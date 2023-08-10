Советские и российские поэты и поэтессы XX века

В июле среди 5-6 наиболее выдающихся поэтов и поэтесс респонденты чаще всего называли С. Есенина (37%), В. Маяковского (30%), А. Ахматову (25%) и В. Высоцкого (22%).

Назовите 5-6 наиболее выдающихся, на Ваш взгляд, советских и российских поэтов XX века.

июн.13 июн.15 июл.23 Есенин 39 44 37 Маяковский 27 26 30 Ахматова 23 24 25 Высоцкий 26 28 22 Блок 18 20 19 Цветаева 19 21 14 Евтушенко 13 11 11 Барто 10 12 10 Бродский 4 6 8 Рождественский 13 14 8 Маршак 14 14 8 Ахмадулина 10 9 8 Окуджава 15 16 7 Вознесенский 7 8 7 Михалков 10 10 7 Чуковский 12 14 7 Твардовский 11 9 6 Пастернак 9 9 6 Гамзатов 6 6 6 Гумилев 5 7 4 Асадов 3 5 4 Мандельштам 4 4 4 Дементьев 3 3 3 Танич 6 6 2 Галич 4 3 2 другие 5 10 15 затрудняюсь ответить 20 15 27

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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