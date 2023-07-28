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Конфликт с Украиной: оценки конца июля 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В июле немного усилилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними более половины опрошенных. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остается высоким. Как и в прошлом месяце, сторонников начала переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Около ¾ опрошенных сохраняют уверенность, что боевые действия продлятся от полугода и дольше, их число медленно нарастает все последние месяцы.

Уровень внимания к украинским событиями увеличился за последний месяц. 23% следят “очень внимательно” (в июне — 20%) и еще 36% следят “довольно внимательно” (34% – в июне). 40% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23
Очень внимательно292622242521322327222124212023
Довольно внимательно353334313130343532353231333436
Без особого внимания272933323234252930323232333431
Вообще не слежу810101311148111111151312129
Ничего не слышал(а) о ней221111111111111

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 74%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 60% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 48%, от 18 до 24 – 32%.

В июле поддержка действий российских вооруженных сил в Украине незначительно укрепилась. 45% определенно поддерживают (в июне – 40%), 30% скорее поддерживают (в июне – 33%). Не поддерживают – 18% (в июне – 19%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23
Определенно да485345474748464444424145484143434045
Скорее да202829302828302829323030293132333330
Скорее нет888811108111111101010117101010
Определенно нет1561199891099119799898
Затрудняюсь ответить967657788786689687

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (84%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (78%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (33%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (63% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (72%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (61%).

В конце июля практически не изменилась доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в этом месяце их 41% (в июне – 40%), сторонников перехода к мирным переговорам – 51% (в июне – 53%).

Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

В этом месяце несколько выросла доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно: если в июне таких было 54%, то в июле – 60%. Чуть более четверти (26%) оценивают ход “спецоперации” как неуспешный.

Среди опрошенных преобладает уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в июле только 10% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в мае – 11%). 73% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в мае — 71%).

Как Вы думаете, сколько ещё будут длиться военные действия в Украине? (полная таблица)

май.22июн.22июл.22авг.22ноя.22янв.23май.23июл.23
Не больше месяца23121111
От месяца до двух97543121
От двух месяцев до полугода26232118131187
От полугода до года2322242423252625
Больше года2127283141434548
Затрудняюсь ответить1918212219201818

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. 

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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