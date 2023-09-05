Конфликт с Украиной: оценки конца августа 2023 года

В августе несколько снизилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними менее половины опрошенных. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остаётся высоким. Как и в прошлом месяце, сторонников начала мирных переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Однако идти на уступки Украине ради окончания военной операции и заключения мирного соглашения большинство россиян не готовы.
В августе уровень внимания к украинским событиям несколько снизился по сравнению с прошлым месяцем. Так 17% опрошенных говорят о том, что следят “очень внимательно” (в июле — 23%) ещё 31% следит “довольно внимательно” (36% – в июле). 34% респондентов следят без особого внимания, а 17% (9% в июле) не следят вовсе.
Напомним также, что в ответ на открытый вопрос о важных событиях последних недель всего около 9% называли “Спецоперацию”, “СВО” и проч., еще 5% отмечали атаки дронов и беспилотников.
Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|авг.23
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|22
|21
|24
|21
|20
|23
|17
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|32
|31
|33
|34
|36
|31
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|32
|32
|33
|34
|31
|34
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|15
|13
|12
|12
|9
|17
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Как и в предыдущие месяцы конфликта, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 63% (25% из которых “очень внимательно”). В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 45% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 38%, от 18 до 24 – 28%.
В августе поддержка действий российских вооруженных сил в Украине статистически значимо не изменилась – 38% определенно поддерживают (в июле – 45%), 32% скорее поддерживают (в июле – 30%). Не поддерживают – 21% (в июле – 18%).
Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|июл.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|41
|43
|43
|40
|45
|38
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|31
|32
|33
|33
|30
|32
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|11
|7
|10
|10
|10
|12
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|9
|9
|8
|9
|8
|9
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
|8
|9
|6
|8
|7
|10
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше), где “определённо поддерживает” почти половина опрошенных (47%), а скорее поддерживает 30%. Менее всего поддерживают респонденты из самой младшей возрастной группы (18-24 года) – 57%. В возрасте от 25 до 39 о своей поддержке заявляет 65% опрошенных, а в возрасте от 40 до 54 – 67%. Среди мужчин поддержка действий российских вооруженных сил в Украине несколько выше, чем среди женщин – 75% против 65%. В Москве реже, чем в остальных населённых пунктах выражают сильную поддержку (ответы “определённо поддерживает”) — эта доля на 10%-15% меньше, чем в остальных населенных пунктах.
Поддержка действий ВС РФ в Украине отличается главным образом среди тех, кто одобряет или не одобряет деятельность президента. У тех, кто одобряет его деятельность, уровень поддержки составляет 79%, а у тех, кто не одобряет – 29%. Респонденты, которые доверяют телевидению также чаще остальных поддерживают действия ВС РФ в Украине (81%). Минимальная поддержка — среди тех опрошенных, кто доверяет телеграмм-каналам (59%).
Как и в предыдущие месяцы (за исключением мая 2023) сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий, в августе первых – 50% респондентов (в июле – 51%), а доля вторых – 38% респондентов (в июле – 41%).
Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|авг.23
|Определенно продолжать военные действия
|29
|22
|24
|27
|27
|26
|26
|30
|26
|25
|24
|Скорее продолжать военные действия
|15
|14
|17
|13
|16
|16
|13
|18
|14
|16
|14
|Скорее начать мирные переговоры
|27
|31
|31
|29
|29
|29
|29
|28
|30
|27
|27
|Определенно начать мирные переговоры
|21
|26
|22
|21
|21
|19
|23
|17
|23
|24
|23
|Затрудняюсь ответить
|8
|7
|6
|10
|7
|11
|11
|7
|7
|8
|12
Мнение о том, что нужно начать мирные переговоры преобладает во всех возрастах, однако чаще всего его демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 64%. В самой старшей возрастной группе (55 лет и старше) мнения разделились поровну между сторонниками продолжении военных действий и сторонниками мирных переговоров (43% и 44% соответственно).
Половина (50%) опрошенных мужчин считает, что нужно продолжать военные действия, а переходить к мирным переговорам 41%. Женщины же в большей степени склонны к переходу к мирным переговорам – 57%, за продолжение военных действий выступает 29% опрошенных женщин.
Большинство (72%) не одобряющих деятельность президента, считает, что нужно переходить к мирным переговорам. Среди респондентов, одобряющих деятельность президента нет доминирующего мнения – 43% за продолжение военных действий и 46% за переход к мирным переговорам.
Среди сторонников продолжения военных действий каждый третий (32%) объясняет своё мнение тем, что «нужно идти до конца, нельзя останавливаться на полпути», 16% — тем, что «фашизм должен быть уничтожен, ещё не все националисты уничтожены». Мнение о том, что «не все цели ещё достигнуты» и «переговоры не приведут к нужному результату/ничего не дадут» высказывают 13% ответивших.
Среди сторонников мирных переговоров половина ответивших (52%) объясняют свою позицию тем, что уже «много ребят погибает”, “много жертв с обеих сторон». Среди причин перехода к мирным переговорам 40% ответивших называют «усталость от войны». Ещё 13% говорят о том, что «нужно уметь договариваться”, “нужны переговоры”. Проблемы в экономике называют 6%, и об отсутствии военных успехов в качестве причины перехода к мирным переговорам говорят ещё 5%.
Респонденты в большинстве своём не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания военной операции и подписания мирного соглашения следует пойти на определённые уступки Украине (и только 5% «определённо» согласны идти на уступки). Эти настроения довольно устойчивы. К уступкам чаще готовы молодые люди (до 24 лет – 29%) и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%). Меньше всего готовы идти на уступки респонденты старше 55 лет (18%) и те, кто не одобряет деятельность президента (15%).
Предпочтительными условиями мирного соглашения опрошенные называют обмен военнопленными (81%) и немедленное прекращение огня между Россией и Украиной (55%). Недопустимы ни при каких обстоятельствах, по мнению респондентов, вступление Украины в НАТО (75%), возвращение ЛНР и ДНР в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%). С февраля 2023 эти представления практически не изменились.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30августа 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%