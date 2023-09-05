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Конфликт с Украиной: оценки конца августа 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В августе несколько снизилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними менее половины опрошенных. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остаётся высоким. Как и в прошлом месяце, сторонников начала мирных переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Однако идти на уступки Украине ради окончания военной операции и заключения мирного соглашения большинство россиян не готовы.

В августе уровень внимания к украинским событиям несколько снизился по сравнению с прошлым месяцем. Так 17% опрошенных говорят о том, что следят “очень внимательно” (в июле — 23%) ещё 31% следит “довольно внимательно” (36% – в июле). 34% респондентов следят без особого внимания, а 17% (9% в июле) не следят вовсе.  

Напомним также, что в ответ на открытый вопрос о важных событиях последних недель всего около 9% называли “Спецоперацию”, “СВО” и проч., еще 5% отмечали атаки дронов и беспилотников.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23
Очень внимательно29262224252132232722212421202317
Довольно внимательно35333431313034353235323133343631
Без особого внимания27293332323425293032323233343134
Вообще не слежу81010131114811111115131212917
Ничего не слышал(а) о ней2211111111111111

Как и в предыдущие месяцы конфликта, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 63% (25% из которых “очень внимательно”). В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 45% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 38%, от 18 до 24 – 28%.

В августе поддержка действий российских вооруженных сил в Украине статистически значимо не изменилась – 38% определенно поддерживают (в июле – 45%), 32% скорее поддерживают (в июле – 30%). Не поддерживают – 21% (в июле – 18%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23июл.23
Определенно да48534547474846444442414548414343404538
Скорее да20282930282830282932303029313233333032
Скорее нет88881110811111110101011710101012
Определенно нет15611998910991197998989
Затрудняюсь ответить96765778878668968710

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше), где “определённо поддерживает” почти половина опрошенных (47%), а скорее поддерживает 30%. Менее всего поддерживают респонденты из самой младшей возрастной группы (18-24 года) – 57%. В возрасте от 25 до 39 о своей поддержке заявляет 65% опрошенных, а в возрасте  от 40 до 54 – 67%. Среди мужчин поддержка действий российских вооруженных сил в Украине несколько выше, чем среди женщин – 75% против 65%. В Москве реже, чем в остальных населённых пунктах выражают сильную поддержку (ответы “определённо поддерживает”) — эта доля на 10%-15% меньше, чем в остальных населенных пунктах. 

Поддержка действий ВС РФ в Украине отличается главным образом среди тех, кто одобряет или не одобряет деятельность президента. У тех, кто одобряет его деятельность, уровень поддержки составляет 79%, а у тех, кто не одобряет – 29%. Респонденты, которые доверяют телевидению также чаще остальных поддерживают действия ВС РФ в Украине (81%). Минимальная поддержка — среди тех опрошенных, кто доверяет телеграмм-каналам (59%). 

Как и в предыдущие месяцы (за исключением мая 2023) сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий, в августе первых – 50% респондентов (в июле – 51%), а доля вторых – 38% респондентов (в июле – 41%).

 Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

сен.22окт.22ноя.22дек.22фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23
Определенно продолжать военные действия2922242727262630262524
Скорее продолжать военные действия1514171316161318141614
Скорее начать мирные переговоры2731312929292928302727
Определенно начать мирные переговоры2126222121192317232423
Затрудняюсь ответить876107111177812

Мнение о том, что нужно начать мирные переговоры преобладает во всех возрастах, однако чаще всего его демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 64%. В самой старшей возрастной группе (55 лет и старше) мнения разделились поровну между сторонниками продолжении военных действий и сторонниками мирных переговоров (43% и 44% соответственно).

Половина (50%) опрошенных мужчин считает, что нужно продолжать военные действия, а переходить к мирным переговорам 41%. Женщины же в большей степени склонны к переходу к мирным переговорам – 57%, за продолжение военных действий выступает 29% опрошенных женщин.

Большинство (72%) не одобряющих деятельность президента, считает, что нужно переходить к мирным переговорам. Среди респондентов, одобряющих деятельность президента нет доминирующего мнения – 43% за продолжение военных действий и 46% за переход к мирным переговорам. 

Среди сторонников продолжения военных действий каждый третий (32%) объясняет своё мнение тем, что «нужно идти до конца, нельзя останавливаться на полпути», 16% — тем, что «фашизм должен быть уничтожен, ещё не все националисты уничтожены». Мнение о том, что «не все цели ещё достигнуты» и «переговоры не приведут к нужному результату/ничего не дадут» высказывают 13% ответивших.

Среди сторонников мирных переговоров половина ответивших (52%) объясняют свою позицию тем, что уже «много ребят погибает”, “много жертв с обеих сторон». Среди причин перехода к мирным переговорам 40% ответивших называют «усталость от войны». Ещё 13% говорят о том, что «нужно уметь договариваться”, “нужны переговоры”. Проблемы в экономике называют 6%, и об отсутствии военных успехов в качестве причины перехода к мирным переговорам говорят ещё 5%. 

Респонденты в большинстве своём не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания военной операции и подписания мирного соглашения следует пойти на определённые уступки Украине (и только 5% «определённо» согласны идти на уступки). Эти настроения довольно устойчивы. К уступкам чаще готовы молодые люди (до 24 лет – 29%) и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%). Меньше всего готовы идти на уступки респонденты старше 55 лет (18%) и те, кто не одобряет деятельность президента (15%).

Предпочтительными условиями мирного соглашения опрошенные называют обмен  военнопленными (81%) и немедленное прекращение огня между Россией и Украиной (55%). Недопустимы ни при каких обстоятельствах, по мнению респондентов,  вступление Украины в НАТО (75%), возвращение ЛНР и ДНР в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%). С февраля 2023 эти представления практически не изменились.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 2430августа 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

 

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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