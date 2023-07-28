Конфликт с Украиной: оценки конца июля 2023 года

В июле немного усилилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними более половины опрошенных. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остается высоким. Как и в прошлом месяце, сторонников начала переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Около ¾ опрошенных сохраняют уверенность, что боевые действия продлятся от полугода и дольше, их число медленно нарастает все последние месяцы.
Уровень внимания к украинским событиями увеличился за последний месяц. 23% следят “очень внимательно” (в июне — 20%) и еще 36% следят “довольно внимательно” (34% – в июне). 40% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.
Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|22
|21
|24
|21
|20
|23
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|32
|31
|33
|34
|36
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|32
|32
|33
|34
|31
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|15
|13
|12
|12
|9
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 74%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 60% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 48%, от 18 до 24 – 32%.
В июле поддержка действий российских вооруженных сил в Украине незначительно укрепилась. 45% определенно поддерживают (в июне – 40%), 30% скорее поддерживают (в июне – 33%). Не поддерживают – 18% (в июне – 19%).
Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|41
|43
|43
|40
|45
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|31
|32
|33
|33
|30
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|11
|7
|10
|10
|10
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|9
|9
|8
|9
|8
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
|8
|9
|6
|8
|7
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (84%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (78%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (33%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (63% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (72%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (61%).
В конце июля практически не изменилась доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в этом месяце их 41% (в июне – 40%), сторонников перехода к мирным переговорам – 51% (в июне – 53%).
Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.
В этом месяце несколько выросла доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно: если в июне таких было 54%, то в июле – 60%. Чуть более четверти (26%) оценивают ход “спецоперации” как неуспешный.
Среди опрошенных преобладает уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в июле только 10% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в мае – 11%). 73% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в мае — 71%).
Как Вы думаете, сколько ещё будут длиться военные действия в Украине? (полная таблица)
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|ноя.22
|янв.23
|май.23
|июл.23
|Не больше месяца
|2
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|От месяца до двух
|9
|7
|5
|4
|3
|1
|2
|1
|От двух месяцев до полугода
|26
|23
|21
|18
|13
|11
|8
|7
|От полугода до года
|23
|22
|24
|24
|23
|25
|26
|25
|Больше года
|21
|27
|28
|31
|41
|43
|45
|48
|Затрудняюсь ответить
|19
|18
|21
|22
|19
|20
|18
|18
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%