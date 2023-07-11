Общественные настроения: июнь 2023 года

С весны этого года незначительно снизилась доля респондентов, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение, при этом позитивные ответы преобладают. Говоря о том, что дела в стране идут в правильном направлении, респонденты чаще всего положительно высказываются о внутренней и внешней политике, отмечают улучшение благосостояния людей и общей экономической ситуации. На мнение опрошенных, считающих, что страна движется по неверному пути, влияет “спецоперация”, рост цен и политические проблемы. Заметно возросла доля респондентов, предполагающих, что самые тяжелые времена еще впереди.

С апреля этого года незначительно снизилась доля респондентов, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение – с 78% до 74%, при этом возросла доля тех, испытывает напряжение или страх – с 20% до 25%.

Что Вы могли бы сказать о своём настроении в последние дни? (таблица)

мар.93 апр.93 май.93 июн.93 июл.93 авг.93 сен.93 окт.93 ноя.93 дек.93 янв.94 мар.94 апр.94 май.94 июн.94 июл.94 авг.94 ноя.94 янв.95 мар.95 май.95 июл.95 сен.95 ноя.95 янв.96 мар.96 май.96 июл.96 сен.96 ноя.96 янв.97 мар.97 май.97 июл.97 сен.97 ноя.97 янв.98 мар.98 май.98 июл.98 сен.98 ноя.98 янв.99 мар.99 май.99 июл.99 сен.99 ноя.99 янв.00 мар.00 май.00 июл.00 сен.00 ноя.00 янв.01 мар.01 май.01 июл.01 сен.01 ноя.01 янв.02 мар.02 май.02 июл.02 сен.02 ноя.02 янв.03 мар.03 май.03 июл.03 сен.03 ноя.03 янв.04 мар.04 май.04 июл.04 сен.04 ноя.04 янв.05 мар.05 май.05 июл.05 сен.05 ноя.05 янв.06 мар.06 май.06 июл.06 сен.06 ноя.06 янв.07 мар.07 май.07 июл.07 сен.07 ноя.07 янв.08 мар.08 июн.08 июн.09 авг.09 окт.09 дек.09 фев.10 апр.10 июн.10 авг.10 окт.10 дек.10 фев.11 апр.11 июн.11 авг.11 окт.11 дек.11 фев.12 июн.12 окт.12 дек.12 фев.13 апр.13 июн.13 авг.13 окт.13 дек.13 фев.14 апр.14 июн.14 авг.14 окт.14 дек.14 фев.15 апр.15 июн.15 авг.15 окт.15 дек.15 фев.16 апр.16 июн.16 авг.16 окт.16 дек.16 фев.17 июн.17 авг.17 окт.17 дек.17 фев.18 апр.18 июн.18 авг.18 окт.18 дек.18 фев.19 апр.19 июл.19 авг.19 окт.19 дек.19 фев.20 авг.20 окт.20 янв.21 мар.21 май.21 авг.21 окт.21 янв.21 мар.21 май.211 июл.21 сен.21 ноя.21 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 апр.23 май.23 июн.23 прекрасное настроение + нормальное, ровное состояние 40 46 47 45 43 43 46 43 45 43 44 42 36 38 40 41 43 38 34 35 41 42 38 41 33 34 43 45 42 38 38 36 41 45 44 43 39 41 40 43 27 36 36 37 40 39 41 44 50 51 55 51 45 48 56 54 55 54 57 56 57 57 60 60 56 61 62 58 58 59 61 62 61 63 62 60 55 57 61 58 58 65 63 62 66 62 66 66 63 66 64 63 68 64 63 64 68 71 67 66 66 68 70 71 67 72 68 71 70 69 69 72 73 74 72 77 78 76 71 69 69 71 71 71 71 75 78 77 76 75 66 67 73 76 75 74 69 70 68 74 72 73 69 74 76 77 77 76 78 77 69 73 72 70 72 75 76 76 77 75 78 74 70 74 74 77 71 74 69 74 77 71 74 69 72 68 74 80 52 63 69 76 73 76 78 75 74 испытываю напряжение, раздражение + испытываю страх, тоску 54 49 47 50 51 51 50 52 50 52 51 51 54 51 51 48 47 51 58 56 51 52 53 50 56 55 47 46 46 53 52 57 53 48 48 49 53 51 55 50 68 56 57 56 50 56 52 48 43 43 37 42 48 45 40 40 38 39 38 39 40 38 36 35 39 35 34 37 36 38 34 32 34 33 34 35 41 39 34 38 35 31 34 34 32 35 30 31 34 31 33 33 30 31 31 32 29 28 30 32 32 30 29 27 32 27 30 27 28 29 30 26 26 25 27 22 21 22 26 29 29 26 25 27 26 23 20 21 20 23 30 31 25 22 24 24 27 28 28 24 25 25 28 24 22 19 20 21 19 21 29 25 27 29 27 25 23 23 22 25 21 26 29 26 26 22 27 25 30 26 22 27 25 30 27 32 26 21 47 36 30 23 26 23 20 24 25 затрудняюсь ответить 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 5 7 10 10 9 11 10 10 8 9 9 7 9 10 11 11 10 9 11 9 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 5 9 7 8 10 6 7 8 7 7 8 7 8 7 5 7 6 7 5 5 4 6 4 5 5 5 3 6 6 4 5 7 6 4 5 4 4 4 6 5 7 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 6 4 4 3 4 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Респонденты, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, обосновывают своё мнение преимущественно следующими доводами: “внешняя и внутренняя политика правильные, поддерживаю курс Путина” (36%), “улучшается благосостояние людей, социальная защита, доступные медицина, образование” (25%) и “подъем экономики, сельского хозяйства, развитие производства” (24%).

Среди опрошенных, полагающих, что страна движется по неверному пути, преобладают следующие причины для такой позиции: “спецоперация, военные действия, гибнут люди” (47%), “повышение цен, маленькие зарплаты” (20%) и “политические проблемы, преступники у власти” (16%).

На взгляд респондентов, среди окружающих их людей преобладают следующие чувства: гордость за свой народ (29%), надежда (27%), растерянность (18%), усталость/безразличие и обида за свой народ (по 17%). Говоря про свои личные чувства, окрепшие в последнее время, опрошенные чаще всего отмечали надежду (32%), гордость за свой народ (29%), уверенность в завтрашнем дне (17%), а также усталость/безразличие, обиду за свой народ и чувство ответственности за происходящее (по 14%).

Большая часть опрошенных полагает, что тяжелые времена еще впереди. Если в мае прошлого года так считали 48%, то в конце июня – 58%. Еще 24% респондентов считают, что такие времена мы переживаем сейчас (в мае 2022 года – 28%), 11% – что они уже позади (в мае 2022 года – 18%). Резкий рост негативных оценок по поводу будущего наблюдался в 2018 году после объявления о планах пенсионной реформы. С тех пор это мнение преобладало.

Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они уже позади, или еще впереди? (таблица)

переживаем их сейчас они уже позади они еще впереди апр.08 15 43 27 ноя.08 25 18 45 дек.08 24 16 52 фев.09 26 9 56 мар.09 23 11 55 май.09 30 14 44 июн.09 24 16 44 сен.09 39 17 33 дек.09 35 19 35 мар.10 38 23 28 июн.10 29 29 31 сен.10 25 30 32 дек.10 31 28 29 мар.11 28 26 36 июн.11 30 31 30 сен.11 24 29 33 дек.11 21 28 37 мар.12 26 33 28 июн.12 22 27 37 сен.12 22 33 30 дек.12 19 29 39 мар.13 24 26 37 июн.13 17 32 35 дек.13 21 29 31 мар.14 22 29 34 июн.14 23 26 35 сен.14 20 31 37 янв.15 31 14 44 сен.15 38 19 32 янв.16 40 9 42 авг.16 36 23 29 янв.17 41 23 26 июн.17 34 28 25 дек.18 19 22 52 дек.19 17 30 47 мар.22 16 21 54 май.22 28 18 48 июн.23 24 11 58

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Вконтакте Facebook Twitter