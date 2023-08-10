Советские и российские поэты и поэтессы XX века

В июле среди 5-6 наиболее выдающихся поэтов и поэтесс респонденты чаще всего называли С. Есенина (37%), В. Маяковского (30%), А. Ахматову (25%) и В. Высоцкого (22%).
Назовите 5-6 наиболее выдающихся, на Ваш взгляд, советских и российских поэтов XX века.
|июн.13
|июн.15
|июл.23
|Есенин
|39
|44
|37
|Маяковский
|27
|26
|30
|Ахматова
|23
|24
|25
|Высоцкий
|26
|28
|22
|Блок
|18
|20
|19
|Цветаева
|19
|21
|14
|Евтушенко
|13
|11
|11
|Барто
|10
|12
|10
|Бродский
|4
|6
|8
|Рождественский
|13
|14
|8
|Маршак
|14
|14
|8
|Ахмадулина
|10
|9
|8
|Окуджава
|15
|16
|7
|Вознесенский
|7
|8
|7
|Михалков
|10
|10
|7
|Чуковский
|12
|14
|7
|Твардовский
|11
|9
|6
|Пастернак
|9
|9
|6
|Гамзатов
|6
|6
|6
|Гумилев
|5
|7
|4
|Асадов
|3
|5
|4
|Мандельштам
|4
|4
|4
|Дементьев
|3
|3
|3
|Танич
|6
|6
|2
|Галич
|4
|3
|2
|другие
|5
|10
|15
|затрудняюсь ответить
|20
|15
|27
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%