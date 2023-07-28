Конфликт с Украиной: оценки конца июля 2023 года

В июле немного усилилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними более половины опрошенных. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остается высоким. Как и в прошлом месяце, сторонников начала переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Около ¾ опрошенных сохраняют уверенность, что боевые действия продлятся от полугода и дольше, их число медленно нарастает все последние месяцы.

Уровень внимания к украинским событиями увеличился за последний месяц. 23% следят “очень внимательно” (в июне — 20%) и еще 36% следят “довольно внимательно” (34% – в июне). 40% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 21 24 21 20 23 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 31 33 34 36 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 33 34 31 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 13 12 12 9 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 74%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 60% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 48%, от 18 до 24 – 32%.

В июле поддержка действий российских вооруженных сил в Украине незначительно укрепилась. 45% определенно поддерживают (в июне – 40%), 30% скорее поддерживают (в июне – 33%). Не поддерживают – 18% (в июне – 19%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 40 45 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 33 30 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 10 10 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 9 8 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6 8 7

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (84%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (78%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (33%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (63% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (72%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (61%).

В конце июля практически не изменилась доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в этом месяце их 41% (в июне – 40%), сторонников перехода к мирным переговорам – 51% (в июне – 53%).

Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

В этом месяце несколько выросла доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно: если в июне таких было 54%, то в июле – 60%. Чуть более четверти (26%) оценивают ход “спецоперации” как неуспешный.

Среди опрошенных преобладает уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в июле только 10% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в мае – 11%). 73% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в мае — 71%).

Как Вы думаете, сколько ещё будут длиться военные действия в Украине? (полная таблица)

май.22 июн.22 июл.22 авг.22 ноя.22 янв.23 май.23 июл.23 Не больше месяца 2 3 1 2 1 1 1 1 От месяца до двух 9 7 5 4 3 1 2 1 От двух месяцев до полугода 26 23 21 18 13 11 8 7 От полугода до года 23 22 24 24 23 25 26 25 Больше года 21 27 28 31 41 43 45 48 Затрудняюсь ответить 19 18 21 22 19 20 18 18

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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