Общественное восприятие санкций Запада: июнь 2023 года

Обеспокоенность западными санкциями остается на низком уровне. Как и ранее, санкции больше беспокоят людей невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения. Из последствий санкционных ограничений опрошенных больше всего беспокоят заморозка российских активов за рубежом, отмена культурных мероприятий с участием российских артистов и уход из РФ ряда западных компаний. Большинство опрошенных отмечают, что санкции не создали проблем для них и их семей, а также полагают, что России следует продолжать свою политику, несмотря на санкции.

В июне обеспокоенность санкциями несколько увеличилась по сравнению с весной этого года: санкции совершенно не беспокоят 30% респондентов (в марте — 34%); не слишком — 33% (в марте – 30%); довольно беспокоят — 19% (в марте — 18%); очень беспокоят — 17% (в марте — 15%).

Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)

мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 мар.22 май.22 авг.22 ноя.22 мар.23 июн.23 Очень беспокоят 11 8 8 10 7 16 10 7 7 7 20 12 13 19 17 22 19 15 17 Довольно беспокоят 42 34 29 26 25 35 31 32 21 23 23 19 19 27 21 19 20 18 19 Не слишком беспокоят 31 40 39 43 39 33 37 38 40 42 33 36 31 30 32 26 30 30 33 Совершенно не беспокоят 9 16 21 18 27 13 19 21 28 26 23 31 35 23 29 31 30 34 30 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 1 1 2 1 3 2

Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)

мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 мар.22 май.22 авг.22 ноя.22 мар.23 июн.23 Очень беспокоят + довольно беспокоят 53 42 37 36 32 51 41 39 28 30 43 31 32 46 38 41 39 33 36 Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят 40 56 60 61 66 46 56 59 68 68 56 67 66 53 61 57 60 64 62 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 1 1 2 1 3 2

Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста (среди респондентов от 55 лет и старше таких 46%), а также опрошенные с низким достатком (45% среди тех, кому заработанных средств едва хватает на еду). Кроме того, санкции более всего беспокоят жителей городов с населением более 500 тыс. человек (39%) и городов с населением до 100 тыс. человек (37%).

Среди различных ограничений респондентов больше всего беспокоят, как и в мае прошло года, заморозка российских золотовалютных резервов и государственной собственности за границей (48%), отмена российских культурных мероприятий и увольнение некоторых российских артистов из зарубежных театров (25%), а также уход из РФ ряда западных компаний и ограничения на поставку зарубежных товаров в Россию (23%).

При рассмотрении возрастных групп, топ-3 беспокойств для респондентов 18-24 лет — уход из РФ платежных систем Visa и Mastercard и невозможность платить в Интернет-магазинах и за границей (44%), ограничения, наложенные на российскую госсобственность за рубежом (35%) и уход из России ряда иностранных компаний (31%). Для других групп характерно большее беспокойство по поводу заграничной госсобственности РФ. Заморозкой резервов и собственности в других странах обеспокоены 37% опрошенных 25-39 лет, 48% опрошенных 40-54 лет и 58% опрошенных 55 лет и старше.

При рассмотрении ответов респондентов по типу поселения москвичи выделяются более серьезным беспокойством относительно заморозки российских резервов за рубежом – обеспокоенных этим 60%, также среди москвичей меньше всего обеспокоенных персональными санкциями в отношении российских олигархов – 2%.

См. также о беспокойстве, вызванном санкционными ограничениями в мае 2022 года:

Большинство респондентов (87%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. И это наибольшее значение с начала текущего конфликта. Если в марте 2022 года о проблемах, вызванных санкциями говорили 29%, то в июне 2023 года — только 11% (в том числе, 3% говорили об «очень серьезных проблемах», 8% — о «довольно серьезных проблемах»).

Создали ли санкции западных стран проблемы для Вас и для Вашей семьи? (таблица)

сен.14 дек.14 янв.15 фев.15 июн.15 авг.15 апр.17 апр.18 фев.20 мар.22 май.22 ноя.22 мар.23 июн.23 Да, очень серьезные 2 8 7 5 8 5 3 3 3 7 5 5 6 3 Да, довольно серьезные 14 23 27 28 25 22 16 15 7 22 11 13 12 8 Нет, не создали серьезных проблем 44 47 45 52 49 53 43 45 30 39 33 27 37 25 Нет, не создали никаких проблем 35 13 12 8 13 14 32 33 57 30 50 53 44 62 Затруднились ответить 5 10 9 8 5 6 7 5 3 2 1 2 2 2

сен.14 дек.14 янв.15 фев.15 июн.15 авг.15 апр.17 апр.18 фев.20 мар.22 май.22 ноя.22 мар.23 июн.23 Да, очень серьезные + Да, довольно серьезные 16 31 34 33 33 27 19 18 10 29 16 18 17 11 Нет, не создали серьезных проблем + Нет, не создали никаких проблем 79 60 57 60 62 67 75 78 87 69 83 81 80 87 Затруднились ответить 5 10 9 8 5 6 7 5 3 2 1 2 2 2

Чаще всего о проблемах, вызванных санкциями, говорили респонденты 25-39 лет (12%), жители городов с населением более 500 тыс. человек (15%) и те, кому заработанных средств едва хватает на еду (15%).

Респонденты, для которых санкции западных стран создали некоторые проблемы, чаще всего отмечали следующие: “рост цен, финансовые трудности, инфляция” (23%), “уменьшился ассортимент товаров” (18%), а также “проблемы с перелетами, путешествиями” и “проблемы с банковскими картами, интернет-оплатой, покупками в зарубежных интернет-магазинах” (по 8%).

Большая часть (75%) опрошенных считают, что, ужесточая антироссийские санкции, страны Запада стремятся “ослабить и унизить Россию”. 9% полагают, что цель – остановить военные действия в Украине, еще 9%, что цель – восстановить геополитическое равновесие.

Большинство респондентов (73%) считают, что Россия должна “продолжать свою политику, невзирая на санкции”. По сравнению с осенними замерами число респондентов, придерживающихся этого мнения, незначительно увеличилось (в ноябре таких было 70%). За поиск компромисса с целью снятия санкций высказались 21% опрошенных (в ноябре – 22%).

Как, по Вашему мнению, должна действовать Россия в ответ на санкции стран Запада? (таблица)

сен.14 дек.14 янв.15 мар.15 июн.15 авг.15 ноя.15 май.16 май.17 май.22 ноя.22 июн.23 Продолжать свою политику, невзирая на санкции 68 66 69 72 70 68 65 75 70 75 70 73 Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций 22 24 21 21 20 20 26 17 19 19 22 21 Затруднились ответить 10 11 11 6 10 12 9 8 10 6 9 7

Больше всего в пользу уступок для снятия санкций говорили респонденты 18-24 лет (28%) и те, кому едва хватает на еду (27%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Вконтакте Facebook Twitter