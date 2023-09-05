Конфликт с Украиной: оценки конца августа 2023 года

В августе несколько снизилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними менее половины опрошенных. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остаётся высоким. Как и в прошлом месяце, сторонников начала мирных переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Однако идти на уступки Украине ради окончания военной операции и заключения мирного соглашения большинство россиян не готовы.

В августе уровень внимания к украинским событиям несколько снизился по сравнению с прошлым месяцем. Так 17% опрошенных говорят о том, что следят “очень внимательно” (в июле — 23%) ещё 31% следит “довольно внимательно” (36% – в июле). 34% респондентов следят без особого внимания, а 17% (9% в июле) не следят вовсе.

Напомним также, что в ответ на открытый вопрос о важных событиях последних недель всего около 9% называли “Спецоперацию”, “СВО” и проч., еще 5% отмечали атаки дронов и беспилотников.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 21 24 21 20 23 17 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 31 33 34 36 31 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 33 34 31 34 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 13 12 12 9 17 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как и в предыдущие месяцы конфликта, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 63% (25% из которых “очень внимательно”). В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 45% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 38%, от 18 до 24 – 28%.

В августе поддержка действий российских вооруженных сил в Украине статистически значимо не изменилась – 38% определенно поддерживают (в июле – 45%), 32% скорее поддерживают (в июле – 30%). Не поддерживают – 21% (в июле – 18%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 июл.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 40 45 38 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 33 30 32 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 10 10 12 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 9 8 9 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6 8 7 10

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше), где “определённо поддерживает” почти половина опрошенных (47%), а скорее поддерживает 30%. Менее всего поддерживают респонденты из самой младшей возрастной группы (18-24 года) – 57%. В возрасте от 25 до 39 о своей поддержке заявляет 65% опрошенных, а в возрасте от 40 до 54 – 67%. Среди мужчин поддержка действий российских вооруженных сил в Украине несколько выше, чем среди женщин – 75% против 65%. В Москве реже, чем в остальных населённых пунктах выражают сильную поддержку (ответы “определённо поддерживает”) — эта доля на 10%-15% меньше, чем в остальных населенных пунктах.

Поддержка действий ВС РФ в Украине отличается главным образом среди тех, кто одобряет или не одобряет деятельность президента. У тех, кто одобряет его деятельность, уровень поддержки составляет 79%, а у тех, кто не одобряет – 29%. Респонденты, которые доверяют телевидению также чаще остальных поддерживают действия ВС РФ в Украине (81%). Минимальная поддержка — среди тех опрошенных, кто доверяет телеграмм-каналам (59%).

Как и в предыдущие месяцы (за исключением мая 2023) сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий, в августе первых – 50% респондентов (в июле – 51%), а доля вторых – 38% респондентов (в июле – 41%).

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 Определенно продолжать военные действия 29 22 24 27 27 26 26 30 26 25 24 Скорее продолжать военные действия 15 14 17 13 16 16 13 18 14 16 14 Скорее начать мирные переговоры 27 31 31 29 29 29 29 28 30 27 27 Определенно начать мирные переговоры 21 26 22 21 21 19 23 17 23 24 23 Затрудняюсь ответить 8 7 6 10 7 11 11 7 7 8 12

Мнение о том, что нужно начать мирные переговоры преобладает во всех возрастах, однако чаще всего его демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 64%. В самой старшей возрастной группе (55 лет и старше) мнения разделились поровну между сторонниками продолжении военных действий и сторонниками мирных переговоров (43% и 44% соответственно).

Половина (50%) опрошенных мужчин считает, что нужно продолжать военные действия, а переходить к мирным переговорам 41%. Женщины же в большей степени склонны к переходу к мирным переговорам – 57%, за продолжение военных действий выступает 29% опрошенных женщин.

Большинство (72%) не одобряющих деятельность президента, считает, что нужно переходить к мирным переговорам. Среди респондентов, одобряющих деятельность президента нет доминирующего мнения – 43% за продолжение военных действий и 46% за переход к мирным переговорам.

Среди сторонников продолжения военных действий каждый третий (32%) объясняет своё мнение тем, что «нужно идти до конца, нельзя останавливаться на полпути», 16% — тем, что «фашизм должен быть уничтожен, ещё не все националисты уничтожены». Мнение о том, что «не все цели ещё достигнуты» и «переговоры не приведут к нужному результату/ничего не дадут» высказывают 13% ответивших.

Среди сторонников мирных переговоров половина ответивших (52%) объясняют свою позицию тем, что уже «много ребят погибает”, “много жертв с обеих сторон». Среди причин перехода к мирным переговорам 40% ответивших называют «усталость от войны». Ещё 13% говорят о том, что «нужно уметь договариваться”, “нужны переговоры”. Проблемы в экономике называют 6%, и об отсутствии военных успехов в качестве причины перехода к мирным переговорам говорят ещё 5%.

Респонденты в большинстве своём не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания военной операции и подписания мирного соглашения следует пойти на определённые уступки Украине (и только 5% «определённо» согласны идти на уступки). Эти настроения довольно устойчивы. К уступкам чаще готовы молодые люди (до 24 лет – 29%) и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%). Меньше всего готовы идти на уступки респонденты старше 55 лет (18%) и те, кто не одобряет деятельность президента (15%).

Предпочтительными условиями мирного соглашения опрошенные называют обмен военнопленными (81%) и немедленное прекращение огня между Россией и Украиной (55%). Недопустимы ни при каких обстоятельствах, по мнению респондентов, вступление Украины в НАТО (75%), возвращение ЛНР и ДНР в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%). С февраля 2023 эти представления практически не изменились.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30августа 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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