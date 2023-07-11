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Общественные настроения: июнь 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

С весны этого года незначительно снизилась доля респондентов, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение, при этом позитивные ответы преобладают. Говоря о том, что дела в стране идут в правильном направлении, респонденты чаще всего положительно высказываются о внутренней и внешней политике, отмечают улучшение благосостояния людей и общей экономической ситуации. На мнение опрошенных, считающих, что страна движется по неверному пути, влияет “спецоперация”, рост цен и политические проблемы. Заметно возросла доля респондентов, предполагающих, что самые тяжелые времена еще впереди.

С апреля этого года незначительно снизилась доля респондентов, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение – с 78% до 74%, при этом возросла доля тех, испытывает напряжение или страх – с 20% до 25%.

Что Вы могли бы сказать о своём настроении в последние дни? (таблица)

мар.93апр.93май.93июн.93июл.93авг.93сен.93окт.93ноя.93дек.93янв.94мар.94апр.94май.94июн.94июл.94авг.94ноя.94янв.95мар.95май.95июл.95сен.95ноя.95янв.96мар.96май.96июл.96сен.96ноя.96янв.97мар.97май.97июл.97сен.97ноя.97янв.98мар.98май.98июл.98сен.98ноя.98янв.99мар.99май.99июл.99сен.99ноя.99янв.00мар.00май.00июл.00сен.00ноя.00янв.01мар.01май.01июл.01сен.01ноя.01янв.02мар.02май.02июл.02сен.02ноя.02янв.03мар.03май.03июл.03сен.03ноя.03янв.04мар.04май.04июл.04сен.04ноя.04янв.05мар.05май.05июл.05сен.05ноя.05янв.06мар.06май.06июл.06сен.06ноя.06янв.07мар.07май.07июл.07сен.07ноя.07янв.08мар.08июн.08июн.09авг.09окт.09дек.09фев.10апр.10июн.10авг.10окт.10дек.10фев.11апр.11июн.11авг.11окт.11дек.11фев.12июн.12окт.12дек.12фев.13апр.13июн.13авг.13окт.13дек.13фев.14апр.14июн.14авг.14окт.14дек.14фев.15апр.15июн.15авг.15окт.15дек.15фев.16апр.16июн.16авг.16окт.16дек.16фев.17июн.17авг.17окт.17дек.17фев.18апр.18июн.18авг.18окт.18дек.18фев.19апр.19июл.19авг.19окт.19дек.19фев.20авг.20окт.20янв.21мар.21май.21авг.21окт.21янв.21мар.21май.211июл.21сен.21ноя.21янв.22мар.22май.22июл.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23апр.23май.23июн.23
прекрасное настроение + нормальное, ровное состояние40464745434346434543444236384041433834354142384133344345423838364145444339414043273636374039414450515551454856545554575657576060566162585859616261636260555761585865636266626666636664636864636468716766666870716772687170696972737472777876716969717171717578777675666773767574697068747273697476777776787769737270727576767775787470747477717469747771746972687480526369767376787574
испытываю напряжение, раздражение + испытываю страх, тоску54494750515150525052515154515148475158565152535056554746465352575348484953515550685657565056524843433742484540403839383940383635393534373638343234333435413934383531343432353031343133333031313229283032323029273227302728293026262527222122262929262527262320212023303125222424272828242525282422192021192129252729272523232225212629262622272530262227253027322621473630232623202425
затрудняюсь ответить6677766676571010911101089979101111109119108778888675978106787787875767554645553664576454446573444443344445644342221212232212111212432332423333433313424233323433322111111111111011111111111111111111111

Респонденты, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, обосновывают своё мнение преимущественно следующими доводами: “внешняя и внутренняя политика правильные, поддерживаю курс Путина” (36%), “улучшается благосостояние людей, социальная защита, доступные медицина, образование” (25%) и “подъем экономики, сельского хозяйства, развитие производства” (24%).

Среди опрошенных, полагающих, что страна движется по неверному пути, преобладают следующие причины для такой позиции: “спецоперация, военные действия, гибнут люди” (47%), “повышение цен, маленькие зарплаты” (20%) и “политические проблемы, преступники у власти” (16%).

На взгляд респондентов, среди окружающих их людей преобладают следующие чувства: гордость за свой народ (29%), надежда (27%), растерянность (18%), усталость/безразличие и обида за свой народ (по 17%). Говоря про свои личные чувства, окрепшие в последнее время, опрошенные чаще всего отмечали надежду (32%), гордость за свой народ (29%), уверенность в завтрашнем дне (17%), а также усталость/безразличие, обиду за свой народ и чувство ответственности за происходящее (по 14%).

Большая часть опрошенных полагает, что тяжелые времена еще впереди. Если в мае прошлого года так считали 48%, то в конце июня – 58%. Еще 24% респондентов считают, что такие времена мы переживаем сейчас (в мае 2022 года – 28%), 11% – что они уже позади (в мае 2022 года – 18%). Резкий рост негативных оценок по поводу будущего наблюдался в 2018 году после объявления о планах пенсионной реформы. С тех пор это мнение преобладало.

Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они уже позади, или еще впереди? (таблица)

переживаем их сейчасони уже позадиони еще впереди
апр.08154327
ноя.08251845
дек.08241652
фев.0926956
мар.09231155
май.09301444
июн.09241644
сен.09391733
дек.09351935
мар.10382328
июн.10292931
сен.10253032
дек.10312829
мар.11282636
июн.11303130
сен.11242933
дек.11212837
мар.12263328
июн.12222737
сен.12223330
дек.12192939
мар.13242637
июн.13173235
дек.13212931
мар.14222934
июн.14232635
сен.14203137
янв.15311444
сен.15381932
янв.1640942
авг.16362329
янв.17412326
июн.17342825
дек.18192252
дек.19173047
мар.22162154
май.22281848
июн.23241158

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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