55 лет и старше (38%) и зрители ТВ (36%).

Около трети (32%) опрошенных полагают, что вследствие мятежа ЧВК “Вагнер” произойдет консолидация и укрепление государства, 7% считают, что позиции руководства страны ослабнут, чуть более половины (51%) – что всё будет как прежде.

Точку зрения о консолидации и укреплении государства значительно больше, по сравнению с другими группами, поддерживают среди старшей возрастной группы (43% из опрошенных в возрасте 55+) и среди зрителей ТВ (40%). Позиция о сохранении статус-кво шире представлена среди самых молодых респондентов (59%) и читателей соцсетей (60%). Мнение об ослаблении российской власти в результате мятежа чаще высказывалась опрошенными 18-24 лет (16%), а также читателями Telegram-каналов и зрителями YouTube-каналов (около 15%).

65% положительно оценивают участие ЧВК “Вагнер” в “спецоперации” в Украине – эта оценка преобладает во всех социально-демографических группах, чуть меньше представлена среди опрошенных 18-24 и 55 лет и старше (около 62%) и зрителей YouTube-каналов (60%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 28 июня – 1 июля 2023 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1006 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность при выборке 1006 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,1% для показателей, близких к 50% 2,7% для показателей, близких к 25% / 75% 1,9% для показателей, близких к 10% / 90% 1,3% для показателей, близких к 5% / 95%

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