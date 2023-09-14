Иностранные языки: август 2023 года

Каждый пятый россиянин «говорит более или мене свободно» хотя бы на одном иностранном языке. В последние годы наблюдался незначительный рост числа россиян, владеющих хотя бы одним иностранным языком. Чаще всего говорят на иностранных языках молодые люди, жители Москвы и Северо-Западного федерального округа, а также респонденты с высшим образованием. Опрошенные прежде всего говорят на английском (15%), немецком (3%) и украинском (2%) языках.

На момент опроса в августе 2023 года каждый пятый опрошенный считает, что более или менее свободно говорит хотя бы на одном иностранном языке. В последние годы наблюдался незначительный рост числа россиян, владеющих хотя бы одним иностранным языком.

Чаще остальных более или менее свободно владеют иностранными языками представители молодёжи (29% в возрасте от 18 до 24 лет и 27% в возрастной группе от 25 до 39 лет). Среди респондентов старше 55 лет более или менее свободно владеют иностранными языками только 12% опрошенных.

Каждый третий житель столицы (32%) ответил, что более или менее свободно говорит хотя бы на одном иностранном языке. Хуже остальных владеют иностранными языками опрошенные из сёл, городов с населением до 100 тысяч человек (17% и 19% соответственно).

Чаще остальных считают, что говорят более или менее свободно на иностранном языке жители Северо-Западного федерального округа (38%), реже остальных — в Уральском федеральном округе (10%).

Респонденты с высшим образованием выше оценивают свой уровень владения иностранными языками. Так 28% таких опрошенных говорят, что более или менее свободно владеют хотя бы одним иностранным языком. В два раза реже об этом говорят опрошенные со средним образованием и ниже (13%).

Из всех языков опрошенные чаще отмечают владение английским — 15% всех опрошенных (72% тех, кто говорит свободно хотя бы на одном иностранном языке), ещё 3% считают, что говорят более или менее свободно на немецком языке (16% тех, кто говорит свободно хотя бы на одном иностранном языке), 2% — на украинском языке (9% тех, кто говорит свободно хотя бы на одном иностранном языке).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24— 30 августа 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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