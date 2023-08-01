Запомнившиеся события июля

В мае самыми упоминаемыми событиями стали те, что связаны со взрывом Крымского моста и ответными атаками России, – 28%, другие события, связанные со “спецоперацией”, называли еще 15% респондентов (в сумме 40% — так как респонденты обычно давали несколько ответов, выделенные категории могут пересекаться и простое суммирование ответов некорректно). Таким образом, важность этой темы за последний месяц выросла.

Ещё 9% вспоминали о мятеже Е. Пригожина и переходе ЧВК “Вагнер” в Беларусь, по 5% говорили о природных катаклизмах и обстрелах/взрывах на территории России.

Подробнее о событиях прошлых месяцев:

https://www.levada.ru/tag/sobytiya/

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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