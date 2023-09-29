Конфликт в Нагорном Карабахе: сентябрь 2023

Большинство россиян осведомлены о военном конфликте в Нагорном Карабахе – 81% хотя бы что-то слышали о нём, в том числе, каждый пятый следил внимательно. Инициатором конфликта опрошенные называют США и страны НАТО (41%), в меньшей степени Азербайджан (15%) и Армению (11%). Три четверти опрошенных не поддерживают ни одну из сторон конфликта. При этом с 2016 года сочувствие азербайджанской стороне выросло вдвое – до 10%. К армянской, наоборот, сократилось примерно в два раза (до 8%). Больше половины россиян поддерживают размещение в Карабахе российских миротворцев. Отношение к Армении в последние несколько лет постепенно ухудшалось, к Азербайджану – последние три года не менялось, в отношении обеих стран преобладает позитивные оценки. Молодые россияне относятся к этим странам лучше, чем представители старших поколений.

Большинство россиян знает о военном конфликте в Нагорном Карабахе (81%), в том числе 21% опрошенных внимательно следили за развитием событий. Три года назад 90% респондентов хотя бы что-то слышали о военных столкновениях, а 30% внимательно следили. Лучше других осведомлены о происходящем респонденты старшего возраста (90% опрошенных в возрасте 55 лет и старше), а также жители Москвы (94%), где уровень потребления информации выше, чем в других населённых пунктах. Менее всех осведомлены о военном столкновении в Нагорном Карабахе самая младшая возрастная группа (до 24 лет) – 62% и жители сёл – 77%.

Так же, как и в 2016 и 2020 гг. главным инициатором конфликта в Нагорном Карабахе респонденты называют США и страны НАТО – 41%. Считают, что инициатором данного столкновения выступил Азербайджан 15%, примерно каждый десятый опрошенный счёл инициатором Армению. Считают зачинщиком конфликта Турцию сегодня гораздо реже, чем в предыдущие замеры: только 2%. Видят в произошедшем ответственность России только 1% опрошенных.

Те, кто получают информацию через телевидение чаще, чем остальные называют инициатором данного конфликта США и страны НАТО – 46%, среди читателей новостных телеграм-каналов также популярен данный ответ, однако чаще остальных обвиняют в возобновлении конфликта Азербайджан – 26%.

Большинство опрошенных дистанцируется от конфликта – 74% не поддерживают ни одну из сторон. При этом за последние годы баланс симпатий сместился от Армении к Азербайджану. Если в 2016 и 2020 гг Армении симпатизировали 15% опрошенных, то сегодня — только 8%. Симпатии к Азербайджану, напротив выросли с 4% в 2016 г. до 6% в 2020 г. и до 10% сегодня. Большинство тех, кто внимательно следили за развитием событий также не выражают симпатий ни той, ни другой стороне конфликта (63%) и больше сочувствуют Азербайджану (21%), чем Армении – 12%.

Большинство россиян (58%) положительно относятся к размещению российских миротворцев в Карабахе, за последние три года их количество статистически значимо не изменилось. Положительное отношение к размещению российских миротворцев прослеживается прежде всего среди тех, кто внимательно следил за развитием конфликта — 72%. Чуть менее положительно относятся к этому те, кто что-то слышал о нём, но не в деталях — 61% респондентов.

Отношение к странам на фоне конфликта

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Армения, Азербайджан, Турция. В отношении Армении, Азербайджана и Турции преобладают положительные оценки. В отношении стран Запада – негативное отношение.

Отношение к Армении

Отношение к Армении за последние семь лет ухудшилось, если в 2016 году о хорошем отношении говорили 79% опрошенных, в 2020 году 62% респондентов, то в сентябре этого года – 53%. Отрицательно относятся к Армении 29%. Лучше всего относятся к Армении респонденты до 24 лет – 69%. Хуже всего опрошенные 55 лет и старше – 45%.

Отношение к Азербайджану

Отношение к Азербайджану за последние три года значительно не изменилось, положительно относятся к этой стране 57% россиян, негативно – 23%. Также лучше других возрастных групп относится к Азербайджану самая младшая возрастная группа – 68% положительно, 15% отрицательно.

Отношение к Турции

В 2022 году на фоне конфликта с Западом и отсутствия открытой конфронтации с властями Турции (в отличие от других стран) заметно улучшилось отношение россиян к Турции (на 20 п.п.). Однако за последний год отношение к Турции начало постепенно ухудшаться. Сейчас позитивно высказываются об этой стране 54% опрошенных. Лучше остальных относится к Турции молодёжь – 70% (в возрасте до 24 лет), хуже всего старшие возрастные группы: 49% в возрасте 55 лет и старше.

Об отношении к США и ЕС см подробнее

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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