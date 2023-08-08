Гражданская активность: июль 2023 года

Характер и масштабы гражданской активности довольно устойчивы. Среди наиболее популярных видов деятельности можно отметить безвозмездную помощь нуждающимся, подачу милостыни и пожертвования на общественно полезные цели.

Наиболее распространенными видами гражданской активности среди респондентов являются безвозмездное предоставление вещей малоимущим и пострадавшим от стихийных бедствий (49%), подача милостыни (42%), а также пожертвования на общественно полезные цели (34%).

Чуть больше респондентов стали безвозмездно предоставлять свою одежду и другие вещи нуждающимся (в июне 2022 года таких было 44%, в июле этого года – 49%). Также с марта 2021 года значительно увеличилась доля опрошенных, подающих милостыню, – с 27% до 42%. Немного возросло число участвующих в деятельности обществ, ассоциаций, товариществ, клубов (в июне 2022 – 11%, в июле 2023 – 14%).

Образовательная и волонтерская активности более распространены среди респондентов 18-24 лет. Безвозмездная помощь малоимущим и пострадавшим от стихийных бедствий, а также пожертвования на общественно полезные цели более свойственны респондентам 25-39 лет и 55 лет и старше, также в этих двух группах представлено больше всего тех, кто принимает участие в работе специализированных клубов.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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