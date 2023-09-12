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Великие страны, отношение к США, ЕС, Китаю и Украине, гражданам этих стран

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Россияне считают великими странами Россию, Китай и США. За двадцать лет уверенность в величии России удвоилась, Китая – утроилась, уверенность в величии США сократилась в два раза. Отношение к США, ЕС и Украине остаётся негативным, однако за последние месяцы неприязнь немного ослабла. Отношение к Китаю и китайцам остаётся стабильно позитивным. Положительно относятся к американцам и украинцам около половины опрошенных. При этом отношение к американцам немного улучшилось за последние месяцы. Отношение к украинцам ухудшилось вдвое с начала конфликта. В странах ЕС бывал каждый пятый опрошенный, в Китае – 6%, в США – только 2%.

За 20 лет вдвое выросло число россиян, считающих Россию великой страной – с 43% в 2002 году до 80% в августе 2023 года. За то же период в три раза увеличилось число тех, кто считает Китай великой страной – с 19% до 63%. США считает великой страной каждый третий, хотя двадцать лет назад таких было в два раза больше – 62%.  Также сократилось число тех, кто считает великой страной Японию (с 37% до 9%), Германию (с 32% до 8%), Великобританию (26% до 9%) и Францию (с 10% до 3%).

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина и Китай. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю (83%). К странам ЕС, США и Украины до сих пор преобладает негативное отношение (60-65%), хотя оно начинает снижаться.

Лучше всего россияне относятся к китайцам – 83%, чуть больше половины опрошенных хорошо относятся к американцам – 55%, к украинцам хорошо относятся менее половины респондентов – 48%. При этом большинство опрошенных считают, что американцы и украинцы плохо относятся к россиянам. Высказались о плохом отношении американцев к россиянам 55% респондентов, а о плохом отношении украинцев и к россиянам 77% опрошенных.  Противоположная ситуация наблюдается в мнении об отношении китайцев к россиянам, 80% респондентов считают, что китайцы хорошо относятся к россиянам.

Отношение к США и американцам

Отношение россиян к США остается преимущественно негативным, однако несколько улучшилось с мая этого года. Доля положительных оценок составила в августе 22% (в мае — 12%) опрошенных, отрицательных — 61% (в мае – 77%).

Как и прежде, лучше всего к США относятся молодые россияне: 43% респондентов в возрасте до 24 лет. Хуже всего относятся старшие группы: 13% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 74% — отрицательно.

Также заметна дифференциация в отношении к США по источникам информации, которым доверяют россияне, так, те, кто доверяют телеграм-каналам, относятся к США положительнее (34%) чем те, кто доверяет информации, поступающей из телевидения (17%). 

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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После начала в 2013-2014 годах открытого противостояния с Западом вновь начало восстанавливаться положительное отношение к американцам, на момент августа 2023 года хорошо относятся к американцам большинство россиян – 55%, плохо – 28%.

Отношение к ЕС

Отношение к Европейскому Союзу также продолжает оставаться негативным, хотя антипатия за прошедшие месяцы несколько ослабла: хорошо относятся к ЕС 23% (в мае — 16%), из которых «очень хорошо» только 2%. Плохо относятся 59%, (в мае — 72%), при этом 30% относится «очень плохо».

Возрастное распределение похоже на отношения к США. Молодежь в возрасте до 24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (47% положительно, 39% отрицательно), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (13% положительно, 69% отрицательно). По уровню доверия к источникам информации тенденция также сохраняется – лучше всего относятся к Европейскому Союзу те, кто доверяют телеграм-каналам (33%), а хуже всего — телезрители (20%).

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Украине и украинцам

Доля положительных оценок в отношении Украины несколько увеличилась: 21% опрошенных относится к этой стране хорошо (в мае – 15%), в т.ч. 2% «очень хорошо». Плохо относятся 66% (в мае – 74%), в т.ч., 40% «очень плохо». 

В отношении Украины более положительное отношение преобладает в возрастной группе 18-24 года и 25-39 лет: 29% и 25% соответственно, а также у пользователей интернет-изданий и телеграм-каналов (по 27%). Негативные оценки преобладают среди опрошенных 55 лет и старше: в этой группе таких 73%, а также у тех, кто доверяет информации из телевидения (16%).

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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К украинцам почти половина опрошенных (48%) относится хорошо. Однако отношение к украинцам постепенно ухудшается, сейчас хорошо относятся к ним вдвое меньше россиян, чем до начала СВО. Таким образом, в августе был зафиксирован минимум положительных оценок.

Отношение к Китаю и китайцам

Отношение к Китаю остается позитивным: 85% относятся хорошо, 6% — плохо. На фоне конфликта с Западом отношение к Китаю улучшилось, показатели выросли более чем на 10 п.п. Высоко положительные оценки к Китаю фиксируются во всех группах, значимых отличий не наблюдается.

С 2006 года увеличилось число тех, кто относится к китайцам очень хорошо, в августе этого года таких 20% (в 2006 – 5%).

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Опыт пребывания в других странах

Только 2% опрошенных бывали в США, в Китае — 6%. Каждый пятый (20%) был в странах Европейского Союза. Страны Европейского Союза чаще посещали жители Москвы (45%) и Северо-Западного (44%), Центрального (28%) федеральных округов и те, кто в меньшей мере стеснены в средствах. Китай чаще посещали респонденты, проживающие в Дальневосточном федеральном округе (40%) и те, кто может позволить себе практически всё: квартиру, дачу и много другое (25%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 2430 августа 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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