Цены и потребительская адаптация

В августе 2023 года россияне стали чаще прогнозировать ускорение роста цен, при этом не выросла чувствительность к уже произошедшим изменениям. За пять месяцев практически не изменилось число респондентов, которые были вынуждены отказываться от покупок дорогостоящих товаров, при этом снизилась доля тех, кто отказывался от покупок привычных продуктов питания.

Вслед за летним ускорением инфляции в августе 2023 года заметно усилились и инфляционные ожидания россиян. Резко снизилась доля опрошенных, которые ждут замедления роста цен (с 20% в марте до 8% в августе) и заметно выросла доля россиян, ожидающих его сохранения или ускорения (по сравнению с мартом – на 8 и 10 процентных пунктов соответственно).

Субъективное восприятие темпов роста цен практически не изменилось за прошедшие несколько месяцев. Большинство россиян отмечают умеренный рост цен (рост до 30% отмечают 64% опрошенных). Данный показатель практически не изменился по сравнению с мартом 2023 года.

Опрос зафиксировал снижение доли тех, кому приходилось отказываться от приобретения продуктов питания или одежды (до 25% и 35% соответственно) по сравнению с мартовскими показателями. Этому снижению могут способствовать сезонные факторы – летнее снижение цен на некоторые продукты питания, а также некоторое оживление потребительского поведения (по данным SberIndex), появившееся летом этого года по сравнению к прошлому – рост покупок может объясняться ожиданием роста цен и девальвацией наряду с ростом зарплат, вызванным дефицитом кадров.

ПРИХОДИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ… (в %)

08.2021 04.2022 03.2023 08.2023 НЕОБХОДИМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 39 28 29 25 НЕОБХОДИМОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 52 35 39 35 НЕОБХОДИМЫХ КРУПНЫХ ПОКУПОК ДЛЯ ДОМА 71 53 56 56

Среди малообеспеченных респондентов (с ежемесячным семейным доходом до 30 тыс. руб.) примерно треть респондентов вынуждена отказываться от приобретения необходимых продуктов питания (36%) и почти две трети не могут позволить себе необходимые крупные покупки для дома (59%). Обращает на себя динамика: за прошедшие пять месяцев наименее обеспеченные россияне стали чаще отмечать, что им не приходилось отказываться от покупки всех предложенных товарных категорий. Вероятно, часть респондентов этой группы уже привыкла к текущему уровню потребления.

Среди достаточно обеспеченных респондентов (среднедушевой доход свыше 60 тыс. руб.) лишь половина может не отказывать себе в покупке необходимых дорогостоящих товаров для дома, причем их число несколько выросло (с 49% в марте до 54% в августе) за пять месяцев. Среди респондентов с достаточно высоким семейным достатком сохраняется число респондентов, вынужденных отказывать себе в необходимых продуктах питания, одежде и обуви.

ПРИХОДИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ… (в %)

До 30000 руб.

(34%) 30001 — 60000 руб. (33%) 60001 руб. и более (33%) мар.23 авг.23 мар.23 авг.23 мар.23 авг.23 НЕОБХОДИМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 47 36 26 24 16 13 НЕОБХОДИМОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 57 45 39 35 22 25 НЕОБХОДИМЫХ КРУПНЫХ ПОКУПОК ДЛЯ ДОМА 65 59 58 56 49 54

Это позволяет сделать вывод об особенностях адаптационных механизмов: они затрагивают, в первую очередь, наименее обеспеченные слои населения. Понижающая адаптация как инструмент приспособления к ухудшающимся условиям, не обязательно только экономическим, выразилась в резком росте доли россиян, считающих, что «жить трудно, но можно терпеть» (с 36% в августе 2021 года до 45% в мае 2022 года). Опрос, проведенный в августе 2023 года, зафиксировал относительное преобладание этой точки зрения в обществе.

Другая стратегия, получившая заметное распространение, указывает на неприятие текущего статуса, при этом сигнализируя о невозможности самостоятельно справиться с ситуацией – «терпеть нашей бедственное уже невозможно». В августе 2023 года так считали 29% опрошенных россиян (рост на 19 п.п. с 08.2021 по 05.2022). Здесь стоит подчеркнуть, что для многих респондентов участие в опросах общественного мнения – это способ обратной связи, с которым участники опросов связывают надежду на то, что их бедственное положение будет замечено.

Как показывает сравнение данных по этому вопросу в динамике, адаптация по-разному проходит в группах респондентов с высоким и низким потребительскими статусами. Эти доходные группы объединяет синхронное снижение долей респондентов, полагающих, что «все не так плохо» и рост в группе «терпеть наше бедственное положение уже невозможно».

В то же время среди респондентов с низкими материальными возможностями существенно (и неожиданно) увеличилось число тех, кто полагает, что «все в полном порядке». Характерно, что прирост в этой группе наблюдается в большей мере за счет старших поколений (старше 40 лет). Вероятно, они легче молодежи адаптировались к изменившемуся образу жизни и легче .

Во всех слоях общества укрепилось представление о чрезвычайности ситуации, к которой люди не хотят привыкать («терпеть наше положение невозможно»). В большей мере эта тенденция характерна для наиболее бедной его части. В нижней потребительской группе заметно снизилась доля тех, кто находится в активной фазе понижающей адаптации («жить трудно, но можно терпеть»), а в более обеспеченных слоях, напротив, этот механизм получил большее распространение, говоря о продолжающемся снижении качества жизни.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 — 30 августа 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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