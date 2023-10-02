События октября 1993 года: 30 лет спустя

Треть россиян не знает о том, что происходило во время противостояния сторонников президента Б. Ельцина и Верховного Совета России осенью 1993 года, с течением времени их количество только увеличивается. Лучше других осведомлены о событиях того времени москвичи и представители старшего поколения. Постепенно уменьшается доля опрошенных, которые считают, что тогда были правы сторонники президента Ельцина, и растёт доля поддерживающих сторонников Верховного Совета. Молодёжь до 24 лет – единственная социальная группа, считающая, что в октябре 1993 года правы были сторонники Ельцина, поддержка сторонников Верховного Совета сосредоточена главным образом среди старшего поколения.

С течением времени увеличивается доля респондентов, которые не знают/впервые слышат о противостоянии сторонников Ельцина и Верховного совета 3–4 октября 1993 года, за последние 6 лет эта цифра увеличилась с 23% до 31% россиян.

Лучше осведомлены о событиях 3–4 октября в Москве 1993 года представители более старшего поколения (75% в возрастной группе 40–55 лет и 84% среди опрошенных 55 лет и старше). Также жители Москвы знают о столкновениях сторонников президента Ельцина и Верховного Совета лучше (85%), чем жители других населённых пунктов, особенно сёл (61%). Хуже остальных осведомлены о противостоянии сторонников президента Ельцина и Верховного Совета России женщины (12% знают хорошо, ещё 52% в общих чертах), опрошенные в возрасте до 24 лет (3% знают хорошо, ещё 23% в общих чертах). Мужчины осведомлены о событиях того времени несколько лучше женщин.

В целом, за последние годы плавно нарастало число тех, кто считает правыми сторонников Верховного Совета. Среди хорошо осведомленных о событиях осени 1993 года число сторонников ВС почти в три раза больше, чем сторонников Бориса Ельцина.

Среди населения в целом нет четких симпатий участникам конфликта 1993 года. Однако с увеличением возраста респондентов растёт число уверенных, что тогда были правы сторонники Верховного Совета и одновременно с этим падает число, считающих, что тогда были правы сторонники Бориса Ельцина. Среди молодежи до 24 лет симпатизирующих Борису Ельцину незначительно больше, чем сторонникам Верховного Совета – 13% на 10% соответственно. Среди опрошенных до 44 лет сохраняется примерный паритет в оценках тех событий.

Подтверждает предыдущие данные и распределение ответов по роду занятий опрошенных. Поддержка сторонников Бориса Ельцина преобладает только среди учащихся. Примерное равенство взглядов наблюдается среди предпринимателей и домохозяек. Самая же яркая поддержка сторонников Верховного Совета России сосредоточена главным образом среди пенсионеров.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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