Общественные настроения: июнь 2023 года

С весны этого года незначительно снизилась доля респондентов, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение, при этом позитивные ответы преобладают. Говоря о том, что дела в стране идут в правильном направлении, респонденты чаще всего положительно высказываются о внутренней и внешней политике, отмечают улучшение благосостояния людей и общей экономической ситуации. На мнение опрошенных, считающих, что страна движется по неверному пути, влияет “спецоперация”, рост цен и политические проблемы. Заметно возросла доля респондентов, предполагающих, что самые тяжелые времена еще впереди.
С апреля этого года незначительно снизилась доля респондентов, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение – с 78% до 74%, при этом возросла доля тех, испытывает напряжение или страх – с 20% до 25%.
Что Вы могли бы сказать о своём настроении в последние дни? (таблица)
|мар.93
|апр.93
|май.93
|июн.93
|июл.93
|авг.93
|сен.93
|окт.93
|ноя.93
|дек.93
|янв.94
|мар.94
|апр.94
|май.94
|июн.94
|июл.94
|авг.94
|ноя.94
|янв.95
|мар.95
|май.95
|июл.95
|сен.95
|ноя.95
|янв.96
|мар.96
|май.96
|июл.96
|сен.96
|ноя.96
|янв.97
|мар.97
|май.97
|июл.97
|сен.97
|ноя.97
|янв.98
|мар.98
|май.98
|июл.98
|сен.98
|ноя.98
|янв.99
|мар.99
|май.99
|июл.99
|сен.99
|ноя.99
|янв.00
|мар.00
|май.00
|июл.00
|сен.00
|ноя.00
|янв.01
|мар.01
|май.01
|июл.01
|сен.01
|ноя.01
|янв.02
|мар.02
|май.02
|июл.02
|сен.02
|ноя.02
|янв.03
|мар.03
|май.03
|июл.03
|сен.03
|ноя.03
|янв.04
|мар.04
|май.04
|июл.04
|сен.04
|ноя.04
|янв.05
|мар.05
|май.05
|июл.05
|сен.05
|ноя.05
|янв.06
|мар.06
|май.06
|июл.06
|сен.06
|ноя.06
|янв.07
|мар.07
|май.07
|июл.07
|сен.07
|ноя.07
|янв.08
|мар.08
|июн.08
|июн.09
|авг.09
|окт.09
|дек.09
|фев.10
|апр.10
|июн.10
|авг.10
|окт.10
|дек.10
|фев.11
|апр.11
|июн.11
|авг.11
|окт.11
|дек.11
|фев.12
|июн.12
|окт.12
|дек.12
|фев.13
|апр.13
|июн.13
|авг.13
|окт.13
|дек.13
|фев.14
|апр.14
|июн.14
|авг.14
|окт.14
|дек.14
|фев.15
|апр.15
|июн.15
|авг.15
|окт.15
|дек.15
|фев.16
|апр.16
|июн.16
|авг.16
|окт.16
|дек.16
|фев.17
|июн.17
|авг.17
|окт.17
|дек.17
|фев.18
|апр.18
|июн.18
|авг.18
|окт.18
|дек.18
|фев.19
|апр.19
|июл.19
|авг.19
|окт.19
|дек.19
|фев.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|мар.21
|май.21
|авг.21
|окт.21
|янв.21
|мар.21
|май.211
|июл.21
|сен.21
|ноя.21
|янв.22
|мар.22
|май.22
|июл.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|прекрасное настроение + нормальное, ровное состояние
|40
|46
|47
|45
|43
|43
|46
|43
|45
|43
|44
|42
|36
|38
|40
|41
|43
|38
|34
|35
|41
|42
|38
|41
|33
|34
|43
|45
|42
|38
|38
|36
|41
|45
|44
|43
|39
|41
|40
|43
|27
|36
|36
|37
|40
|39
|41
|44
|50
|51
|55
|51
|45
|48
|56
|54
|55
|54
|57
|56
|57
|57
|60
|60
|56
|61
|62
|58
|58
|59
|61
|62
|61
|63
|62
|60
|55
|57
|61
|58
|58
|65
|63
|62
|66
|62
|66
|66
|63
|66
|64
|63
|68
|64
|63
|64
|68
|71
|67
|66
|66
|68
|70
|71
|67
|72
|68
|71
|70
|69
|69
|72
|73
|74
|72
|77
|78
|76
|71
|69
|69
|71
|71
|71
|71
|75
|78
|77
|76
|75
|66
|67
|73
|76
|75
|74
|69
|70
|68
|74
|72
|73
|69
|74
|76
|77
|77
|76
|78
|77
|69
|73
|72
|70
|72
|75
|76
|76
|77
|75
|78
|74
|70
|74
|74
|77
|71
|74
|69
|74
|77
|71
|74
|69
|72
|68
|74
|80
|52
|63
|69
|76
|73
|76
|78
|75
|74
|испытываю напряжение, раздражение + испытываю страх, тоску
|54
|49
|47
|50
|51
|51
|50
|52
|50
|52
|51
|51
|54
|51
|51
|48
|47
|51
|58
|56
|51
|52
|53
|50
|56
|55
|47
|46
|46
|53
|52
|57
|53
|48
|48
|49
|53
|51
|55
|50
|68
|56
|57
|56
|50
|56
|52
|48
|43
|43
|37
|42
|48
|45
|40
|40
|38
|39
|38
|39
|40
|38
|36
|35
|39
|35
|34
|37
|36
|38
|34
|32
|34
|33
|34
|35
|41
|39
|34
|38
|35
|31
|34
|34
|32
|35
|30
|31
|34
|31
|33
|33
|30
|31
|31
|32
|29
|28
|30
|32
|32
|30
|29
|27
|32
|27
|30
|27
|28
|29
|30
|26
|26
|25
|27
|22
|21
|22
|26
|29
|29
|26
|25
|27
|26
|23
|20
|21
|20
|23
|30
|31
|25
|22
|24
|24
|27
|28
|28
|24
|25
|25
|28
|24
|22
|19
|20
|21
|19
|21
|29
|25
|27
|29
|27
|25
|23
|23
|22
|25
|21
|26
|29
|26
|26
|22
|27
|25
|30
|26
|22
|27
|25
|30
|27
|32
|26
|21
|47
|36
|30
|23
|26
|23
|20
|24
|25
|затрудняюсь ответить
|6
|6
|7
|7
|7
|6
|6
|6
|7
|6
|5
|7
|10
|10
|9
|11
|10
|10
|8
|9
|9
|7
|9
|10
|11
|11
|10
|9
|11
|9
|10
|8
|7
|7
|8
|8
|8
|8
|6
|7
|5
|9
|7
|8
|10
|6
|7
|8
|7
|7
|8
|7
|8
|7
|5
|7
|6
|7
|5
|5
|4
|6
|4
|5
|5
|5
|3
|6
|6
|4
|5
|7
|6
|4
|5
|4
|4
|4
|6
|5
|7
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|4
|5
|6
|4
|4
|3
|4
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|4
|3
|2
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|1
|3
|4
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|4
|3
|3
|3
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Респонденты, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, обосновывают своё мнение преимущественно следующими доводами: “внешняя и внутренняя политика правильные, поддерживаю курс Путина” (36%), “улучшается благосостояние людей, социальная защита, доступные медицина, образование” (25%) и “подъем экономики, сельского хозяйства, развитие производства” (24%).
Среди опрошенных, полагающих, что страна движется по неверному пути, преобладают следующие причины для такой позиции: “спецоперация, военные действия, гибнут люди” (47%), “повышение цен, маленькие зарплаты” (20%) и “политические проблемы, преступники у власти” (16%).
На взгляд респондентов, среди окружающих их людей преобладают следующие чувства: гордость за свой народ (29%), надежда (27%), растерянность (18%), усталость/безразличие и обида за свой народ (по 17%). Говоря про свои личные чувства, окрепшие в последнее время, опрошенные чаще всего отмечали надежду (32%), гордость за свой народ (29%), уверенность в завтрашнем дне (17%), а также усталость/безразличие, обиду за свой народ и чувство ответственности за происходящее (по 14%).
Большая часть опрошенных полагает, что тяжелые времена еще впереди. Если в мае прошлого года так считали 48%, то в конце июня – 58%. Еще 24% респондентов считают, что такие времена мы переживаем сейчас (в мае 2022 года – 28%), 11% – что они уже позади (в мае 2022 года – 18%). Резкий рост негативных оценок по поводу будущего наблюдался в 2018 году после объявления о планах пенсионной реформы. С тех пор это мнение преобладало.
Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они уже позади, или еще впереди? (таблица)
|переживаем их сейчас
|они уже позади
|они еще впереди
|апр.08
|15
|43
|27
|ноя.08
|25
|18
|45
|дек.08
|24
|16
|52
|фев.09
|26
|9
|56
|мар.09
|23
|11
|55
|май.09
|30
|14
|44
|июн.09
|24
|16
|44
|сен.09
|39
|17
|33
|дек.09
|35
|19
|35
|мар.10
|38
|23
|28
|июн.10
|29
|29
|31
|сен.10
|25
|30
|32
|дек.10
|31
|28
|29
|мар.11
|28
|26
|36
|июн.11
|30
|31
|30
|сен.11
|24
|29
|33
|дек.11
|21
|28
|37
|мар.12
|26
|33
|28
|июн.12
|22
|27
|37
|сен.12
|22
|33
|30
|дек.12
|19
|29
|39
|мар.13
|24
|26
|37
|июн.13
|17
|32
|35
|дек.13
|21
|29
|31
|мар.14
|22
|29
|34
|июн.14
|23
|26
|35
|сен.14
|20
|31
|37
|янв.15
|31
|14
|44
|сен.15
|38
|19
|32
|янв.16
|40
|9
|42
|авг.16
|36
|23
|29
|янв.17
|41
|23
|26
|июн.17
|34
|28
|25
|дек.18
|19
|22
|52
|дек.19
|17
|30
|47
|мар.22
|16
|21
|54
|май.22
|28
|18
|48
|июн.23
|24
|11
|58
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%