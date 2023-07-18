Оценки уровня дохода среди россиян в 2023 году

По сравнению с 2022 годом средний «нормальный» доход на одного человека, по мнению респондентов, составил 50 тыс. руб., а «прожиточный минимум» – 28 тыс. руб. За год несколько выросла доля тех, чей доход выше субъективно определенного «минимума». При этом половина респондентов считает, что большинство россиян живут так же, как и они.

Пояснения к методологии. Данные опираются на оценки респондентов своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Приведены усредненные данные за год, если в году было проведено несколько замеров. Респондентам задавались следующие вопросы:

«Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает в настоящее время прожиточный минимум?»

«Сколько денег нужно сейчас вашей семье в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?»

Также в ходе опроса выяснялся объем среднедушевых доходов семьи за прошедший месяц. Из массива удалены верхний и нижний процентиль.

В июне 2023 года россияне отмечали, что в среднем им нужно зарабатывать 27,8 тыс. руб. в месяц, чтобы обеспечивать прожиточный минимум. Средний доход в месяц за первую половину 2023 года составил 24 тыс. руб.

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

… чтобы семья жила нормально …чтобы обеспечить прожиточный минимум Среднедушевой доход семьи в месяц Официальный прожиточный минимум (Росстат) 2023 49,8 27,8 24,0 14,4 2022 46,5 26,9 22,3 13,9 2021 43,6 24,6 18,6 (2020 — 17,7) 11,7 2019 38,1 21,0 16,8 11,2

Начиная с 2022 года продолжает сокращаться разница между тем, сколько россияне получают, и суммой, которую они считают минимальной для поддержания приемлемого уровня жизни. Сближение двух сумм говорит о сокращении разрыва между реальным уровнем жизни и таким, который воспринимается как норма.

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

Соотношение оценок «нормального» дохода и фактических среднедушевых доходов семьи также указывает на долгосрочный снижающийся тренд. Меньшее соотношение между показателями свидетельствует о сокращении разрыва между уровнем дохода, который россияне считают «нормальным» для жизни, и фактическими показателями. Это еще один показатель, который свидетельствует о «нормализации» собственного материального положения в глазах респондентов.

Соотношение оценки «нормального» дохода и фактических среднедушевых доходов

Два других опорных значения – показатели «богатства» и «бедности» – также важны для анализа общественного мнения в отношении желаемых доходов. Разрыв между показателями характеризует дистанцию между полярными слоями общества. Сдвиг в большую сторону границ финансового измерения «богатства» говорит в том числе о меньшей достижимости этого статуса для россиян, особенно с учетом темпов роста их фактических доходов. Отсутствие сдвигов нижней границы, ниже которой семью можно считать бедной, позволяет большему числу людей считать свой уровень жизни приемлемым и, соответственно, чувствовать себя комфортнее.

Сколько денег нужно сейчасв расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

… чтобы семья жила богато …чтобы семья жила бедно 2023 195,9 15,9 2022 176,9 16,1 2021 172 13,6 2019 152,7 12,5

Начиная с 2022 года увеличивается доля россиян, которые оценивают свой доход выше прожиточного минимума. Этот показатель рассчитывается как доля респондентов, которые располагают большим среднедушевым доходом, чем, по их мнению, необходимо, чтобы обеспечить необходимый прожиточный минимум.

Рост показателя косвенно указывает на увеличение доли респондентов, которые в той или иной степени удовлетворены своим доходом. Это так же косвенно говорит о растущей адаптивности людей к изменившимся условиям жизни.

Доля россиян, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума (в %)

В ходе исследования респондентов просили оценить, какая доля россиян живет на одном с ними уровне, а также сколько россиян живут лучше или хуже самого респондента. Для расчета этих показателей использовались медианные показатели – серединные значения всех ответов респондентов. Наиболее типичное представление респондента выглядит так: половина россиян живет так же, как и сам ответивший, четверть живет лучше, другая четверть – хуже.

Как вам кажется, какая доля россиян живет…

Медиана …ТАК ЖЕ, КАК И ВЫ? 50 …ЛУЧШЕ ВАС? 25 …ХУЖЕ ВАС? 25

Можно выделить три группы респондентов, в зависимости от того, как их уровень жизни соотносится с тем, как живет большинство.

Доля респондентов, которые считают, что… (в %)

Большинство живет так же, как и они 55 Большинство живет лучше 10 Большинство живет хуже 10 Затруднились ответить 25

Выделенные группы заметно различаются по уровню дохода. Особенно отличается группа респондентов, оценивающих свой уровень жизни выше среднего. Их медианный доход на каждого члена семьи составляет 26,8 тыс. руб. Эта группа респондентов включает более молодых участников исследования – доля респондентов до 40 лет в этой группе достигает практически половины (47%, в среднем по выборке – 37%).

Уровень среднедушевых доходов по группам (медиана)

Большинство живет так же 20000 Большинство живет лучше 18500 Большинство живет хуже 26819 Затруднились ответить 20000

В группе респондентов, оценивших свой уровень жизни выше среднего, заметно чаще отмечалось улучшение собственного материального положения за год и существенно реже указывалось, что их положение осталось без изменений.

Как изменилось материальное положение Вашей семьи за год? (в %)

Большинство живет так же Большинство живет лучше Большинство живет хуже Затруднились ответить скорее улучшилось 19 15 27 20 осталось без изменения 53 60 46 59 скорее ухудшилось 27 25 27 20 затрудняюсь ответить 0 0 1 2

Проспективные оценки будущего этой группы так же указывают на большее ожидание динамики в отношении их материальной ситуации: они незначительно чаще ждут улучшения своего положения в ближайший год, но зато существенно более пессимистичны в отношении ближайшего будущего.

Как, по-вашему, изменится материальное положение вашей семьи в ближайший год? (в %)

Большинство живет так же Большинство живет лучше Большинство живет хуже Затруднились ответить скорее улучшится 27 29 31 27 останется без изменения 46 47 36 40 скорее ухудшится 18 12 20 14 затрудняюсь ответить 9 12 13 19

Большинство респондентов в других группах настроены таким образом, что их жизнь меняется слабо и в ближайшей перспективе останется такой же. Особенно выражены эти взгляды у тех, кто наиболее стеснен в средствах.

Большинство респондентов полагают, что их жизнь меняется слабо и думают, что так будет продолжаться и впредь. Наиболее отчетливо эти взгляды выражены у респондентов, которые видят вокруг себя слабую диверсификацию по материальному положению («большинство живет так же, как и я»), а также среди тех, кто склонен относить себя к материально уязвимой группе населения («большинство живет лучше меня»).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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