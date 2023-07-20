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Общественное восприятие санкций Запада: июнь 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Обеспокоенность западными санкциями остается на низком уровне. Как и ранее, санкции больше беспокоят людей невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения. Из последствий санкционных ограничений опрошенных больше всего беспокоят заморозка российских активов за рубежом, отмена культурных мероприятий с участием российских артистов и уход из РФ ряда западных компаний. Большинство опрошенных отмечают, что санкции не создали проблем для них и их семей, а также полагают, что России следует продолжать свою политику, несмотря на санкции.

В июне обеспокоенность санкциями несколько увеличилась по сравнению с весной этого года: санкции совершенно не беспокоят 30% респондентов (в марте — 34%); не слишком — 33% (в марте – 30%); довольно беспокоят — 19% (в марте — 18%); очень беспокоят — 17% (в марте — 15%).

Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)

мар.14апр.14май.14июл.14авг.14дек.14июл.15авг.16дек.17апр.18ноя.18фев.20дек.21мар.22май.22авг.22ноя.22мар.23июн.23
Очень  беспокоят11881071610777201213191722191517
Довольно беспокоят42342926253531322123231919272119201819
Не слишком беспокоят31403943393337384042333631303226303033
Совершенно не беспокоят9162118271319212826233135232931303430
Затруднились ответить7334334252322112132

Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)

мар.14апр.14май.14июл.14авг.14дек.14июл.15авг.16дек.17апр.18ноя.18фев.20дек.21мар.22май.22авг.22ноя.22мар.23июн.23
Очень беспокоят + довольно беспокоят53423736325141392830433132463841393336
Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят40566061664656596868566766536157606462
Затруднились ответить7334334252322112132

Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста (среди респондентов от 55 лет и старше таких 46%), а также опрошенные с низким достатком (45% среди тех, кому заработанных средств едва хватает на еду). Кроме того, санкции более всего беспокоят жителей городов с населением более 500 тыс. человек (39%) и городов с населением до 100 тыс. человек (37%).

Среди различных ограничений респондентов больше всего беспокоят, как и в мае прошло года, заморозка российских золотовалютных резервов и государственной собственности за границей (48%), отмена российских культурных мероприятий и увольнение некоторых российских артистов из зарубежных театров (25%), а также уход из РФ ряда западных компаний и ограничения на поставку зарубежных товаров в Россию (23%).

При рассмотрении возрастных групп, топ-3 беспокойств для респондентов 18-24 лет — уход из РФ платежных систем Visa и Mastercard и невозможность платить в Интернет-магазинах и за границей (44%), ограничения, наложенные на российскую госсобственность за рубежом (35%) и уход из России ряда иностранных компаний (31%). Для других групп характерно большее беспокойство по поводу заграничной госсобственности РФ. Заморозкой резервов и собственности в других странах обеспокоены 37% опрошенных 25-39 лет, 48% опрошенных 40-54 лет и 58% опрошенных 55 лет и старше.

При рассмотрении ответов респондентов по типу поселения москвичи выделяются более серьезным беспокойством относительно заморозки российских резервов за рубежом – обеспокоенных этим 60%, также среди москвичей меньше всего обеспокоенных персональными санкциями в отношении российских олигархов – 2%.

См. также о беспокойстве, вызванном санкционными ограничениями в мае 2022 года:

Санкции Запада

Большинство респондентов (87%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. И это наибольшее значение с начала текущего конфликта. Если в марте 2022 года о проблемах, вызванных санкциями говорили 29%, то в июне 2023 года — только 11% (в том числе, 3% говорили об «очень серьезных проблемах», 8% — о «довольно серьезных проблемах»).

Создали ли санкции западных стран проблемы для Вас и для Вашей семьи? (таблица)

сен.14дек.14янв.15фев.15июн.15авг.15апр.17апр.18фев.20мар.22май.22ноя.22мар.23июн.23
Да, очень серьезные28758533375563
Да, довольно серьезные14232728252216157221113128
Нет, не создали серьезных проблем4447455249534345303933273725
Нет, не создали никаких проблем351312813143233573050534462
Затруднились ответить510985675321222

сен.14дек.14янв.15фев.15июн.15авг.15апр.17апр.18фев.20мар.22май.22ноя.22мар.23июн.23
Да, очень серьезные + Да, довольно серьезные1631343333271918102916181711
Нет, не создали серьезных проблем + Нет, не создали никаких проблем7960576062677578876983818087
Затруднились ответить510985675321222

Чаще всего о проблемах, вызванных санкциями, говорили респонденты 25-39 лет (12%), жители городов с населением более 500 тыс. человек (15%) и те, кому заработанных средств едва хватает на еду (15%).

Респонденты, для которых санкции западных стран создали некоторые проблемы, чаще всего отмечали следующие: “рост цен, финансовые трудности, инфляция” (23%), “уменьшился ассортимент товаров” (18%), а также “проблемы с перелетами, путешествиями” и “проблемы с банковскими картами, интернет-оплатой, покупками в зарубежных интернет-магазинах” (по 8%).

Большая часть (75%) опрошенных считают, что, ужесточая антироссийские санкции, страны Запада стремятся “ослабить и унизить Россию”. 9% полагают, что цель – остановить военные действия в Украине, еще 9%, что цель – восстановить геополитическое равновесие.

Большинство респондентов (73%) считают, что Россия должна “продолжать свою политику, невзирая на санкции”. По сравнению с осенними замерами число респондентов, придерживающихся этого мнения, незначительно увеличилось (в ноябре таких было 70%). За поиск компромисса с целью снятия санкций высказались 21% опрошенных (в ноябре – 22%).

Как, по Вашему мнению, должна действовать Россия в ответ на санкции стран Запада? (таблица)

сен.14дек.14янв.15мар.15июн.15авг.15ноя.15май.16май.17май.22ноя.22июн.23
Продолжать свою политику, невзирая на санкции686669727068657570757073
Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций222421212020261719192221
Затруднились ответить101111610129810697

Больше всего в пользу уступок для снятия санкций говорили респонденты 18-24 лет (28%) и те, кому едва хватает на еду (27%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. 

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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