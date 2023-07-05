Запомнившиеся события июня

В июне самыми упоминаемыми стали события, связанные с мятежом ЧВК “Вагнер”, о “спецоперации” говорили значительно меньше, чем в прошлом месяце. Также респонденты говорили об аварии батискафа “Титан» и взрывах на Каховской ГЭС.

В июне самыми упоминаемыми событиями стали те, что связаны с мятежом ЧВК “Вагнер”, – про них говорили 34% опрошенных. События, относящиеся ко “спецоперации”, упоминали 19% – значительно меньше, чем в прошлом месяце (32%). Кроме этого, в июне респонденты говорили об аварии батискафа “Титан” (5%) и о взрывах на Каховской ГЭС (4%). По 3% высказывались о ПМЭФ, обстрелах и взрывах на территории РФ, праздниках и погодных явлениях.

При рассмотрении отдельных дней, в которые проводился опрос, упоминаемость мятежа ЧВК «Вагнер» увеличивалась (22-23 июня — 1%, 24 июня — 23%, 25-28 июня — 49%), в то время как снижалась доля ответов, связанных со «спецоперацией» (22-23 июня — 30%, 24 июня — 21%, 25-28 июня — 15%), аварией батискафа «Титан» (22-23 июня — 11%, 24 июня — 5%, 25-28 июня — 3%) и другими событиями июня.

Подробнее о событиях прошлых месяцев:

https://www.levada.ru/tag/sobytiya/

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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