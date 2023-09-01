Запомнившиеся события августа, смерть Пригожина

Самым упоминаемым событием августа стала смерть основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. О самой катастрофе осведомлены почти все опрошенные, при этом 39% много слышали о ней. Мнения о причинах произошедшего разделились. В оценках деятельности Евгения Пригожина общественное мнение разделилось на две равные части.

Самым упоминаемым событием августа стала смерть основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина (32% упоминаний), на втором месте – продолжающаяся специальная военная операция (в августе – 9% упоминаний, в июле – 15%). Помимо этого, опрошенные называли саммит БРИКС (6%), атаки Украины на территорию России (5%), погодные катаклизмы (4%), рост курса доллара, процентной ставки и цен (3%).

Подробнее о событиях прошлых месяцев.

О смерти Евгения Пригожина в крушении самолета известно 89% опрошенных (39% много слышали об этом, 50% что-то слышали, но без подробностей).

Мнения россиян о катастрофе разделились. Четверть опрошенных (26%) склоняются к версии о трагической случайности, и пятая часть (20%) – к версии о мести Пригожину со стороны властей за попытку переворота. Около 16% респондентов вообще считают, что Пригожин сам подстроил катастрофу и на самом деле жив. Примерно столько же (14%) верят в то, что за терактом стоят иностранные спецслужбы.

Версии о трагической случайности чаще придерживаются те, кто слышал об этом событии без подробностей (29%), люди старшего возраста – 55 лет и старше (31%), те, кто доверяет телевидению, как источнику информации (35%) и те, кто одобряют деятельность президента (29%).

В причастность властей прежде всего верят те, кто много слышал о событии (28%), кто доверяет интернет-изданиям (30%), телеграм-каналам (28%) и социальным сетям интернета (25%) в качестве источников информации, те, кто не одобряют деятельность президента (46%).

Молодежь (18-24 года) чуть меньше верят в версию о теракте западных спецслужб (9%), чем опрошенные других возрастов (14-16% в других возрастных группах). Среди людей среднего возраста (25-39 лет) каждый пятый (21%) верит в то, что Пригожин сам подстроил катастрофу, а на самом деле жив.

В августе (по сравнению с июньским замером) увеличилась доля тех, кто одобрял деятельность Евгения Пригожина (с 34% до 39%). Доля тех, кто не одобряет его деятельность практически не изменилась (39% и 37% соответственно). Таким образом, в оценке фигуры Евгения Пригожина российское общество разделилось поровну.

Два указанных замера не показывают ухудшение отношения к Пригожину, которое наблюдалось сразу после попытки мятежа. Однако некоторое представление об этом дает более подробное рассмотрение результатов июньского опроса по дням, а также сравнение июньских данных с результатами телефонного опроса конца июня-начала июля.

Несколько чаще об одобрении деятельности Евгения Пригожина говорили опрошенные в возрасте 18-24 лет (46%) и 25-39 лет (44%), среди респондентов в возрасте 55 лет и старше выше доля тех, кто не одобряет его деятельность (41%). Также значимо отличается отношение к деятельности Пригожина в зависимости от того, каким источникам информации доверяют опрошенные. Среди тех, кто больше всего доверяет телеграм-каналам, выше доля одобряющих деятельность Пригожина (55%), а респонденты, получающие информацию из телевидения, несколько чаще говорили о своем неодобрении его деятельности (43%). Кроме того, доля тех, кто не одобряет деятельность Пригожина чуть выше среди тех, кто не одобряет деятельность президента (43%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24-30 августа 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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