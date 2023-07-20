Общественное восприятие санкций Запада: июнь 2023 года

Обеспокоенность западными санкциями остается на низком уровне. Как и ранее, санкции больше беспокоят людей невысокого достатка и старших возрастов, которые чувствуют уязвимость своего экономического положения. Из последствий санкционных ограничений опрошенных больше всего беспокоят заморозка российских активов за рубежом, отмена культурных мероприятий с участием российских артистов и уход из РФ ряда западных компаний. Большинство опрошенных отмечают, что санкции не создали проблем для них и их семей, а также полагают, что России следует продолжать свою политику, несмотря на санкции.
В июне обеспокоенность санкциями несколько увеличилась по сравнению с весной этого года: санкции совершенно не беспокоят 30% респондентов (в марте — 34%); не слишком — 33% (в марте – 30%); довольно беспокоят — 19% (в марте — 18%); очень беспокоят — 17% (в марте — 15%).
Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)
|мар.14
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|мар.22
|май.22
|авг.22
|ноя.22
|мар.23
|июн.23
|Очень беспокоят
|11
|8
|8
|10
|7
|16
|10
|7
|7
|7
|20
|12
|13
|19
|17
|22
|19
|15
|17
|Довольно беспокоят
|42
|34
|29
|26
|25
|35
|31
|32
|21
|23
|23
|19
|19
|27
|21
|19
|20
|18
|19
|Не слишком беспокоят
|31
|40
|39
|43
|39
|33
|37
|38
|40
|42
|33
|36
|31
|30
|32
|26
|30
|30
|33
|Совершенно не беспокоят
|9
|16
|21
|18
|27
|13
|19
|21
|28
|26
|23
|31
|35
|23
|29
|31
|30
|34
|30
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|3
|2
Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в отношении России? (таблица)
|мар.14
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|мар.22
|май.22
|авг.22
|ноя.22
|мар.23
|июн.23
|Очень беспокоят + довольно беспокоят
|53
|42
|37
|36
|32
|51
|41
|39
|28
|30
|43
|31
|32
|46
|38
|41
|39
|33
|36
|Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят
|40
|56
|60
|61
|66
|46
|56
|59
|68
|68
|56
|67
|66
|53
|61
|57
|60
|64
|62
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|3
|2
Наиболее обеспокоены санкциями респонденты старшего возраста (среди респондентов от 55 лет и старше таких 46%), а также опрошенные с низким достатком (45% среди тех, кому заработанных средств едва хватает на еду). Кроме того, санкции более всего беспокоят жителей городов с населением более 500 тыс. человек (39%) и городов с населением до 100 тыс. человек (37%).
Среди различных ограничений респондентов больше всего беспокоят, как и в мае прошло года, заморозка российских золотовалютных резервов и государственной собственности за границей (48%), отмена российских культурных мероприятий и увольнение некоторых российских артистов из зарубежных театров (25%), а также уход из РФ ряда западных компаний и ограничения на поставку зарубежных товаров в Россию (23%).
При рассмотрении возрастных групп, топ-3 беспокойств для респондентов 18-24 лет — уход из РФ платежных систем Visa и Mastercard и невозможность платить в Интернет-магазинах и за границей (44%), ограничения, наложенные на российскую госсобственность за рубежом (35%) и уход из России ряда иностранных компаний (31%). Для других групп характерно большее беспокойство по поводу заграничной госсобственности РФ. Заморозкой резервов и собственности в других странах обеспокоены 37% опрошенных 25-39 лет, 48% опрошенных 40-54 лет и 58% опрошенных 55 лет и старше.
При рассмотрении ответов респондентов по типу поселения москвичи выделяются более серьезным беспокойством относительно заморозки российских резервов за рубежом – обеспокоенных этим 60%, также среди москвичей меньше всего обеспокоенных персональными санкциями в отношении российских олигархов – 2%.
См. также о беспокойстве, вызванном санкционными ограничениями в мае 2022 года:
Большинство респондентов (87%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. И это наибольшее значение с начала текущего конфликта. Если в марте 2022 года о проблемах, вызванных санкциями говорили 29%, то в июне 2023 года — только 11% (в том числе, 3% говорили об «очень серьезных проблемах», 8% — о «довольно серьезных проблемах»).
Создали ли санкции западных стран проблемы для Вас и для Вашей семьи? (таблица)
|сен.14
|дек.14
|янв.15
|фев.15
|июн.15
|авг.15
|апр.17
|апр.18
|фев.20
|мар.22
|май.22
|ноя.22
|мар.23
|июн.23
|Да, очень серьезные
|2
|8
|7
|5
|8
|5
|3
|3
|3
|7
|5
|5
|6
|3
|Да, довольно серьезные
|14
|23
|27
|28
|25
|22
|16
|15
|7
|22
|11
|13
|12
|8
|Нет, не создали серьезных проблем
|44
|47
|45
|52
|49
|53
|43
|45
|30
|39
|33
|27
|37
|25
|Нет, не создали никаких проблем
|35
|13
|12
|8
|13
|14
|32
|33
|57
|30
|50
|53
|44
|62
|Затруднились ответить
|5
|10
|9
|8
|5
|6
|7
|5
|3
|2
|1
|2
|2
|2
|сен.14
|дек.14
|янв.15
|фев.15
|июн.15
|авг.15
|апр.17
|апр.18
|фев.20
|мар.22
|май.22
|ноя.22
|мар.23
|июн.23
|Да, очень серьезные + Да, довольно серьезные
|16
|31
|34
|33
|33
|27
|19
|18
|10
|29
|16
|18
|17
|11
|Нет, не создали серьезных проблем + Нет, не создали никаких проблем
|79
|60
|57
|60
|62
|67
|75
|78
|87
|69
|83
|81
|80
|87
|Затруднились ответить
|5
|10
|9
|8
|5
|6
|7
|5
|3
|2
|1
|2
|2
|2
Чаще всего о проблемах, вызванных санкциями, говорили респонденты 25-39 лет (12%), жители городов с населением более 500 тыс. человек (15%) и те, кому заработанных средств едва хватает на еду (15%).
Респонденты, для которых санкции западных стран создали некоторые проблемы, чаще всего отмечали следующие: “рост цен, финансовые трудности, инфляция” (23%), “уменьшился ассортимент товаров” (18%), а также “проблемы с перелетами, путешествиями” и “проблемы с банковскими картами, интернет-оплатой, покупками в зарубежных интернет-магазинах” (по 8%).
Большая часть (75%) опрошенных считают, что, ужесточая антироссийские санкции, страны Запада стремятся “ослабить и унизить Россию”. 9% полагают, что цель – остановить военные действия в Украине, еще 9%, что цель – восстановить геополитическое равновесие.
Большинство респондентов (73%) считают, что Россия должна “продолжать свою политику, невзирая на санкции”. По сравнению с осенними замерами число респондентов, придерживающихся этого мнения, незначительно увеличилось (в ноябре таких было 70%). За поиск компромисса с целью снятия санкций высказались 21% опрошенных (в ноябре – 22%).
Как, по Вашему мнению, должна действовать Россия в ответ на санкции стран Запада? (таблица)
|сен.14
|дек.14
|янв.15
|мар.15
|июн.15
|авг.15
|ноя.15
|май.16
|май.17
|май.22
|ноя.22
|июн.23
|Продолжать свою политику, невзирая на санкции
|68
|66
|69
|72
|70
|68
|65
|75
|70
|75
|70
|73
|Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций
|22
|24
|21
|21
|20
|20
|26
|17
|19
|19
|22
|21
|Затруднились ответить
|10
|11
|11
|6
|10
|12
|9
|8
|10
|6
|9
|7
Больше всего в пользу уступок для снятия санкций говорили респонденты 18-24 лет (28%) и те, кому едва хватает на еду (27%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%