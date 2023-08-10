Пресс-выпуски

Советские и российские поэты и поэтессы XX века

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В июле среди 5-6 наиболее выдающихся поэтов и поэтесс респонденты чаще всего называли С. Есенина (37%), В. Маяковского (30%), А. Ахматову (25%) и В. Высоцкого (22%).

Назовите 5-6 наиболее выдающихся, на Ваш взгляд, советских и российских поэтов XX века.

июн.13июн.15июл.23
Есенин394437
Маяковский272630
Ахматова232425
Высоцкий262822
Блок182019
Цветаева192114
Евтушенко131111
Барто101210
Бродский468
Рождественский13148
Маршак14148
Ахмадулина1098
Окуджава15167
Вознесенский787
Михалков10107
Чуковский12147
Твардовский1196
Пастернак996
Гамзатов666
Гумилев574
Асадов354
Мандельштам444
Дементьев333
Танич662
Галич432
другие51015
затрудняюсь ответить201527

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. 

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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